In aller Kürze Mit Klipsch RP-1200CSW, Klipsch RP-1400CSW und Klipsch RP-1600CSW präsentiert Klipsch drei neue geschlossene Reference Premiere Compact Subwoofers mit 12 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll Cerametallic Woofern. Je nach Modell sollen bis zu 14,5 Hz Tiefgang und 123 dB Maximalpegel möglich sein, bei deutlich reduziertem Platzbedarf gegenüber den regulären Reference Premiere Subwoofern. Verfügbar sollen die drei Modelle ab November 2026 zu Preisen zwischen € 799,- und € 1.499,- sein.

Unter dem Motto „All the Bass in Half the Space“ präsentiert Klipsch drei neue Subwoofer der Klipsch Reference Premiere Series, die insbesondere dort interessant sein sollen, wo hohe Tieftonleistung gefragt ist, ein klassischer großvolumiger Subwoofer aber nur schwer in den Wohnraum integriert werden kann. Der Klipsch RP-1600CSW, Klipsch RP-1400CSW und Klipsch RP-1200CSW kombinieren dafür geschlossene MDF-Gehäuse mit frontseitig abstrahlenden High-excursion Cerametallic-Treibern, analogen Vorstufen und Class-D-Leistungsverstärkern. Gedacht sind die drei Modelle gleichermaßen für klassische Stereo-Systeme, anspruchsvolle Heimkino-Lösungen sowie Gaming- und Entertainment-Setups.

Key Facts Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofers

Drei geschlossene Subwoofer mit 16 Zoll, 14 Zoll beziehungsweise 12 Zoll Cerametallic High-excursion Tieftöner

Klipsch RP-1600CSW mit Frequenzgang ab 14,5 Hz und maximal 123 dB

Klipsch RP-1400CSW mit Frequenzgang ab 15 Hz und maximal 121 dB

Klipsch RP-1200CSW mit Frequenzgang ab 17 Hz und maximal 118 dB

Class-D-Verstärker mit analoger Vorstufe und bis zu 800 W RMS beziehungsweise 1.600 W Peak

Geschlossene MDF-Gehäuse mit rund halbierter Stellfläche gegenüber den regulären Klipsch Reference Premiere Subwoofern

Regelbare Übergangsfrequenz, Phase und Pegel

Dual RCA/LFE Line In sowie Anschluss für optionales Klipsch WA-2 Wireless Subwoofer Kit

RCA- und Wireless-Eingang gleichzeitig nutzbar

Ausführung in kratzfestem Ebony Vinyl mit abnehmbarer Stoffabdeckung

Verfügbar voraussichtlich ab November 2026

Viel Tiefbass, deutlich weniger Gehäuse

Der entscheidende Ansatz der neuen Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofers steckt bereits im Namen. Klipsch will jene Tieftonleistung bewahren, für die die größeren Modelle der Reference Premiere Series ausgelegt sind, den dafür erforderlichen Platzbedarf aber drastisch reduzieren. Nach Herstellerangaben beanspruchen die neuen Lösungen ungefähr die Hälfte der Stellfläche ihrer großvolumigeren Geschwister.

Dafür setzt Klipsch konsequent auf ein geschlossenes Acoustic-Suspension-Konzept anstelle einer Bassreflex-Abstimmung. Gerade bei einem auf möglichst geringe Abmessungen ausgelegten Subwoofer ist dieser Ansatz naheliegend, zumal ein geschlossenes Gehäuse keine zusätzlichen Bassreflexkanäle samt entsprechendem Volumen benötigt.

Gleichzeitig verspricht Klipsch eine präzise, kontrollierte Wiedergabe und beachtlichen Tiefgang. Je nach Modell reicht der vom Hersteller mit ±3 dB spezifizierte Frequenzgang bis hinunter auf 14,5 Hz beim Klipsch RP-1600CSW, 15 Hz beim Klipsch RP-1400CSW und 17 Hz beim Klipsch RP-1200CSW.

Drei Größen für unterschiedliche Anforderungen

Das Spitzenmodell der neuen Familie ist der Klipsch RP-1600CSW. Sein frontseitig abstrahlender 16 Zoll Ultra Long Throw Cerametallic Woofer wird von einer Class-D-Endstufe mit 800 W RMS und bis zu 1.600 W Peak angetrieben. Klipsch gibt einen maximalen Schalldruck von 123 dB sowie einen Frequenzgang von 14,5 Hz bis 175 Hz an.

Eine Stufe darunter rangiert der Klipsch RP-1400CSW mit 14 Zoll Treiber. Hier stehen 500 W RMS beziehungsweise 1.000 W Peak zur Verfügung, der maximale Pegel wird mit 121 dB angegeben. Der Frequenzbereich reicht laut Hersteller von 15 Hz bis 180 Hz.

Als kompaktestes Modell folgt der Klipsch RP-1200CSW mit 12 Zoll Cerametallic Woofer. Seine Endstufe liefert 400 W RMS und 800 W Peak, wobei ein maximaler Schalldruck von 118 dB erzielt werden soll. Klipsch weist hier einen Frequenzgang von 17 Hz bis 160 Hz aus.

Damit unterscheiden sich die drei Lösungen keineswegs nur in ihren Gehäuseabmessungen. Vielmehr lässt sich abhängig von Raumgröße, gewünschtem Maximalpegel und gefordertem Tiefgang zwischen drei klar abgestuften Leistungsklassen wählen.

Cerametallic Woofer mit besonders großem Hub

Allen drei Modellen gemeinsam sind frontseitig abstrahlende Ultra Long Throw Cerametallic Woofer. Die besonders große mögliche Membranauslenkung spielt bei dem gewählten Konzept eine wesentliche Rolle, denn tiefe Frequenzen verlangen selbst bei vergleichsweise kompakten Gehäusen nach entsprechendem Verschiebevolumen.

Klipsch kombiniert die Treiber mit einer analogen Vorstufe und einer hocheffizienten Class-D-Endstufe. Damit will man nicht nur hohe Spitzenpegel erreichen, sondern ausdrücklich auch eine saubere, differenzierte Wiedergabe, sodass die neuen Subwoofer keineswegs ausschließlich für spektakuläre Film-Effekte gedacht sind. Klipsch nennt Stereo-Systeme und dedizierte Hörräume ebenso ausdrücklich als Einsatzgebiet wie Heimkino und Entertainment.

Flexible Anpassung an Raum und Lautsprecher

Für die Integration ins bestehende System stehen an der Rückseite Regler für Übergangsfrequenz, Phase und Pegelbereit. Klipsch hebt dabei eine kontrastreiche Beschriftung hervor, die insbesondere bei der Installation in schlecht einsehbaren Positionen hilfreich sein soll.

Beim Gain-Regler erlaubt sich das Unternehmen zudem einen kleinen Verweis auf die Popkultur: Die Skala endet nicht bei zehn, sondern bei 11. Ob man diesen letzten Schritt angesichts der möglichen Pegel tatsächlich bemühen sollte, dürfte allerdings stark von Raum, Nachbarn und persönlicher Belastbarkeit abhängen.

Kabelgebunden oder optional drahtlos

Für die Signalzuführung stehen Dual RCA/LFE Line Inputs zur Verfügung. Zusätzlich besitzen sämtliche Modelle einen eigenen Anschluss für das optional angebotene Klipsch WA-2 Wireless Subwoofer Kit, womit sich die Positionierung im Raum flexibler gestalten lässt.

Interessant ist dabei, dass kabelgebundener RCA-Eingang und Wireless-Verbindung laut Klipsch gleichzeitig genutzt werden können. Ein einzelner Subwoofer könnte damit beispielsweise Bestandteil zweier unterschiedlicher Systeme im selben Raum sein.

Reference Premiere Design bleibt erhalten

Optisch orientieren sich die neuen Modelle klar an der bekannten Klipsch Reference Premiere Series. Dazu gehören das Ebony Vinyl Finish, kupferfarbene Akzente und die charakteristische Cerametallic-Membran.

Abgerundete Gehäusekanten sollen die insgesamt massiven Subwoofer etwas wohnraumfreundlicher erscheinen lassen, während vibrationsabsorbierende Gummifüße zur mechanischen Entkopplung beitragen. Eine schwebend wirkende Stoffabdeckung gehört ebenfalls zum Designkonzept und erlaubt auf Wunsch einen deutlich zurückhaltenderen Auftritt als mit sichtbar kupferfarbenem Tieftöner.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Deutlich geringerer Platzbedarf: Die neuen geschlossenen Gehäuse sollen ungefähr die Hälfte der Stellfläche regulärer Klipsch Reference Premiere Subwoofer benötigen.

Die neuen geschlossenen Gehäuse sollen ungefähr die Hälfte der Stellfläche regulärer Klipsch Reference Premiere Subwoofer benötigen. Beachtlicher Tiefgang: Bereits der Klipsch RP-1200CSW reicht laut Hersteller bis 17 Hz, das Topmodell Klipsch RP-1600CSW sogar bis 14,5 Hz.

Bereits der Klipsch RP-1200CSW reicht laut Hersteller bis 17 Hz, das Topmodell Klipsch RP-1600CSW sogar bis 14,5 Hz. Hohe Pegelreserven: Je nach Modell nennt Klipsch maximale Schalldruckpegel zwischen 118 dB und 123 dB.

Je nach Modell nennt Klipsch maximale Schalldruckpegel zwischen 118 dB und 123 dB. Leistungsfähige Class-D-Endstufen: Bis zu 800 W RMS und 1.600 W Peak stehen beim Klipsch RP-1600CSW bereit.

Bis zu 800 W RMS und 1.600 W Peak stehen beim Klipsch RP-1600CSW bereit. Flexible Abstimmung: Pegel, Phase und Übergangsfrequenz lassen sich direkt am Subwoofer an das jeweilige System anpassen.

Pegel, Phase und Übergangsfrequenz lassen sich direkt am Subwoofer an das jeweilige System anpassen. Optional drahtlose Signalübertragung: Über das Klipsch WA-2 Wireless Subwoofer Kit ist eine flexiblere Platzierung möglich.

Über das Klipsch WA-2 Wireless Subwoofer Kit ist eine flexiblere Platzierung möglich. Stereo und Heimkino: Die geschlossene Abstimmung soll gleichermaßen für Musik- wie Filmwiedergabe geeignet sein.

Die geschlossene Abstimmung soll gleichermaßen für Musik- wie Filmwiedergabe geeignet sein. Drei Leistungsklassen: 12 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll erlauben eine gezielte Auswahl passend zu Raum und gewünschtem Maximalpegel.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofers sollen ab November 2026 im Fachhandel verfügbar sein. Der Klipsch RP-1200CSW 12-inch High-excursion Compact Subwoofer wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 799,- angeboten. Für den Klipsch RP-1400CSW 14-inch High-excursion Compact Subwoofer sind € 999,-vorgesehen, während das Spitzenmodell Klipsch RP-1600CSW 16-inch High-excursion Compact Subwoofer zu € 1.499,- angeboten werden soll.

Wir meinen…

Mit den neuen Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofer Series widmet sich Klipsch einem durchaus relevanten Problem leistungsfähiger Tieftonlösungen: Nicht jeder Anwender kann oder will einen enormen Bassreflex-Subwoofer im Wohnraum unterbringen. Das Konzept, mittels geschlossener Gehäuse, langhubiger Treiber und kräftiger Class-D-Endstufen erheblichen Tiefgang bei deutlich reduzierter Stellfläche zu erzielen, wirkt daher sehr schlüssig. Wobei „Compact“ natürlich relativ zu verstehen ist – insbesondere ein Subwoofer mit 16 Zoll Treiber bleibt ein stattliches Gerät. Interessant erscheinen angesichts der genannten Preise aber alle drei Modelle, zumal Klipsch die Serie vom vergleichsweise wohnraumfreundlichen Klipsch RP-1200CSW bis hin zum ausgesprochen leistungsfähigen RP-1600CSW sinnvoll staffelt.

Produkt Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofers Preis Klipsch RP-1200CSW € 799,-

Klipsch RP-1400CSW € 999,-

Klipsch RP-1600CSW € 1.499,-

Technische Daten Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofers

Produkt Klipsch RP-1200CSW Klipsch RP-1400CSW Klipsch RP-1600CSW Charakterisierung Geschlossener Aktiv-Subwoofer Geschlossener Aktiv-Subwoofer Geschlossener Aktiv-Subwoofer Frequenzgang 17 Hz bis 160 Hz ±3 dB 15 Hz bis 180 Hz ±3 dB 14,5 Hz bis 175 Hz ±3 dB Maximaler Schalldruck 118 dB 121 dB 123 dB Tieftöner 12 Zoll Ultra Long Throw Cerametallic Woofer, Front-firing 14 Zoll Ultra Long Throw Cerametallic Woofer, Front-firing 16 Zoll Ultra Long Throw Cerametallic Woofer, Front-firing Verstärker Class D mit analoger Vorstufe Class D mit analoger Vorstufe Class D mit analoger Vorstufe Verstärkerleistung 400 W RMS, 800 W Peak 500 W RMS, 1.000 W Peak 800 W RMS, 1.600 W Peak Gehäuseprinzip Geschlossen, Acoustic Suspension Geschlossen, Acoustic Suspension Geschlossen, Acoustic Suspension Gehäusematerial MDF MDF MDF Eingänge Dual RCA/LFE Line In, Klipsch WA-2 Wireless Port Dual RCA/LFE Line In, Klipsch WA-2 Wireless Port Dual RCA/LFE Line In, Klipsch WA-2 Wireless Port Regelmöglichkeiten Übergangsfrequenz, Phase, Pegel Übergangsfrequenz, Phase, Pegel Übergangsfrequenz, Phase, Pegel Ausführung Ebony Vinyl Ebony Vinyl Ebony Vinyl Abmessungen ca. 400 × 377 × 416 mm ca. 444 × 422 × 422 mm ca. 488 × 466 × 466 mm Gewicht ca. 21,6 kg ca. 27,1 kg ca. 35,7 kg

Das könnte Sie auch interessieren