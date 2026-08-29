In aller Kürze Die Klipsch Reference Premiere III Series umfasst neun passive Lautsprecher und spannt den Bogen vom klassischen Stereo-System bis zum umfangreichen Dolby Atmos Home Cinema. Zu den wesentlichen Neuerungen zählen das bündig in die Schallwand integrierte High-density Axial Tractrix Horn, überarbeitete Gehäuse und neue Metall-Auslegerfüße bei den Standlautsprechern. Mit dem Klipsch RP-8263FA steht zudem ein Standlautsprecher mit integrierten Up-firing Höhenkanälen bereit, während der Klipsch RP-5103SA flexibel als Dolby Atmos Elevation Speaker oder zur Wandmontage eingesetzt werden kann.

Die Klipsch Reference Premiere Series gehört seit Jahren zu den zentralen Lautsprecher-Familien von Klipsch Group Inc. und verbindet die für das Unternehmen charakteristische Horn-Technologie mit einem ausgesprochen breiten Einsatzspektrum. Genau dieses Konzept führt der US-amerikanische Spezialist nun mit der Klipsch Reference Premiere III Series in die nächste Generation und konzentriert sich dabei auf neun Modelle, die vom klassischen Zwei-Kanal-System bis hin zum immersiven Home Cinema reichen.

Ihr offizielles globales Debüt feierte die neue Serie im Rahmen der Audio Advice Live 2026 in Raleigh, North Carolina, passend zum 80-jährigen Jubiläum von Klipsch. Dabei setzt das Unternehmen weniger auf einen radikalen Neubeginn als auf eine gezielte Weiterentwicklung der bestehenden Plattform. Allen voran das neue Tractrix Horn, eine überarbeitete Gehäusekonstruktion und Detailverbesserungen bei Aufstellung und Ausstattung sollen die neue Generation von ihren Vorgängern abheben.

Key Facts Klipsch Reference Premiere III Series

Neun passive Lautsprecher für Stereo und Home Cinema

Klipsch RP-8263FA, Klipsch RP-8203F und Klipsch RP-6203F als Standlautsprecher

Klipsch RP-6103M und Klipsch RP-5103M als Regallautsprecher

Klipsch RP-5203C und Klipsch RP-5403C als Center-Lautsprecher

Klipsch RP-5203S und Klipsch RP-5103SA für Surround- und Dolby Atmos Anwendungen

Zwei-Wege-Konzept innerhalb der Klipsch Reference Premiere III Series

Neues High-density Axial Tractrix Horn aus überarbeitetem BMC-Material

Bündige Integration des Horns in die Schallwand

Klipsch Cerametallic Tieftöner mit kupferfarbenen Membranen

Klipsch RP-8263FA mit integrierten Up-firing Höhenkanälen

Klipsch RP-5103SA als Dolby Atmos Elevation Speaker oder zur Wandmontage

Neue Knife-edge Gehäuse

Einstellbare Metall-Auslegerfüße bei den Standlautsprechern

Floating Fabric Grilles und überarbeitete rückseitige Anschlusspanels

Ausführungen Ebony und Walnut

Klipsch Optimized Mode für kompatible Onkyo AV-Receiver

Evolution mit klarer Klipsch Handschrift

Eine neue Generation bedeutet bei der Klipsch Reference Premiere III Series keineswegs, dass der Hersteller seine bewährte technische Philosophie über Bord wirft. Im Gegenteil: Hornunterstützte Hochtonwiedergabe und die unverkennbaren kupferfarbenen Cerametallic Tieftöner bleiben zentrale Merkmale der Produktlinie.

Klipsch konzentriert sich vielmehr auf jene Punkte, die sich innerhalb dieses etablierten Konzepts weiter optimieren lassen. Dazu gehören insbesondere das Abstrahlverhalten, die Resonanzkontrolle und die Gehäusekonstruktion. Die dritte Generation soll damit eindeutig als Reference Premiere erkennbar bleiben, ihre technischen Möglichkeiten aber gezielt weiter ausschöpfen.

Das neue Tractrix Horn als zentrale Weiterentwicklung

Besondere Aufmerksamkeit widmet Klipsch dem neuen High-density Axial Tractrix Horn. Für dessen Konstruktion setzt das Unternehmen auf ein überarbeitetes BMC-Material, das Resonanzen reduzieren soll. Zudem wird das Horn nun bündig in die Schallwand integriert.

Damit sollen unerwünschte Effekte an den Übergängen zwischen Horn und Front minimiert werden. Klipsch spricht ausdrücklich von reduziertem Wave Break-up und einem messbar verbesserten Off-axis-Verhalten, wodurch ein breiterer Sweet Spot erzielt werden soll.

Gerade dieser Punkt ist für die Ausrichtung der Serie bemerkenswert. Ein möglichst gleichmäßiges Abstrahlverhalten kommt nicht nur einem Stereo-System zugute, sondern ist insbesondere im Home Cinema von Bedeutung, wenn mehrere Hörplätze möglichst homogen versorgt werden sollen.

Auch auf der eigenen Produktseite hebt Klipsch den breiteren Sweet Spot als eine der wesentlichen akustischen Neuerungen der Reference Premiere Series III hervor.

Cerametallic bleibt unverkennbar Klipsch

Die charakteristischen Klipsch Cerametallic Tieftöner bleiben auch bei der dritten Generation ein wesentliches Element der Reference Premiere Series. Ihre kupferfarbenen Membranen prägen mittlerweile nicht nur das technische Konzept, sondern ebenso die unverwechselbare Optik der Lautsprecher.

Klipsch verspricht sich von ihnen eine kraftvolle und kontrollierte Basswiedergabe. Zusammen mit der hornunterstützten Hochtonsektion soll damit erneut jene Kombination aus Dynamik, Effizienz und Detailwiedergabe entstehen, mit der das Unternehmen seine Reference Premiere Modelle seit Jahren positioniert.

Dass Klipsch diese Grundelemente beibehält, unterstreicht den evolutionären Ansatz der neuen Generation. Die Serie soll nicht anders werden, sondern in den entscheidenden Bereichen verfeinert auftreten.

Neun Modelle für eine Vielzahl an Konfigurationen

Mit neun Modellen ist die Klipsch Reference Premiere III Series klar strukturiert. Bei den Standlautsprechern stehen Klipsch RP-6203F, Klipsch RP-8203F und Klipsch RP-8263FA zur Wahl. Letzterer übernimmt als Modell mit integrierter Dolby Atmos Sektion eine besondere Rolle innerhalb des Programms, doch dazu gleich mehr.

Für kompaktere Stereo-Systeme oder den Einsatz innerhalb eines Mehrkanal-Setups bietet Klipsch die Regal-Lautsprecher-Systeme Klipsch RP-5103M und Klipsch RP-6103M an. Die beiden Center-Lautsprecher Klipsch RP-5403C und Klipsch RP-5203C sollen wiederum unterschiedlich dimensionierte Home Cinema Systeme abdecken.

Mit dem Klipsch RP-5203S steht zudem ein dedizierter Surround-Lautsprecher bereit. Komplettiert wird das Angebot durch den Klipsch RP-5103SA, der insbesondere für die Realisierung von Dolby Atmos Höhenkanälen vorgesehen ist. Auch dazu wollen wir in Folge noch auf ein paar Details eingehen.

Insgesamt kann man festhalten: Die neue Produktlinie eignet sich gleichermaßen als Basis eines klassischen Stereo-Systems wie auch für eine vollständig aufeinander abgestimmte Mehrkanal-Konfiguration.

Klipsch RP-8263FA oder Klipsch RP-5103SA – Dolby Atmos bereits integriert oder als optionale Erweiterung

Als Flaggschiff der neuen Serie setzt Klipsch auf den Klipsch RP-8263FA, der eine nach oben abstrahlende Dolby Atmos Sektion direkt in das Gehäuse des Standlautsprechers integriert.

Die Up-firing Höhenkanäle nutzen die Reflexion des Schalls über die Zimmerdecke, um die zusätzliche Höhendimension eines Dolby Atmos Systems abzubilden. Damit lässt sich eine immersive Mehrkanal-Konfiguration realisieren, ohne eigens Lautsprecher an oder in der Decke installieren zu müssen. Gerade für klassische Wohnräume ist diese Lösung attraktiv, weil sich zusätzliche Kanäle integrieren lassen, ohne den Installationsaufwand eines fest eingebauten Deckenlautsprecher-Systems in Kauf nehmen zu müssen.

Eine alternative Lösung für Dolby Atmos bietet der Klipsch RP-5103SA. Dieser lässt sich als Elevation Speaker auf einem geeigneten Stand- oder Regallautsprecher positionieren und nutzt dort ebenfalls die Reflexion über die Decke. Alternativ sieht Klipsch eine direkte Wandmontage vor. Damit lässt sich der RP-5103SA flexibel an unterschiedliche Räume und Systemkonfigurationen anpassen.

Die Reference Premiere III Series bietet somit zwei unterschiedliche Wege zur dritten Klangdimension: eine bereits in den Standlautsprecher integrierte Lösung oder eine modulare Erweiterung über separate Elevation Speaker.

Knife-edge – neues Design mit konstruktivem Anspruch

Auch bei den Gehäusen hat Klipsch angesetzt. Die neue Generation präsentiert sich mit einem Knife-edge Cabinet Design, das laut Hersteller eine höhere strukturelle Steifigkeit mit einer klareren, zeitgemäßen Formensprache verbinden soll.

Geblieben sind die markanten kupferfarbenen Akzente sowie die abnehmbaren Floating Fabric Grilles. Angeboten werden sämtliche Modelle in den beiden Ausführungen Ebony und Walnut. Damit hält Klipsch an einer vergleichsweise klassischen Auswahl fest, die sich gleichermaßen in moderne wie traditioneller gestaltete Wohnräume einfügen soll.

Die Standlautsprecher verfügen darüber hinaus über einstellbare Metall-Auslegerfüße. Sie sorgen für einen breiteren Stand und sollen zugleich die mechanische Entkopplung vom Boden verbessern. Klipsch nennt in diesem Zusammenhang ausdrücklich eine weitere Reduktion von Gehäuseresonanzen sowie ein präziseres Ansprechverhalten.

Vom Stereo-Paar bis zum immersiven Home Cinema

Die Zusammensetzung der Produktlinie zeigt deutlich, dass Klipsch Reference Premiere III einmal mehr von Beginn an als flexible Systemfamilie konzipiert wurde. Stand- und Regallautsprecher decken klassische Zwei-Kanal-Anwendungen ab, Center- und Surround-Lautsprecher bilden die Basis für Mehrkanal-Systeme und mit RP-8263FA beziehungsweise RP-5103SA stehen zwei unterschiedliche Ansätze für Dolby Atmos bereit.

Für den tiefsten Frequenzbereich verweist Klipsch auf die Klipsch Reference Premiere Subwoofer Series. Der Hersteller bietet inzwischen sowohl klassische größere Bassreflex-Lösungen als auch neue kompakte geschlossene Modelle an und versteht diese ausdrücklich als Ergänzung der neuen Lautsprecher-Serie. Siehe hierzu unsere Meldung dieser Tage zu den neuen Klipsch Reference Premiere Compact Subwoofer Series.

So entsteht ein Baukastensystem, das sich an unterschiedliche Räume und Ansprüche anpassen lässt, ohne die Lautsprecher-Familie wechseln zu müssen.

Klipsch Optimized Mode mit Onkyo

Für Anwender kompatibler Onkyo AV-Receiver hält Klipsch zudem den sogenannten Klipsch Optimized Mode bereit. Dabei können für ausgewählte Lautsprechermodelle passende Crossover-Einstellungen automatisch übernommen werden.

Der Anwender wählt dazu am kompatiblen Onkyo AV-Receiver das jeweils eingesetzte Klipsch Modell aus, woraufhin die dafür vorgesehenen Übergangsfrequenzen automatisch eingestellt werden. Damit soll insbesondere die grundlegende Konfiguration eines kompletten Mehrkanal-Systems vereinfacht werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Neues Tractrix Horn: Überarbeitetes BMC-Material und bündige Integration sollen Resonanzen und Wave Break-up reduzieren.

Überarbeitetes BMC-Material und bündige Integration sollen Resonanzen und Wave Break-up reduzieren. Breiterer Sweet Spot: Das optimierte Off-axis-Verhalten soll einen größeren Hörbereich gleichmäßiger versorgen.

Das optimierte Off-axis-Verhalten soll einen größeren Hörbereich gleichmäßiger versorgen. Neun abgestimmte Modelle: Die Serie reicht vom klassischen Stereo-System bis zum immersiven Home Cinema.

Die Serie reicht vom klassischen Stereo-System bis zum immersiven Home Cinema. Zwei Wege zu Dolby Atmos: Der Klipsch RP-8263FA integriert Höhenkanäle, der Klipsch RP-5103SA ermöglicht eine modulare Erweiterung.

Der Klipsch RP-8263FA integriert Höhenkanäle, der Klipsch RP-5103SA ermöglicht eine modulare Erweiterung. Cerametallic Tieftöner: Die kupferfarbenen Chassis bleiben akustisches und optisches Markenzeichen der Reference Premiere Series.

Die kupferfarbenen Chassis bleiben akustisches und optisches Markenzeichen der Reference Premiere Series. Überarbeitete Gehäuse: Das Knife-edge Design verbindet eine modernere Gestaltung mit erhöhter struktureller Steifigkeit.

Das Knife-edge Design verbindet eine modernere Gestaltung mit erhöhter struktureller Steifigkeit. Ebony und Walnut: Zwei klassische Ausführungen stehen für die gesamte Produktlinie zur Wahl.

Zwei klassische Ausführungen stehen für die gesamte Produktlinie zur Wahl. Klipsch Optimized Mode: Kompatible Onkyo AV-Receiver vereinfachen die grundlegende Abstimmung eines Mehrkanal-Systems.

Preis & Verfügbarkeit

Die Klipsch Reference Premiere III Series soll nach Angaben des Herstellers ab Oktober 2026 über autorisierte Fachhändler erhältlich sein. Für den US-amerikanischen Markt nennt Klipsch bereits die empfohlenen Verkaufspreise sämtlicher neun Modelle.

Der Klipsch RP-8263FA wird mit US$ 1.299,99 pro Stück angeboten, der Klipsch RP-8203F mit US$ 799,99 pro Stück und der Klipsch RP-6203F mit US$ 699,99 pro Stück. Für den Klipsch RP-6103M werden US$ 699,99 pro Paar und für den Klipsch RP-5103M US$ 549,99 pro Paar genannt.

Der Klipsch RP-5203C soll US$ 749,99 pro Stück kosten, der Klipsch RP-5403C US$ 449,- pro Stück. Für den Klipsch RP-5203S nennt Klipsch US$ 849,99 pro Paar und für den Klipsch RP-5103SA US$ 649,99 pro Paar.

Konkrete Preise für die DACH-Region liegen derzeit noch nicht vor. Sobald Klipsch diese bekannt gibt, werden wir sie nachreichen.

Wir meinen…

Mit der Klipsch Reference Premiere III Series entwickelt Klipsch eine seiner wichtigsten Lautsprecher-Familien konsequent weiter, ohne deren unverwechselbare Identität anzutasten. Besonders das neue bündig integrierte Tractrix Horn und das damit verbundene optimierte Abstrahlverhalten erscheinen als wesentliche Neuerungen, während neun Modelle ein bemerkenswert breites Spektrum vom klassischen Stereo-System bis zum immersiven Dolby Atmos Home Cinema abdecken. Eine Evolution mit Augenmaß also – und gerade das erscheint bei einer derart etablierten Produktlinie als schlüssiger Weg.

Produkt Klipsch Reference Premiere III Series Preis Klipsch RP-8263FA US$ 1.299,99 pro Stück

Klipsch RP-8203F US$ 799,99 pro Stück

Klipsch RP-6203F US$ 699,99 pro Stück

Klipsch RP-6103M US$ 699,99 pro Paar

Klipsch RP-5103M US$ 549,99 pro Paar

Klipsch RP-5203C US$ 749,99 pro Stück

Klipsch RP-5403C US$ 449,- pro Stück

Klipsch RP-5203S US$ 849,99 pro Paar

Klipsch RP-5103SA US$ 649,99 pro Paar

Technische Daten Klipsch Reference Premiere III Series

Produkt Klipsch Reference Premiere III Series Merkmal Klipsch Reference Premiere III Series Charakterisierung Passive Lautsprecher-Familie für Stereo und immersive Mehrkanal-Systeme bis hin zu Dolby Atmos Anzahl Modelle 9 Grundkonzept Zwei-Wege-Konstruktion Standlautsprecher Klipsch RP-8263FA, Klipsch RP-8203F, Klipsch RP-6203F Regallautsprecher Klipsch RP-6103M, Klipsch RP-5103M Center-Lautsprecher Klipsch RP-5203C, Klipsch RP-5403C Surround-Lautsprecher Klipsch RP-5203S Dolby Atmos / Elevation Klipsch RP-8263FA mit integrierten Up-firing Höhenkanälen; Klipsch RP-5103SA als Elevation Speaker oder zur Wandmontage Hochtonsystem High-density Axial Tractrix Horn, überarbeitetes BMC-Material, bündig in die Schallwand integriert Tiefton-/Mitteltontreiber Klipsch Cerametallic Treiber Gehäuse Knife-edge Cabinet Design Standfüße Einstellbare Metall-Auslegerfüße Abdeckungen Floating Fabric Grilles Anschlüsse Überarbeitete rückseitige Anschlusspanels AV-Integration Klipsch Optimized Mode mit ausgewählten Onkyo AV-Receivern Ausführungen Ebony, Walnut

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