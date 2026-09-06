In aller Kürze Klipsch nennt erste Details zur neuen Klipsch Reference Signature Series, einer aus sechs Lautsprechern bestehenden Produktfamilie für Stereo und Home Cinema. Vier Hauptlautsprecher und der Center setzen auf Dreiwege-Konzepte mit einer besonderen Anordnung der Mittel- und Hochtonsektion, hinzu kommt der vielseitig einsetzbare Klipsch RS-6101SA für Dolby Atmos, Height- oder Surround-Anwendungen. Vollständige technische Daten und verbindliche europäische Preise liegen noch nicht vor. Ausgewählte Modelle sollen im Winter 2026/27 auf den Markt kommen.

Die Klipsch Group Inc. bereitet mit der Klipsch Reference Signature Series eine neue Lautsprecherfamilie vor, die klassische Merkmale der Marke mit einer aufwendigeren Dreiwege-Konstruktion, gehobenen Materialien und einer eigenständigen Formensprache verbinden soll. Nach einer ersten Vorschau im Rahmen der CES 2026 nennt der Hersteller nun die konkreten Modellbezeichnungen und erläutert zentrale konstruktive Merkmale. Die Serie deckt mit zwei Standlautsprechern, zwei Monitor-Lautsprechern, einem Center sowie einem flexibel einsetzbaren Dolby-Atmos-, Height- und Surround-Lautsprecher sowohl reine Stereo-Systeme als auch komplette Home-Cinema-Konfigurationen ab. Der derzeitige Informationsstand bleibt dennoch vorläufig: Angaben zu Frequenzgang, Wirkungsgrad, Impedanz, Belastbarkeit, Abmessungen und Gewicht fehlen ebenso wie endgültige Preise für Europa.

Key Facts Klipsch Reference Signature Series

Sechs Lautsprechermodelle für Stereo und Home Cinema

Standlautsprecher Klipsch RS-8301F und Klipsch RS-6301F

Monitor-Lautsprecher Klipsch RS-8301M und Klipsch RS-6301M

Center-Lautsprecher Klipsch RS-6301C

Dolby-Atmos-, Height- und Surround-Lautsprecher Klipsch RS-6101SA

Dreiwege-Konstruktion bei Stand-, Monitor- und Center-Lautsprechern

Gemeinsames akustisches Zentrum für Mittel- und Hochton

Titanium Linear Travel Suspension Tweeter

Cerametallic-Treiber mit kupferfarbenen Membranen

Oberflächen in Ebony und Walnut

Markteinführung ausgewählter Modelle für den Winter 2026/27 vorgesehen

Von der Vorschau auf der CES 2026 zur ersten Hörvorführung

Erstmals zeigte Klipsch die grundsätzliche Designrichtung der Reference Signature Series im Januar diesen Jahres anlässlich einer Präsentation zum 80-jährigen Bestehen des Unternehmens auf der CES 2026 in Las Vegas. Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich noch um eine Vorschau, bei der weder die endgültigen Modellnamen noch konkrete technische Einzelheiten genannt wurden.

Im Rahmen der CEDIA 2026 soll die neue Produktlinie nun erstmals in nicht öffentlichen Hörvorführungen präsentiert werden. Damit gewährt Klipsch ausgewählten Besuchern einen ersten Höreindruck, bevor die weltweite Markteinführung ausgewählter Modelle im Winter 2026/27 beginnt.

Foto © Klipsch Group Inc. | Klipsch Reference Signature Series

„Nachdem das neue Design bei unserer Präsentation auf der CES auf so starke Resonanz gestoßen ist, freut es uns ganz besonders, nun auch den kraftvollen Klang dieser Serie demonstrieren zu können. Während wir weiterhin unser 80-jähriges Jubiläum feiern, ist der Stolz in unserem gesamten Team deutlich spürbar. Jedes neue Produkt bietet uns die Möglichkeit, dieses Erbe zu würdigen und zugleich noch mehr Musik- und Filmfans einen Grund zu geben, Klipsch in Betracht zu ziehen.“ Andy Spalla, Director of Product Management bei Klipsch

Sechs Modelle für Stereo und Home Cinema

Die Klipsch Reference Signature Series ist nicht lediglich als Auswahl unterschiedlicher Stereo-Lautsprecher angelegt. Klipsch konzipiert sie vielmehr als vollständige Produktfamilie, mit der sich ebenso ein klassisches Zweikanal-System wie eine klanglich einheitlich abgestimmte Home-Cinema-Lösung zusammenstellen lässt.

An der Spitze stehen die beiden Standlautsprecher Klipsch RS-8301F und Klipsch RS-6301F. Ihnen werden mit dem Klipsch RS-8301M und dem Klipsch RS-6301M zwei kompaktere Monitor-Lautsprecher zur Seite gestellt. Der Klipsch RS-6301C übernimmt den Center-Kanal, während der Klipsch RS-6101SA wahlweise für Dolby Atmos, als direkt abstrahlender Height-Lautsprecher oder als rückwärtiger Surround-Lautsprecher eingesetzt werden kann.

Die Standlautsprecher, Monitor-Lautsprecher und der Center sind als Dreiwege-Systeme ausgeführt. Separate Chassis übernehmen jeweils Hoch-, Mittel- und Tiefton, wobei Klipsch die Übergangsfrequenzen nach eigenen Angaben außerhalb jenes Frequenzbereichs platziert, in dem das menschliche Gehör besonders sensibel auf Veränderungen reagiert.

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Ein akustisches Zentrum für Mittel- und Hochton

Das technisch auffälligste Merkmal der neuen Serie ist die besondere Anordnung der Mittel- und Hochtonsektion. Klipsch platziert den Mitteltonbereich unmittelbar innerhalb des Hochtonhorns, sodass beide Frequenzbereiche aus demselben akustischen Zentrum abstrahlen sollen.

Nach Angaben des Herstellers ermöglicht diese Konstruktion ein homogeneres Verhalten im Übergangsbereich zwischen Mittel- und Hochton. Gleichzeitig soll die tonale Balance über einen größeren Hörbereich erhalten bleiben, unabhängig davon, ob sich die Zuhörer exakt im zentralen Hörplatz, etwas seitlich davon oder stehend im Raum befinden.

Im Hochton setzt Klipsch bei allen sechs Modellen auf einen horngekoppelten Titanium Linear Travel Suspension Tweeter. Die kontrollierte Bewegung der Titanmembran soll Verzerrungen minimieren und eine detailreiche Wiedergabe hoher Frequenzen ermöglichen.

Für Mittel- und Tiefton verwendet die Klipsch Reference Signature Series leichte und zugleich steife Cerametallic-Membranen in der für die Marke charakteristischen Kupferoptik. Klipsch verspricht sich davon eine hohe Effizienz und geringe Verzerrungen.

Zwei Größenklassen für unterschiedliche Anforderungen

Die Klipsch Reference Signature Series gliedert sich bei den Hauptlautsprechern in zwei Größenklassen. Die größeren Modelle Klipsch RS-8301F und Klipsch RS-8301M kombinieren 8-Zoll-Tieftöner mit einer 6,5-Zoll-Mitteltonsektion.

Beim Klipsch RS-6301F, Klipsch RS-6301M und Klipsch RS-6301C kommen hingegen 6,5-Zoll-Tieftöner in Verbindung mit einer 5,25-Zoll-Mitteltonsektion zum Einsatz. Während die Standlautsprecher und der Center jeweils über zwei Tieftöner verfügen, arbeitet in den Monitor-Lautsprechern jeweils ein einzelner Tieftöner.

Damit stehen für die Frontkanäle unterschiedliche Gehäusegrößen und Bestückungen zur Verfügung, ohne dass Anwender innerhalb eines Mehrkanal-Systems verschiedene Lautsprecherserien miteinander kombinieren müssen.

Klipsch RS-6301C mit vertikaler Treiberanordnung

Besonderes Augenmerk legt Klipsch auf die Konstruktion des Center-Lautsprechers RS-6301C. Während viele Center-Lautsprecher ihre Chassis in einer klassischen horizontalen MTM-Anordnung platzieren, setzt Klipsch bei diesem Modell auf eine vertikale Treiberanordnung.

Diese Bauweise soll horizontale Bündelungseffekte und daraus entstehende Kammfiltereffekte reduzieren. Dialoge sollen dadurch auch auf seitlichen Sitzplätzen klar verständlich bleiben. Ebenso wichtig für ein geschlossenes Klangbild im Home Cinema ist die angestrebte tonale Übereinstimmung zwischen Center und den beiden Hauptlautsprechern.

Klipsch RS-6101SA für drei Einsatzbereiche

Der Klipsch RS-6101SA ist als Zweiwege-Lautsprecher ausgeführt und lässt sich auf drei unterschiedliche Arten in ein Home-Cinema-System integrieren. Wird er auf einem Stand- oder Monitor-Lautsprecher der Reference Signature Series platziert, strahlt seine angewinkelte, horngekoppelte Treiberanordnung in Richtung Decke. Der von dort reflektierte Schall soll die Höheneffekte einer Dolby-Atmos-Tonspur wiedergeben.

Alternativ lässt sich der Klipsch RS-6101SA an der Wand montieren und als direkt abstrahlender Height- oder rückwärtiger Surround-Lautsprecher verwenden. Eine umschaltbare Frequenzweiche passt die Abstimmung an den Dolby-Atmos- beziehungsweise Surround-Betrieb an.

Diese Vielseitigkeit erleichtert sowohl die Planung einer neuen Installation als auch die nachträgliche Erweiterung eines bestehenden Home-Cinema-Systems. Zugleich bleibt die klangliche Abstimmung der Reference Signature Series bis zu den Höhen- und Effektkanälen erhalten.

BMC-Schallwand und abgerundete Gehäusekanten

Auch bei Gehäuse und Gestaltung soll sich die Reference Signature Series von den bestehenden Klipsch-Baureihen abheben. Eine einteilige BMC-Schallwand bildet eine besonders dichte und steife Basis für die Chassis. Unerwünschte Gehäuseresonanzen sollen damit reduziert werden.

Die abgerundeten Kanten prägen nicht allein das Erscheinungsbild der Lautsprecher. Sie sollen zugleich Kantendiffraktionen verringern und damit eine breitere räumliche Abbildung sowie ein gleichmäßigeres Abstrahlverhalten außerhalb der zentralen Hörachse unterstützen.

Klipsch bietet die Serie in den beiden Oberflächen Ebony und Walnut an. Die horizontal verlaufende Maserung folgt der gerundeten Form der Gehäuse in einer durchgehenden Linie und orientiert sich in ihrer Wirkung an dampfgebogenen Holzelementen.

Eine dekorative Lederauflage auf der Oberseite unterstreicht den wohnraumgerechten Anspruch. Metallene Spikes für Teppichböden sowie Gummifüße für harte Bodenflächen sollen einen sicheren Stand auf unterschiedlichen Untergründen gewährleisten.

Anpassbarer Hochton und doppelte Anschlussklemmen

Ausgewählte Modelle der Klipsch Reference Signature Series verfügen über eine dreistufige Anpassung des Hochtonpegels. Dieser lässt sich um +1 dB anheben, in der neutralen Einstellung bei 0 dB betreiben oder um −1 dB absenken.

Damit können Anwender die Hochtonwiedergabe in begrenztem Umfang an die Raumakustik, die Aufstellung und den persönlichen Geschmack anpassen. Doppelanschlussklemmen erlauben bei entsprechend ausgestatteten Modellen zudem Bi-wiring- und Bi-amping-Konfigurationen.

Welche der sechs Lautsprecher diese beiden Ausstattungsmerkmale konkret bieten werden, hat Klipsch bislang noch nicht bekannt gegeben.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Vollständige Lautsprecherfamilie: Sechs Modelle ermöglichen abgestimmte Stereo- und Mehrkanal-Systeme aus einer Produktlinie.

Sechs Modelle ermöglichen abgestimmte Stereo- und Mehrkanal-Systeme aus einer Produktlinie. Eigenständige Dreiwege-Konstruktion: Separate Chassis übernehmen bei den Haupt- und Center-Lautsprechern Hoch-, Mittel- und Tiefton.

Separate Chassis übernehmen bei den Haupt- und Center-Lautsprechern Hoch-, Mittel- und Tiefton. Gemeinsames akustisches Zentrum: Die besondere Anordnung der Mittel- und Hochtonsektion soll einen homogeneren Übergang und eine gleichmäßigere Abstrahlung ermöglichen.

Die besondere Anordnung der Mittel- und Hochtonsektion soll einen homogeneren Übergang und eine gleichmäßigere Abstrahlung ermöglichen. Zwei Größenklassen: Varianten mit 8-Zoll- oder 6,5-Zoll-Tieftönern erlauben eine Anpassung an Raumgröße und Anwendung.

Varianten mit 8-Zoll- oder 6,5-Zoll-Tieftönern erlauben eine Anpassung an Raumgröße und Anwendung. Optimierter Center-Lautsprecher: Die vertikale Treiberanordnung des RS-6301C soll Dialogverständlichkeit und Klangfarbe auch abseits der Mitte bewahren.

Die vertikale Treiberanordnung des RS-6301C soll Dialogverständlichkeit und Klangfarbe auch abseits der Mitte bewahren. Flexibler Effektlautsprecher: Der RS-6101SA eignet sich für Dolby-Atmos-, Height- und rückwärtige Surround-Kanäle.

Der RS-6101SA eignet sich für Dolby-Atmos-, Height- und rückwärtige Surround-Kanäle. Anpassbarer Hochton: Ausgewählte Modelle erlauben eine Pegelanpassung um ±1 dB.

Ausgewählte Modelle erlauben eine Pegelanpassung um ±1 dB. Gehobene Gestaltung: BMC-Schallwand, abgerundete Gehäuse, durchgehende Maserung und Lederauflage heben die Serie optisch vom bestehenden Sortiment ab.

Preis und Verfügbarkeit

Klipsch nennt bislang lediglich einen angestrebten Rahmen für die unverbindlichen US-Preisempfehlungen von US$ 1.600,- bis US$ 3.000,- pro Paar. Welchen Modellen diese Preise konkret zugeordnet werden und zu welchen Konditionen die Klipsch Reference Signature Series in Europa angeboten wird, steht noch nicht fest.

Die weltweite Markteinführung ist laut Herstellerangaben für den Winter 2026/27 geplant. Die endgültigen Preise sowie vollständige technische Daten will Klipsch erst zum Marktstart bekannt geben.

Wir meinen…

Klipsch gewährt derzeit tatsächlich nur einen ersten Einblick in die Klipsch Reference Signature Series. Für eine umfassende Einordnung fehlen noch wesentliche technische Angaben sowie konkrete Preise und Termine für den europäischen Markt. Dennoch lässt sich bereits erkennen, dass es sich nicht lediglich um eine optisch verfeinerte Variante einer bestehenden Baureihe handelt.

Die besondere Anordnung der Mittel- und Hochtonsektion, die konsequente Dreiwege-Auslegung der Hauptlautsprecher und das vollständige Modellprogramm für Stereo und Home Cinema sprechen für eine technisch eigenständige Produktfamilie. Vor allem der vertikal aufgebaute Center und der vielseitig einsetzbare RS-6101SA zeigen, dass Klipsch bei der Entwicklung nicht allein an klassische Stereo-Systeme gedacht hat. Wie sich die Reference Signature Series innerhalb des Portfolios positioniert, wird sich allerdings erst beurteilen lassen, sobald vollständige Daten und europäische Preise vorliegen.

Produkt Klipsch Reference Signature Series Preis Klipsch RS-8301F k. A.

Klipsch RS-6301F k. A.

Klipsch RS-8301M k. A.

Klipsch RS-6301M k. A.

Klipsch RS-6301C k. A.

Klipsch RS-6101SA k. A.

Technische Daten Klipsch Reference Signature Series

Modell Bauform Wege Treiberbestückung Klipsch RS-8301F Standlautsprecher 3 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 6,5-Zoll-Mitteltöner, 2 × 8-Zoll-Tieftöner Klipsch RS-6301F Standlautsprecher 3 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 5,25-Zoll-Mitteltöner, 2 × 6,5-Zoll-Tieftöner Klipsch RS-8301M Monitor-Lautsprecher 3 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 6,5-Zoll-Mitteltöner, 1 × 8-Zoll-Tieftöner Klipsch RS-6301M Monitor-Lautsprecher 3 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 5,25-Zoll-Mitteltöner, 1 × 6,5-Zoll-Tieftöner Klipsch RS-6301C Center-Lautsprecher 3 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 5,25-Zoll-Mitteltöner, 2 × 6,5-Zoll-Tieftöner Klipsch RS-6101SA Dolby-Atmos-, Height- und Surround-Lautsprecher 2 LTS-Hochtöner mit Titanmembran im Horn, 1 × 6,5-Zoll-Tieftöner

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