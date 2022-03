Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 – Dolby Atmos inklusive

Dreidimensionale Sound-Effekte im Wohnzimmer, dies soll mit dem neuen Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 ermöglicht werden, das der US-amerikanische Lautsprecher-Spezialist Klipsch nunmehr offeriert. Dieses System besteht aus fünf Lautsprecher-Systemen im Wohnraum-freundlichen Design, die eine kräftige Dynamik und damit ein realistisches Klangbild fürs Kino in den eigenen vier Wänden bieten soll.

Der Anwender benötigt, um das System zu komplettieren, lediglich einen passenden AV-Receiver und eventuell einen optionalen Subwoofer.

Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 – Fünf Speaker

Das neue Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 besteht aus fünf Lautsprecher-Systemen, wobei hierbei zwei für den linken und rechten Kanal an der Front, zwei für die Abbildung des linken und rechten Surround Kanals, und einer für als Center-Speaker ausgeführt sind. Interessant ist, dass es sich bei den Lautsprecher-Systemen des neuen Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 um so genannte Dolby Atmos-enabled Speaker handelt, diese also an der Oberseite entsprechende zusätzliche Lautsprecher implementiert haben, um über Deckenreflexionen immersiven 3D Sound abzubilden.

Damit soll das neue Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 die Grundlage bilden, um den versprochenen raumfüllenden 3D Klang mit fesselnden Klangeffekten zu ermöglichen.

Ganz der Tradition verbunden

Auch wenn es sich beim neuen Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 um ein vergleichsweise kompaktes System handelt, so soll dieses dennoch ganz der jahrzehntelangen Tradition von Klipsch verbunden sein. Kino spielte hierbei ja seit Anbeginn eine wesentliche Rolle, wobei sich die von Paul W. Klipsch konzipierten Lautsprecher-Systeme besonders gut für diese Aufgabe eigneten und über Jahrzehnte hinweg als Referenz galten.

Ein ganz wesentliches Ausstattungsmerkmal hierbei war und ist ein Horntreiber, und natürlich setzt man auch beim neuen System für Einsteiger, dem Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4, auf die seit Jahr und Tag bekannten Klipsch Tractrix Horn-Hochtöner.

Kombiniert wird dieser Hochtöner mit 5.25 Zoll Tief-Mittelton-Treibern mit kupferbeschichteter Membran und einem leichten, aber besonders stabilen Graphit-beschichtetem Aluminium-Korb gefertigt im Spritzguss-Verfahren, zumindest bei den Speakern für die vorderen und hinteren Kanäle. Beim Center-Speaker setzt man auf zwei 4 Zoll Tief-Mittelton-Treiber gleicher Bauart, sodass hierbei eine besonders flache Bauform erzielt wird. Damit lasse sich der Center-Speaker sehr flexibel direkt unter dem Fernseher oder gar der Leinwand etwa in einem AV-Möbel platzieren.

Für alle Speaker des Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 verspricht der Hersteller hocheffiziente Lösungen, die mit einer Vielzahl an AV-Receivern kombiniert werden können, und mit einem klaren Klang und höchster Dynamik aufwarten. Dazu trägt wohl auch maßgeblich bei, dass es sich bei den Speakern letztlich um Lösungen mit Bassreflex-System handelt, wobei man hierbei auf eine solide Konstruktion und optimierte Gehäuse-Abstimmung sowie ein so genanntes Dual-Port-Design setzt, das die Tiefton-Wiedergabe besonders druckvoll erlauben soll.

Dolby Atmos inklusive

Wie bereits beschrieben, sind die Speaker als so genannte Dolby Atmos-enabled Speaker ausgelegt, weisen also an der Oberseite einen zusätzlichen Treiber für die Abbildung eines diskreten Höhenkanals auf. Schräg nach oben in den Raum abgestrahlt wird über Deckenreflexionen der Eindruck einer Klangquelle von oben vermittelt.

Foto © Klipsch | Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4

Grundvoraussetzung: ein AV-Receiver

Wir haben es schon erwähnt, beim neuen Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 handelt es sich um ein Lautsprecher-Set, das als Spielpartner natürlich einen passenden AV-Receiver erfordert. Auch hier soll der Anwender völlig frei die für ihn optimal passende Lösung wählen können, das Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 sei so ausgelegt, dass es flexibel mit jedweder Elektronik kombiniert werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 soll ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von € 1.099,- im Fachhandel zu finden sein, dies gibt der Hersteller in der entsprechenden Aussendung bekannt.

Wir meinen…

Die Marke Klipsch ist seit Jahr und Tag eine feste Größe im Bereich Home Cinema, denn die Lautsprecher-Systemen des US-amerikanischen Spezialisten eignen sich ganz besonders für packenden, druckvollen Sound für Filme. Dies soll auch für das neue Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 gelten, eine Lösung, die sich in besonders kompakter, gleichzeitig eleganter Form präsentiert und damit besonders leicht in jeden Wohnraum zu integrieren sein soll. Dass man damit gar Dolby Atmos realisieren kann, ist wohl für viele Anwender besonders spannend, die für ihr komplettes Heimkino basierend auf dem Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 lediglich einen passenden AV-Receiver und gegebenenfalls einen passenden Subwoofer benötigen.

Produkt Klipsch Reference Theater Pack 5.0.4 Preis € 1.099,-