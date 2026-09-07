In aller Kürze Die Klipsch RP-500PM Powered Monitors sind das erste aktive Stereo-Lautsprecherpaar innerhalb der Klipsch Reference Premiere Series. Verstärker, Anschlusssektion und Lautsprecher bilden ein kompaktes System für Musik, TV-Ton, Gaming und Vinyl. Neben HDMI ARC, Bluetooth 5.3, USB-C und optischem S/PDIF stehen ein Phono-Eingang sowie ein Subwoofer-Ausgang bereit; Preis und Verfügbarkeit für Europa wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die Klipsch Reference Premiere Series richtet sich traditionell an Anwender, die den charakteristischen Ansatz von Klipsch in einem klassischen, mit separater Elektronik betriebenen Lautsprechersystem suchen. Mit den neuen Klipsch RP-500PM Powered Monitors überträgt Klipsch Group Inc. dieses Konzept nun erstmals auf ein aktives Stereo-System, das ohne Vollverstärker oder AV-Receiver auskommt und dennoch sehr unterschiedliche Quellen einbinden kann.

Vorgestellt wurde das neue Modell im Rahmen der CEDIA Expo 2026 in Denver. Klipsch positioniert es gleichermaßen für die Musikwiedergabe und als kompakte Audiolösung rund um TV-Gerät, Computer, Spielkonsole und Schallplatten-Spieler.

Key Facts Klipsch RP-500PM Powered Monitors

Erstes aktives Lautsprecherpaar der Klipsch Reference Premiere Series

Zweiwege-Konzept mit axialem Tractrix-Horn und 133-mm-Cerametallic-Tieftöner

Integrierte, auf die einzelnen Chassis abgestimmte Verstärker

HDMI ARC, USB-C und optischer S/PDIF-Eingang

Bluetooth 5.3

Cinch-Eingang für Line-Level-Quellen und Schallplatten-Spieler

3,5-mm-Aux-Eingang und Subwoofer-Ausgang

Bedienung über Infrarot-Fernbedienung und Klipsch Connect App

Kompatibel mit dem optionalen Klipsch KS-28 Stand

Klipsch Reference Premiere als Gesamt-System

Der entscheidende Schritt liegt weniger in einem einzelnen Ausstattungsmerkmal als im Systemkonzept. Die Klipsch RP-500PM Powered Monitors benötigen keinen externen Verstärker, denn die Elektronik ist direkt in das Lautsprecherpaar integriert und laut Hersteller auf die jeweiligen Chassis abgestimmt.

Damit entsteht eine vollständige Stereo-Lösung, die den Platzbedarf und den Verkabelungsaufwand klassischer Komponentenketten reduziert. Der Ansatz eignet sich sowohl für ein primär auf Musik ausgelegtes System als auch für Wohnräume, in denen die Lautsprecher mehrere Aufgaben übernehmen sollen.

Neues axiales Tractrix-Horn

Für den Hochtonbereich setzt Klipsch auf eine neu entwickelte Hochtoneinheit mit hochdichtem axialem Tractrix-Horn. Ein überarbeitetes BMC-Material soll Resonanzen reduzieren, während der bündige Einbau in die Schallwand unerwünschte Wellenbrechungen minimieren soll.

Nach Angaben von Klipsch verbessert diese Konstruktion zugleich das Abstrahlverhalten außerhalb der zentralen Hörposition. Der nutzbare Hörbereich soll dadurch breiter ausfallen, was gerade bei einer Einbindung in den Wohnraum von praktischer Bedeutung ist.

Im Tief- und Mitteltonbereich arbeitet ein 133 mm beziehungsweise 5,25 Zoll messender Cerametallic-Tieftöner. Klipsch verspricht damit trotz der kompakten Gehäuseabmessungen eine kraftvolle und vergleichsweise tiefreichende Basswiedergabe. Für höhere Ansprüche im Tieftonbereich steht ein eigener Subwoofer-Ausgang zur Verfügung.

Vom TV-Gerät bis zum Schallplatten-Spieler

Die Anschlusssektion macht deutlich, dass die Klipsch RP-500PM Powered Monitors nicht allein als klassische Desktop-Lautsprecher gedacht sind. Über HDMI ARC lassen sie sich direkt in eine TV-Lösung integrieren, wobei die Tonwiedergabe etwa einer am Fernseher angeschlossenen Spielkonsole ebenfalls über das Stereo-System erfolgen kann.

Für Computer steht USB-C bereit, digitale Zuspieler lassen sich zudem über einen optischen S/PDIF-Eingang anschließen. Bluetooth 5.3 übernimmt die drahtlose Wiedergabe von Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen Geräten.

Analoge Quellen finden über Cinch oder einen 3,5-mm-Aux-Eingang Anschluss. Dank des Phono-Eingangs kann auch ein Schallplatten-Spieler ohne zusätzlichen Phono-Vorverstärker unmittelbar eingebunden werden.

Bedienung per Fernbedienung und App

Zum Lieferumfang gehört eine Infrarot-Fernbedienung, über die sich Lautstärke, Wiedergabe und Eingangswahl steuern lassen. Darüber hinaus nennt Klipsch die Klipsch Connect App für zusätzliche Anpassungen, ohne bislang näher auszuführen, welche Funktionen für die RP-500PM konkret zur Verfügung stehen werden.

Optisch bleibt das Lautsprecherpaar eng mit der Reference Premiere Series verbunden. Ein schwarz ausgeführtes Gehäuse mit Holzstruktur, der kupferfarbene Cerametallic-Tieftöner samt passendem Zierring und eine scheinbar schwebende Stoffabdeckung übernehmen die bekannten Gestaltungsmerkmale der Produktlinie. Für eine freie Aufstellung ist der optionale Klipsch KS-28 Stand vorgesehen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Vollständiges Stereo-System: Lautsprecher und Verstärker sind in einem kompakten System zusammengefasst.

Lautsprecher und Verstärker sind in einem kompakten System zusammengefasst. Direkte TV-Einbindung: HDMI ARC ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung als Stereo-Lösung für den Fernsehton.

HDMI ARC ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung als Stereo-Lösung für den Fernsehton. Für digitale und analoge Quellen: USB-C, optisches S/PDIF, Cinch und Aux decken unterschiedliche Zuspieler ab.

USB-C, optisches S/PDIF, Cinch und Aux decken unterschiedliche Zuspieler ab. Schallplatten-Spieler direkt anschließen: Der Phono-Eingang erspart in vielen Anlagen einen separaten Phono-Vorverstärker.

Der Phono-Eingang erspart in vielen Anlagen einen separaten Phono-Vorverstärker. Drahtlose Wiedergabe: Bluetooth 5.3 verbindet Smartphones, Tablets und kompatible Computer.

Bluetooth 5.3 verbindet Smartphones, Tablets und kompatible Computer. Erweiterbarer Tieftonbereich: Über den Subwoofer-Ausgang lässt sich das System gezielt ergänzen.

Über den Subwoofer-Ausgang lässt sich das System gezielt ergänzen. Flexible Bedienung: Infrarot-Fernbedienung und Klipsch Connect App stehen zur Steuerung bereit.

Infrarot-Fernbedienung und Klipsch Connect App stehen zur Steuerung bereit. Charakteristisches Klipsch-Design: Das schwarz-kupferfarbene Erscheinungsbild ordnet die Aktivlautsprecher klar der Reference Premiere Series zu.

Preis und Verfügbarkeit

Die Klipsch RP-500PM Powered Monitors sollen in Nordamerika ab Dezember 2026 zum empfohlenen Verkaufspreis von US$ 799,99 erhältlich sein. Einen konkreten Termin und einen empfohlenen Verkaufspreis für Europa hat Klipsch bislang nicht bekannt gegeben.

Wir meinen…

Mit den Klipsch RP-500PM Powered Monitors schließt Klipsch eine bislang auffällige Lücke im eigenen Sortiment. Das Aktivkonzept bringt die Reference Premiere Series in Anlagen, bei denen ein separates Elektronik-Rack weder gewünscht noch notwendig ist. Besonders schlüssig erscheint die breite Anschlussausstattung: TV-Gerät, Computer, mobile Quellen und selbst ein Schallplatten-Spieler lassen sich ohne zusätzliche Zentrale einbinden. Damit sind die RP-500PM nicht bloß aktive Regallautsprecher, sondern die Grundlage eines erfreulich geradlinigen Stereo-Systems.

Produkt Klipsch RP-500PM Powered Monitors Preis US$ 799,99

Technische Daten Klipsch RP-500PM Powered Monitors

Produkt Klipsch RP-500PM Powered Monitors Produkttyp Aktives Stereo-Lautsprecherpaar Akustisches Prinzip Zweiwege-System Hochtoneinheit Hochdichtes axiales Tractrix-Horn, überarbeitetes BMC-Material, bündig eingelassen Tief-/Mitteltöner 1 × 133-mm-Cerametallic-Tieftöner je Lautsprecher Verstärker Integriert und auf die jeweiligen Chassis abgestimmt Digitale Eingänge 1 × HDMI ARC, 1 × USB-C, 1 × optisches S/PDIF Analoge Eingänge Cinch Line/Phono, 1 × 3,5-mm-Stereo-Aux Drahtlose Verbindung Bluetooth 5.3 Ausgang Subwoofer-Ausgang Bedienung Infrarot-Fernbedienung, Klipsch Connect App Ausführung Schwarz, Gehäuse mit Holzstruktur, abnehmbare Stoffabdeckung Optionales Zubehör Klipsch KS-28 Stand Abmessungen Noch nicht bekannt gegeben Gewicht Noch nicht bekannt gegeben

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