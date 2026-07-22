In aller Kürze Die neue Loewe antares Series umfasst individuell kalibrierte 4K OLED TVs in 42, 48, 55 und 65 Zoll. Loewe os9, Dual Channel, 144 Hz VRR, ein modulares Audiokonzept und austauschbare Aluminium-Applikationen ermöglichen eine flexible Abstimmung auf Technik, Heimkino und Wohnraum.

Fernseher sind längst nicht mehr nur während des Betriebs präsent. Vor allem großformatige Modelle bestimmen einen Wohnraum auch dann, wenn der Bildschirm dunkel bleibt. Genau hier setzt die neue Loewe antares Series an: Die Loewe Technology GmbH verbindet ein bewusst horizontal gezeichnetes 360°-Design mit austauschbaren Aluminium-Applikationen, unterschiedlichen Aufstelllösungen und einem modular ausbaubaren Audiokonzept. Technisch basiert die Serie auf individuell kalibrierten 4K OLED-Modulen, dem Loewe SL8 Chassis und Loewe os9. Hinzu kommen Dual-Channel-Empfang, USB-Aufzeichnung, umfassende Streaming-Funktionen sowie HDMI 2.1 mit 4K Ultra HD und bis zu 144 Hz VRR. Zum Marktstart stehen vier Modelle mit 42, 48, 55 und 65 Zoll zur Wahl.

Key Facts Loewe antares Series

Premium-Smart-OLED-TVs in 42, 48, 55 und 65 Zoll

4K Ultra HD mit 3.840 × 2.160 Bildpunkten und individueller Werkskalibrierung

HDR10, HDR10+, HLG und Dolby Vision IQ einschließlich Precision Detail

Loewe SL8 Chassis mit Loewe os9 auf Basis von VIDAA U9

Twin Triple-Tuner, Dual Channel, Timeshift und USB-Multi-Recording

Vier HDMI-Anschlüsse, davon zwei mit 4K bei bis zu 144 Hz VRR

Loewe invisible sound mit Dolby Atmos und Nutzung als Center-Lautsprecher

Wechselbare Aluminium-Applikationen und zahlreiche modulare Aufstelllösungen

Preise von € 2.500,- bis € 4.000,-

Ein Fernseher, der sich dem Raum anpassen soll

Die Grundform der Loewe antares Series orientiert sich am Erscheinungsbild moderner Widescreen-Monitore. Das Gehäuse wird betont horizontal gegliedert, während Kabel und Anschlüsse hinter Abdeckungen verschwinden. Da Loewe den Fernseher ausdrücklich als 360°-Objekt versteht, wurde auch die Rückseite in die Gestaltung einbezogen.

Einen wesentlichen Anteil an der Individualisierung übernehmen wechselbare Onlays aus Aluminium. Applikationen in Alu Brushed und Alu Black gehören bereits zum Lieferumfang, weitere Farbvarianten sollen optional angeboten werden. Ergänzend steht ein textiles Smart Cover für die Rückseite zur Verfügung.

Damit beschränkt sich die Anpassung nicht auf eine einmal gewählte Gehäusefarbe. Einzelne Elemente lassen sich austauschen, wenn sich die Einrichtung verändert oder bewusst neue Akzente gesetzt werden sollen. Aluminium und Glas bilden dabei die zentralen Materialien der Konstruktion.

„Mit antares führen wir den individuellsten Smart TV ein, den Loewe jemals entwickelt hat. Seit Jahrzehnten steht Loewe für Design, Innovation und Individualität. Loewe antares führt diese Philosophie weiter als je zuvor und vereint außergewöhnliche Bildqualität, intelligente Technologie und eine beispiellose Auswahlfreiheit in einem wunderschön gefertigten TV-Modell.“ Aslan Khabliev, CEO Loewe

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Individuell kalibrierte 4K OLED-Module

Alle vier Modelle der Loewe antares Series nutzen OLED-Panels mit einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten. Die OLED-Module werden nach Angaben des Unternehmens in Kronach gefertigt und vor der Auslieferung individuell kalibriert. Dabei berücksichtigt Loewe unter anderem den D65-Weißpunkt und die Farbwiedergabe.

Die Modelle mit 55 und 65 Zoll sollen bei einem HDR-Fenster von zehn Prozent eine typische Spitzenhelligkeit von rund 1.500 cd/m² erreichen. Für die Varianten mit 42 und 48 Zoll nennt das Datenblatt rund 800 cd/m². Die Reaktionszeit wird für alle Bildschirmgrößen mit 1 ms angegeben.

Unterstützt werden HLG, HDR10, HDR10+ und Dolby Vision. Dolby Vision IQ einschließlich Precision Detail bezieht die Umgebungshelligkeit in die Bildanpassung ein. Darüber hinaus stehen UHD-Skalierung, automatische Helligkeitsregelung, KI-gestützte Bildverarbeitung, adaptiver Kontrast und eine originalgetreue 24p-Wiedergabe zur Verfügung.

Loewe SL8 Chassis und Loewe os9

Im Inneren arbeitet das Loewe SL8 Chassis der neuesten Generation. Loewe os9 basiert auf VIDAA U9 und erschließt unter anderem Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube und Spotify. Ein App Store, FAST-Channels, Video-on-Demand- und Audio-on-Demand-Angebote sowie der VIDAA Art Gallery Mode ergänzen die Plattform.

Inhalte von Smartphones, Tablets oder Computern lassen sich über Apple AirPlay und Miracast übertragen. Die Loewe remote vi kommuniziert wahlweise über Infrarot oder Bluetooth und unterstützt die Sprachsteuerung. Die zugehörige App steht für Android und Apple iOS bereit.

Matter-Kompatibilität sowie Schnittstellen für Control4, Crestron und Basalte erleichtern die Einbindung in Smart-Home- und Heimautomatisierungslösungen. Über die Loewe Remote API kann der Fernseher zudem in individuell geplante Steuerungssysteme integriert werden.

Dual Channel für Fernsehen, Timeshift und Aufnahmen

Trotz des starken Streaming-Schwerpunkts vernachlässigt Loewe den klassischen TV-Empfang nicht. Ein doppelter Triple-Tuner unterstützt DVB-T2, DVB-C und DVB-S2 und bildet die Grundlage für Loewe Dual Channel.

Damit lässt sich ein Programm ansehen, während gleichzeitig ein anderer Sender aufgezeichnet wird. USB-Recording, Multi-Recording und Timeshift sind ebenfalls vorgesehen. Für verschlüsselte Programme ist ein CI+ Slot nach Version 1.4 ECP vorhanden.

Die Ausstattung ist gerade deshalb bemerkenswert, weil Aufnahmefunktionen bei vielen aktuellen Smart-TVs entweder stark eingeschränkt sind oder gar nicht mehr angeboten werden. Loewe hält damit an einem Funktionsbereich fest, der für klassisches lineares Fernsehen weiterhin einen erheblichen praktischen Nutzen bietet.

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HDMI 2.1 und bis zu 144 Hz VRR

Die Loewe antares Series verfügt über vier HDMI-Anschlüsse. Zwei davon unterstützen laut Datenblatt 4K Ultra HD mit Variable Refresh Rate bis 144 Hz. Ergänzend stehen Auto Low Latency Mode, Quick Media Switching und geringe Eingangslatenzen zur Verfügung.

Damit richten sich die neuen Modelle nicht nur an Film- und Fernsehzuschauer, sondern ebenso an Nutzer aktueller Spielekonsolen, Gaming-PCs und Cloud-Gaming-Angebote. HDMI eARC übernimmt die Ausgabe hochauflösender Mehrkanal-Tonsignale an eine Soundbar, einen AV-Receiver oder AV-Prozessor.

Zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, Ethernet, WiFi, Bluetooth, ein optischer Digitalausgang sowie ein analoger Kopfhörerausgang runden die Ausstattung ab.

Loewe invisible sound und modulares Audiokonzept

Das serienmäßige Loewe invisible sound System ist vollständig in das Gehäuse integriert und arbeitet mit zwei Kanälen sowie Class-D-Verstärkern. Loewe nennt eine Sinusleistung von zweimal 20 Watt und eine Musikleistung von zweimal 40 Watt. Unterstützt werden Dolby Atmos, Virtual 3D und DTS-HD.

Eine automatische Einmessung der Raumakustik verwendet das Mikrofon der Loewe remote vi. Die Signalverarbeitung übernimmt dabei ein DSP mit Funktionen wie Equalizer, Dynamic Loudness und automatischer Lautstärkeanpassung.

Für höhere Ansprüche lässt sich das System um die passive Loewe soundbar antares ergänzen. Sie wird direkt am Fernseher montiert und arbeitet mit nach vorne abstrahlenden Stereo-Lautsprechern sowie passiven Membranen. Die Musikleistung gibt Loewe mit insgesamt 80 Watt an.

Über den Center-Eingang kann der Loewe antares außerdem die Rolle des Center-Lautsprechers in einem Mehrkanal-Heimkino übernehmen. Alternativ lassen sich externe Audiosysteme über HDMI eARC, TOSLINK, Bluetooth oder den analogen Ausgang anbinden. Das Audiokonzept ist damit nicht auf eine einzige Systemkonfiguration festgelegt, sondern kann mit den Ansprüchen des Besitzers wachsen.

Vom Tischfuß bis zum floor2ceiling stand

Bereits der serienmäßige table stand ist manuell um jeweils 45° nach links und rechts drehbar, bietet drei wählbare Höhenpositionen und führt die Kabel verdeckt durch seine Konstruktion. Darüber hinaus stellt Loewe mehrere optionale Boden- und Wandlösungen bereit.

Der floor stand motor stellar lässt sich über Loewe magic.motion motorisiert um bis zu 45° in beide Richtungen drehen. Manuelle Alternativen bilden unter anderem der floor stand flex, der floor stand grand und der floor stand universal.

Besonders markant fällt der floor2ceiling stand aus. Er wird zwischen Boden und Decke montiert, lässt sich an Raumhöhen von 220 bis 290 cm anpassen und erlaubt eine manuelle Drehung um jeweils bis zu 110°. Für die klassische Wandmontage stehen flache, neigbare und VESA-kompatible Halterungen zur Verfügung.

Gerade diese Auswahl macht deutlich, worin Loewe die Serie positioniert: Der Käufer entscheidet nicht nur über Bildschirmdiagonale und Stellfläche, sondern kann den Fernseher als Teil eines architektonischen Gesamtkonzepts planen.

Entwickelt und gefertigt in Kronach

Das Design stammt vom Loewe Design & Innovation Studio, Entwicklung und Konstruktion übernimmt das Loewe R&D Team. Montage, individuelle Kalibrierung und Qualitätskontrolle erfolgen am Unternehmensstandort in Kronach.

Die modulare, servicefreundliche und reparierbare Bauweise soll zugleich eine längere Nutzungsdauer ermöglichen. Das ist bei einem Fernseher dieser Preisklasse ein wichtiger Punkt: Individualisierung ergibt nur dann nachhaltig Sinn, wenn das Produkt nicht schon bei einem einzelnen Defekt vollständig ersetzt werden muss.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Individuelle Gestaltung: Austauschbare Aluminium-Applikationen und optionale Abdeckungen erlauben eine spätere optische Anpassung.

Austauschbare Aluminium-Applikationen und optionale Abdeckungen erlauben eine spätere optische Anpassung. Vier Bildschirmgrößen: Mit 42, 48, 55 und 65 Zoll deckt die Serie unterschiedliche Raumgrößen und Betrachtungsabstände ab.

Mit 42, 48, 55 und 65 Zoll deckt die Serie unterschiedliche Raumgrößen und Betrachtungsabstände ab. Kalibrierte OLED-Bildqualität: Jedes OLED-Modul wird vor der Auslieferung im Loewe Werk in Kronach individuell abgestimmt.

Jedes OLED-Modul wird vor der Auslieferung im Loewe Werk in Kronach individuell abgestimmt. Vollwertige TV-Plattform: Twin Triple-Tuner, Dual Channel, Timeshift und USB-Aufnahmen bewahren wichtige Komfortfunktionen des klassischen Fernsehens.

Twin Triple-Tuner, Dual Channel, Timeshift und USB-Aufnahmen bewahren wichtige Komfortfunktionen des klassischen Fernsehens. Gaming bis 144 Hz: Zwei HDMI-Eingänge unterstützen 4K Ultra HD mit VRR bis 144 Hz sowie ALLM und QMS.

Zwei HDMI-Eingänge unterstützen 4K Ultra HD mit VRR bis 144 Hz sowie ALLM und QMS. Ausbaufähiger Klang: Das integrierte Soundsystem lässt sich mit der Loewe soundbar antares oder einer externen Heimkinoanlage erweitern.

Das integrierte Soundsystem lässt sich mit der Loewe soundbar antares oder einer externen Heimkinoanlage erweitern. Einsatz als Center-Lautsprecher: Der Fernseher kann über den Center-Eingang in ein Mehrkanal-Heimkino eingebunden werden.

Der Fernseher kann über den Center-Eingang in ein Mehrkanal-Heimkino eingebunden werden. Flexible Aufstellung: Tisch-, Boden-, Wand- und Boden-Decken-Lösungen ermöglichen eine Abstimmung auf Architektur und Möblierung.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Loewe antares Series ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der serienmäßige Lieferumfang umfasst den Fernseher mit Loewe invisible sound, den manuell drehbaren table stand, Aluminium-Applikationen in Alu Brushed und Alu Black, die Loewe remote vi einschließlich Batterien, Netzkabel, Anleitung und Welcome Box.

Der Loewe antares 42 wird zum Preis von € 2.500,- angeboten. Für den Loewe antares 48 werden € 2.800,- aufgerufen, der Loewe antares 55 kostet € 3.100,- und der Loewe antares 65 ist für € 4.000,- erhältlich. Die optionale Loewe soundbar antares wird zum Preis von € 300,- angeboten. Weitere Aluminium-Applikationen, Smart Cover sowie Tisch-, Boden- und Wandlösungen sind je nach gewünschter Konfiguration separat erhältlich.

Wir meinen…

Mit der Loewe antares Series greift Loewe eine Frage auf, die im Premium-TV-Segment erstaunlich oft unbeantwortet bleibt: Wie lässt sich ein technisch aktueller Fernseher dauerhaft und glaubwürdig in einen individuell eingerichteten Wohnraum integrieren? Austauschbare Designelemente und die große Auswahl an Aufstelllösungen sind dabei keine bloßen Dekorationen, sondern verändern tatsächlich, wie und wo sich der Fernseher einsetzen lässt.

Auch technisch bleibt es nicht bei der schönen Hülle. Individuelle OLED-Kalibrierung, Dolby Vision IQ, Dual Channel, USB-Aufzeichnung und 144 Hz VRR bilden eine ungewöhnlich vollständige Ausstattung. Besonders durchdacht erscheint das Audiokonzept, das vom unsichtbar integrierten Stereo-System über die optionale Soundbar bis zur Nutzung des Fernsehers als Center-Lautsprecher reicht.

Die Loewe Technology GmbH verlangt für diese Verbindung aus Fertigung in Kronach, modularer Konstruktion und individueller Konfiguration einen klaren Premium-Aufschlag. Im Vergleich zu deutlich teureren Design-TVs bleibt die Preisgestaltung der neuen Serie jedoch nachvollziehbar – zumal Tischfuß, Klangsystem und zwei Sätze Aluminium-Applikationen bereits enthalten sind. Loewe antares ist damit kein Bildschirm, der möglichst unauffällig verschwinden möchte. Es ist ein Fernseher, der bewusst Teil des Raums sein will.

Produkt Loewe antares Series Preis Loewe antares 42 € 2.500,-

Loewe antares 48 € 2.800,-

Loewe antares 55 € 3.100,-

Loewe antares 65 € 4.000,-

Loewe soundbar antares € 300,-

Technische Daten Loewe antares Series

Produkt Loewe antares Series Charakterisierung Premium-Smart-OLED-TV-Serie mit modularer Gestaltung Modelle Loewe antares 42, Loewe antares 48, Loewe antares 55, Loewe antares 65 Bildschirmdiagonalen 106 cm/42 Zoll, 121 cm/48 Zoll, 139 cm/55 Zoll, 164 cm/65 Zoll Auflösung 3.840 × 2.160 Bildpunkte, 4K Ultra HD Display-Technologie OLED, LG Display Open Cell, Loewe LTY Module Reaktionszeit 1 ms Typische HDR-Spitzenhelligkeit 42/48 Zoll: ca. 800 cd/m²; 55/65 Zoll: ca. 1.500 cd/m² bei 10 Prozent HDR-Fenster Betrachtungswinkel 120° Kalibrierung Individuelle Werkskalibrierung, D65-Weißpunkt, RGB-Farbabgleich HDR HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ einschließlich Precision Detail Bildverarbeitung UHD Scaling, ABC, AI PQ, adaptiver Kontrast, 24p Chassis/Betriebssystem Loewe SL8, Loewe os9 auf Basis von VIDAA U9 TV-Empfang DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, Twin Triple-Tuner, CI+ V1.4 ECP Aufnahmefunktionen Dual Channel, Timeshift, USB-Recording, Multi-Recording Streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube, Spotify, FAST-Channels und weitere Apps Gaming 4K Ultra HD, bis zu 144 Hz VRR, ALLM, QMS, Gaming Mode Integriertes Audiosystem Loewe invisible sound, 2 × 20 Watt Sinusleistung, 2 × 40 Watt Musikleistung Audioformate Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-HD, Virtual 3D Optionale Soundbar Loewe soundbar antares, passiv, frontseitig abstrahlend, 80 Watt Musikleistung Audio-Integration HDMI eARC, TOSLINK, Bluetooth, analoger Kopfhörerausgang, Center-Eingang HDMI 4 × HDMI, davon 2 × 4K mit VRR bis 144 Hz USB 2 × USB-A, 2 × USB-C Netzwerk und Wireless Ethernet, WiFi, Bluetooth, Miracast, Apple AirPlay, Matter Heimautomatisierung Loewe Remote API, Control4, Crestron, Basalte Aufstelllösung im Lieferumfang Drehbarer table stand, ±45°, drei Höhenpositionen, integrierte Kabelführung Weitere Aufstelllösungen Diverse motorisierte und manuelle floor stands, floor2ceiling stand, mehrere wall mounts Designvarianten Alu Brushed und Alu Black im Lieferumfang, weitere Onlays und Smart Cover optional Abmessungen mit table stand, B × H × T 42 Zoll: 94,3 × 62,5 × 22,2 cm; 48 Zoll: 107,8 × 70,1 × 22,2 cm; 55 Zoll: 123,3 × 78,8 × 27,4 cm; 65 Zoll: 145,2 × 91,2 × 27,4 cm Gewicht mit table stand 42 Zoll: ca. 15,7 kg; 48 Zoll: ca. 17,2 kg; 55 Zoll: ca. 20 kg; 65 Zoll: ca. 23,5 kg Lieferumfang Fernseher, Loewe invisible sound, table stand, Onlays in Alu Brushed und Alu Black, Loewe remote vi, Batterien, Netzkabel, Anleitung, Welcome Box

Marke Loewe Technology GmbH Hersteller Loewe Technology GmbH Vertrieb Loewe Technology GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Loewe Technology GmbH

Quelle Loewe Technology GmbH