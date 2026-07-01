In aller Kürze Loewe gründet die Loewe Systems GmbH in Berlin und erweitert die Loewe Group um integrierte Audio- und audiovisuelle Systemlösungen für Automotive, Residential, Yachten und Premium-Mobilität.

Mit der Gründung der Loewe Systems GmbH vollzieht die Loewe Technology GmbH einen strategisch bedeutenden Schritt über die klassische Unterhaltungselektronik hinaus. Das neue Unternehmen mit Sitz in Berlin soll integrierte Audio- und audiovisuelle Lösungen für anspruchsvolle Lifestyle- und Luxusprojekte entwickeln. Damit adressiert Loewe nicht mehr allein den Wohnraum im klassischen Sinn, sondern ebenso Automobil, Yacht, Luxusimmobilie, Reisemobil und künftige Mobilitätskonzepte. Besonders bemerkenswert ist dabei der Anspruch, nicht einzelne Komponenten zu liefern, sondern vollständige audiovisuelle Ökosysteme zu konzipieren. Für die Loewe Group ist dies auch vor dem Hintergrund der Übernahme von Cabasse im April 2026 ein logischer nächster Schritt.

Key Facts zur Loewe Systems GmbH

• Loewe gründet die Loewe Systems GmbH als neues Unternehmen innerhalb der Loewe Group.

• Sitz der Loewe Systems GmbH ist Berlin.

• Im Fokus stehen integrierte Premium-Audio- und audiovisuelle Systemlösungen.

• Zielmärkte sind Automotive, Residential, Yachten, Wohnmobile und weitere Formen der Premium-Mobilität.

• Loewe Systems entwickelt ganzheitliche audiovisuelle Ökosysteme statt einzelner Komponenten.

• Die Lösungen umfassen akustische Architektur, Lautsprecherintegration, DSP-Kalibrierung, Bedienoberflächen, Display-Technologien und Projektionssysteme.

• Alexander Meisen übernimmt die Position des Managing Director der Loewe Systems GmbH.

• Ajan Hannemann fungiert als Director Acoustics.

• Robert Schletze übernimmt die Position des Director Automotive.

• Die Gründung folgt auf die Übernahme von Cabasse durch Loewe Technology im April 2026.

Strategische Erweiterung der Loewe Group

Die Loewe Technology GmbH versteht die Gründung der Loewe Systems GmbH als Erweiterung der Unternehmensgruppe über das angestammte Feld hochwertiger TV- und Audio-Produkte hinaus. Loewe positioniert sich damit verstärkt als Partner für Entwicklung, Engineering, Integration und Technologieplattformen im Premium- und Luxussegment.

Das neue Unternehmen soll unter der Marke Loewe skalierbare System- und IP-Plattformen entwickeln und lizenzieren. Damit geht es nicht allein um fertige Produkte, wie sie im klassischen Consumer-Electronics-Markt angeboten werden, sondern um projektspezifische Lösungen, die sich in sehr unterschiedliche Umgebungen integrieren lassen.

Für Loewe ist dies eine durchaus konsequente Erweiterung. Die Marke blickt auf mehr als ein Jahrhundert deutscher Ingenieurskunst zurück und verbindet seit jeher Technologie, Design und hochwertige Verarbeitung. Mit Loewe Systems soll diese Kompetenz nun in neue Anwendungsbereiche übertragen werden.

Integrierte audiovisuelle Systeme statt Einzelkomponenten

Die Loewe Systems GmbH soll nicht als klassischer Zulieferer einzelner Audio-Komponenten auftreten. Vielmehr steht der Anspruch im Mittelpunkt, komplette audiovisuelle Architekturen zu entwickeln. Dazu zählen die akustische Grundkonzeption, die Integration von Lautsprechern, die DSP-basierte Abstimmung, Bedienkonzepte, Display-Technologien und Projektionssysteme.

Gerade in Bereichen wie Premium-Fahrzeuginnenräumen, Luxusimmobilien oder Yachten sind solche Lösungen zunehmend gefragt. Hier reicht es längst nicht mehr aus, hochwertige Lautsprecher oder Displays isoliert zu betrachten. Entscheidend ist vielmehr, wie Klang, Bild, Bedienung, Design und Raumarchitektur zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen.

Für Loewe eröffnet sich damit ein Feld, in dem Technologie und Design gleichermaßen zählen. Audiovisuelle Systeme müssen hier nicht nur überzeugend klingen und brillante Bilder liefern, sondern auch unauffällig, elegant und funktional in die jeweilige Umgebung eingebunden werden.

Foto © Loewe Technology GmbH | Loewe gründet Loewe Systems GmbH

Führungsteam mit Fokus auf Audio, Akustik und Automotive

Geführt wird die Loewe Systems GmbH von Alexander Meisen als Managing Director. Ajan Hannemann übernimmt die Position des Director Acoustics, Robert Schletze jene des Director Automotive. Damit setzt Loewe Systems auf ein Führungsteam, das die zentralen Kompetenzfelder des neuen Unternehmens abbildet: Unternehmensentwicklung, Akustik und Automotive-Integration.

Gerade der Automotive-Bereich dürfte für Loewe Systems eine besondere Rolle spielen. Premium-Fahrzeuge entwickeln sich zunehmend zu hochgradig vernetzten Erlebnisräumen, in denen Audio, Display-Technologie, Bedienoberflächen und digitale Dienste immer enger miteinander verbunden sind. Für Marken im Luxussegment wird die audiovisuelle Qualität des Innenraums damit zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal.

„Außergewöhnlicher Sound sollte nicht auf eine einzige Umgebung beschränkt sein. Ob zu Hause, unterwegs, zur See oder in zukünftigen Mobilitätskonzepten: Unser Ziel ist es, emotional berührende Klangerlebnisse zu schaffen, die zu einem natürlichen Teil des Alltags werden.“ Alexander Meisen,Managing Director Loewe Systems GmbH

Cabasse als wichtiger Baustein der Strategie

Die Gründung der Loewe Systems GmbH steht in engem Zusammenhang mit der Übernahme des französischen Akustikspezialisten Cabasse durch Loewe Technology im April 2026. Mit Cabasse verfügt die Loewe Group nun über zusätzliche Kompetenz in den Bereichen Lautsprecherentwicklung, Akustik, Systemabstimmung und hochwertige audiovisuelle Technik.

Cabasse ist insbesondere für anspruchsvolle Lautsprecherlösungen bekannt und bringt damit Know-how ein, das für integrierte Premium-Systeme von zentraler Bedeutung ist. In Verbindung mit der Marken- und Designkompetenz von Loewe entsteht ein Fundament, auf dem sich hochwertige Systemlösungen für sehr unterschiedliche Luxusumgebungen entwickeln lassen.

Aslan Khabliev, CEO und Inhaber von Loewe, verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Markt zunehmend ganzheitliche Lösungen statt Einzelprodukte verlange. Mit Loewe Systems und Cabasse innerhalb der Unternehmensgruppe verfüge Loewe nun über Expertise, Technologie und Entwicklungskompetenz, um diesen Anspruch zu erfüllen.

Automotive, Residential, Yachten und Luxusmobilität

Die Zielmärkte der Loewe Systems GmbH sind klar umrissen. Das Unternehmen adressiert Premium-Automobilhersteller, Luxusimmobilien, Yachten, Wohnmobile und weitere Anwendungen im Bereich der Premium-Mobilität. Damit bewegt sich Loewe Systems in einem Umfeld, in dem audiovisuelle Technik immer stärker Teil eines gesamtheitlichen Lifestyle- und Designkonzepts wird.

Im Residential-Bereich geht es etwa um hochwertige, diskret integrierte Audio- und AV-Systeme für exklusive Wohnräume. Auf Yachten sind robuste, maßgeschneiderte und zugleich ästhetisch anspruchsvolle Lösungen gefragt. Im Automotive-Segment wiederum entscheidet die perfekte Abstimmung auf den Innenraum über das tatsächliche Klangerlebnis.

Interessant ist auch der Verweis auf künftige Mobilitätskonzepte. Damit deutet Loewe an, dass Loewe Systems nicht nur bestehende Märkte bedienen, sondern auch neue Formen individueller Mobilität audiovisuell mitgestalten will.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Neue Geschäftsfelder für Loewe: Die Loewe Systems GmbH erweitert die Loewe Group über klassische Consumer Electronics hinaus in Richtung integrierter Premium-Systemlösungen.

Die Loewe Systems GmbH erweitert die Loewe Group über klassische Consumer Electronics hinaus in Richtung integrierter Premium-Systemlösungen. Ganzheitlicher Ansatz: Loewe Systems entwickelt vollständige audiovisuelle Ökosysteme, die Klang, Bild, Bedienung und Integration miteinander verbinden.

Loewe Systems entwickelt vollständige audiovisuelle Ökosysteme, die Klang, Bild, Bedienung und Integration miteinander verbinden. Stärkere Audio-Kompetenz durch Cabasse: Die Übernahme von Cabasse stärkt die Loewe Group in den Bereichen Akustik, Lautsprechertechnik und audiovisuelle Systementwicklung.

Die Übernahme von Cabasse stärkt die Loewe Group in den Bereichen Akustik, Lautsprechertechnik und audiovisuelle Systementwicklung. Fokus auf Luxusprojekte: Automobile, Yachten, Luxusimmobilien und Premium-Mobilität verlangen maßgeschneiderte Lösungen, die Technologie und Design vereinen.

Automobile, Yachten, Luxusimmobilien und Premium-Mobilität verlangen maßgeschneiderte Lösungen, die Technologie und Design vereinen. Skalierbare Plattformen: Loewe Systems soll unter der Marke Loewe System- und IP-Plattformen entwickeln und lizenzieren.

Wir meinen…

Die Gründung der Loewe Systems GmbH ist weit mehr als eine organisatorische Erweiterung der Loewe Group. Sie zeigt, wohin sich hochwertige Unterhaltungselektronik zunehmend entwickelt: weg vom einzelnen Produkt, hin zum integrierten Erlebnisraum. Gerade in Premium-Fahrzeugen, Luxusimmobilien und auf Yachten entscheidet längst nicht mehr allein die Qualität einzelner Komponenten, sondern deren perfekte Einbindung in Architektur, Design und Nutzungssituation. Mit Cabasse als akustischem Kompetenzträger und Loewe als traditionsreicher Technologie- und Designmarke entsteht hier eine spannende Ausgangsbasis. Wenn Loewe Systems diesen Anspruch konsequent umsetzt, könnte die Loewe Group künftig in einem deutlich breiteren Luxus- und Lifestyle-Umfeld eine Rolle spielen.

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