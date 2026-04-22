In aller Kürze Loewe übernimmt Cabasse und gibt der französischen HiFi-Marke nach ihrer Krise eine neue Perspektive. Was das für Premium-Audio und den Markt bedeutet.

Die HiFi-Branche erlebt derzeit einmal mehr, wie rasch selbst klangvolle Namen unter Druck geraten können. Nach den im März 2026 öffentlich gewordenen Schwierigkeiten bei Cabasse – sempre-audio.at berichtete – scheint nun eine Lösung gefunden: Loewe Technology GmbH übernimmt die französische Marke. Damit trifft ein Unternehmen mit großer Tradition im Lautsprecherbau auf einen deutschen Premium-Spezialisten, der selbst vor wenigen Jahren noch um die eigene Zukunft kämpfen musste und sich seither neu aufgestellt hat, nachdem Skytec Group Ltd. die Marke Loewe übernahm.

Key Facts

Loewe Technology GmbH übernimmt Cabasse

Cabasse war zuvor in eine finanzielle Krise geraten

Der Standort Brest soll erhalten bleiben

Cabasse soll weiterhin eigenständig in der Bretagne tätig sein und dabei seine unverwechselbare Identität sowie Forschung, Entwicklung und lokale Produktion aufrechterhalten

Loewe stärkt durch die Übernahme gezielt sein Profil im Premium-Audio-Segment

Besonders relevant sind Cabasses Kompetenzen bei Lautsprechertechnik, DSP und Raum-Kalibrierung

Warum diese Übernahme Gewicht hat

Die Transaktion ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Cabasse zählt zu den traditionsreichsten Namen der französischen HiFi-Industrie und steht seit Jahrzehnten für eigenständige akustische Konzepte, darunter koaxiale Chassis und anspruchsvolle Signalverarbeitung. Zugleich hatte sich das Unternehmen zuletzt verstärkt auf aktive und vernetzte Lautsprechersysteme konzentriert.

Loewe wiederum ist vor allem als Premium-Marke für TV- und AV-Lösungen bekannt. Dass das Unternehmen nun Cabasse übernimmt, zeigt klar, welchen Stellenwert Audio innerhalb moderner Unterhaltungselektronik inzwischen einnimmt. Gerade im gehobenen Segment reicht es längst nicht mehr, nur beim Bild Akzente zu setzen. Wer Komplettlösungen anbieten will, braucht auch beim Klang technologische Substanz.

Loewe und die eigene Erfahrung mit schwierigen Jahren

Zur Einordnung gehört allerdings auch, dass Loewe selbst eine bewegte Unternehmensgeschichte hinter sich hat. Die Marke stand in der Vergangenheit mehrfach unter erheblichem wirtschaftlichem Druck, und zeitweise schien die Zukunft des Unternehmens alles andere als gesichert. Umso interessanter ist, dass Loewe heute selbst als Käufer auftritt. Die Übernahme von Cabasse lässt sich damit auch als Zeichen dafür lesen, dass sich das Unternehmen strategisch breiter und technologisch tiefer aufstellen will, nachdem es die eigene schwierige Phase hinter sich gelassen hat.

Was Loewe mit Cabasse gewinnt

Für Loewe ist Cabasse vor allem technologisch interessant. Die französische Marke bringt Know-how bei Lautsprecherchassis, digitaler Signalverarbeitung und akustischer Kalibrierung ein. Genau diese Kompetenzen sind entscheidend, wenn es um hochwertige integrierte Audio-Lösungen, Multiroom-Systeme, Wireless Audio oder anspruchsvolle Home-Cinema-Konzepte geht.

„Cabasse verkörpert die Essenz akustischer Exzellenz. Indem wir diese außergewöhnliche Kompetenz in die Welt von Loewe holen, heben wir unsere Fähigkeiten im Audio-Bereich auf ein völlig neues Niveau.“ Aslan Khabliev, CEO von Loewe Technology

Nach allem, was bislang bekannt ist, soll Cabasse organisatorisch eigenständig bleiben. Der Standort Brest soll ebenso erhalten werden wie Forschung, Entwicklung und Produktion. Das deutet darauf hin, dass es Loewe nicht um eine bloße Eingliederung, sondern um die gezielte Nutzung technischer und markenseitiger Synergien geht.

„Der Einstieg bei Loewe markiert ein neues Kapitel in unserer Geschichte. Wir werden weiterhin von Brest aus innovativ arbeiten, unserer Herkunft treu bleiben und zugleich von einer starken internationalen Plattform profitieren, um unsere Entwicklung zu beschleunigen.“ Arnaud Hendoux, Deputy CEO von Cabasse

Was die Branche daraus ablesen kann

Die Übernahme passt zu einer Entwicklung, die sich seit einiger Zeit immer klarer abzeichnet. Bild- und Audiospezialisten rücken näher zusammen, weil Premium-Produkte heute als Gesamtsystem gedacht werden. Für Cabasse eröffnet sich damit die Chance auf Stabilisierung und neue internationale Perspektiven. Für Loewe ist es ein logischer Schritt, die eigene Position im hochwertigen AV- und Audio-Markt weiter auszubauen.

Fazit

Die Übernahme von Cabasse durch Loewe ist eine der interessanteren Branchenmeldungen dieses Jahres. Einerseits bekommt eine traditionsreiche französische HiFi-Marke nach schwierigen Monaten eine neue Perspektive. Andererseits setzt ausgerechnet Loewe, ein Unternehmen mit eigener Krisenerfahrung, damit ein deutliches Zeichen für weiteres Wachstum im Premium-Audio-Segment. Genau das macht diesen Schritt so bemerkenswert: Hier rettet nicht einfach ein finanzstarker Konzern eine angeschlagene Marke, sondern ein selbst neu formierter Anbieter erweitert gezielt sein technologisches Profil.

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Quelle Cabasse