Follow on X

In aller Kürze Erstmals präsentiert das Unternehmen Beijing Infomedia Electronic Technology Co. im Rahmen der High End 2024 LTTP zur drahtlosen Signalübertragung von Hi-res Audio.

Es handle sich um eine Lösung, die kompatibel mit allen Software- und Hardware-Plattformen sei, die speziell für die Signalübertragung von Hi-res Audio konzipiert wurde, und die dies völlig verlustfrei bewerkstellige, so das Unternehmen Beijing Infomedia Electronic Technology Co. über LTTP, eine Technologie der Marke Lotoo, die man erstmals im Rahmen der High End 2024 in München präsentieren werde.

Dass man bei Beijing Infomedia Electronic Technology Co. eine derartige Technologie in den Fokus rückt, liegt nicht zuletzt darin begründet, dass das Unternehmen mit der Marke Lotoo zu den größten Anbietern im Bereich Audio Workstations und Broadcast-Lösungen im asiatischen Raum zählt, man verfügt somit ganz klar über die entsprechende Expertise.

Foto © Beijing Infomedia Electronic Technology Co. Ltd. | Lotoo präsentiert LTTP als Alternative zu Bluetooth

LTTP Drahtlos, mit adaptiver Bandbreite und verlustfrei

Lotoo LTTP soll sich gegenüber anderen Funk-Lösungen wie etwa Bluetooth schon allein dadurch auszeichnen, dass es eigens für die Signalübertragung von Hi-res Audio entwickelt wurde. LTTP stehe für Lotoo Teleportation Protocoll und zeichne sich durch eine besondere Übertragungs- und Funktionsweise.

LTTP wurde nicht für das sogenannte „Internet der Dinge“ entwickelt, sondern für die Maximierung der Audio-Datenübertragung mit hoher Bandbreite, so die Beschreibung des Herstellers, der auf eine effektive Bandbreite von 1,5 Mbit/s verweist und dies in den direkten Vergleich mit Bluetooth und den Codec aptX mit maximal 600 kbit/s sowie LDAC mit maximal 990 kbit/s setzt.

Über eine so genannte Media Management Protocol Technology soll LTTP wiederholt die Audio-Dateninformationen während der Dateiübertragung prüfen, um die Datenintegrität und -konsistenz sicherzustellen.

Man setze hierbei zudem auf die so genannte Precision Time Synchronization Technology, um den Takt des Senders und Empfängers mit hoher Präzision zu synchronisieren.

Über die Adaptive Band Management Protocol Technology wird beim Datenstrom die Abtastrate und Bitrate automatisch an die Originaldateien angepasst, ohne dass eine SRC-Konvertierung erforderlich sei, so die Angaben des Herstellers, der zudem von einer Plug & Play Lösung spricht, die automatisch zwischen Low Latency und High-resolution Modi umschalten könne.

Die Signalübertragung erfolgt damit mit maximal 24 Bit und 96 kHz, verlustfrei bis zu 24 Bit und 48 kHz.

LTTP sei mit allen gängigen Soft- und Hardware-Plattformen kompatibel, also etwa Apple iOS und Google Android bei mobilen Devices wie Smartphones und Tablets, zudem aber auch bei Desktop Systemen oder Notebooks mit Microsoft Windows und Apple macOS.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue LTTP von Lotoo soll nach Angaben des Herstellers künftig in allen Produkten der Marke integriert sein. Im Rahmen der High End 2024 präsentiert man diese neue Signal-Übertragungstechnologie allen voran mit dem Lotoo WT-1 LTTP Transmitter.

Wir meinen…

Mit LTTP bzw. dem Lotoo Teleportaton Protocol will das chinesische Unternehmen Beijing Infomedia Electronic Technology Co. im Rahmen der High End 2024 erstmals eine verlustfrei arbeitende Signal-Übertragungstechnologie präsentieren, die künftig in allen Lösungen der Marke Lotoo Einzug halten soll und gängigen Lösungen auf der Basis von Bluetooth klar überlegen ist.

THEMA Lotoo präsentiert LTTP als Alternative zu Bluetooth Beijing Infomedia Electronic Technology Co.

Ähnliche Beiträge