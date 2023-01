In aller Kürze Als Lösung für die Integration direkt in Möbel ist der neue Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker ausgelegt, der nunmehr zur ISE 2023 von SL Audio A/S präsentiert wurde. Ein Regal-Lautsprecher im wahrsten Sinne des Wortes…

Es ist bereits das zweite derartige System, das SL Audio A/S nunmehr mit dem neuen Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker im Rahmen der ISE 2023 in Barcelona präsentiert, und zwar ein Lautsprecher-System, das sich direkt in ein Möbel integrieren lässt. Eine besonders dezente Installation im Wohnraum ist damit möglich. Das dänische Unternehmen knüpft mit dieser Lösung der Marke Lyngdorf Audio an den Lyngdorf CS-1 In-cabinet Speaker an, den man im Oktober 2020 präsentierte und begründet damit nun die Lyngdorf In-cabinet Speaker Series.

Lyngdorf In-cabinet Speaker Series

Die Intension rund um die Markteinführung des erwähnten Lyngdorf CS-1 war es, eine Lösung anzubieten, die so dezent wie nur irgendwie möglich in den Wohnraum integriert werden kann, dabei nur einen geringen Installationsaufwand erfordert, zudem aber als vollwertiges Lautsprecher-System dienen kann.

Genau dies gilt natürlich auch für den neuen Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker, interessanterweise ist diese neue Lösung aber so ausgelegt, dass sie noch weniger Platz für sich in Anspruch nehmen soll.

Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker

Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker – Speziell für Möbel mit geringer Tiefe konzipiert

So hebt das dänische Unternehmen SL Audio A/S ausdrücklich hervor, dass der neue Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker dem Lyngdorf CS-1 In-cabinet Speaker recht ähnlich sei, das neue Modell aber allen voran dafür ausgelegt ist, selbst in Möbel mit geringer Tiefe zu passen, wie dies etwa bei Sideboards oder Lowboards vielfach der Fall ist, die ja gerne im Umfeld von TV-Systemen eingesetzt werden. Und genau da soll der neue Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker hin.

Sein solides Gehäuse aus MDF in Mattschwarzer Lackierung misst lediglich 20 cm in der Tiefe und ist damit exakt 10 cm schmäler als der Lyngdorf CS1. Konkret weist er Abmessungen von 42 x 30,7 x 20 cm auf und wiegt damit 8,1 kg

Optimale Audio-Lösung rund um den Fernseher

Lyngdorf Audio versteht den neuen Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker im Verbund mit einem kleinen Stereo Vollverstärker durchaus als Alternative zu Soundbar-Systemen und damit als Audio-Lösung rund um den Fernseher.

Dafür ist der Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker mit einem einerseits erhöht eingebauten, zudem leicht nach oben hin angewinkelten Hochtlöner und einem frontseitig wirkenden Bassreflex-System ausgestattet. Damit soll eine optimale Abstrahlung selbst bei niedriger Platzierung erzielt werden, zudem etwaige Schallbeugungen an den Kanten des Möbels, in das man den Speaker platziert. Und da er ohnehin in einem Möbel seinen Platz findet, verzichtet man auch gleich auf einen Lautsprecher-Grill.

Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker

Als Zweiweg-System ausgelegt

Wie bereits erwähnt, gleicht der neue Lyngdorf CS-2 dem Lyngdorf CS-1 weitestgehend, so setzt man auch hier auf einen 6,5 Zoll Tief-Mittenton-Treiber mit einer Aluminium-Membran und 35 mm Voice Coil und besonders leistungsstarkem Antrieb. Für den Hochton-Bereich kommt ein 1 Zoll Textile Soft Dome Tweeter mit PTC Protection zum Einsatz. Gepaart mit dem nach vorne heraus wirkendem Bassreflex-System soll der Speaker einen Frequenzbereich zwischen 42 Hz und 22 kHz abbilden können und damit im Wesentlichen ohne zusätzlichen Subwoofer auskommen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker soll ab April 2023 im Fachhandel zu finden sein. wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 799,- pro Stück ausgewiesen wird. Wie bereits erwähnt kommt diese Lösung ohne Lautsprecher-Grill aus, dafür findet man natürlich selbstklebende Gummi-Füsse im Lieferumfang, sodass selbst bei empfindlichen Oberflächen an den Möbeln keinerlei Schaden auftreten soll.

Wir meinen…

Speziell als Alternative für eine Soundbar soll sich der neue Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker anbieten, und zwar im Zusammenspiel mit einem feinen kompakten Stereo Vollverstärker, wobei das Lautsprecher-System der Marke Lyngdorf Audio in diesem Fall dezent in einem Möbel verschwindet, selbst wenn es sich hierbei um ein Sideboard oder Lowboard mit geringer Tiefe handelt. Auch da soll die neue Lösung aus dem Hause SL Audio A/S ihren Platz finden, die Teil der Lyngdorf In-cabinet Speaker Series ist.

PRODUKT Lyngdorf CS-2 In-cabinet Speaker Preis € 799,-