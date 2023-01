Lyngdorf Cue-100 High-end Audio Design Loudspeaker

In aller Kürze Als High-end Design Lautsprecher-System mit neuester Lautsprecher-Technologie beschreibt SL Audio A/S den neuen Lyngdorf Cue-100.

Es ist ein ganz besonderes Lautsprecher-System, das der dänische High-end HiFI und Home Cinema Spezialist SL Audio A/S nunmehr im Rahmen der ISE 2023 mit dem neuen Lyngdorf Cue-100 in Barcelona erstmals präsentiert. So fällt sofort das außergewöhnliche Design des neuen Lyngdorf Cue-100 auf, der zudem mit neuester Technologie ausgestattet sein soll und speziell im Zusammenspiel mit Elektronik der Marke Lyngdorf Audio jederzeit optimal an den individuellen Raum angepasst werden kann.

Lautsprecher-Systeme seit 2005

Die Marke Lyngdorf Audio wird ja vielfach allen voran über ihre Elektronik-Lösungen wahrgenommen, sei es nun im Stereo Segment mit Verstärkern bzw. AV Prozessoren im Home Cinema, dabei sind Lautsprecher-Systeme seit 2005 ebenso fester Bestandteil des Produktportfolios des Unternehmens, wie man ausdrücklich festhält. Dennoch, mit dem neuen Lyngdorf Cue-100 soll nun ein besonderer Meilenstein im Bereich Lautsprecher-Systeme erzielt worden sein.

„Lautsprecher sind Teil der DNA von Lyngdorf Audio seit der Einführung der allerersten Modelle MH-1 und DP-1. Jetzt ist es Zeit für ein weiteres Kapitel, in dem modernes dänisches Design mit der herausragenden Purifi-Technologie und unserer akustischen Expertise verschmilzt. Der Cue-100 wird neue Maßstäbe in Sachen Detailauflösung und müheloser Musikwiedergabe setzen.“ Roland Hoffmann, Leiter Produktmarketing, SL Audio A/S

Lyngdorf Cue-100 mit Purifi Driver Technology

Aus technischer Sicht zeichne sich der neue Lyngdorf Cue-100 allen voran dadurch aus, dass hier die allerneusten Innovationen des dänischen Spezialisten Purifi Audio zum Einsatz kommen. Purifi Audio habe sich, so SL Audio A/S, einen hervorragenden Namen bei der Entwicklung von Lautsprecher-Chassis erarbeitet, wobei man speziell hinsichtlich einer besonders verzerrungsfreien Wiedergabe neue Maßstäbe setze.

Mit diversen innovativen Technologien erreiche Purifi Audio die niedrigsten Verzerrungen auf dem Markt und damit die höchste Klangreinheit. Eine dieser besagten Technologien ist etwa die Neutral Surround Geometry, bei der die Form der Sicke aus abwechselnden Bergkämmen besteht.

Neben dem Tief-Mittenton-Treiber von Purifi Audio kommt hier auch ein Lyngdorf Air Motion Transformer zum Einsatz sodass sich in Summe beim neuen Lyngdorf Cue-100 eine herausragende Klangreinheit und eine nie zuvor gehörte Detailauflösung erzielen lasse, davon ist man bei SL Audio A/S überzeugt.

Stand-Lautsprecher-System mit herausragendem Design

Eigentlich handelt es sich beim neuen Lyngdorf Cue-100 streng nach Definition um ein Regal-Lautsprecher-System, da hier allerdings ein sehr markanter Standfuss Teil des Konzepts ist, hat man es letztlich mit einem Lautsprecher-System zu tun, das frei stehend im Raum platziert wird und das der Hersteller selbst als Zweiwege-Stand-Lautsprecher-System ausweist.

Und es macht wohl in jedem Raum eine geradezu exzellente Figur, denn die Entwickler setzen hierbei auf ein in seidenmatt Schwarz oder seidenmatt Weiss gehaltenes Gehäuse, das von oben betrachtet die Form eines Dreiecks mit abgerundeten Kanten aufweist und das auf einem mittels CNC gefrästem Sockel aus Eichenholz mit drei Standbeinen thront.

Stoffbezüge von Gabriel

Um das elegante Erscheinungsbild abzurunden und auf Wunsch die Chassis des Speakers zu schützen, setzten die Designer beim neuen Lyngdorf Cue-100 auf besonders hochwertige Textilien für eine optionale Verfeinerung, und zwar vom dänischen Spezialisten Gabriel. Die Besonderheit hierbei besteht darin, dass es sich nicht um einen simplen Lautsprecher-Grill handelt, der einfach an der Front montiert wird, sondern tatsächlich um einen rundum verlaufenden Stoffbezug mit optimierten akustischen Eigenschaften und OEKO-TEX Standard 100 Zertifizierung.

Fünf Varianten stehen hier zur Verfügung, und zwar Grey, Black, Petrol Blue. Dusty Green und Red.

Zusammen mit den unterschiedlichen Kombination aus dem Gehäuse in Schwarz oder Weiss sowie dem Sockel in Schwarz, Weiss oder Eiche sowie den unterschiedlichen Farben des Textilgewebes ergeben sich beim neuen Lyngdorf Cue-100 stolze 24 unterschiedliche Variationen, um die dem eigenen Geschmack perfekt entsprechende Lösung auszuwählen.

Der neue Lyngdorf Cue-100 misst ohne Standfuss 513 mm in der Höhe, 350 mm in der Breite, und 329 mm in der Tiefe. Rechnet man den Standfuss mit ein, so sind es Abmessungen von 1.196 mm in der Höhe, 597 mm in der Breite, sowie 520 mm in der Tiefe. Ohne Standfuss wiegt der Speaker 13,8 kg, mit Standfuss bringt er 16,2 kg auf die Waage.

„Wir wollen unseren Kunden immer die beste Leistung bieten. Wir sind der Meinung, dass die in diesem Lautsprecher verwendeten Komponenten derzeit die besten auf dem Markt sind, und wir haben einen Lautsprecher mit einem Design entwickelt, das unserer Meinung nach zur Leistung des Lautsprechers passt.“ Thomas Birkelund, CTO und CEO, SL Audio A/S

Lyngdorf RoomPerfect Room Calibriation

Aber nicht nur das Design betreffend soll sich der neue Lyngdorf Cue-100 optimal an jedweden Raum anpassen lassen, sondern allen voran aus technischer Sicht, sodass stets eine optimale Darbietung garantiert sei.

Hierzu setzt man natürlich einmal mehr auf Lyngdorf RoomPerfect Technology, die im Zusammenspiel mit entsprechender Elektronik der Marke Lyngdorf Audio bereit steht.

„Mit dem Cue-100 will Lyngdorf Audio ein Statement in Sachen Klangleistung setzen. Seit der Gründung des Unternehmens vor 16 Jahren haben wir noch nie einen Lautsprecher in dieser Liga gebaut, der in Sachen Design und Technologie neue Maßstäbe setzt. Unsere Vertriebspartner haben uns immer wieder gebeten, einen Benchmark-Lautsprecher zu bauen, und jetzt ist er da, Made in Denmark.“ Anker Haldan, CCO, SL Audio A/S

Technische Eckdaten des Lyngdorf Cue-100

Der neue Lyngdorf Cue-100 ist, wie bereits erwähnt, als Zweiweg-System ausgelegt. Der Tief-Mittenton-Treiber weist einen Durchmesser von 18 cm auf und setzt auf einen Aluminium Cone sowie eine 39 mm vierlagig kupferbeschichtete Aluminium-Schwingspule auf glasfaserverstärktem Spulenträger, eine im Druckguss-Verfahren gefertigte, belüftete Aufhängung und die Neutral Surround Geometry.

Derart ausgelegt sind auch zwei zusätzliche Woofer, die als Passiv-Radiatoren zum Einsatz kommen, und ebenfalls jeweils einen Durchmesser von 18 cm aufweisen.

Für die akkurate Abbildung im oberen Frequenzbereich weist der Lyngdorf Cue-100 einen Air Motion Transformer auf.

Ausgelegt für Verstärker mit einer Leistung von 250 Watt, einer Empfindlichkeit von 83 dB und mit einer Impedanz von 4 Ohm kann der neue Lyngdorf Cue-100 einen Frequenzbereich zwischen 35 Hz und 22 kHz abbilden, wobei die Frequenzweiche laut Datenblatt bei 2,3 kHz ansetzt.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lyngdorf Cue-100 wird in Dänemark am Hauptsitz von Lyngdorf Audio in Skive gefertigt, und zwar mit einem hohen Maß an Handwerkskunst, wie der Hersteller ausdrücklich betont. Man gibt zudem an, dass die Produktion bereits begonnen habe sodass der Lautsprecher ab März 2023 erhältlich sein wird. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis wird zumindest € 19.980,- pro Paar ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist nicht nur ein Lautsprecher-System, das mit einem einzigartigen Design, sondern zudem auch einzigartigen Technologien aufwartet und damit neue Maßstäbe setze, so beschreibt SL Audio A/S den neuen Lyngdorf Cue-100, den man ganz klar als High-end Audio Design Lautsprecher-System der Marke Lyngdorf Audio klassifiziert und damit all jene anspricht, die das Besondere suchen.

PRODUKT Lyngdorf Cue-100 High-end Audio Design Loudspeaker Preis ab € 19.980,- pro Paar