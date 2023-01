In aller Kürze Als Teil der Lyngdorf Discreet Series präsentiert SL Audio A/S nunmehr den neuen Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker.

Mit dem neuen Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker präsentiert das dänische Unternehmen SL Audio A/S eine weitere Lösung der so genannten Lyngdorf Discreet Series, einer Produktlinie, die man bereits im Jahr 2021 am Markt einführte und die als Custom Installation Lösung eine durchaus wesentliche Rolle im Produktsortiment der Marke Lyngdorf Audio spielt. So sollen diese Lösungen erstklassige Resultate liefern, gleichgültig, ob man diese nun für ansprechendes HiFi, beeindruckendes Home Cinema, oder schlicht Multiroom Audio-Systeme zur dezenten Beschallung im Haus einsetzt.

Lyngdorf D-60 – Der fünfte im Bunde der für Custom Installation konzipierten Lyngdorf Discreet Series

Der neue auf der ISE 2023 in Barcelona nunmehr präsentierte Lyngdorf D-60 stellt bereits das fünfte Lautsprecher-System in der Lyngdrof Discreet Series dar, diese Produktlinie präsentiert sich somit immer breiter aufgestellt und damit flexibler für die unterschiedlichsten Projekte von Custom Installation Spezialisten.

So stehen neben dem neuen Lyngdorf D-60 in dieser Produktreihe die Systeme Lyngdorf D-500, Lyngdorf D-500 Center, Lyngdorf D-5 sowie Lyngdorf D5 IC bereit. Allesamt sind diese als Einbau-Lautsprecher-Systeme ausgelegt, und zwar, wie bereits erwähnt, gleichermaßen für HiFi als auch Heimkino. Erweitern lassen sich Installationen etwa mit dem Lyngdorf LS-1000 Line Source Speaker sowie dem Lyngdorf BW-20 High-performance Passive Boundary Woofer, um auch dies der Vollständigkeit wegen anzuführen.

Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker

Lyngdorf D-60 – Der bislang leistungsstärkste in der Lyngdorf Discreet Series

Der Lyngdorf D-60 stellt dabei jenes Modell der Lyngdorf Discreet Series dar, das die höchste Empfindlichkeit und Belastbarkeit sowie den höchsten erreichbaren Schalldruck bietet, weshalb der Hersteller auch von einem High-performance Custom Installation In-wall Speaker spricht.

Immerhin 200 Watt Belastbarkeit, eine Empfindlichkeit von 92 dB und ein maximaler Schalldruck von 112 dB finden sich im Datenblatt des neuen Lyngdorf D-60, der damit ideal als Front-Speaker für den linken und rechten Kanal einer kleineren Heimkino-Installation, als Surround-System in größeren Home Cinema-Systemen, aber ebenso für HiFi in Stereo in größeren Räumen ausgelegt ist.

Um dies zu gewährleisten, kommen beim neuen Lyngdorf D-60 ein 1 Zoll Soft Dome Tweeter mit besonders leistungsstarkem Antrieb sowie zwei 180 mm Mittelton-Treiber mit Aluminium-Membran und ebenfalls leistungsstarkem, belüftetem Antrieb sowie im Druckgussverfahren gefertigtem Korb zum Einsatz. Man setzt hier übrigens auf eine invertierte Sicke, um eine besonders geringe Bautiefe zu ermöglichen. Die Frequenzweiche setzt hier bei 2,5 kHz an.

Für den Einsatz mit Woofern ausgelegt

Interessant ist ein Detail, und zwar der Frequenzgang des neuen Lyngdorf D-60, der mit 80 Hz bis hin zu 22 kHz ausgewiesen wird. Dies zeigt klar, dieser neue Spross der Lyngdorf Discreet Series ist für den Einsatz in Kombination mit Woofern ausgelegt, also etwa dem Lyngdorf BW-20.

Geschlossenes, Resonanz-armes Gehäuse aus MDF

Wie alle übrigen Lösungen der Lyngdorf Discreet Series zeichnet sich auch der neue Lyngdorf D-60 durch eine solide geschlossene Konstruktion des aus MDF gefertigten Gehäuses aus, sodass für die Installation in der Wand keine zusätzliche Backbox oder eine geschlossene Aussparung von Nöten ist. Der Lyngdorf D-60 misst 388 x 646 x 104 mm und bringt es damit auf 11,4 kg. Für die Installation ist eine Öffnung von 360 x 618 x 100 mm erforderlich, wie das Datenblatt verrät.

Das Gehäuse ist in mattem Schwarz gehalten und ein Lautsprecher-Grill in Weiss ist Teil des Lieferumfangs.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker soll bereits ab März 2023 im Fachhandel zu finden sein, wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 2.499,- pro Stück ausgewiesen wird.

Wir meinen…

Als Hochleistungs-Wandeinbau-Lautsprecher-System und als Erweiterung der Lyngdorf Discreet Series soll sich der neue Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker präsentieren, den das Unternehmen SL Audio A/S als ideale Lösung für Stereo als auch Home Cinema ansieht. Einmal mehr widmet sich das dänische Unternehmen mit dieser neuen Lösung der Marke Lyngdorf Audio dem rasant wachsendem Markt Custom Installation, wobei man in bewährter Art und Weise auch hier allen voran Kunden bedient, die besonders hohen Wert auf tadellose Ergebnisse legen.

PRODUKT Lyngdorf D-60 High-performance Custom Installation In-wall Speaker Preis € 2.499,-