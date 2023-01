In aller Kürze SL Audio A/S setzt die Bemühungen fort, HDMI 2.1 über ein weites Produktsegment hinweg anzubieten und präsentiert nunmehr den Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1.

Mit den Systemen Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1 bietet SL Audio A/S nun ein HDMI 2.1 Upgrade für gleich zwei weitere Systeme an, und zwar zwei Multichannel Prozessoren der Marken Lyngdorf Audio bzw. Steinway Lyngdorf. Einmal mehr soll dieses HDMI 2.1 Upgrade nicht nur Neukunden geboten werden, auch bestehenden Kunden offeriert man ab März 2023 entsprechende Lösungen, um ihre Systeme auf den neuesten Stand zu bringen.

Hohe Priorität für HDMI 2.1

SL Audio A/S kann sich zu Recht rühmen, als einer der ersten Hersteller im Bereich Home Cinema auf HDMI 2.1 gesetzt zu haben. So bot SL Audio A/S etwa bereits im Januar 2021 HDMI 2.1 beim Lyngdorf MP-60 Multichannel Processor an, der damit seither als Lyngdorf MP-60 2.1 zur Verfügung steht. Ebenso setzte man beim Steinway & Sons P300 auf HDMI 2.1, bietet diesen somit als Steinway & Sons P300 2.1 an. Damit steht HDMI 2.1 bereits seit geraumer Zeit bei den beiden Flaggschiff-Systemen der Marken Lyngdorf Audio sowie Steinway Lyngdorf von SL Audio A/S bereit.

Die Besonderheit dabei besteht darin, dass SL Audio A/S das HDMI 2.1 Upgrade nicht allein für neue Systeme anbietet, sondern zudem auch für bestehenden Kunden. Somit können etwa Kunden einen Lyngdorf MP60 auf den neuesten Stand bringen, ja selbst der der Lyngdorf MP-50 ist für ein HDMI 2.1 Upgrade gerüstet.

Erst dieser Tage kündigte SL Audio A/S zudem an, dass man Beginnend mit März 2023 das Flaggschiff von Lyngdorf Audio, den Lyngdorf TDAI-3400 Digital Amplifier mit HDMI 2.1 anbieten werde, zudem auch für bestehende Kunden ein entsprechendes HDMI 2.1 Upgrade offerieren wolle.

Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1 Foto © SL Audio A/S | Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1

HDMI 2,1 Upgrade für Lyngdorf MP40 und Steinway & Sons P100

Wie bereits einleitend erwähnt, folgen nunmehr die Systeme Lyngdorf MP40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1, verfügen damit über ein neues HDMI Board, dass den neuesten Standards entspricht. Dies bedeutet zunächst, dass die Systeme über zwei HDMI-Ein- und zwei HDMI-Ausgänge verfügen. Selbstverständlich unterstützen die Schnittstellen nach HDMI 2.1 Inhalte mit 8K/ 50Hz bzw. 8K/ 60 Hz und 4K/ 100Hz sowie 4K/ 120 Hz, den Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate Modes (VRR), Static und Dynamic HDR und HDCP 2.3. Der HDMI-Ausgang unterstützt in bewährter Weise HDMI CEC zur zentralen Steuerung und ist als eARC (enhanced Audio Return Channel) ausgelegt.

„Wir wollen unseren Kunden und Geschäftspartnern immer die neuesten Technologien für das beste Video- und Audio-Erlebnis bieten. Mit der Verfügbarkeit von HDMI 2.1 in allen unseren Mehrkanal-Prrozessoren und Stereo-Verstärkern sowie dem Angebot von Upgrades für bestehende Produkte unterstreichen wir unseren Fokus auf Technologie und Kunden.“ Thomas Birkelund, CEO und CTO von Steinway Lyngdorf

Zusammenfassend sei gesagt, dass bei SL Audio A/S nunmehr folgende Systeme der Marken Lyngdorf Audio sowie Steinway Lyngdorf mit HDMI 2.1 Upgrade angebotene werden: Lyngdorf MP-40 2.1 Multichannel Processor mit RoomPerfect und 12 Channel Decoding, Lyngdorf MP-60 2.1 Multichannel Processor mit RoomPerfect und 16 Channel Decoding, Lyngdorf TDAI-3400 Digital Stereo Amplifier mit RoomPerfect und optionalem HDMI 2.1 Module, sowie die beiden Systeme Steinway & Sons P100 2.1 Multichannel Processor mit RoomPerfect und 10 Channel Decoding bzw. Steinway & Sons P300 2.1 Multichannel Processor mit RoomPerfect und 16 Channel Decoding.

Preise und Verfügbarkeit

Wie bereits erwähnt, sollen der Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1 ab März 2023 zur Verfügung stehen. Dann bietet der Hersteller auch das entsprechende HDMI 2.1 Upgrade für bestehende Kunden an.

Wir meinen…

Nach und nach liefert SL Audio A/S alle Systeme der Marken Lyngdorf Audio sowie Steinway Lyngdorf nunmehr mit HDMI 2.1 Upgrade aus, nunmehr folgen im März 2023 die Lösungen Lyngdorf MP-40 2.1 und Steinway & Sons P100 2.1. Auch hier können Kunden, die die bisherige Version dieser Systeme ihr Eigen nennen, ein HDMI 2.1 Upgrade durchführen. Das kann man wohl zweifelsfrei als perfekten Kunden-Service und langfristige Investitionssicherheit bezeichnen.

PRODUKT Lyngdorf MP-40 und Steinway & Sons P100 HDMI 2.1 Upgrade Preis auf Anfrage