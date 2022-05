In aller Kürze Als klassische Desktop Audio Lösung präsentiert sich die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth.

Mit der neuen Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth präsentiert das Unternehmen Loud Audio LLC. eine so genannte Desktop Audio Lösung der Marke Mackie, im konkreten Fall ein Lautsprecher-System, das sich wie eine sehr, sehr kompakte Soundbar präsentiert und die der Hersteller für den Einsatz auf dem Schreibtisch für Gaming, die Film- und Musik-Wiedergabe, aber auch für Content Creation empfiehlt. Wie der Name unschwer erkennen lässt, dient als primäre Quelle eine Lösung mit Bluetooth, aber auch USB steht unter anderem zur Verfügung.

Mackie – Der Spezialist für Pro-Audio Lösungen

Die Marke Mackie ist wohl so manchem aus dem Bereich Pro-Audio bekannt, denn seit Jahr und Tag gilt das Unternehmen Loud Audio LLC. mit dieser Marke als Spezialist in den Bereichen Recording und Mixing sowie Live Performance. Immer mehr widmet man sich aber auch dem florierenden Segment der Medienproduktion, hier auch immer mehr im so genannten Prosumer-Segment, also jenem Bereich, der speziell rund um die Medienproduktion und Gestaltung von Podcasts und Video-Clips etwa für die Plattform YouTube in den letzten Jahren von immer größerer Bedeutung geworden ist.

In dieses Segment passt auch die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth, denn auch diese soll sich, so der Hersteller, nicht allein an Consumer, sondern eben auch an Prosumer richten, die für den Arbeitsplatz eine besonders kompakte, dennoch hochwertige Audio-Lösung suchen.

Foto © Loud Audio LLC. | Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth

Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth – Wenn für herkömmliche Speaker kein Platz ist

Die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth komme überall da ins Spiel, wo für herkömmliche Lautsprecher-Systeme kein Platz zur Verfügung stehe, so die Beschreibung des Herstellers.

Die Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth könne problemlos direkt unter dem Monitor am Arbeitsplatz aufgestellt werden, denn sie misst nur wenige Zentimeter. Die Breite beträht 475 mm, die Tiefe 76 mm, und die Höhe 102 mm. Mit dem solide ausgeführten Gehäuse aus Kunststoff bringt es diese Lösung auf exakt 2 kg.

Das Gehäuse ist so konzipiert, dass die Schallwand vergleichsweise stark nach hinten geneigt ist, somit selbst auf kürzeste Distanz eine optimale Abstrahlung hin zum Anwender garantiert. Über die Standfüsse kann hierbei der Winkel wahlweise 8° oder 15° betragen.

Erwähnt sei zudem, dass sich die Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth in dezentem Schwarz präsentiert, somit sich in jedem Fall auch optisch dezent auf dem Arbeitsplatz einfügt.

Bluetooth, USB oder analog

Wir haben es schon erwähnt, die aus Sicht des Herstellers wesentlichste Verbindung zum Quellgerät stellt – nomen est omen – bei der neuen Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth natürlich die „drahtlose“ Signalübertragung mittels Bluetooth 5.0 und den Bluetooth Codeces SBC und AAC dar, wobei als Alternative aber auch USB in Form eines USB-C Anschluss zur Verfügung steht. Dabei wird auch die beste Signalverarbeitung garantiert, und zwar bis hin zu Hi-res Audio mit 24 Bit und 96 kHz.

Aber, auch ein analoger Eingang darf nicht fehlen, so verfügt die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke als zusätzlichen Eingang.

Erwähnt sei zudem, dass die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth über einen Kopfhörer-Anschluss an der Front verfügt, ebenfalls ausgeführt als 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, und dass über einen 3,5 mm Stereo Mini-Klinke an der Rückseite auch ein Subwoofer eingebunden werden kann.

Foto © Loud Audio LLC. | Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth

50 Watt in Class D

Im Inneren der neuen Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth verrichten zwei 2,5 Zoll Full-range Transducer in Kombination mit zwei Passiv-Radiatoren für mehr Bass ihren Dienst, die von einem Verstärker-Modul in Class D mit 50 Watt Musik-Leistung befeuert werden. Der Frequenzbereich, der von dieser kompakten Audio-Lösung abgedeckt werden kann, wird vom Hersteller mit 67 Hz bis hin zu 20 kHz angegeben.

Simple Bedienung

Die Kontrolle der neuen Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth erfolgt über einen Drehgeber an der Front, der als Lautstärke-Regler fungiert, sowie Taster an der Seite, wobei hier der Eingang bestimmt, und einer der Sound-Modi für den integrierten Equalizer ausgewählt werden kann. Music, Voice und Game stehen hier zur Auswahl.

Das typische Logo des Herstellers an der Front dient als Status LED um den Betriebszustand der Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth zu visualisieren.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth steht ab sofort direkt auf der Webseite des Herstellers zum Preis von US$ 119,99 zur Verfügung, ebenso aber auch im Fachhandel, wobei es in diesem konkreten Fall weniger der klassische HiFi-Fachhandel sein wird, sondern vielmehr auf Musik-Instrumente und Studio-Ausstattung spezialisierte Händler.

Wir meinen…

Typische Pro-Audio Spezialisten wie etwa Loud Audio LLC. mit der Marke Mackie widmen sich in den letzten Jahren verstärkt dem Bereich Prosumer, also Anwendern, die Medienproduktion etwa im Umfeld der Plattform YouTube oder Podcasts produzieren und dafür entsprechende Lösungen suchen. Speziell diese Zielgruppe will man nunmehr auch mit der neuen Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth adressieren, die als Desktop Audio Lösung selbst auf dem kleinsten Arbeitsplatz untergebracht werden kann und für feinen Klang sorgen soll. Aber auch für den privaten Einsatz am Arbeitsplatz unterm PC-Monitor sei diese Lösung etwa für Games geeignet.

PRODUKT Mackie CR StealthBar Desktop PC Soundbar with Bluetooth Preis US$ 119,99