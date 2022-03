Made in Germany – Nubert setzt auf 5,1 % Inflationsausgleich

Nubert electronic GmbH lässt mit einer Meldung aufhorchen, die man dieser Tage kaum zu lesen bekommt. Mit der Aktion „5,1 % Inflationsausgleich“ will das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd alle Produkte, die aus deutscher Fertigung stammen, nunmehr für die nächsten Wochen bis einschließlich 21. Juni 2022 zu vergünstigten Preisen offerieren.

Normalerweise liest man ja derzeit ständig von steigenden Preisen, einer Inflation die davon zu galoppieren droht, zumindest im kleinen Rahmen will Nubert electronic GmbH dieser Entwicklung entgegenwirken.

5.1 % Inflationsausgleich für Made in Germany

Nubert electronic GmbH setzt, wie viele andere Unternehmen im Bereich Lautsprecher-Systeme, auf eine Mischung aus Produktion in Fernost und Produktion bei lokalen Herstellern, das ist wohl kein Geheimnis und schon allein aus wirtschaftlichen Aspekten betrachtet in einer globalen Wirtschaft nur schwer anders zu realisieren.

So geriet auch Nubert electronic GmbH in den letzten Monaten teils unter Druck, was den reibungslosen Ablauf der Lieferketten, aber auch die Preissituation am Markt betrifft.

Nicht zuletzt dadurch will man wohl verstärkt jene Produkte in den Fokus rücken, die tatsächlich allein aus deutscher Fertigung stammen, und das sind, wie sich nun zeigt, gar nicht so wenige.

So entschloss man sich bei Nubert electronic GmbH dazu, eine besondere Aktion ins Leben zu rufen, und zwar den „5,1 % Inflationsausgleich“ für jene Systeme, die in lokaler Produktion gefertigt werden.

Langjährige gute Beziehungen zu lokalen Produzenten

Das Unternehmen führt diesbezüglich aus, dass man eine langjährige gute Beziehung zu lokalen Zulieferern pflege und davon speziell auch in der aktuell angespannten Situation am Markt profitiere. Diesen Vorteil lokaler Fertigung wolle man nunmehr an die Kunden weitergeben und bietet daher alle Modelle aus deutscher Produktion zu einem vergünstigten Preis an. Exakt sind es, wie nicht schwer zu erraten, 5,1 Prozent Preisnachlass, und zwar für Lösungen der Nubert nuLine Serie, Nubert nuVero Serie und die Nubert nuPyramide Modelle. Wie bereits angeführt, soll diese Aktion von nun an bis einschließlich 21. Juni 2022 gelten.

„Den offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge lag die Teuerungsrate in Deutschland zuletzt bei 5,1 % (Stand: 1. März 2022). Und tatsächlich verzeichnen viele Waren und Dienstleistungen derzeit spürbare Preiserhöhungen. Dass es auch anders geht, demonstrieren wir mit unserer Rabattaktion „Inflationsausgleich“. Alle Nubert Produkte, die wir in Deutschland herstellen, kosten ab sofort und bis zum 21. Juni (Sommeranfang) 5,1 % weniger! Nicht nur sind unsere einheimischen Waren weniger stark von den steigenden Rohstoff- und Transportkosten betroffen, wir konnten uns obendrein durch eine vorausschauende Einkaufsplanung vorteilhafte Tarife sichern und möchten die Ersparnisse nun an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Das Angebot gilt nur für begrenzten Zeit, denn es ist absehbar, dass die nun folgenden Produktionsaufträge von steigenden Einkaufspreisen betroffen sein werden. Aber solange wir können, senken wir für alle nuLine- und nuVero-Modelle sowie für die nuPyramide 717 die Listenpreise um 5,1 %.“ Nubert electronic GmbH

Wir meinen…

Irgendwie hat man derzeit das Gefühl, dass alles teurer und teurer wird, umso erfreulicher ist es daher, dass Nubert electronic GmbH nunmehr für ausgewählte Produktlinien genau das Gegenteil verspricht. Made in Germany solle sich auszahlen, so das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd, und zwar allen voran für Kunden, die sich nunmehr im Rahmen der Aktion „5,1 % Inflationsausgleich“ doch ein paar Euro beim Kauf ersparen, aber natürlich auch für die lokalen Arbeitsplätze bei den entsprechenden Partner des Unternehmens aus Schwäbisch Gmünd.