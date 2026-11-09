In aller Kürze Die Universal-Player Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII sind ab sofort THX-zertifiziert. Damit erhalten zwei auf hochwertige Film- und Musikwiedergabe ausgelegte Lösungen eine unabhängige Bestätigung ihrer technischen Leistungsfähigkeit. Das Prüfverfahren umfasst mehr als 200 Labortests zur Bild- und Tonverarbeitung. Beide Modelle unterstützen zahlreiche optische Medienformate und lassen sich dank Roon Ready auch als Netzwerkplayer nutzen.

Mit der offiziellen THX-Zertifizierung für den Magnetar UDP800 MKII und den Magnetar UDP900 MKII kann der auf hochwertige Universal-Player spezialisierte Hersteller Magnetar Technology Co. Ltd. einen weiteren wichtigen Qualitätsnachweis vorweisen. Die beiden Lösungen, die sowohl anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten als auch Musikliebhaber mit umfangreichen Disc-Sammlungen ansprechen, haben das Prüfverfahren von THX erfolgreich absolviert. Damit ergänzt die Zertifizierung die bereits vorhandene Roon Ready Unterstützung um einen unabhängig geprüften Qualitätsstandard für Bild und Ton.

Key Facts – Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII

Zwei Universal-Player mit offizieller THX-Zertifizierung

Mehr als 200 Labortests zur Bild- und Tonverarbeitung

Wiedergabe von Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD-Video, DVD-Audio, SACD und CD

Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+

Netzwerk-Wiedergabe und USB-Medienunterstützung

Roon Ready für die Integration in Roon-Systeme

Magnetar UDP800 MKII mit symmetrischen XLR-Stereoausgängen

Magnetar UDP900 MKII mit zwei ESS9038PRO DACs und analogem Mehrkanalausgang

Exklusiver Europa-Vertrieb über Audio Reference GmbH

THX Certified – Unabhängige Prüfung für Bild und Ton

Die THX-Zertifizierung gilt seit Jahrzehnten als etablierter Qualitätsstandard im Home Cinema. Für Quellgeräte wie die beiden Magnetar Universal-Player umfasst das entsprechende Prüfprogramm mehr als 200 Labortests, die sowohl die Verarbeitung von Videosignalen als auch die korrekte Ausgabe von Audiosignalen beurteilen.

Im Videobereich untersucht THX unter anderem die Farbgenauigkeit, die Gamma-Kennlinie sowie die Wiedergabe heller und dunkler Bildbereiche. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Skalierung unterschiedlicher Videoauflösungen, wobei mögliche Bildfehler durch die Signalverarbeitung erfasst werden sollen.

Bei der Audiowiedergabe stehen die korrekte Signalverarbeitung sowie mögliche Verzerrungen im Stereo- und Mehrkanalbetrieb im Mittelpunkt. Die Zertifizierung bestätigt damit, dass die beiden Player die von THX definierten Anforderungen erfüllen. Eine Aussage darüber, welcher der beiden Player im direkten Vergleich die bessere Bild- oder Tonqualität erzielt, ist damit allerdings nicht verbunden.

Foto © Magnetar Technology Co. Ltd. | Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII THX-zertifiziert Foto © Magnetar Technology Co. Ltd. | Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII THX-zertifiziert

Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII – Zwei Lösungen für anspruchsvolle Anwender

Beide Universal-Player sind für die Wiedergabe einer großen Bandbreite physischer Medien ausgelegt. Neben Ultra HD Blu-ray und herkömmlicher Blu-ray werden DVD-Video, DVD-Audio, SACD und Audio-CD unterstützt. Gerade für Anwender, die über Jahre eine umfangreiche Sammlung hochwertiger Musik- und Filmproduktionen aufgebaut haben, ergibt sich damit eine vielseitige Lösung.

Der Magnetar UDP800 MKII bildet den Einstieg in die aktuelle MKII-Serie und bietet bereits eine aufwendige Audiosektion mit symmetrischen XLR-Ausgängen für die Stereo-Wiedergabe. Zu den Überarbeitungen gegenüber der ursprünglichen Generation zählen unter anderem neu gestaltete Audio-Platinen mit OPA1602-Operationsverstärkern sowie Optimierungen an der HDMI-Audiosignalverarbeitung.

Der Magnetar UDP900 MKII richtet sich hingegen an Anwender, die besonderen Wert auf die analoge Audiowiedergabe legen. Hier setzt der Hersteller auf zwei ESS9038PRO DACs, eine entsprechend aufwendige Audioarchitektur sowie analoge Stereo- und Mehrkanalausgänge. Über einen separaten USB-Audioeingang lassen sich zudem hochauflösende PCM-Signale bis 768 kHz und DSD512 verarbeiten.

Beide Modelle unterstützen bei der Videowiedergabe Dolby Vision und HDR10+ und sind damit auch für hochwertige 4K-Heimkino-Installationen ausgelegt.

Roon Ready – Auch als Netzwerkplayer einsetzbar

Über die Wiedergabe physischer Medien hinaus verfügen der Magnetar UDP800 MKII und der Magnetar UDP900 MKII über Funktionen für die Nutzung digital gespeicherter Musik. Entsprechende Dateien lassen sich von angeschlossenen USB-Speichern oder über das lokale Netzwerk wiedergeben.

Besonders interessant ist dabei die Roon Ready Zertifizierung beider Modelle – wir berichteten bereits im Detail. Sie erlaubt deren Einbindung als Wiedergabegeräte in eine bestehende Roon-Infrastruktur, sodass Musik aus einer zentral verwalteten Bibliothek über die Magnetar Player ausgegeben werden kann.

Damit verbinden die beiden Lösungen klassische Disc-Wiedergabe mit den Möglichkeiten einer modernen, netzwerkbasierten HiFi-Anlage.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Unabhängig geprüfte Qualität: Die THX-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung definierter Standards bei der Bild- und Tonverarbeitung.

Die THX-Zertifizierung bestätigt die Einhaltung definierter Standards bei der Bild- und Tonverarbeitung. Vielseitige Medienwiedergabe: Filme und Musik lassen sich von zahlreichen optischen Disc-Formaten abspielen.

Filme und Musik lassen sich von zahlreichen optischen Disc-Formaten abspielen. Hochwertige Videowiedergabe: Dolby Vision und HDR10+ ermöglichen die Nutzung moderner HDR-Inhalte.

Dolby Vision und HDR10+ ermöglichen die Nutzung moderner HDR-Inhalte. Anspruchsvolle Audioarchitektur: Beide Modelle verfügen über aufwendige analoge Ausgangsstufen für hochwertige HiFi-Systeme.

Beide Modelle verfügen über aufwendige analoge Ausgangsstufen für hochwertige HiFi-Systeme. Flexibel im Netzwerk: Roon Ready erweitert das Einsatzspektrum über klassische Disc-Wiedergabe hinaus.

Roon Ready erweitert das Einsatzspektrum über klassische Disc-Wiedergabe hinaus. Stereo und Mehrkanal: Die Player eignen sich sowohl für hochwertige Musikwiedergabe als auch für anspruchsvolle Heimkino-Installationen.

Die Player eignen sich sowohl für hochwertige Musikwiedergabe als auch für anspruchsvolle Heimkino-Installationen. Langfristige Mediennutzung: Physische Musik- und Filmsammlungen lassen sich unabhängig von wechselnden Streaming-Angeboten nutzen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Magnetar UDP800 MKII und der Magnetar UDP900 MKII sind bereits im autorisierten Fachhandel erhältlich. Für den exklusiven Vertrieb in Europa zeichnet die Audio Reference GmbH mit Sitz in Hamburg verantwortlich.

Der Magnetar UDP800 MKII wird zum empfohlenen Verkaufspreis von € 2.200,- angeboten. In der Ausführung mit Code & Region Free beträgt der Preis € 2.300,-.

Für den Magnetar UDP900 MKII nennt der Vertrieb einen empfohlenen Verkaufspreis von € 3.899,-, während die Variante mit Code & Region Free für € 3.999,- erhältlich ist.

Wir meinen…

Die THX-Zertifizierung für den Magnetar UDP800 MKII und den Magnetar UDP900 MKII ist eine erfreuliche Nachricht für all jene, die ihre Musik- und Filmsammlung weiterhin in bestmöglicher Qualität von physischen Medien genießen wollen. Gerade in einem Markt, in dem hochwertige Universal-Player längst keine Selbstverständlichkeit mehr sind, ist es bemerkenswert, dass ein Hersteller wie Magnetar Technology Co. Ltd. diesen Bereich konsequent weiterentwickelt und seine Lösungen einer unabhängigen Qualitätsprüfung unterzieht. Dass beide Geräte darüber hinaus Roon Ready sind, macht sie auch für moderne HiFi-Systeme interessant, in denen Disc-Wiedergabe und Netzwerk-Audio gleichberechtigt nebeneinander bestehen.

Produkt Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII Preis Magnetar UDP800 MKII € 1.990,-

Magnetar UDP900 MKII € 3.790,-

Technische Daten Magnetar UDP800 MKII und Magnetar UDP900 MKII

Produkt Magnetar UDP800 MKII Magnetar UDP900 MKII Gerätetyp Universal Disc Player Universal Disc Player Zertifizierung THX Certified THX Certified Disc-Formate Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, CD Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, CD Videoauflösung 4K Ultra HD bis 60 Hz 4K Ultra HD bis 60 Hz HDR-Unterstützung Dolby Vision, HDR10+ Dolby Vision, HDR10+ Netzwerk Ethernet, Roon Ready Ethernet, Roon Ready USB-Medienwiedergabe Ja Ja USB-Audioeingang – PCM bis 768 kHz, DSD512 D/A-Wandler Herstellerangabe nicht spezifiziert 2 × ESS9038PRO Analoge Stereoausgänge Cinch, symmetrisch XLR Cinch, symmetrisch XLR Analoge Mehrkanalausgänge – 7.1-Kanal Digitale Audioausgänge HDMI, S/PDIF optisch und koaxial HDMI, S/PDIF optisch und koaxial Abmessungen 430 × 300 × 90 mm 445 × 321 × 133 mm Gewicht 6,8 kg 15,4 kg

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