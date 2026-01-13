AV ReceiverHiFi ElektronikHome CinemaNewsVerstärker

Marantz AV 30 und Marantz AMP 30 – Modulare Heimkino-Referenz mit 11.4-Kanal-Vorstufe, 8K-HDMI und leistungsstarkem 6-Kanal-Verstärker

Der neue Marantz AV 30 ist als 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker für moderne, immersive Heimkino-Setups konzipiert und kombiniert leistungsfähige DSP-Technik mit umfassender Konnektivität. Ergänzt wird er vom Marantz AMP 30, einem flexibel konfigurierbaren 6-Kanal-Leistungsverstärker mit hoher Ausgangsleistung und symmetrischen Eingängen. Gemeinsam adressieren beide Lösungen Anwender, die ihr Heimkino modular, zukunftssicher und kompromisslos leistungsorientiert aufbauen möchten.

In aller Kürze
  • Marantz erweitert sein Heimkino-Portfolio um AV 30 und AMP 30. Modulare Vor- und Endstufen, 8K-HDMI, immersive Audioformate und flexible Leistungsverstärkung für anspruchsvolle Setups.

Im hochwertigen Heimkino-Segment steigt die Nachfrage nach modularen Lösungen, die sich präzise an Raumgröße, Lautsprecherkonfiguration und Leistungsbedarf anpassen lassen. Genau in diesem Umfeld positioniert Harman International die neueste AV-Lösung der Marke Marantz, und zwar die neue Kombination aus Marantz AV 30 und Marantz AMP 30. Statt auf klassische AV-Receiver setzt der Hersteller hier konsequent auf eine Trennung von Signalverarbeitung und Leistungsverstärkung, um maximale Flexibilität, saubere Signalwege und langfristige Erweiterbarkeit zu ermöglichen. Entwickelt und gefertigt im japanischen Werk Shirakawa Audio Works, sollen beide Komponenten laut Hersteller den aktuellen Stand der Technik mit der für Marantz typischen klanglichen Abstimmung verbinden.

Key Facts

  • 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker für Lautsprecherkonfigurationen bis 7.4.4
  • Unterstützung moderner immersiver Tonformate inklusive Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced und Auro-3D
  • Sieben HDMI-Eingänge mit 8K/60 Hz und 4K/120 Hz sowie drei HDMI-Ausgänge
  • Raumkorrektur mit Audyssey MultEQ XT32, optional erweiterbar um Dirac Live, Dirac Bass Control und Dirac Active Room Treatment
  • 6-Kanal-Leistungsverstärker mit 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm, BTL- und Bi-Amping-Modi
  • Symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Anschlüsse für flexible Systemintegration
  • Fertigung und klangliche Abstimmung in Japan

Systemgedanke und Positionierung

Marantz verfolgt mit AV 30 und AMP 30 einen klar modularen Ansatz. Beide Geräte lassen sich nicht nur als Paar betreiben, sondern auch gezielt mit weiteren Endstufen des Herstellers kombinieren, etwa zur Erweiterung auf größere Lautsprecher-Layouts oder höhere Leistungsreserven im Frontbereich. Damit richtet sich das System sowohl an ambitionierte private Heimkino-Enthusiasten als auch an professionelle Custom-Installationen, bei denen Skalierbarkeit und langfristige Planbarkeit eine zentrale Rolle spielen.

Signalverarbeitung und Formate im Marantz AV 30

Im Zentrum des AV 30 arbeitet ein Dual-Core-SHARC-DSP von Analog Devices, der laut Hersteller für die parallele Verarbeitung komplexer Mehrkanalformate ausgelegt ist. Die digitale Plattform dekodiert sämtliche gängigen Surround- und 3D-Audioformate und verarbeitet sowohl klassische Mehrkanal-Tonspuren als auch aktuelle immersive Mischungen. Hochwertige 32-Bit-D/A-Wandler bilden die Basis für eine präzise Analogwandlung, während Marantz-eigene HDAM-SA2-Module in der Vorstufensektion für kurze Signalwege und geringe Verzerrungen sorgen sollen. Praktisch bedeutet dies eine saubere, konsistente Signalqualität unabhängig davon, ob ein kompaktes 5.1-Setup oder ein komplexes 7.4.4-System realisiert wird.

Unterstützte Surround- und 3D-Audioformate

Der Marantz AV 30 ist für moderne, immersive Heimkino-Anwendungen ausgelegt und unterstützt alle relevanten aktuellen Surround- und 3D-Audioformate. Dazu zählen objektbasierte Formate wie Dolby Atmos und DTS:X, die eine flexible Platzierung von Klangereignissen im Raum erlauben und insbesondere den Einsatz von Höhenlautsprechern unterstützen. Ergänzt wird dies durch IMAX Enhanced, das für eine besonders dynamische und detailreiche Filmtonwiedergabe optimiert ist, sowie durch Auro-3D, das mit einem eigenen Höhen- und Ebenenkonzept arbeitet. Darüber hinaus werden klassische Mehrkanalformate wie Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio ebenso verarbeitet, sodass der AV 30 sowohl für aktuelle Streaming- und UHD-Blu-ray-Produktionen als auch für umfangreiche Film- und Musiksammlungen bestens gerüstet ist.

Raumkorrektur und Anpassung an die Praxis

Ein zentrales Element des AV 30 ist die automatische Einmessung über Audyssey MultEQ XT32, die Lautsprecherabstände, Pegel und Frequenzgänge an den Hörraum anpasst. Für Anwender mit weitergehenden Ansprüchen bietet Marantz optional Dirac Live inklusive Bass Control sowie Dirac Active Room Treatment an. Gerade bei Setups mit mehreren Subwoofern eröffnet dies zusätzliche Möglichkeiten, tieffrequente Energie kontrolliert und gleichmäßig im Raum zu verteilen. Der praktische Nutzen liegt in einer reproduzierbaren, konsistenten Wiedergabe auch in akustisch schwierigen Räumen.

Anschlüsse, HDMI und Integration

Mit sieben HDMI-Eingängen, die vollständig 8K-fähig sind, und drei HDMI-Ausgängen ist der AV 30 auf aktuelle und kommende Videoquellen vorbereitet. Unterstützung für eARC, variable Refresh Rates und Gaming-relevante Funktionen erleichtert die Einbindung moderner Zuspieler. Ergänzt wird dies durch eine Vielzahl analoger und digitaler Audioeingänge, darunter symmetrische XLR-Verbindungen sowie vier unabhängige Subwoofer-Ausgänge. Für Multiroom- und Netzwerkfunktionen setzt Marantz auf HEOS, ergänzt um Roon Ready, AirPlay 2, Bluetooth sowie verschiedene Streaming-Dienste, wodurch der AV 30 auch abseits des Heimkinos als vielseitige Schaltzentrale genutzt werden kann.

Leistungsverstärkung mit dem Marantz AMP 30

Der AMP 30 ist als 6-Kanal-Leistungsverstärker ausgelegt und liefert 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Alternativ lassen sich Verstärkerzüge im BTL-Modus zusammenschalten, um bis zu drei Kanäle mit jeweils 400 Watt zu realisieren, oder im Bi-Amping-Betrieb Hoch- und Tieftonsektionen getrennt anzusteuern. Diese Flexibilität erlaubt es, den AMP 30 gezielt für Frontlautsprecher, Deckenkanäle oder anspruchsvolle Mehrwege-Systeme einzusetzen. Symmetrische XLR-Eingänge unterstützen eine störarme Signalübertragung, während das schlanke Gehäuse die Integration auch in platzkritischen Racks erleichtert.

Design, Bedienung und Systemintegration

Optisch greifen AV 30 und AMP 30 die aktuelle Marantz-Designlinie mit Bullaugen-Display und dezenter Seitenbeleuchtung auf. Der AV 30 verfügt über eine herunterklappbare Frontblende, hinter der Bedienelemente verborgen sind, was eine aufgeräumte Anmutung im Rack ermöglicht. Eine hintergrundbeleuchtete Fernbedienung sowie eine hochauflösende grafische Benutzeroberfläche erleichtern die Einrichtung und Bedienung im Alltag. Für Custom-Installer stehen IP-, RS232- und Trigger-Schnittstellen zur Verfügung, um die Geräte nahtlos in komplexe Steuerungssysteme einzubinden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Marantz AV 30 ist als 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 4.000,- erhältlich. Der Marantz AMP 30, ausgelegt als 6-Kanal-Leistungsverstärker, wird ebenfalls zu einer UVP von € 4.000,- angeboten. Beide Komponenten sollen laut Hersteller bereit im Laufe des Januar 2026 bei ausgewählten Fachhändlern verfügbar sein.

Fazit

Mit Marantz AV 30 und Marantz AMP 30 präsentiert Harman International bei der Marke Marantz eine klar auf Modularität und langfristige Erweiterbarkeit ausgelegte Heimkino-Lösung, die sich an anspruchsvolle Anwender richtet. Die Kombination aus leistungsfähiger Signalverarbeitung, flexibler Leistungsverstärkung und umfassender Konnektivität ermöglicht individuell zugeschnittene Systeme vom gehobenen Wohnzimmerkino bis zum dedizierten Kinoraum. Wer bewusst auf getrennte Vor- und Endstufen setzt und dabei Wert auf aktuelle Standards sowie professionelle Integrationsmöglichkeiten legt, findet hier ein konsequent umgesetztes Konzept.

Technische Daten

ProduktMarantz AV 30
TypAV-Vorverstärker
Kanäle11.4
DSPDual-Core SHARC
D/A-Wandlung32 Bit
HDMI7 Eingänge, 3 Ausgänge
Videobis 8K/60 Hz und 4K/120 Hz
SurroundDolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced
RaumkorrekturAudyssey MultEQ XT32, optional Dirac Live
Ausgänge11.4 Cinch, 11.4 XLR
Subwoofer4 unabhängig
NetzwerkEthernet, WiFi, Bluetooth
StreamingHEOS, Roon Ready, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect
Abmessungen442 × 414 × 189 mm
Gewicht11,1 kg

Technische Daten

ProduktMarantz AMP 30
Typ6-Kanal-Leistungsverstärker
Leistung6 × 200 Watt an 8 Ohm
BTL-Modusbis 3 × 400 Watt
EingängeXLR und Cinch
BetriebsartenNormal, Bi-Amping, BTL
Stromverbrauch300 W
Abmessungen442 × 442 × 112 mm
Gewicht10 kg
MarkeMarantz
HerstellerHarman International Industries
Vertrieb ÖsterreichMarantz Deutschland D&M Germany GmbH
Vertrieb DeutschlandMarantz Deutschland D&M Germany GmbH
Vertrieb SchweizB&W Group Schweiz GmbH
Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
Bild von Michael Holzinger

Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

