In aller Kürze Der Marantz MCR 60n DAB verbindet einen CD-Player, DAB+/UKW-Tuner, HEOS Streaming, HDMI eARC, MM-Phono und einen flexibel konfigurierbaren Verstärker in einem nur 280 mm breiten Gehäuse. Neben Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Apple AirPlay 2 wird auch Roon Ready unterstützt. Optional lässt sich Dirac Live Room Correction ergänzen, während variable Audioausgänge den Einsatz als Streaming-Vorverstärker erlauben. Der Marktstart erfolgt am 15. September 2026 zum Preis von € 900,-.

CD-Sammlung, Streaming-Dienste, Plattenspieler und TV-Gerät verlangen normalerweise nach mehreren Komponenten oder zumindest nach einem Verstärker mit ungewöhnlich breiter Ausstattung. Marantz führt diese Aufgaben beim neuen Marantz MCR 60n DAB in einer kompakten Lösung zusammen, ohne das Konzept auf ein einfaches Lifestyle-System zu reduzieren. Vier Verstärkerkanäle, Bi-Amping und Parallel BTL sorgen für Flexibilität bei der Lautsprecheransteuerung, während HEOS, Roon Ready, die drei wichtigen Connect-Lösungen von Spotify, TIDAL und Qobuz sowie die Unterstützung von PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD bis 11,2 MHz den aktuellen Stand beim Musik-Streaming abdecken. HDMI eARC und eine integrierte MM-Phonostufe erweitern das Einsatzspektrum zusätzlich – bis hin zur Nutzung als kompakte Stereo-Zentrale für Musik und TV-Ton.

Key Facts Marantz MCR 60n DAB

Kompaktes All-in-One HiFi-System mit vier Verstärkerkanälen

2 × 65 Watt an 4 Ohm oder 4 × 33 Watt an 4 Ohm

Integrierter CD-Player für Audio CD, CD-R/RW, MP3 und WMA

DAB/DAB+ und UKW-Tuner mit RDS sowie TuneIn Internetradio

HEOS Multiroom Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Apple AirPlay 2 und Roon Ready

PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD bis 11,2 MHz

HDMI eARC/ARC mit HDMI-CEC, Dolby Digital und Dolby Digital Plus

MM-Phono-Eingang, analoger Line-Eingang und optischer Digitaleingang

Bluetooth mit Empfangs- und Sendefunktion

Bi-Amping, Parallel BTL und Lautsprecher A/B

Optionales Upgrade auf Dirac Live Room Correction

Variabler Audioausgang und konfigurierbarer Subwoofer-Ausgang

Abmessungen von 280 × 303 × 111 mm und Gewicht von 4,2 kg

Erhältlich in Schwarz und Marantz Champagner-Gold

Von der CD bis zum Fernseher

Der Marantz MCR 60n DAB verfolgt ein bewusst breit angelegtes All-in-One-Konzept. Das frontseitig zugängliche CD-Laufwerk spielt neben herkömmlichen Audio CDs auch CD-R/RW sowie Datenträger mit MP3- und WMA-Dateien ab. Für den Radioempfang stehen DAB, DAB+ und UKW mit RDS bereit; TuneIn ergänzt das Angebot um Internetradio.

Ein Fernseher lässt sich über HDMI eARC oder HDMI ARC einbinden. Die Lautstärke kann über HDMI-CEC gemeinsam mit dem TV-Gerät gesteuert werden, während der Marantz MCR 60n DAB Dolby Digital und Dolby Digital Plus decodiert. Damit übernimmt das System nicht nur die Musikwiedergabe, sondern kann zugleich eine kompakte Stereo-Alternative zu einer Soundbar bilden.

Auch analoge Quellen wurden berücksichtigt. Neben einem Line-Eingang besitzt das System eine integrierte MM-Phonostufe für Plattenspieler mit Moving-Magnet-Tonabnehmer. Hinzu kommen ein optischer S/PDIF-Eingang und ein rückseitiger USB-A-Port.

Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One

Neues Netzteil und vier Verstärkerkanäle

Marantz stattet den MCR 60n DAB mit einem neu entwickelten Netzteil aus. Dessen höhere Stromlieferfähigkeit soll nach Angaben des Herstellers für größere Leistungsreserven, eine kontrolliertere Basswiedergabe und eine souveränere Ansteuerung unterschiedlicher Lautsprecher sorgen. Die klangliche Abstimmung übernahm auch bei diesem Modell der Marantz Soundmaster.

Im regulären Stereobetrieb stellt der Verstärker 2 × 65 Watt an 4 Ohm bereit. Alternativ können die vier integrierten Verstärkerkanäle jeweils 33 Watt an 4 Ohm liefern. Dadurch stehen unterschiedliche Konfigurationen zur Wahl: Neben Lautsprecher A/B unterstützt der Marantz MCR 60n DAB Bi-Amping und Parallel BTL. Die Lautstärke der beiden Lautsprecherpaare lässt sich individuell regeln, sodass auch eine zusätzliche Hörzone über dasselbe System versorgt werden kann.

HEOS Streaming mit drei Connect-Plattformen

Die aktuelle HEOS Plattform bildet die Grundlage für Netzwerk-Streaming und Multiroom Audio. Neben den über HEOS eingebundenen Streaming-Diensten unterstützt der Marantz MCR 60n DAB Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect. Inhalte können damit unmittelbar aus den jeweiligen Apps an das System übergeben werden. Apple AirPlay 2 steht ebenfalls zur Verfügung, zudem ist der Marantz MCR 60n DAB Roon Ready.

Über Netzwerk und den rückseitigen USB-A-Port verarbeitet das System PCM-Daten mit bis zu 32 Bit 384 kHz sowie DSD mit bis zu 11,2 MHz. Unterstützt werden unter anderem MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, ALAC und DSD. Gapless Playback ist bei FLAC, WAV und DSD möglich.

Die Netzwerkanbindung erfolgt wahlweise über WiFi oder Ethernet. Vier Smart Select Presets auf der Fernbedienung speichern Kombinationen aus Quelle, Wiedergabemodus und Lautstärke, die anschließend direkt aufgerufen werden können.

Bluetooth in beide Richtungen

Bluetooth ist nicht allein für den Empfang von Musik vorgesehen. Smartphones, Tablets und andere kompatible Zuspieler können Audiosignale drahtlos an den Marantz MCR 60n DAB übertragen, zugleich fungiert das System als Bluetooth-Sender.

Dadurch lässt sich der Ton sämtlicher am System angeschlossener Quellen über kompatible Bluetooth-Kopfhörer wiedergeben. Das gilt etwa für Musik vom CD-Player ebenso wie für den über HDMI eARC zugespielten TV-Ton. Für den kabelgebundenen Betrieb steht an der Front zusätzlich ein Kopfhöreranschluss mit eigener Lautstärkeregelung bereit.

Dirac Live Room Correction als optionales Upgrade

Eine für diese Geräteklasse bemerkenswerte Erweiterungsmöglichkeit ist Dirac Live Room Correction. Die Raumkorrektur wird nicht standardmäßig mitgeliefert, kann jedoch optional für die Stereo-Wiedergabe ergänzt werden. Der Marantz MCR 60n DAB lässt sich damit gezielt an die akustischen Eigenschaften des Hörraums und die verwendeten Lautsprecher anpassen.

Für die Erweiterung um einen aktiven Subwoofer steht ein konfigurierbarer Subwoofer-Ausgang mit einstellbarer Übergangsfrequenz bereit. Über den variablen analogen Audioausgang kann das System außerdem als Streaming-Vorverstärker eingesetzt werden. Denkbar ist damit der Betrieb an Aktivlautsprechern, externen Leistungsverstärkern oder einer bestehenden HiFi-Anlage.

Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One Foto © HARMAN International Industries Inc. | Marantz MCR 60n DAB All-in-One

Kompaktes Gehäuse in zwei Ausführungen

Mit Abmessungen von 280 × 303 × 111 mm bleibt der Marantz MCR 60n DAB deutlich kompakter als klassische HiFi-Komponenten. Das Gewicht beträgt 4,2 kg. Ein dreizeiliges OLED-Display informiert über Quelle und Wiedergabe, die Beleuchtung der Front lässt sich abschalten.

Die neu gestaltete Rückseite ordnet die Anschlüsse klar nach Funktionsbereichen und soll damit die Installation erleichtern. Das System wird in Schwarz und Marantz Champagner-Gold angeboten. Bei der Verpackung reduziert Marantz den Kunststoffanteil und setzt verstärkt auf recycelbare, papierbasierte Schutzelemente.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zahlreiche Quellen in einem Gerät: CD, Radio, Streaming, TV-Ton und Schallplatte benötigen keine separaten Komponenten.

CD, Radio, Streaming, TV-Ton und Schallplatte benötigen keine separaten Komponenten. Direkte Streaming-Übergabe: Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect erlauben die Bedienung aus den jeweiligen Apps.

Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect erlauben die Bedienung aus den jeweiligen Apps. Flexible Lautsprecheransteuerung: Vier Verstärkerkanäle ermöglichen Stereo, Bi-Amping, Parallel BTL oder zwei Lautsprecherpaare.

Vier Verstärkerkanäle ermöglichen Stereo, Bi-Amping, Parallel BTL oder zwei Lautsprecherpaare. Einfache TV-Integration: HDMI eARC und HDMI-CEC verbinden das System komfortabel mit einem kompatiblen Fernseher.

HDMI eARC und HDMI-CEC verbinden das System komfortabel mit einem kompatiblen Fernseher. Für bestehende Anlagen geeignet: Der variable Audioausgang erlaubt den Betrieb als Streaming-Vorverstärker.

Der variable Audioausgang erlaubt den Betrieb als Streaming-Vorverstärker. Ausbaufähiges Bassfundament: Ein konfigurierbarer Subwoofer-Ausgang erleichtert die Ergänzung eines aktiven Subwoofers.

Ein konfigurierbarer Subwoofer-Ausgang erleichtert die Ergänzung eines aktiven Subwoofers. Optionale Raumkorrektur: Dirac Live Room Correction kann zur Anpassung an Lautsprecher und Hörraum ergänzt werden.

Dirac Live Room Correction kann zur Anpassung an Lautsprecher und Hörraum ergänzt werden. Kompakte Abmessungen: Mit lediglich 280 mm Breite findet das System auch abseits eines klassischen HiFi-Racks Platz.

Preis und Verfügbarkeit

Der Marantz MCR 60n DAB soll ab dem 15. September 2026 über autorisierte Marantz-Fachhändler sowie direkt über Marantz erhältlich sein. Der Preis beträgt € 900,-. Zur Wahl stehen die Ausführungen Schwarz und Marantz Champagner-Gold.

Wir meinen…

Der Marantz MCR 60n DAB zeigt, wie umfassend ein modernes All-in-One HiFi-System heute ausgestattet sein kann. CD, DAB+, MM-Phono und klassische Anschlüsse bewahren den Zugang zu vorhandenen Quellen, während HEOS, Roon Ready, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect die aktuelle Streaming-Welt abdecken. Besonders interessant sind jedoch die Möglichkeiten, die über das übliche Kompaktsystem hinausgehen: HDMI eARC, vier flexibel nutzbare Verstärkerkanäle, der variable Audioausgang und die Option auf Dirac Live Room Correction machen den MCR 60n DAB von Marantz zu einer ernst zu nehmenden HiFi-Zentrale für unterschiedlichste Wohn- und Hörsituationen.

Produkt Marantz MCR 60n DAB Preis € 900,-

Technische Daten Marantz MCR 60n DAB

Produkt Marantz MCR 60n DAB Produkttyp All-in-One HiFi-System, Netzwerk-Audio-Player Verstärkerkanäle 2 oder 4 Ausgangsleistung Stereo 2 × 65 Watt an 4 Ohm Ausgangsleistung Vierkanal 4 × 33 Watt an 4 Ohm Lautsprecherkonfiguration Lautsprecher A/B mit individueller Lautstärke, Bi-Amping, Parallel BTL Frequenzgang Analogeingang 10 Hz bis 40 kHz Signal-Rausch-Verhältnis Analogeingang 90 dB Eingangsempfindlichkeit/Impedanz Line 200 mV / 30 kOhm Klirrfaktor 0,1 Prozent bei 1 kHz, 5 Watt an 4 Ohm CD-Laufwerk Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA Tuner DAB, DAB+, UKW mit RDS UKW-Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz Internetradio TuneIn Streaming-Plattform HEOS Streaming-Dienste und Plattformen Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Roon Ready Unterstützte Audioformate MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC, DSD Maximale PCM-Auflösung 32 Bit 384 kHz Maximale DSD-Auflösung DSD 256, 11,2 MHz Gapless Playback FLAC, WAV, DSD Bluetooth Empfang und Übertragung, Wiedergabe über Bluetooth-Kopfhörer HDMI 1 × HDMI eARC/ARC HDMI-Funktionen HDMI-CEC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Analoge Audioanschlüsse 1 × Line-Eingang, 1 × variabler Audioausgang Phono MM-Phono-Eingang Phono-Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz Phono-Signal-Rausch-Verhältnis 74 dB Phono-Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 2,5 mV / 47 kOhm Digitale Audioanschlüsse 1 × optischer S/PDIF-Eingang USB 1 × USB-A an der Rückseite Netzwerk WiFi, Ethernet Subwoofer Konfigurierbarer Subwoofer-Ausgang Raumkorrektur Dirac Live Room Correction als optionales Upgrade Kopfhöreranschluss Ja, mit individueller Lautstärkeregelung Display Dreizeiliges OLED-Display Timer Sleep Timer, einmaliger und täglicher Timer Leistungsaufnahme 55 Watt Leistungsaufnahme Standby 0,3 Watt Abmessungen 280 × 303 × 111 mm Gewicht 4,2 kg Farben Schwarz, Marantz Champagner-Gold Fernbedienung Marantz RC016CR Lieferumfang Hauptgerät, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, DAB/UKW-Antenne, Schnellstartanleitung

Das könnte Sie auch interessieren