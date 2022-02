Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier – Vollverstärker neu interpretiert

Der neue Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier sei ein Stereo Vollverstärker, der sich an Musik-Enthusiasten richte, die eine Lösung mit modernster Ausstattung wünschen, und die alle Aufgaben einer HiFi-Kette in sich vereine. So zeigt sich Sound United LLC. beim neuesten Produkt der Marke Marantz davon überzeugt, neue Maßstäbe für herausragende Klangqualität und einfachen Zugriff auf umfangreiche digitale Musik-Bibliotheken zu setzen.

Der neue Stereo Vollverstärker Marantz MODEL 40n vereint hierfür hochwertige Verstärker-Technologien mit zahlreichen Anschlüssen und einem integrierten Streaming-Client basierend auf HEOS Built-in Technology.

Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier – Vollverstärker mit modernster Ausstattung

Zunächst ist der neue Marantz MODEL 40n natürlich ein klassischer Stereo Vollverstärker, der sich mit allen Tugenden präsentiert, die man von Lösungen der renommierten japanischen Marke Marantz erwarten darf.

So setzt man auch hier auf eine Verstärker-Stufe in Class A/B, die allerdings für den Marantz MODEL 40n neu entwickelt wurde, so das Versprechen des Herstellers. Mit einer Leistung von zweimal 70 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm bzw. gar zweimal 100 Watt an Systemen mit einer Impedanz von lediglich 4 Ohm übertreffe er frühere Modelle des Unternehmens in dieser Klasse ganz klar, zeigt sich Sound United LLC. überzeugt.

Mit verantwortlich dafür sind unter anderem Ausstattungsmerkmale wie ein größerer Netztransformator, vier Ausgangstransistoren pro Kanal, sowie eine massive Stromschiene aus Kupfer. Besonders kurze Signalwege sollen zudem die interne Impedanz senken und die Hochstromfähigkeit des Marantz MODEL 40n garantieren. Dieser sei damit in er Lage, außerordentlich dynamisch aufzuspielen und jedes Lautsprecher-System mühelos anzusteuern.

Marantz HDAM einmal mehr zentrale Komponenten

Auch der neue Marantz MODEL 40n setzt natürlich auf Marantz HDAM, so genannte Hyper-Dynamic Amplifier Modules, für die der Hersteller einen besonders musikalischen Klang verspricht. Der Marantz MODEL 40n liefere präzise Basstransienten bis zu sanften, ausgewogenen Mitten und Höhen, so die Einschätzung des Herstellers, der hinzu fügt, dass auch dieser in bewährter Art und Weise von den so genannten Marantz Soundmaster abgestimmt wurde.

Von HDMI über Phono-Vorstufe – Flexible Anschluss-Möglichkeiten

Der neue Marantz MODEL 40n soll sich, wie einleitend bereits angeführt, durch eine hohe Flexibilität die Anschlüsse betreffend auszeichnen. Das Spektrum reicht hier von analogen bis hin zu digitalen Schnittstellen.

Drei analoge Eingänge, ein Line Out eröffnen die Riege an Schnittstellen, wobei eine integrierte Phono-Vorstufe als weitere Option zur Verfügung steht. Hierbei führt der Hersteller an, dass es sich um eine besonders hochwertige Lösung handle und spricht von einer Marantz Musical Phono-EQ Stufe, die für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen ausgelegt ist.

Foto © Sound United LLC. | Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier

Ein separater Ausgang steht für die Einbindung von Subwoofern zur Verfügung, wobei hierbei eine einstellbare Frequenzweiche die Optimierung an die jeweiligen Raumverhältnisse erlaubt.

Für digitale Quellen stehen eine optische und koaxiale S/PDIF-Schnittstelle, aber allen voran ein HDMI-Anschluss zur Verfügung. Dieser unterstützt natürlich ARC, also einen Audio Return Channel, sowie HDMI CEC zur zentralen Steuerung mehrer Komponenten mit einer Fernbedienung. Der direkte Anschluss eines TV-Geräts ist damit jederzeit möglich.

Streaming über HEOS Built-in Technology

Die größte Flexibilität bietet der neue Marantz MODEL 40n aber über den hier integrierten Streaming-Client, der, wie könnte es anders sein, über die Streaming-Plattform von Sound United LLC. abgewickelt wird, also HEOS Built-in Technology.

Diese Technologie-Plattform bietet nicht nur die Möglichkeit, Audio-Daten in den gängigsten Formaten in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz sowie DSD bis hin zu DSD128 wiederzugeben, es eröffnet auch die Nutzung im Multiroom Audio-Streaming-Verbund mit weiteren Systemen basierend auf HEOS Built-in Technology.

Die Steuerung übernimmt dabei die HEOS App, die für Apple iOS ebenso zur Verfügung steht wie für Google Android, und die zudem den Zugriff auf wichtige Streaming-Dienste wie Spotify inklusive Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, TuneIn Internet Radio, Podcasts und vieles weitere ermöglicht.

Foto © Sound United LLC. | Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier

Über diese Plattform, auch das sei hier explizit erwähnt, ist auch die Integration ins Smart Home inklusive Sprachsteuerung möglich, wobei man hierbei auf Amazon Alexa setzt. Apple Siri wird dadurch eröffnet, dass die Plattform auch Apple AirPlay 2 unterstützt.

Die Integration ins Netzwerk erfolgt beim neuen Marantz MODEL 40n wahlweise über Kabel und eine RJ45 Ethernet-Schnittstelle, oder aber über dessen integriertes WiFi Modul.

Abschließend sei erwähnt, dass der neue Marantz MODEL 40n natürlich auch Bluetooth unterstützt, sodass man etwa Smartphones und Tablets auch ohne Einbindung ins Netzwerk als Quelle direkt nutzen kann.

„Ich denke, man muss kein Audiophiler sein, um satten, warmen Klang zu schätzen. Mit dem MODEL 40n haben wir die Balance zwischen dem berühmten Marantz Klang und schlichtem, ansprechendem Design, modernen Technologien und beeindruckender Power weiter perfektioniert. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für alle, die Wert auf erstklassige Performance sowie Eleganz, Schlichtheit und Bedienkomfort legen.“ Joel Sietsema, President von Marantz

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Marantz MODEL 40n präsentiert sich wahlweise in Schwarz oder Silber-Gold, wobei er die neue Design-Linie der Marke Marantz aufweist, die man schon mit den Lösungen Marantz MODEL 30 und Marantz SACD 30n im September 2020 einführte.

Der neue Marantz MODEL 40n soll ab März 2022 im Fachhandel zu finden sein, wobei der empfohlene Verkaufspreis mit € 2.499,- angegeben wird.

Wir meinen…

Der neue Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier ist als flexible Universal-Lösung ausgelegt, die im Vergleich zu Einzellösungen alle relevanten Komponenten einer modernen HiFi-Kette in sich vereint. Damit folgt Sound United LLC. mit dieser Lösung der Marke Marantz einem Trend, der insgesamt in den letzten Monaten verstärkt am Markt zu beobachten ist, und der Lösungen hervor bringt, bei denen Anwender tatsächlich nur noch ein Paar hochwertige Lautsprecher-Systeme benötigen. Einfach Lautsprecher anschließen und loslegen, so lautet hier das Versprechen an den Kunden.

Produkt Marantz MODEL 40n Network Integrated Amplifier Preis € 2.499,-