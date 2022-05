Maserati MC20 Cielo mit Sonus Faber High Premium Audio System

In aller Kürze Auch im neuen Maserati MC20 Cielo sorgt Sonus Faber S.p.a. mit dem Sonus Faber High Premium Audio System für feinsten Klang.

Mit dem neuen Maserati MC20 Cielo wird die Partnerschaft zwischen der traditionsreichen italienischen Automobilschmiede Maserati und dem nicht minder traditionsreichen italienischen High-end Lautsprecher-Spezialisten Sonus Faber S.p.a. fortgeführt. An Bord des neuen Cabrio findet sich das Sonus Faber High Premium Audio System, das speziell für die neueste Variante des Maserati MC20 Coupé optimiert wurde, um den einzigartigen Anforderungen bestmöglich zu entsprechen und den Fahrer mit herausragendem Klang zu begeistern.

Maserati MC20 Cielo – Dem Coupé folgt das Coupé Cabrio

Der neueste sportliche Flitzer für Freunde eines Cabrio aus dem Hause Maserati basiert weitestgehend auf dem bekannten Maserati MC20 Coupé, ist aber mit einem Hard-Top gefertigt aus PLDC (Polymer-dispersed Liquid Crystal) ausgestattet, das sich einerseits verdunkeln lässt, aber auch binnen weniger Augenblicke auf Knopfdruck unter einer Klappe verschwindet und damit das Coupé zum Coupé Cabrio verwandelt.

Spätestens damit gelten natürlich für ein Audio-System ganz besondere Bedingungen, denen die Entwickler von Sonus Faber S.p.a. eigenen Angaben zufolge vollends gerecht wurden und somit mit dem Sonus Faber High Premium Audio System unter allen Bedingungen genau den natürlichen, dynamischen und detailreichen Klang liefern, den Anwender von der Marke erwarten dürfen.

Optimale Anpassung an alle Bedingungen

So gibt Sonus Faber S.p.a. an, dass die Technologie des Audio-Systems speziell Maserati MC20 Coupè optimiert wurde, um den einzigartigen akustischen Anforderungen und der Positionierung der RHT-Kabine gerecht zu werden, wobei der Klang an die Positionierung des Fahrzeugdachs angepasst wird, um sicherzustellen, dass der Fahrer unter allen Bedingungen die höchste Klangqualität erlebt.

Das Sonus Faber High Premium Audio System erkennt die Konfiguration des Maserati MC20 Cielo und passt sich automatisch an, indem es die zeitliche Ausrichtung, die Entzerrung und die Lautstärke aktualisiert und jeweils die bestmögliche Audio-Leistung bietet, die der DNA und dem charakteristischen Sound von Sonus faber S.p.a. entspricht.

„Für den neuen Maserati MC20 Cielo haben wir zwei verschiedene Abstimmungen entwickelt, die an die Position des Dachs gekoppelt sind. Wenn das Hard-Top geöffnet ist, ändert sich die Umgebung im Fahrzeuginnenraum komplett und damit auch die akustische Wahrnehmung der Passagiere. Daher haben wir mehrere Faktoren wie die Verstärkungspegel, die klangliche Balance und die Crossover-Filter angepasst, um einen Klang zu erzielen, der bei geöffnetem Dach dem eines Live-Erlebnisses entspricht und bei geschlossenem Dach ein verbessertes immersives Erlebnis bietet – alles ganz im Sinne des natürlichen Klangs von Sonus Faber.“ Mario Passarelli, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Sonus Faber S.p.a.

Sonus Faber High Premium Audio System mit zwölf Lautsprecher-Systemen

Es ist durchaus bemerkenswert, dass die Ingenieure von Sonus Faber S.p.a. gemeinsam mit den Technikern von Maserati in einen derart kleinen Fahrzeuginnenraum, den ein sportliches Coupé nunmal bereit hält, nicht weniger als zwölf Lautsprecher-Systeme integrierten.

Konkret kommen zwei Tweeter und ebenfalls zwei Mittenton-Treiber und zwei Woofer direkt in den Türen zum Einsatz, hinzu kommen ein Tweeter und ein Mittenton-Treiber zentral angeordnet am Center Dashboard, und zwei weitere Tweeter und ebenfalls zwei Mittenton-Treiber sind hinter dem Fahrer platziert.

In bewährter Art und Weise setzten die Entwickler auch beim neuen Sonus Faber High Premium Audio System im Maserati MC20 Cielo auf natürliche Materialien wie etwa Seide für die Kalotten-Hochtöner um die angestrebte besonders natürliche Darbietung zu gewährleisten, wie der Hersteller zu Protokoll gibt. Selbstverständlich sind alle Komponenten des Audio-Systems zudem optimal in das Interieur des Maserati MC20 Cielo eingebunden, sodass sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt, das Wertigkeit und Luxus zum Ausdruck bringt.

Wir meinen…

Nicht weniger als zwölf Lautsprecher-Systeme setzt Sonus Faber S.p.a. beim neuen Maserati MC20 Cielo ein, der mit einem Sonus Faber High Premium Audio System ausgestattet ist. Die besondere Herausforderung der Entwickler bestand hierbei darin, den speziellen Anforderungen gerecht zu werden, die sich beim neuen Maserati MC20 Cielo als Coupé Cabrio ergeben. Das Sound-System soll in jedem Fall automatisch bestmöglichen Klang liefern, egal ob das Hard-Top des neuen Fahrzeugs von Maserati geschlossen oder offen ist.

