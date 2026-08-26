In aller Kürze Der McIntosh CS7500 AC ist McIntoshs Antwort auf die Frage, wie eine klassische High-end Vorstufe heute aussehen kann: Streaming, D/A-Wandlung und eine umfassende Quellenverwaltung werden direkt in das Herzstück der HiFi-Anlage integriert, ohne auf eine separate Endstufe und damit die Flexibilität eines klassischen Komponenten-Systems zu verzichten. Mit zwölf Audioeingängen, Roon, mehreren Connect-Lösungen und HDMI ARC präsentiert sich der neue Zwei-Kanal Streaming-Vorverstärker entsprechend vielseitig.

Klassische High-end Vorverstärker und moderne Streaming-Lösungen waren lange Zeit zwei weitgehend getrennte Welten. McIntosh Laboratory Inc. will diese Trennung mit dem neuen McIntosh CS7500 AC, vom Hersteller auch als McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier positioniert, weitgehend aufheben. Das neue Modell soll nicht lediglich eine Vorstufe mit ergänzender Netzwerkfunktion sein, sondern als zentrale Komponente eines modernen Stereo-Systems fungieren, in dem analoge und digitale Quellen ebenso selbstverständlich ihren Platz finden wie Streaming-Dienste und der Fernseher.

Dafür kombiniert McIntosh seine Vorverstärker-Technologie mit einer Quad Balanced 8-Kanal-D/A-Wandlerarchitektur mit 32 Bit und einem umfassenden Streaming-Angebot. Insgesamt stehen zwölf analoge und digitale Audioeingänge bereit, hinzu kommen verschiedene symmetrische und unsymmetrische Ausgänge sowie Optionen zur Einbindung von Subwoofern. Mit Apple AirPlay, Google Cast, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect, Bluetooth sowie der Zertifizierung als Roon Ready und Roon Tested deckt der McIntosh CS7500 AC zugleich die heute wichtigsten Wege für komfortables Musik-Streaming ab.

Key Facts McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier

McIntosh CS7500 AC als Zwei-Kanal Streaming-Vorverstärker

Quad Balanced 8-Kanal-D/A-Wandlerarchitektur mit 32 Bit

insgesamt zwölf analoge und digitale Audioeingänge

Apple AirPlay, Google Cast, Qobuz Connect, Spotify Connect und TIDAL Connect

Bluetooth basierend auf Qualcomm mit aptX, aptX HD und aptX Adaptive

Roon Ready und Roon Tested

HDMI ARC zur Einbindung eines Fernsehers

symmetrische und unsymmetrische Ausgänge sowie Anschlussmöglichkeiten für Subwoofer

Phono-Vorstufe für MM und MC Tonabnehmer-Systeme

Gehäuse aus poliertem Edelstahl und schwarz gebürstetem Titanium-Edelstahl

empfohlener Verkaufspreis € 16.000,-

Streaming wird Teil der klassischen Vorstufe

Der grundlegende Ansatz des neuen McIntosh CS7500 AC ist bemerkenswert, weil McIntosh Streaming hier nicht als bloße Zusatzfunktion eines ansonsten klassischen Vorverstärkers behandelt. Vielmehr sollen beide Bereiche gleichberechtigt zusammenfinden: die zentrale Lautstärkeregelung und Quellenverwaltung eines hochwertigen Stereo-Vorverstärkers ebenso wie die direkte Wiedergabe über aktuelle Streaming-Plattformen.

Dabei setzt McIntosh bewusst auf offene beziehungsweise direkt von den jeweiligen Plattformen unterstützte Wiedergabewege. Apple AirPlay und Google Cast erlauben die unkomplizierte Übertragung von kompatiblen Mobilgeräten, während Qobuz Connect, Spotify Connect und TIDAL Connect die Steuerung direkt aus den Apps der jeweiligen Dienste ermöglichen. Bluetooth ergänzt diese Möglichkeiten für Quellen, bei denen eine besonders schnelle und unkomplizierte Verbindung gefragt ist.

Gerade für Anwender, die möglichst wenig unterschiedliche Apps und proprietäre Bedienkonzepte verwenden wollen, ist dieser Ansatz interessant. Der McIntosh CS7500 AC wird damit nicht zum abgeschlossenen Streaming-Ökosystem, sondern zur zentralen Audio-Komponente, an die Musik über verschiedene etablierte Wege übergeben werden kann.

Foto © McIntosh Laboratory Inc. | McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier Foto © McIntosh Laboratory Inc. | McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier Foto © McIntosh Laboratory Inc. | McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier Foto © McIntosh Laboratory Inc. | McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier Foto © McIntosh Laboratory Inc. | McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier

Roon Ready und Roon Tested

Eine besondere Rolle spielt dabei Roon. McIntosh weist den CS7500 AC sowohl als Roon Ready als auch als Roon Tested aus und unterstreicht damit die Bedeutung des neuen Modells für anspruchsvoll aufgebaute digitale Musikbibliotheken.

Damit eignet sich die neue Vorstufe nicht nur für Anwender, die hauptsächlich auf einzelne Streaming-Dienste setzen, sondern ebenso für Systeme, in denen lokal gespeicherte Musik, Streaming-Angebote und umfangreiche Metadaten über Roon zusammengeführt werden.

Quad Balanced 8-Kanal-DAC mit 32 Bit

Für die digitale Signalverarbeitung setzt McIntosh auf eine Quad Balanced 8-Kanal-D/A-Wandlerarchitektur mit 32 Bit. Die Mehrkanal-DAC-Struktur wird dabei für die Zwei-Kanal-Wiedergabe eingesetzt und folgt damit einem von McIntosh bereits bei anderen digitalen Komponenten verwendeten Ansatz, mehrere Wandlersektionen zur Signalverarbeitung eines Stereo-Kanals zusammenzufassen.

Damit ist der D/A-Wandler nicht lediglich als notwendige Ergänzung des Streaming-Moduls zu verstehen. McIntosh positioniert ihn vielmehr als wesentlichen Bestandteil des gesamten Vorverstärker-Konzepts und damit als Schnittstelle zwischen den zahlreichen digitalen Quellen und der analogen Ausgangsstufe. Die Quad Balanced 8-Kanal-Architektur gehört entsprechend zu den Merkmalen, die der Hersteller besonders hervorhebt.

Zwölf Eingänge für eine vielseitige HiFi-Zentrale

Streaming allein soll den McIntosh CS7500 AC nicht definieren. Insgesamt nennt McIntosh zwölf analoge und digitale Audioeingänge, sodass die Vorstufe auch für umfangreichere HiFi-Systeme mit mehreren Quellgeräten ausgelegt ist.

Bemerkenswert ist dabei, dass McIntosh auch Vinyl-Liebhaber nicht auf eine externe Lösung verweist. Einer der analogen Eingänge ist als Phono-Eingang ausgeführt und lässt sich wahlweise für Moving Magnet oder Moving Coil konfigurieren. Die Verstärkung kann dabei in mehreren Stufen zwischen 40 dB und 64 dB angepasst werden, sodass sich der McIntosh CS7500 AC auch auf unterschiedliche Tonabnehmer abstimmen lässt.

Damit bleibt der klassische Gedanke einer Vorstufe als zentrale Schaltstelle erhalten. Unterschiedliche analoge und digitale Quellen können ebenso eingebunden werden wie das integrierte Netzwerk-Streaming. McIntosh stellt damit letztlich nicht die Frage, ob Musik künftig analog oder digital, lokal gespeichert oder über Streaming-Dienste gehört wird – der CS7500 AC soll all diese Möglichkeiten innerhalb einer einzigen Komponente zusammenführen.

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HDMI ARC holt auch den Fernseher in die Stereo-Anlage

Bemerkenswert ist zudem der HDMI ARC-Eingang. Darüber lässt sich ein Fernseher direkt mit dem McIntosh CS7500 AC verbinden und dessen Audiosignal über das hochwertige Stereo-System wiedergeben.

Das ist längst mehr als eine Komfortfunktion. Fernseher haben sich zu zentralen Quellen für Musik, Konzertmitschnitte, Filme und Streaming-Angebote entwickelt, weshalb hochwertige Stereo-Systeme zunehmend auch deren Ton übernehmen. Anstelle einer separaten Soundbar lässt sich damit dieselbe hochwertige Lautsprecher- und Verstärkerkette verwenden, die auch für Musik vorgesehen ist.

Symmetrisch, unsymmetrisch und für Subwoofer gerüstet

Auch auf Ausgangsseite ist der McIntosh CS7500 AC darauf ausgelegt, unterschiedliche Anlagenkonzepte zu ermöglichen. McIntosh nennt mehrere symmetrische und unsymmetrische Ausgänge sowie entsprechende Anschlussmöglichkeiten für Subwoofer. Damit kann die Vorstufe sowohl Bestandteil einer klassischen Stereo-Kette mit separater Stereo-Endstufe als auch Ausgangspunkt aufwendigerer Konfigurationen mit zusätzlicher Tieftonunterstützung sein.

Gerade diese Trennung von Vor- und Leistungsverstärkung bleibt ein wesentlicher Unterschied zu Streaming-Vollverstärkern. Die Endstufe lässt sich passend zu Lautsprechern, Raum und persönlichen Vorstellungen wählen und bei Bedarf später austauschen, ohne dass Streaming-Plattform oder Vorverstärker ebenfalls ersetzt werden müssen.

Typisch McIntosh, aber moderner interpretiert

Optisch bleibt der neue McIntosh CS7500 AC unverkennbar der Tradition der Marke verpflichtet. Die Produktabbildungen zeigen die charakteristische schwarze Front, die blau beleuchteten Anzeigeinstrumente sowie die bekannte grüne McIntosh-Beleuchtung. Gleichzeitig wirkt das Gehäuse etwas architektonischer und moderner als bei manch klassischer Vorstufe des Herstellers.

Auch beim Materialeinsatz betreibt McIntosh entsprechenden Aufwand. Genannt werden polierter Edelstahl sowie schwarz gebürsteter Titanium-Edelstahl für das Chassis. Damit soll der CS7500 AC nicht nur technisch, sondern ebenso hinsichtlich Verarbeitung und Erscheinungsbild seiner Positionierung im oberen High-end Segment gerecht werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Streaming vollständig integriert: Apple AirPlay, Google Cast sowie Qobuz Connect, Spotify Connect und TIDAL Connect sind direkt verfügbar.

Apple AirPlay, Google Cast sowie Qobuz Connect, Spotify Connect und TIDAL Connect sind direkt verfügbar. Roon-Unterstützung: Der McIntosh CS7500 AC ist sowohl Roon Ready als auch Roon Tested.

Der McIntosh CS7500 AC ist sowohl Roon Ready als auch Roon Tested. Hochwertige D/A-Wandlung: Eine Quad Balanced 8-Kanal-D/A-Wandlerarchitektur mit 32 Bit übernimmt die Verarbeitung digitaler Quellen.

Eine Quad Balanced 8-Kanal-D/A-Wandlerarchitektur mit 32 Bit übernimmt die Verarbeitung digitaler Quellen. Umfangreiche Quellenwahl: Zwölf analoge und digitale Audioeingänge erlauben den Aufbau vielseitiger HiFi-Systeme.

Zwölf analoge und digitale Audioeingänge erlauben den Aufbau vielseitiger HiFi-Systeme. TV als vollwertige Quelle: HDMI ARC bindet den Fernseher unkompliziert in die Stereo-Anlage ein.

HDMI ARC bindet den Fernseher unkompliziert in die Stereo-Anlage ein. Flexible Verstärkerwahl: Als eigenständige Vorstufe lässt sich der McIntosh CS7500 AC mit unterschiedlichsten Endstufen kombinieren.

Als eigenständige Vorstufe lässt sich der McIntosh CS7500 AC mit unterschiedlichsten Endstufen kombinieren. Subwoofer-Integration: Entsprechende Ausgänge ermöglichen auch Stereo-Systeme mit zusätzlicher Tieftonunterstützung.

Entsprechende Ausgänge ermöglichen auch Stereo-Systeme mit zusätzlicher Tieftonunterstützung. Hochwertige Verarbeitung: Polierter Edelstahl und schwarz gebürsteter Titanium-Edelstahl unterstreichen den Premium-Anspruch.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue McIntosh CS7500 AC ist laut Audio Components Vertriebs GmbH ab sofort bestellbar. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 16.000,- angegeben.

Wir meinen…

Mit dem McIntosh CS7500 AC zieht Streaming endgültig dort ein, wo es bei modernen High-end Anlagen am meisten Sinn ergibt: direkt in die zentrale Vorstufe. Statt Streamer, DAC und Vorverstärker als separate Komponenten miteinander zu kombinieren, bündelt McIntosh Laboratory Inc. diese Aufgaben in einer Lösung, lässt dem Anwender bei der Wahl der Endstufe und damit beim eigentlichen Charakter der Anlage aber weiterhin freie Hand.

Mit € 16.000,- bewegt sich der McIntosh CS7500 AC allerdings in einem Preisbereich, in dem auch ausgesprochen hochwertige separate Streamer-, DAC- und Vorverstärker-Kombinationen zur Wahl stehen. Seine Stärke muss daher nicht allein in der Zahl seiner Funktionen liegen, sondern vor allem darin, diese konsequent in einer zentralen, komfortablen und dem Anspruch der Marke entsprechend hochwertigen Komponente zusammenzuführen.

Produkt McIntosh MX124 AC A/V Processor Preis € 16.000,-

Technische Daten McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier

Produkt McIntosh CS7500 AC 2-Channel Streaming Preamplifier Charakterisierung Zwei-Kanal Streaming-Vorverstärker mit D/A-Wandler und Phono-Vorstufe Schaltung Solid State Klirrfaktor 0,005 % Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz: +0 / -0,5 dB; 15 Hz bis 100 kHz: +0 / -3 dB Maximale Ausgangsspannung 16 V RMS symmetrisch, 8 V RMS unsymmetrisch Signal-Rausch-Abstand Hochpegel 100 dB; Phono MC 80 dB; Phono MM 82 dB Phono MM und MC, Verstärkung wählbar mit 40 dB, 46 dB, 52 dB, 58 dB oder 64 dB Analoge Eingänge 2 × XLR, 3 × Cinch, 1 × Phono MM/MC Digitale Eingänge 2 × koaxial S/PDIF, 2 × TOSLINK, 1 × MCT, 1 × USB Audio, 1 × HDMI ARC D/A-Wandler Quad Balanced 8-Kanal-DAC, 32 Bit 384 kHz USB Audio PCM bis 32 Bit 384 kHz, DSD256, DXD 384 kHz S/PDIF und TOSLINK bis 24 Bit 192 kHz Netzwerk-Streaming bis 24 Bit 192 kHz Streaming Apple AirPlay, Google Cast, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect Roon Roon Ready, Roon Tested Bluetooth AAC, Qualcomm aptX HD, Qualcomm aptX Adaptive Ausgänge 2 Paar XLR variabel, 2 Paar Cinch variabel, 1 × Cinch fix; zweites Ausgangspaar für Subwoofer nutzbar Kopfhörer 6,3 mm Klinke mit McIntosh Headphone Crossfeed Director HXD Steuerung Bass- und Höhenregelung, Home Theater PassThru, RS232, IR, Power Control, Trigger Leistungsaufnahme 30 W Abmessungen 44,45 × 15,2 × 43,2 cm Gewicht 11,3 kg

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