In aller Kürze Der McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier ist ein rein analoger Röhren-Vollverstärker mit 75 Watt pro Kanal, KT88 Ausgangsröhren, Unity Coupled Circuit Output Transformers, flexibler Phono-Sektion für Moving Magnet und Moving Coil sowie klassischem McIntosh-Design. Er ist ab sofort zum Preis von € 19.500,- verfügbar.

McIntosh Laboratory Inc. setzt mit dem McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier ein klares Zeichen für klassische Verstärkertechnik in besonders hochwertiger Ausführung. Bemerkenswert ist dabei nicht allein die Röhrentechnik selbst, sondern die Tatsache, dass es sich laut Hersteller um den ersten Röhren-Vollverstärker der Marke seit mehr als einem Jahrzehnt handelt. Der neue McIntosh MA2375 verbindet eine Röhren-Vorstufe mit einer Röhren-Endstufe, verzichtet bewusst auf digitale Signalverarbeitung und konzentriert sich vollständig auf analoge Quellen. Mit 75 Watt pro Kanal, umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, einer integrierten Phono-Stufe und dem typischen McIntosh-Design richtet sich der Verstärker an Musikliebhaber, die klassische Schaltungstechnik mit hohem Bedienkomfort verbinden wollen.

Key Facts

Rein analoger Röhren-Vollverstärker der McIntosh Spitzenklasse

Erster McIntosh Röhren-Vollverstärker seit mehr als einem Jahrzehnt

75 Watt pro Kanal an 4, 8 und 16 Ohm

Vier KT88 Ausgangsröhren und Unity Coupled Circuit Output Transformers

Röhren-Vorstufe mit 12AX7A und 12AT7 Röhren

Konfigurierbare Phono-Stufe für Moving Magnet und Moving Coil

Zwei symmetrische und drei unsymmetrische Hochpegel-Eingänge

5-Band Equalizer, Kopfhörerausgang mit HXD und Home Theater PassThru

Ab sofort verfügbar zum Preis von € 19.500,-

Klassische Röhrentechnik, konsequent analog gedacht

Der McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier ist als vollständige analoge Verstärkerzentrale konzipiert. McIntosh kombiniert hier eine Röhren-Vorstufe mit einer Röhren-Leistungsstufe und führt beide Sektionen in einem Gehäuse zusammen. In der Endstufe arbeiten vier KT88 Ausgangsröhren, unterstützt von vier 12AT7 Treiberröhren. Die Vorstufensektion setzt wiederum auf zwei 12AX7A und zwei 12AT7 Röhren.

Die Ausgangsleistung gibt McIntosh mit 75 Watt pro Kanal an 4, 8 und 16 Ohm an. Dass diese Leistung unabhängig von der gewählten Lautsprecherimpedanz bereitgestellt wird, ist auf die Unity Coupled Circuit Output Transformers zurückzuführen, eine für McIntosh zentrale Technologie, die seit Jahrzehnten zum technischen Selbstverständnis der Marke zählt. Sie soll dafür sorgen, dass der Verstärker unterschiedliche Lautsprecher kontrolliert und mit stabiler Leistung antreiben kann.

Dass der McIntosh MA2375 vollständig analog ausgelegt ist, darf durchaus als bewusste Positionierung verstanden werden. Digitale Eingänge, Streaming-Funktionen oder ein integrierter D/A-Wandler stehen nicht im Mittelpunkt. Vielmehr versteht sich der Verstärker als hochwertige Schalt- und Verstärkerzentrale für analoge Quellen, für externe D/A-Wandler, Musik-Streamer mit analogem Ausgang, CD-Player, Tuner und Plattenspieler.

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Phono-Sektion für Moving Magnet und Moving Coil

Ein besonderes Augenmerk legt McIntosh auf die integrierte Phono-Stufe. Der McIntosh MA2375 verfügt über einen universellen Phono-Eingang, der wahlweise für Moving Magnet oder Moving Coil Tonabnehmer konfiguriert werden kann. Dabei lassen sich laut Hersteller Gain, Kapazität und Widerstandsanpassung einstellen, zudem ist eine RIAA-Entzerrung integriert.

Damit positioniert sich der McIntosh MA2375 nicht nur als Röhren-Vollverstärker für klassische Hochpegelquellen, sondern ebenso als ernstzunehmende Lösung für Vinyl-Liebhaber. Gerade in Verbindung mit hochwertigen Laufwerken und Tonabnehmern dürfte diese Flexibilität eine wichtige Rolle spielen, da sie den Betrieb sehr unterschiedlicher Systeme ohne externe Phono-Vorstufe ermöglicht.

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Anschlüsse und Integration

Auf der Anschlussseite bietet der McIntosh MA2375 zwei symmetrische Eingänge sowie drei unsymmetrische Hochpegel-Eingänge über Cinch. Hinzu kommen der universelle Phono-Eingang, ein unsymmetrischer variabler Ausgang, ein Subwoofer-Ausgang sowie ein Kopfhörerausgang in Form einer 6,3 mm Stereo-Klinke. Der Kopfhörerausgang ist als High Drive Headphone Amplifier ausgeführt und nutzt McIntosh HXD, den Headphone Crossfeed Director, um die räumliche Wiedergabe beim Hören über Kopfhörer natürlicher wirken zu lassen.

Für die Einbindung in anspruchsvollere Anlagen stehen Home Theater PassThru, Power Control, Data Ports, ein IR-Eingang sowie RS232 zur Verfügung. Damit lässt sich der Verstärker nicht nur klassisch manuell oder per Fernbedienung bedienen, sondern auch in Steuerungssysteme und komplexere Installationen integrieren. Ein Subwoofer-Ausgang erlaubt zudem die Erweiterung um einen aktiven Subwoofer, während der variable Ausgang auch den Betrieb zusätzlicher Verstärker in weiterführenden Anlagenkonzepten ermöglicht.

Schutzschaltungen für Röhren und Lautsprecher

McIntosh stattet den MA2375 mit mehreren Schutzmechanismen aus. Die Power Guard Screen Grid Sensor Technologie überwacht den Strom der KT88 Ausgangsröhren und soll das Eingangssignal dynamisch anpassen, wenn kritische Werte erreicht werden. Ziel ist es, die Röhren in einem sicheren Betriebsbereich zu halten und ihre Lebensdauer zu schützen.

Zusätzlich kommt Sentry Monitor zum Einsatz, eine kurzschlussfeste Schutzschaltung ohne klassische Sicherung im Signalweg. Damit soll der Verstärker vor problematischen Lastsituationen geschützt werden, ohne die Wiedergabequalität unnötig zu beeinträchtigen. Gerade bei einem Röhren-Vollverstärker dieser Leistungsklasse ist dieser Aspekt praxisrelevant, da sich McIntosh hier nicht allein auf klassische Röhrenromantik, sondern auf kontrollierte, langzeitstabile Technik konzentriert.

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McIntosh Design mit blauen Leistungsanzeigen

Optisch folgt der McIntosh MA2375 der bekannten Formensprache der Marke. Die blauen Leistungsanzeigen an der Front, das polierte Edelstahl-Chassis, die sichtbaren Röhren und der grün beleuchtete McIntosh-Schriftzug schaffen jene Mischung aus technischer Präsenz und klassischem High End-Auftritt, die McIntosh seit Jahrzehnten prägt. Ergänzt wird dies durch einen 5-Band Equalizer auf analoger Basis, mit dem sich die tonale Balance an Raum, Lautsprecher oder persönliche Vorlieben anpassen lässt.

Der Verstärker ist dabei alles andere als ein kompaktes Gerät. Mit Abmessungen von 45,2 cm in der Breite, 25,2 cm in der Höhe und 51,9 cm in der Tiefe sowie einem Gewicht von 42,2 kg tritt der McIntosh MA2375 klar als ausgewachsener High End-Vollverstärker auf.

Alle Vorteile auf einen Blick

Klassische Röhren-Verstärkung in einer vollständig integrierten Lösung

Hohe Leistung von 75 Watt pro Kanal für unterschiedliche Lautsprecher

Einheitliche Leistungsabgabe an 4, 8 und 16 Ohm

Flexible Phono-Sektion für Moving Magnet und Moving Coil

Analoge Anschlussvielfalt für hochwertige Quellgeräte

Subwoofer-Ausgang für erweiterte Tieftonwiedergabe

Kopfhörerausgang mit HXD für anspruchsvolles privates Hören

Home Theater PassThru für die Einbindung in Home Cinema-Systeme

RS232, Power Control und Data Ports für Custom Installation und Systemintegration

Klassisches McIntosh-Design mit Röhrenglühen, Edelstahl-Chassis und blauen Leistungsanzeigen

Preis und Verfügbarkeit

Der McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier steht ab sofort im autorisierten Fachhandel zur Verfügung. Der Fachhandelspreis wird mit € 19.500,- angegeben.

Wir meinen…

Mit dem McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier bringt McIntosh Laboratory Inc. keinen nostalgischen Rückgriff, sondern einen bewusst klassisch konzipierten Vollverstärker für anspruchsvolle analoge Anlagen. Die Kombination aus echter Röhren-Vorstufe, KT88 Röhren-Endstufe, Unity Coupled Circuit Output Transformers, flexibler Phono-Sektion und moderner Systemintegration wirkt stimmig, weil sie nicht versucht, einen Streaming-Verstärker zu imitieren. Der McIntosh MA2375 ist vielmehr ein selbstbewusst analoges Statement für Hörer, die Quellen, Lautsprecher und Bedienung bewusst wählen – und dafür einen Verstärker suchen, der klangliche Tradition, Leistung und Markencharakter in einer eindrucksvollen Form zusammenführt.

Produkt McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier Preis € 19.500,-

Technische Daten

Produkt McIntosh MA2375 Vacuum Tube Integrated Amplifier Charakterisierung Rein analoger Röhren-Vollverstärker Ausgangsleistung 2 x 75 Watt Lautsprecherimpedanz 4, 8 oder 16 Ohm Kanäle 2 Leistungsbandbreite 20 Hz bis 20 kHz Klirrfaktor Maximal 0,5 Prozent, beide Kanäle von 250 mW bis Nennleistung, 20 Hz bis 20 kHz Dynamische Reserve 1,2 dB Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, +0/-0,5 dB Erweiterter Frequenzgang 10 Hz bis 50 kHz, +0/-3 dB Ausgangstyp Unity Coupled Output Transformer Ausgangsröhren 4 x KT88 Treiberröhren 4 x 12AT7 Vorstufenröhren 2 x 12AX7A, 2 x 12AT7 Eingangsempfindlichkeit Phono 3 mV Eingangsempfindlichkeit Hochpegel 600 mV symmetrisch, 300 mV unsymmetrisch Signal-Rausch-Abstand Phono 75 dB Signal-Rausch-Abstand Hochpegel 95 dB Eingangsimpedanz 44 kOhm symmetrisch, 22 kOhm unsymmetrisch Phono-Anpassung 100 Ohm bis 47 kOhm, 50 bis 400 pF Dämpfungsfaktor Größer 22 Maximaler Ausgangspegel 16 V symmetrisch, 8 V unsymmetrisch Symmetrische Eingänge 2 Unsymmetrische Eingänge 3 x Cinch Phono-Eingang 1 x universal, konfigurierbar für Moving Magnet oder Moving Coil Variabler Ausgang 1 x unsymmetrisch Kopfhörerausgang 6,3 mm Stereo-Klinke, High Drive mit HXD Subwoofer-Ausgang 1 Home Theater PassThru Ja Klangregelung 5-Band Equalizer Tone Bypass Ja Input Assign Ja RS232 Ja Power Control Output 1 Data Ports 2 IR-Eingang Ja Input Level Match Ja Gehäuseausführung Polierter Edelstahl Abmessungen 45,2 x 25,2 x 51,9 cm Gewicht 42,2 kg

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