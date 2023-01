In aller Kürze High-tech, low cost, so beschreibt Melco Audio die neue Produktlinie Melco C100 Ethernet Cable, das die Nachfolge des Melco C1AE Ethernet Cable darstellt.

Mit dem neuen Melco C100 Ethernet Cable präsentiert der japanische Netzwerk-Spezialist Melco Audio nunmehr den Nachfolger des Melco C1AE Ethernet Cable, also jener Lösung, die das Unternehmen als optimale Verbindung von Netzwerk-Komponenten im Bereich Streaming empfiehlt, allen voran natürlich rund um die Systeme aus eigenem Hause, und hier speziell eine Lösung der so genannten Melco Digital Music Libraries.

Melco C100 Ethernet Cable – Rausch-reduzierendes Ethernet-Kabel

Melco Audio verspricht, mit dem neuen Melco C100 Ethernet Cable gegenüber dem Vorgänger einige wesentliche Verbesserungen vorgenommen zu haben, allen voran eine Reihe an Rausch-reduzierenden Maßnahmen. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die Klangqualität beim Streaming optimiert werde.

Foto © Melco Audio | Melco C100 Ethernet Cable

Asymmetrische Erdung

Ein ganz wesentliches Merkmal des neuen Melco C100 Ethernet Cable sei eine so genannte asymmetrische Erdung. Hierbei werde ein Ende des Kabels an den Massepunkt angeschlossen wodurch sich laut Melco Audoo unerwünschtes Rauschen, entweder von außen oder von angeschlossenen Geräten, in eine Richtung zum Massepunkt abgeleitet und störe damit nicht mehr die empfindliche Übertragung. Wo sich der Massepunkt befindet, wird durch das Melco Log auf dem Anschluss-Stecker visualisiert.

Schwebende Abschirmung

Das zweite wesentliche Ausstattungsmerkmal des neuen Melco C100 Ethernet Cable geht Hand in Hand mit der eben beschriebenen asymmetrischen Erdung, denn auf dem gegenüberliegenden, damit nicht geerdeten Endes des Kabels setzt man auf eine so genannte schwebende Abschirmung, wobei letztlich damit der Umstand beschrieben wird, dass die Anschluss-Stecker nicht mit der Abschirmung verbunden sind. Damit soll sichergestellt werden, dass unerwünschtes Rauschen nicht auf nachgeschaltete Systeme übertragen wird, wie der Hersteller zu Protokoll gibt.

Zu den weiteren wesentlichen Merkmalen gehören Laut Herstellerangaben vergoldete Stecker, eine glatte Kabelaußenseite, um Verwicklungen zu vermeiden, sowie eine doppelte Abschirmung für zusätzlichen Schutz. Auch die Dicke der Leiter des Melco C100 Ethernet Cable wurde gegenüber dem Vorgängermodell verbessert, wie Melco Audio explizit festhält.

Foto © Melco Audio | Melco C100 Ethernet Cable

Hohe Bandbreite von 600 MHz

Das neue Melco C100 Ethernet Cable soll eine besonders hohe Bandbreite bieten, der Hersteller spricht hierbei von 600 MHz und damit der sechsfachen Geschwindigkeit gegenüber Kabel der Kategorie CAT 5 und immerhin noch der 2,4-fachen Geschwindigkeit von Kabel der Klasse CAT 6.

In verschiedensten Längen verfügbar

Angeboten wird das neue Melco C100 Ethernet Cable in immerhin fünf unterschiedlichen Längen, und zwar 1 m, 2 m, 3 m sowie 5 m und 10 m.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Melco C100 Ethernet Cable soll nach Angaben von Melco Audio ab sofort zur Verfügung stehen. Der Einstieg beginnt mit € 149,- für das Kabel mit 1 m und geht hin zu € 449,- für 10 m Länge.

Wir meinen…

Als Nachfolger des Melco C1AE Ethernet Cable schickt Melco Audio nunmehr das neue Melco C100 Ethernet Cable ins Rennen, das mit einer Reihe an Verbesserungen aufwarten kann und damit sicherstellen soll, dass stets eine störungsfreie Signalübertragung im Netzwerk garantiert ist, natürlich insbesondere um die Netzwerk-Systeme für High-end HiFi-Lösungen von Melco Audio selbst.

PRODUKT Melco C100 Ethernet Cable Preis Melco C100 Ethernet Cable 1,0m € 149,-

Melco C100 Ethernet Cable 2,0m € 199,-

Melco C100 Ethernet Cable 3,0m € 249,-

Melco C100 Ethernet Cable 5,0m € 299,-

Melco C100 Ethernet Cable 10,0m € 449,-

Ähnliche Beiträge