In aller Kürze Der Métronome DSAS Music Server kombiniert hochwertige Hardware von Métronome Technologie mit Audirvāna Studio und bietet eine außergewöhnlich einfache, klanglich exzellente High-end Lösung für lokale Musikbibliotheken, Streaming-Dienste und externe DACs. Im Test überzeugt der DSAS mit einfacher Bedienung, stabiler Praxis, umfangreichen Audirvāna Funktionen und herausragender Klangqualität.

Digitale Musikwiedergabe ist im High-end HiFi längst kein Nischenthema mehr. Wer seine Musik heute in bestmöglicher Qualität hören will, kommt an Streaming-Diensten, lokalen Bibliotheken auf Servern oder NAS-Systemen, an Apps zur Steuerung, an Netzwerk-Technologie, Datenmanagement und Updates kaum vorbei. Das Problem: Viele IT-Lösungen funktionieren zwar hervorragend, verlangen vom Anwender aber eine gewisse Bereitschaft, sich mit Computertechnik zu beschäftigen.

Genau an dieser Stelle setzt der Métronome DSAS Music Server an, den die französische High-end HiFi-Schmiede Métronome Technologie zusammen mit der ebenfalls französischen Software-Schmiede Audirvāna SAS entwickelte. Er will nicht zeigen, wie komplex moderne digitale Wiedergabe sein kann. Er will zeigen, wie einfach sie wirken darf, wenn Hardware und Software sauber zusammenspielen. Keine Tastatur, kein Bildschirm, keine Betriebssystempflege im Alltag, keine Server-Bastelei, keine improvisierte Computerlösung im Rack. Der DSAS wird eingerichtet, mit Musik befüllt, über Audirvāna Remote gesteuert und spielt. So knapp lässt sich das Konzept beschreiben. So schwer ist es in der Praxis umzusetzen.

Dass es beim Métronome DSAS Music Server so überzeugend funktioniert, liegt an der Arbeitsteilung zweier Spezialisten. Métronome Technologie liefert das Gerät, die Plattform, die Stromversorgung, die Speicherarchitektur, die digitale Ausgabe und den audiophilen Hardware-Anspruch. Audirvāna SAS stellt mit Audirvāna Studio jene Software bereit, die Musikverwaltung, Streaming, Wiedergabe-Engine, App-Steuerung und klangliche Eingriffsmöglichkeiten zusammenführt.

Das Ergebnis ist eine Lösung, die sich im Alltag fast unauffällig verhält, klanglich aber umso deutlicher zeigt, wie viel Sorgfalt in digitaler Wiedergabe steckt.

Key Facts

Produkt: Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server

Hersteller: Métronome Technologie

Konzept: Music Server und digitaler Transport mit integrierter Audirvāna Plattform

Software: Audirvāna Studio inklusive 3 Jahre Lizenz, zusätzlich Audirvāna Origin als Offline-Lösung

Speicher: 2 TByte interne SSD, erweiterbar auf 4 TByte

Steuerung: Audirvāna Remote App für Apple iOS und Google Android

Systemzugriff: Web-Interface für Ersteinrichtung, Netzwerk, Speicher, Updates und Diagnose

Dateitransfer: SAMBA Netzwerk-Freigabe für PC und Mac

Digitale Ausgabe: USB an externen DAC, zusätzlich UPnP/DLNA und Chromecast

Auflösung: Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis DSD512

Streaming: Qobuz, TIDAL, Highresaudio, Presto Music, Internet Radio und Podcasts

Netzwerk: Ethernet sowie WiFi Dual Band mit 2,4 GHz und 5 GHz

Besonderheit: schlüsselfertige High-end Server-Lösung ohne Computerbedienung im Alltag

Warum der Métronome DSAS Music Server besonders ist

Der Markt für digitale Quellen ist breit. Es gibt Streamer, Server, Netzwerk-Bridges, NAS-Lösungen, Roon Cores, Mini-PCs, optimierte Computer, Streaming-Transports und All-in-One-Komponenten. Viele dieser Lösungen haben ihre Berechtigung, manche sind klanglich ausgezeichnet. Doch ein erheblicher Teil dieser Geräte verlangt vom Anwender entweder technisches Wissen oder zumindest eine gewisse Toleranz gegenüber IT-Themen.

Der Métronome DSAS Music Server geht einen anderen Weg. Er ist kein Computer, den man irgendwie audiophil nutzt. Er ist eine HiFi-Komponente, die im Hintergrund moderne IT-Technik einsetzt. Dieser Unterschied ist entscheidend. Wer einen DSAS in die Anlage integriert, soll nicht das Gefühl haben, einen Rechner zu betreiben. Er soll Musik hören.

Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Gerade im High-end Streaming-Umfeld kann der Weg zur Musik erstaunlich umständlich werden. Server-Software, Netzwerkpfade, Speicherorte, App-Erkennung, USB-Treiber, Bibliotheksindizes, Streaming-Zugangsdaten, Backup-Fragen und Updates bilden schnell eine technische Ebene, die vom eigentlichen Ziel ablenkt. Der DSAS nimmt diese Ebene nicht weg, denn sie ist notwendig. Er bringt sie aber in eine Form, die sich kontrolliert, logisch und beherrschbar anfühlt.

Damit ist der Métronome DSAS Music Server eine Lösung für jene Musikliebhaber, die die Vorteile modernster digitaler Wiedergabe nutzen wollen, aber keine Lust auf Computer-Audio als Hobby im Hobby haben.

Foto © Métronome Technologie | Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server im Test Foto © Métronome Technologie | Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server im Test Foto © Métronome Technologie | Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server im Test

Métronome Technologie und Audirvāna SAS – Zwei Spezialisten, ein Ziel

Métronome Technologie steht seit vielen Jahren für digitale High-end Komponenten mit klarer französischer Prägung. Die Geräte des Herstellers wirken selten überladen, sondern folgen meist einem sehr bestimmten Gedanken: digitale Wiedergabe soll technisch sauber, mechanisch solide und klanglich selbstverständlich sein. Audirvāna SAS wiederum hat sich als einer der profiliertesten Anbieter audiophiler Wiedergabe-Software etabliert. Viele Nutzer schätzen Audirvāna nicht nur wegen der Bibliotheksverwaltung, sondern vor allem wegen der Art, wie die Software digitale Wiedergabe organisiert.

Beim Métronome DSAS Music Server treffen diese beiden Welten direkt aufeinander. Métronome liefert nicht einfach ein Gehäuse, auf dem zufällig Audirvāna läuft. Audirvāna liefert nicht nur eine App, die einem vorhandenen Server eine modernere Oberfläche gibt. Vielmehr entsteht eine fertige Appliance, also ein spezialisiertes Gerät, bei dem Hardware und Software erkennbar als gemeinsames System gedacht sind.

Diese Zusammenarbeit ist der Kern des Produkts. Denn ein Music Server ist in der Theorie eine nüchterne Produktkategorie. Er soll Daten bereitstellen. Er soll stabil laufen. Er soll nicht auffallen. In der Praxis ist das schwieriger. Digitale Wiedergabe wird beeinflusst von Prozesslast, Speicherzugriffen, Netzwerkstabilität, USB-Implementierung, Stromversorgung, elektrischen Störungen, Software-Pipeline und Ausgabe-Konfiguration. Genau deshalb ist es so wichtig, dass der DSAS nicht als beliebige IT-Plattform auftritt, sondern als spezialisierte Audio-Komponente.

Design und Verarbeitung

Der Métronome DSAS Music Server fügt sich optisch klar in die Métronome Digital Sharing Range ein. Das Gehäuse wirkt kompakt, hochwertig und bewusst reduziert. Die gegliederte Front, der farbliche Akzent im Bereich des Audirvāna Logos und das dezent gesetzte Métronome Zeichen geben dem Gerät eine eigenständige Identität, ohne es optisch in den Vordergrund zu drängen.

Mit 250 mm Breite, 70 mm Höhe und 250 mm Tiefe ist der DSAS deutlich wohnraumfreundlicher als klassische Full-size Komponenten. Gleichzeitig wirkt er mit 4,8 kg Gewicht nicht wie Computerzubehör, sondern wie eine ernsthafte HiFi-Komponente. Genau diese Balance passt zum Konzept. Der DSAS soll nicht als Technikmöbel auftreten, aber auch nicht wie eine kleine IT-Box wirken, die zufällig im Rack gelandet ist.

Die Bedienung am Gerät selbst bleibt minimalistisch. Das ist richtig so. Ein Music Server dieser Art sollte nicht versuchen, ein Computer mit Display zu werden. Musikverwaltung, Streaming, Playlists und Suche gehören auf Smartphone oder Tablet. Die Systemebene gehört in ein klares Web-Interface. Der Hörraum gehört der Musik.

Technik und Hardware – Spezialisierte Plattform statt Allzweckrechner

Im Inneren arbeitet der Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server auf einer Linux-basierten Plattform, die als dedizierte Grundlage für Audirvāna Studio dient. Entscheidend ist dabei nicht das Schlagwort Linux, sondern die Umsetzung. Der DSAS ist kein offener Allzweckrechner, sondern ein Gerät, das für Musikwiedergabe, Speicherzugriff, Netzwerkbetrieb und digitale Ausgabe vorbereitet wurde.

Ab Werk steht eine 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD bereit. Dieses Laufwerk dient nicht nur als Speicher für Musik, sondern auch für Audirvāna Datenbank, Bibliotheksindizes, lokale Playlists, Favoriten, System-Cache und temporäre Dateien. Es ist damit systemrelevant und sollte nicht eigenmächtig entfernt oder ersetzt werden. Für Erweiterungen steht ein zweiter M.2 NVMe Slot zur Verfügung, der standardisierte M.2 2280 NVMe SSDs aufnehmen kann. Métronome gibt für diesen zweiten Slot offiziell getestete Laufwerke bis 2 TB an, sodass sich die interne Speicherkapazität auf 4 TByte erweitern lässt.

Zusätzlich lassen sich externe Datenträger über USB-A 3.0 und USB-C 3.0 einbinden. Diese externen Laufwerke werden standardmäßig lesend eingebunden, was aus Sicht der Stabilität und Datensicherheit sinnvoll ist. Der DSAS kann so auf Inhalte zugreifen oder diese auf internen Speicher übernehmen, ohne den externen Datenträger selbst zu verändern. NAS-Freigaben lassen sich ebenfalls über Audirvāna Remote in die Bibliothek einbinden. Damit können interne SSD, optionale Erweiterung, externe USB-Medien, NAS-Speicher und Streaming-Dienste in einer gemeinsamen Musikoberfläche zusammenlaufen.

Bei der digitalen Audioausgabe setzt Métronome besonders konsequent auf USB. Statt zahlreiche digitale Schnittstellen einzubauen und den Entwicklungsaufwand auf viele Wege zu verteilen, konzentriert sich der DSAS auf eine optimierte USB-Ausgabe an externe DACs. Unterstützt werden Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD512. Über UPnP/DLNA lassen sich kompatible Netzwerk-Renderer ansprechen, zudem steht Chromecast zur Verfügung. Für das klassische High-end Setup mit hochwertigem externem DAC bleibt USB jedoch der zentrale Weg.

Diese Beschränkung ist kein Nachteil, sondern Teil des Konzepts. Der DSAS will kein universeller Digital-Hub mit möglichst vielen Buchsen sein. Er will ein erstklassiger Server und Transport für moderne digitale Wiedergabe sein.

Audirvāna als klangprägende Instanz

Bei einem Music Server stellt sich immer die Frage, ob man ihm überhaupt einen eigenen Klang zuschreiben darf. Wenn ein Gerät im Idealfall Daten unverändert an einen DAC liefert, scheint die Antwort zunächst klar. Doch diese Sicht ist zu kurz, sobald Software mehr tut, als Dateien zu sortieren und Datenpakete weiterzureichen.

Beim Métronome DSAS Music Server ist Audirvāna der entscheidende Unterschied.

Audirvāna ist hier nicht nur ein Frontend. Es ist die Wiedergabe-Engine, die Bibliotheksverwaltung, die Verbindung zu Streaming-Diensten, die App-Oberfläche, die Schaltzentrale für Audio-Ausgabe und auf Wunsch auch ein Werkzeug zur klanglichen Feinabstimmung. Bereits im Grundbetrieb geht es um eine möglichst saubere, störungsarme und präzise Organisation der digitalen Wiedergabe. Speicherverwaltung, Pufferung, Signalpfad, Ausgabe-Konfiguration und die Vermeidung unnötiger Betriebssystemeingriffe sind dabei keine Nebenthemen.

Hinzu kommen die Möglichkeiten, die Audirvāna dem Anwender bietet. Hochwertiges Upsampling mit SoX oder R8brain, ein 10-Band parametrischer EQ, Convolution, Crossfeed, Balance-Funktionen, Audio Scan, Folder View, gemischte Playlists aus lokalen Inhalten und Streaming-Diensten, Internet Radio, Podcasts sowie die Integration von Qobuz, TIDAL, Highresaudio und Presto Music machen den DSAS zu einer sehr vollständigen Musikzentrale.

Gerade diese Kombination macht den Reiz aus. Der Métronome DSAS Music Server klingt nicht deshalb herausragend, weil ein Server auf magische Weise „klingt“. Er überzeugt, weil Métronome eine saubere Plattform bereitstellt und Audirvāna darauf eine Wiedergabe-Umgebung bietet, die den digitalen Signalweg hörbar ernst nimmt.

Praktische Handhabung – High-end Server ohne Computerstress

Der vielleicht wichtigste Punkt im Alltag ist nicht die Frage, wie viel Computertechnik im Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server steckt, sondern wie wenig der Anwender davon tatsächlich bemerkt. Genau hier unterscheidet sich diese Lösung von vielen klassischen Music Servern, Mini-Computern oder NAS-basierten Eigenkonstruktionen. Der DSAS verhält sich im Hörraum nicht wie ein Computer, sondern wie eine spezialisierte HiFi-Komponente. Die technische Grundlage bleibt im Hintergrund, die Nutzung selbst wirkt erfreulich direkt.

Einrichtung per Ethernet

Die erste Einrichtung erfolgt am einfachsten über Ethernet. Man verbindet den Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server per Netzwerkkabel mit Router oder Switch, schaltet ihn ein und wartet, bis die Netzwerkverbindung steht. Die Verbindung wird automatisch per DHCP hergestellt, Ethernet hat dabei stets Vorrang gegenüber WiFi. Das ist aus unserer Sicht auch die bevorzugte Variante, denn eine kabelgebundene Gigabit-Verbindung bietet mehr Bandbreite, geringere Latenz, höhere Stabilität und ist gerade bei großen Musikbibliotheken sowie Hi-res Audio Streaming die verlässlichste Grundlage.

Einrichtung per WiFi

Soll keine Ethernet-Verbindung genutzt werden, lässt sich der DSAS auch über WiFi einrichten. Wichtig ist zunächst, dass die WiFi-Antenne an der Rückseite montiert wird. Findet der Server beim Start kein bekanntes Netzwerk, erzeugt er automatisch einen temporären Access Point mit der Bezeichnung DSAS_XXXX. Mit Smartphone, Tablet oder Computer verbindet man sich mit diesem Netzwerk, ruft im Browser die Adresse dsas.local auf und wählt dort das gewünschte Heimnetzwerk samt Passwort aus. Anschließend trennt der DSAS die temporäre Verbindung und verbindet sich mit dem eingerichteten WiFi-Netzwerk. Die Statusanzeige an der Front signalisiert dabei, ob der Server noch sucht oder bereits sauber verbunden ist.

Sehr gelungen ist, dass Ethernet und WiFi nicht als konkurrierende, sondern als ergänzende Wege verstanden werden. Wer den DSAS im Normalfall per Ethernet betreibt, kann WiFi dennoch als Fallback konfigurieren. Fällt die kabelgebundene Verbindung weg, schaltet der Server automatisch auf WiFi um. Für den Alltag ist das eine kleine, aber sehr sinnvolle Absicherung, weil der Server dadurch nicht sofort aus der Bedienumgebung verschwindet, wenn einmal ein Kabel getrennt oder ein Switch neu gestartet wird.

Web-Interface für Systemfragen

Die grundlegende Systemkonfiguration erfolgt über ein integriertes Web-Interface, das im lokalen Netzwerk über dsas.local erreichbar ist. Dort lassen sich WiFi-Konfiguration, Speicherstatus, Audirvāna Status, verfügbare Updates, Systeminformationen und Diagnosefunktionen einsehen. Das Web-Interface ist damit nicht die Musikoberfläche, sondern die Verwaltungszentrale des Geräts. Genau diese Trennung ist sinnvoll: Systempflege und Einrichtung bleiben an einem klaren Ort, die tägliche Musikwiedergabe findet anschließend ausschließlich in Audirvāna Remote statt.

Verbindung mit Audirvāna Remote

Nach der Netzwerkeinrichtung folgt die Verbindung mit Audirvāna Remote. Die App für Apple iOS und Google Android erkennt den Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server im lokalen Netzwerk automatisch. Beim ersten Start wird der Anwender aufgefordert, sein Audirvāna Konto zu verbinden beziehungsweise ein neues Konto anzulegen und die im Lieferumfang enthaltene 3-Jahres-Lizenz von Audirvāna Studio zu aktivieren. Dieser Schritt ist in wenigen Minuten erledigt. Danach ist Audirvāna Remote die eigentliche Bedienoberfläche für Musikwiedergabe, Bibliothek, Streaming, Playlists und Favoriten.

Musik auf den DSAS kopieren

Auch das Befüllen des internen Speichers ist praxisgerecht gelöst. Der Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server stellt im Netzwerk eine SAMBA-Freigabe bereit. Auf einem PC öffnet man den Windows Explorer und verbindet sich mit \dsas beziehungsweise mit der IP-Adresse des Geräts. Auf einem Mac erfolgt dies im Finder über „Mit Server verbinden“ und die Adresse smb://dsas beziehungsweise smb:// gefolgt von der IP-Adresse. Als Zugangsdaten dienen Benutzername und Passwort „dsas“. Danach erscheinen die verfügbaren Speicherbereiche, etwa disk1 für den internen Hauptspeicher, disk2 für einen optional nachgerüsteten Speicher sowie usb0 oder usb1 für angeschlossene USB-Datenträger.

Das Kopieren von Musikdateien erfolgt anschließend so einfach wie bei einem Netzlaufwerk: Ordner oder Dateien werden vom Computer auf den gewünschten Speicherbereich des DSAS gezogen. Für regelmäßige Bibliotheksupdates ist diese Methode völlig ausreichend. Bei sehr großen Sammlungen empfiehlt sich eine kabelgebundene Gigabit-Verbindung und eine Übertragung in überschaubaren Etappen. Für eine komplette Erstbefüllung kann auch ein USB-Datenträger vorbereitet, an den DSAS angeschlossen und intern über die SAMBA-Oberfläche auf disk1 oder disk2 kopiert werden. Das ist bei großen Datenmengen oft schneller und vermeidet Engpässe über das Netzwerk.

Playlists, Favoriten und Bibliothek

Ist die Musik einmal auf dem Server, übernimmt Audirvāna die Verwaltung. Lokale Dateien, optionale NAS-Freigaben, USB-Datenträger und Streaming-Dienste werden in der Audirvāna Oberfläche zusammengeführt. Playlists und Favoriten lassen sich direkt in Audirvāna Remote anlegen und verwalten, wobei gerade gemischte Playlists aus lokalen Dateien und Streaming-Inhalten den praktischen Reiz dieser Lösung ausmachen. Man muss nicht zwischen verschiedenen Apps, Geräten oder Bibliotheken wechseln, sondern arbeitet in einer gemeinsamen Musikoberfläche. Genau hier fühlt sich der DSAS weniger wie ein Server und mehr wie eine moderne, sehr komfortable Musikzentrale an.

Backups für Einstellungen und Playlists

Ein Punkt, der im Alltag nicht unterschätzt werden darf, ist die Datensicherheit. Der Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server speichert auf dem primären Laufwerk nicht nur Musik, sondern auch Audirvāna Datenbank, Bibliotheksindizes, lokale Playlists, Favoriten und Einstellungen. Audirvāna stellt dafür eine Backup-Funktion bereit, mit der Playlists und Favoriten manuell gesichert werden können. Der Weg führt in Audirvāna Remote über die Einstellungen in den lokalen Bereich, wo Backup und Restore aufgerufen werden. Die erzeugte Backup-Datei sollte anschließend auf einen Computer oder ein externes Speichermedium kopiert werden.

Noch wichtiger ist allerdings ein geplanter Umgang mit der eigentlichen Musiksammlung. Der DSAS ist ein Server, aber keine automatische Datensicherungsmaschine. Wer seine Musikbibliothek auf disk1 oder disk2 speichert, sollte daher regelmäßig ein separates Daten-Backup vorsehen. Das kann manuell durch Kopieren der Musikordner auf einen externen Datenträger oder ein NAS erfolgen, sollte aber fest eingeplant werden. Gerade bei großen, über Jahre aufgebauten Sammlungen ist das unerlässlich. Komfortable Wiedergabe ersetzt keine Datensicherungsstrategie. Der DSAS macht das Kopieren über die Netzwerkfreigaben einfach genug, um regelmäßige Sicherungen ohne Spezialwissen durchführen zu können. Genau deshalb sollte man sie auch konsequent nutzen.

Im Alltag sehr schlüssig

In der Praxis ergibt sich daraus ein sehr klares Bedienkonzept. Ethernet oder WiFi stellen die Verbindung her, das Web-Interface kümmert sich um Systemfragen, SAMBA dient dem Dateitransfer, Audirvāna Remote übernimmt Musikwiedergabe und Bibliotheksverwaltung, und Backups schützen Playlists, Einstellungen und Musikdaten. Das klingt in der Beschreibung umfangreicher, als es sich im Alltag anfühlt. Nach der Erstinstallation reduziert sich die tägliche Nutzung im Wesentlichen auf das, worum es gehen sollte: Musik auswählen und hören.

Aus der Praxis – Warum der DSAS so überzeugt

Im täglichen Betrieb zeigte sich der Métronome DSAS Music Server als eines jener Geräte, die man nach kurzer Zeit nicht mehr als Testobjekt wahrnimmt. Er wird Teil der Anlage. Er startet zuverlässig, ist im Netzwerk stabil erreichbar, lässt sich sauber über Audirvāna Remote bedienen und macht weder bei lokalen Dateien noch bei Streaming-Inhalten den Eindruck, dass man mit einer experimentellen Lösung arbeitet.

Das ist ein großes Kompliment. Viele digitale Komponenten verlangen Aufmerksamkeit, weil sie mit App-Eigenheiten, Verzögerungen, Erkennungsproblemen oder Setup-Fragen nerven. Der DSAS tat das im Test nicht. Die Kombination aus Métronome Hardware und Audirvāna Software wirkt reif, sauber integriert und erstaunlich unaufgeregt.

Besonders gelungen ist die Balance aus einfacher Nutzung und enormer Tiefe. Wer nur Musik hören will, muss kaum in Menüs eintauchen. Wer aber tiefer gehen möchte, findet in Audirvāna reichlich Möglichkeiten zur Anpassung. Genau diese doppelte Qualität macht den DSAS so stark: Er überfordert Einsteiger nicht, langweilt erfahrene Anwender aber auch nicht.

In einem hochwertigen Setup ist das entscheidend. Je besser eine Anlage spielt, desto weniger möchte man mit Technik beschäftigt sein. Man will hören. Der Métronome DSAS Music Server bringt digitale Musik mit einer Ruhe und Sicherheit in die Anlage, die man nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchte.

Testumgebung

Für den Test des Métronome DSAS Music Server setzten wir auf eine bewusst hochwertig und zugleich praxisnah zusammengestellte HiFi-Kette. Als Verstärker diente der Technics SU-R1000 Stereo Integrated Amplifier, der mit seiner präzisen, kontrollierten und sehr transparenten Spielweise eine ausgezeichnete Grundlage für die Beurteilung digitaler Quellen bietet. Die Wiedergabe übernahmen die Sonus faber Amati futura, die einerseits mit ihrer kultivierten, farbstarken Abstimmung begeistern, andererseits aber fein genug auflösen, um Unterschiede in der Qualität einer digitalen Quelle sehr klar nachvollziehbar zu machen.

Der Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server wurde als zentrale digitale Quelle eingesetzt. Die Erstinstallation und grundlegende Systemkonfiguration erfolgen über das integrierte Web-Interface, das im lokalen Netzwerk über den Browser erreichbar ist. Darüber lassen sich etwa Netzwerkverbindung, Speicherverwaltung, Systeminformationen und Wartungsfunktionen aufrufen. Die eigentliche Musikwiedergabe und Bibliotheksverwaltung übernimmt anschließend Audirvāna Remote, im Test genutzt auf einem Apple iPhone Pro 14. Damit entsprach die Bedienung genau jenem Szenario, für das der DSAS konzipiert ist: Die technische Grundkonfiguration bleibt sauber ausgelagert, während die tägliche Nutzung vollständig appbasiert über Smartphone oder Tablet erfolgt.

Die Signalführung erfolgte mit Wireworld Series 10 Signalkabeln, die Lautsprecher wurden über Wireworld Series 10 Lautsprecherkabel angebunden. Für eine möglichst saubere Stromversorgung der gesamten Kette sorgte ein KECES IQRP-1500 Isolated Quantum Resonance Power Conditioner.

Klang im Test

Die Frage nach dem Klang des Métronome DSAS Music Server ist besonders interessant, weil sie nicht mit einem klassischen Schema beantwortet werden kann. Ein Music Server ist kein Verstärker, kein DAC, kein Lautsprecher. Dennoch war der Einfluss dieser Lösung im Test klar nachvollziehbar, und zwar weniger als tonale Signatur im engen Sinn, sondern als Zugewinn an Ordnung, Ruhe, Kontur und musikalischer Geschlossenheit.

Der DSAS spielte nicht spektakulär im oberflächlichen Sinn. Er machte die Musik nicht größer, heller, wärmer oder künstlich analytischer. Seine Stärke lag darin, den Musikfluss außergewöhnlich sauber zu organisieren. Stimmen standen stabiler im Raum, Transienten wirkten freier von digitaler Härte, Basslinien waren klarer strukturiert, feine Hallinformationen traten natürlicher hervor. Gleichzeitig blieb die Wiedergabe rhythmisch lebendig und emotional unmittelbar.

Es war vor allem diese Verbindung aus Präzision und Selbstverständlichkeit, die im Test begeisterte. Der Métronome DSAS Music Server klingt nicht nach IT-Lösung. Er klingt nach einer hochwertigen digitalen Quelle, die dem DAC ein Signal liefert, mit dem dieser exzellent arbeiten kann. Audirvāna spielt dabei hörbar eine zentrale Rolle, weil die Wiedergabe nicht nur stabil und sauber, sondern auch musikalisch außerordentlich kohärent wirkte.

Zaz – On ira

„On ira“ von Zaz ist ein wunderbarer Test für Timing, Stimme und Spielfreude. Der Song lebt von seiner federnden Bewegung, vom leicht rauen Timbre der Stimme und von einer Produktion, die schnell flach wirken kann, wenn die digitale Quelle nicht sauber strukturiert. Über den Métronome DSAS Music Server blieb der Song offen, beschwingt und rhythmisch präzise. Die Stimme stand klar vor der Band, ohne künstlich herausgelöst zu werden. Die Begleitung wirkte lebendig, aber nie unruhig. Genau diese Selbstverständlichkeit passte hervorragend zum Charakter des Stücks.

Zucchero – Un soffio caldo

Bei Zucchero zeigte der DSAS seine Fähigkeit, Wärme und Kontrolle gleichzeitig zu bewahren. „Un soffio caldo“ braucht eine Quelle, die den sonoren Charakter der Stimme nicht ausdünnt, zugleich aber verhindert, dass der Song in weicher Behaglichkeit verschwimmt. Der Métronome DSAS Music Server lieferte hier eine sehr schöne Balance. Die Stimme hatte Körper, die Begleitung blieb transparent, die räumliche Staffelung wirkte glaubwürdig. Besonders die kleinen dynamischen Verschiebungen im Arrangement kamen überzeugend zur Geltung.

Willie Nelson – Last Man Standing

Willie Nelsons „Last Man Standing“ ist kein audiophiler Hochglanztrack, aber genau deshalb interessant. Die Aufnahme lebt von Charakter, Timing und Stimme. Über den DSAS wirkte Willie Nelson präsent, trocken, direkt und wunderbar menschlich. Die Gitarre hatte Biss, ohne scharf zu werden, der Rhythmus kam locker und präzise. Der Server legte hier nichts schönfärberisch über die Aufnahme, sondern ließ ihre Altersweisheit, ihren Humor und ihre Direktheit intakt.

Van Morrison – Pay the Devil

Bei Van Morrison geht es um Groove, Stimme und eine gewisse erdige Autorität. „Pay the Devil“ kam über den Métronome DSAS Music Server mit viel Körper und sehr guter Übersicht. Die Band wirkte geschlossen, der Rhythmus hatte Zug, und Morrisons Stimme stand mit der richtigen Mischung aus Rauheit und Souveränität im Raum. Auffällig war, wie stabil die Wiedergabe auch dann blieb, wenn Arrangement und Stimme dichter zusammenrückten. Der DSAS bewahrte Ordnung, ohne die Musik zu sezieren.

Us3 – Cantaloop

„Cantaloop“ von Us3 ist ein idealer Prüfstein für Timing, Basskontrolle und die saubere Verzahnung von Samples, Groove und Rap. Der Métronome DSAS Music Server zeigte hier eine beeindruckende rhythmische Präzision. Der Bass kam konturiert, nicht aufgebläht, die Bläsersamples hatten Glanz und Attacke, die Beats saßen exakt. Gleichzeitig blieb das Stück lässig. Genau das ist wichtig: Präzision darf bei solcher Musik nicht in Steifheit kippen. Der DSAS schaffte diese Balance hervorragend.

Tori Amos – Winter (Gold Dust Album)

Mit „Winter“ in der Fassung des Gold Dust Albums rückte eine ganz andere Qualität in den Vordergrund: Raum, Klavier, Stimme, Streicher, emotionale Spannung. Der Métronome DSAS Music Server öffnete die Aufnahme sehr fein, ohne sie übermäßig zu vergrößern. Tori Amos’ Stimme wirkte nah, aber nicht überzeichnet, das Klavier hatte Anschlag, Körper und Nachhall, die orchestralen Anteile fügten sich organisch ein. Besonders schön war die Ruhe zwischen den Tönen. Der DSAS vermittelte hier nicht nur Details, sondern Zusammenhänge.

Thorbjørn Risager – Come on In

Blues, Soul, Druck und Spielfreude: „Come on In“ braucht Energie. Der Métronome DSAS Music Server lieferte sie mit Nachdruck, aber ohne Grobheit. Die Gitarre hatte Schmutz, die Stimme Präsenz, der Rhythmus stand stabil. Die Wiedergabe wirkte körperhaft, aber nicht schwerfällig. Gerade bei solcher Musik zeigte sich, dass der DSAS nicht nur für fein ziselierte audiophile Kost geeignet ist, sondern auch dann überzeugt, wenn Musik nach Griff, Drive und Bodenhaftung verlangt.

The Highwomen – Highwomen

„Highwomen“ lebt von Stimmen, Harmonie und der besonderen Spannung zwischen Intimität und großer Erzählung. Der Métronome DSAS Music Server arbeitete die einzelnen Stimmen klar heraus, ohne das Ensemble auseinanderzuziehen. Das war stark. Die Aufnahme gewann an Lesbarkeit, blieb aber emotional geschlossen. Man konnte den individuellen Charakter der Stimmen verfolgen und zugleich die gemeinsame Dramaturgie des Stücks erleben. Genau hier zeigte sich die feine Ordnung, die der DSAS in die Wiedergabe bringt.

Alan Parsons – Eye in the Sky

„Eye in the Sky“ ist ein Klassiker für Bühne, Arrangement und Produktionskultur. Über den DSAS wirkte die Aufnahme sauber aufgefächert, mit stabiler Mitte und sehr guter Durchzeichnung der Begleitung. Die Stimme stand frei, die Gitarren und Synthesizer hatten Raum, der Bass blieb kontrolliert. Besonders überzeugend war, dass der Métronome DSAS Music Server die polierte Produktion nicht steril machte. Die Aufnahme klang präzise, aber nicht museal. Sie hatte Glanz, Fluss und eine sehr angenehme Geschlossenheit.

Midge Ure – Breathe

„Breathe“ von Midge Ure ist ein Stück, das stark von Atmosphäre und stimmlicher Präsenz lebt. Der DSAS zeigte hier eine ausgesprochen schöne Fähigkeit zur Ruhe. Die Musik baute sich organisch auf, die Stimme wirkte plastisch, der Raum blieb nachvollziehbar. Nichts drängte sich nach vorne, nichts wurde zugedeckt. Diese kontrollierte Gelassenheit gehört zu den großen Qualitäten des Métronome DSAS Music Server. Er kann Musik atmen lassen, ohne an Spannung zu verlieren.

Yo-Yo Ma – The Good, The Bad And The Ugly: Ecstasy Of Gold

Bei Yo-Yo Ma und „The Ecstasy Of Gold“ wird schnell klar, ob eine digitale Quelle Größe nur behauptet oder wirklich darstellen kann. Der Métronome DSAS Music Server zeigte hier eine beeindruckende Kombination aus Dynamik, Raum und tonaler Feinheit. Das Cello hatte Substanz, die orchestrale Dramaturgie öffnete sich weit, die Steigerungen wirkten kraftvoll, aber kontrolliert. Der DSAS blieb auch in den großen Momenten souverän. Keine Härte, keine Unordnung, kein Zusammenfallen der Bühne. Das war großes Kino im besten Sinne, aber ohne jede Effekthascherei.

Audirvāna und die Möglichkeit, selbst ins Klanggeschehen einzugreifen

Ein wichtiger Punkt dieses Tests ist die Frage, wie weit man den Métronome DSAS Music Server als reine Quelle betrachtet und ab wann Audirvāna als aktive Klanginstanz ins Spiel kommt. Im Grundbetrieb geht es um eine möglichst hochwertige, bitgenaue, sauber organisierte Wiedergabe. Doch Audirvāna kann deutlich mehr.

Hochwertiges Upsampling erlaubt es, die Ausgabe an den verwendeten DAC und den eigenen Geschmack anzupassen. Je nach System kann das zu einer feineren Hochtondarstellung, einer flüssigeren Abbildung oder einer anderen tonalen Gewichtung führen. Der 10-Band parametrische EQ eröffnet sehr gezielte Korrekturmöglichkeiten, etwa bei leicht störenden Raumeinflüssen oder bei persönlichen Präferenzen. Convolution geht noch weiter und erlaubt prinzipiell die Einbindung komplexerer Filter. Crossfeed kann bei Kopfhörerwiedergabe sinnvoll sein, Balance hilft bei asymmetrischen Setups oder raumakustischen Eigenheiten.

Entscheidend ist: Diese Möglichkeiten sind kein Zwang. Der Métronome DSAS Music Server klingt bereits ohne Eingriff hervorragend. Wer aber mit Audirvāna vertraut ist oder sich bewusst an die Optimierung seines Systems herantasten will, findet hier ein Werkzeug, das weit über die üblichen Funktionen vieler Streamer hinausgeht.

Damit wird der DSAS zu einer Lösung für zwei Zielgruppen zugleich. Für den Anwender, der digitale Musikwiedergabe einfach und exzellent nutzen will. Und für den erfahrenen Hörer, der Kontrolle, Feintuning und flexible Bibliotheksverwaltung auf hohem Niveau sucht.

Aus der Praxis – Stärken und Schwächen

Die größte Stärke des Métronome DSAS Music Server ist seine Geschlossenheit. Er fühlt sich nicht wie eine Kombination aus fremder Software und beliebiger Hardware an, sondern wie ein fertiges High-end Produkt. Vom ersten Einrichten über die tägliche Bedienung bis zur klanglichen Performance gibt es keinen Bruch.

Ebenfalls herausragend ist die Einfachheit. Wer sich bislang vor Music Servern gescheut hat, weil Computertechnik und damit NAS-Konfigurationen, Netzwerk-Einrichtung und Software-Installationen abschreckend wirkten, findet hier eine Lösung, die deutlich näher an klassischem HiFi liegt. Man richtet sie ein, wählt Musik aus und hört.

Die Integration von Audirvāna ist der zweite große Trumpf. Sie macht den DSAS nicht nur komfortabel, sondern klanglich und funktional besonders. Bibliothek, Streaming, lokale Musik, Internet Radio, Podcasts, Playlists, Upsampling und weitere Audio-Funktionen sitzen in einer Oberfläche. Das ist mächtig, aber nicht abschreckend.

Kritisch anmerken kann man nur, dass der Métronome DSAS Music Server bewusst kein Universalgerät ist. Er besitzt keinen integrierten DAC, keine analogen Ausgänge, keine klassische Display-Bedienung, keine CD-Ripping-Funktion und keine Vielzahl an digitalen Ausgängen wie S/PDIF optisch, S/PDIF koaxial oder I2S. Doch genau diese Einschränkungen sind Teil seines Konzepts. Der DSAS will ein erstklassiger Server und Transport sein, kein Schweizer Taschenmesser.

Wer eine hoch integrierte All-in-One Lösung sucht, muss anders planen. Wer einen vorhandenen hochwertigen DAC besitzt oder ohnehin eine entsprechende Anschaffung plant, somit eine digitale Quelle für ein kompromissloses Setup sucht, wird diese Konsequenz hingegen zu schätzen wissen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Außergewöhnlich einfache Einrichtung und Bedienung

Schlüsselfertige High-end Lösung ohne Computerbedienung im Alltag

Perfekte Verbindung aus Métronome Hardware und Audirvāna Software

Sehr hohe Klangqualität mit auffallender Ruhe, Ordnung und Musikalität

Audirvāna Studio inklusive 3 Jahre Lizenz

Audirvāna Origin zusätzlich enthalten („lebenslange“ Lizenz)

2 TByte interner SSD-Speicher

Erweiterbar auf 4 TByte

USB-Ausgabe mit Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD512

UPnP/DLNA und Google Cast für flexible Netzwerkwiedergabe

Integration von Qobuz, TIDAL, Highresaudio, Presto Music, Internet Radio und Podcasts

Leistungsfähige Bibliotheksverwaltung inklusive Folder View, Playlists und Favoriten

Klangliche Eingriffsmöglichkeiten über Upsampling, parametrischen EQ, Convolution, Crossfeed und Balance

Web-Interface für Systemkonfiguration, Speicherverwaltung, Updates und Diagnose

SAMBA Netzwerk-Freigabe für einfachen Dateitransfer von PC und Mac

Kompaktes, hochwertiges Gehäuse im Stil der Métronome Digital Sharing Range

Sehr stabile, praxistaugliche App-Steuerung über Apple iOS und Google Android

Für wen ist der Métronome DSAS Music Server ideal?

Der Métronome DSAS Music Server ist ideal für Musikliebhaber, die digitale Wiedergabe auf sehr hohem Niveau nutzen wollen, aber keine Lust auf klassische Computer-Audio-Bastelei haben. Er richtet sich an Anwender, die lokale Musikbibliotheken und Streaming-Dienste in einer hochwertigen, stabilen und komfortablen Lösung zusammenführen möchten.

Besonders interessant ist er für Besitzer hochwertiger DACs. Wer bereits einen sehr guten D/A-Wandler besitzt, erhält mit dem DSAS eine Quelle, die diesen DAC mit einem sauber aufbereiteten digitalen Signal versorgt und zugleich eine moderne Software-Umgebung bietet.

Ebenso spannend ist der DSAS für Hörer, die Audirvāna bereits kennen und schätzen, aber keine Lust mehr haben, dafür einen Computer im Hörraum zu betreiben. Der Métronome DSAS Music Server macht aus Audirvāna eine audiophile Appliance, also ein spezialisiertes Gerät, das sich wie HiFi anfühlt und nicht wie IT.

FAQ zum Métronome DSAS Music Server

Was ist der Métronome DSAS Music Server? Der Métronome DSAS Music Server ist ein High-end Music Server von Métronome Technologie, der lokale Musikdateien, Streaming-Dienste und Audirvāna Studio in einer schlüsselfertigen Lösung zusammenführt. Er dient als digitale Quelle für externe DACs und wird über die Audirvāna Remote App gesteuert.

Benötigt der Métronome DSAS Music Server einen externen DAC? Ja, der Métronome DSAS Music Server ist als digitaler Transport und Music Server ausgelegt. Er besitzt keinen integrierten D/A-Wandler und wird vorzugsweise über USB mit einem externen DAC verbunden.

Welche Rolle spielt Audirvāna beim Métronome DSAS Music Server? Audirvāna ist die zentrale Software-Plattform des Métronome DSAS Music Server. Sie übernimmt Bibliotheksverwaltung, Streaming-Integration, Wiedergabe-Engine, App-Steuerung und auf Wunsch auch klangliche Funktionen wie Upsampling, EQ, Convolution, Crossfeed und Balance.

Wie wird der Métronome DSAS Music Server eingerichtet? Die Einrichtung erfolgt entweder über Ethernet oder WiFi. Für die grundlegende Systemkonfiguration steht ein Web-Interface im lokalen Netzwerk zur Verfügung. Die tägliche Musikwiedergabe und Bibliotheksverwaltung erfolgen anschließend über Audirvāna Remote.

Wie werden Musikdaten auf den Métronome DSAS Music Server kopiert? Der Métronome DSAS Music Server stellt SAMBA Netzwerk-Freigaben bereit. Auf einem PC oder Mac lassen sich Musikordner dadurch wie auf ein Netzlaufwerk kopieren. Optional können große Datenmengen auch über angeschlossene USB-Datenträger auf den internen Speicher übertragen werden.

Kann man Playlists und Favoriten sichern? Ja, Audirvāna bietet eine Backup-Funktion für Playlists und Favoriten. Diese Sicherungen sollten regelmäßig erstellt und zusätzlich auf einem externen Datenträger oder Computer abgelegt werden.

Muss man die Musikdaten zusätzlich sichern? Ja, unbedingt. Der DSAS ersetzt keine eigenständige Backup-Strategie. Wer seine Musikbibliothek auf dem internen Speicher des DSAS ablegt, sollte regelmäßig manuelle Daten-Backups auf externe Datenträger oder ein NAS einplanen.

Welche Streaming-Dienste unterstützt der Métronome DSAS Music Server? Über Audirvāna unterstützt der Métronome DSAS Music Server unter anderem Qobuz, TIDAL, Highresaudio und Presto Music. Zudem stehen Internet Radio und Podcasts zur Verfügung.

Welche Auflösungen unterstützt der Métronome DSAS Music Server? Der Métronome DSAS Music Server unterstützt über USB Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis DSD512. Die konkrete Wiedergabe hängt auch vom verwendeten DAC ab.

Kann der Métronome DSAS Music Server auch über UPnP/DLNA genutzt werden? Ja, der Métronome DSAS Music Server kann kompatible UPnP/DLNA Renderer im Netzwerk ansprechen. Auch Chromecast wird unterstützt. Für die bestmögliche direkte Verbindung zu einem hochwertigen DAC empfiehlt sich jedoch USB.

Wie wird der Métronome DSAS Music Server bedient? Die Bedienung erfolgt über die Audirvāna Remote App für Apple iOS und Google Android. Ein Bildschirm, eine Tastatur oder eine Maus sind im Alltag nicht erforderlich.

Wie viel Speicher bietet der Métronome DSAS Music Server? Ab Werk bietet der Métronome DSAS Music Server 2 TByte internen SSD-Speicher. Über einen zusätzlichen M.2 NVMe Slot lässt sich die Speicherkapazität auf 4 TByte erweitern.

Kann der Métronome DSAS Music Server CDs rippen? Nein, der Métronome DSAS Music Server ist nicht als CD-Ripper konzipiert. CDs sollten auf einem Computer mit geeigneter Software gerippt und anschließend auf den DSAS übertragen werden.

Für wen eignet sich der Métronome DSAS Music Server besonders? Der Métronome DSAS Music Server eignet sich besonders für Musikliebhaber mit hochwertigem DAC, die eine klanglich exzellente, stabile und einfach bedienbare Server-Lösung suchen. Er ist ideal für Anwender, die Audirvāna nutzen möchten, ohne einen Computer im Hörraum betreiben zu müssen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Métronome DSAS Music Server wird im Fachhandel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 5.990,- angeboten. Angesichts der gebotenen Kombination aus hochwertiger Hardware, integrierter Audirvāna Plattform, 2 TByte internem Speicher, Erweiterungsmöglichkeit, 3 Jahren Audirvāna Studio Lizenz und dem außergewöhnlich stimmigen Bedien- und Klangkonzept ist der Preis klar im High-end Segment verortet, aber nachvollziehbar. Der DSAS ersetzt nicht nur eine einfache NAS-Lösung und eine Streaming-Bridge, sondern stellt eine komplette Server- und Software-Lösung dar.

Fazit

Der Métronome DSAS Music Server ist eines der überzeugendsten digitalen Quellgeräte, die wir in dieser Kategorie bislang im Hörraum hatten. Nicht, weil er mit möglichst vielen Funktionen protzt, sondern weil er eine schwierige Aufgabe mit beeindruckender Konsequenz löst: Er bringt moderne Music-Server-Technik, lokale Bibliotheken, Streaming-Dienste und eine audiophile Software-Engine in eine Form, die selbst IT-Laien ohne größere Hürden nutzen können.

Die Zusammenarbeit von Métronome Technologie und Audirvāna SAS ist dabei weit mehr als ein Logo auf der Front. Sie ist der Kern dieser Lösung. Métronome liefert die ruhige, sauber integrierte, hochwertig aufgebaute Plattform. Audirvāna liefert die klanglich prägende und funktional mächtige Software. Zusammen entsteht ein Music Server, der im Alltag fast verblüffend einfach wirkt und im Hörtest dennoch zeigt, wie viel Sorgfalt in digitaler Wiedergabe steckt.

Klanglich überzeugte der Métronome DSAS Music Server mit Ruhe, Präzision, räumlicher Stabilität, exzellenter Kontrolle und einer Musikalität, die nie technisch ausgestellt wirkte. Besonders beeindruckend ist, dass diese Qualität nicht auf Kosten des Komforts geht. Im Gegenteil: Der DSAS macht High-end Streaming und lokale Musikwiedergabe einfacher, nicht komplizierter.

Damit ist der Métronome DSAS Music Server derzeit eine einzigartige Lösung am Markt. Wer einen hochwertigen DAC besitzt, Audirvāna schätzt oder digitale Musikwiedergabe auf höchstem Niveau ohne Computerstress nutzen will, sollte dieses Gerät unbedingt hören.

Produkt Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server Preis € 5.990,-

Produkt Métronome DSAS Digital Sharing Audio Server Hersteller Métronome Technologie Charakterisierung High-end Music Server und digitaler Transport Serie Métronome Digital Sharing Range Software-Plattform Audirvāna Studio, Audirvāna Origin Lizenzumfang Audirvāna Studio für 3 Jahre, Audirvāna Origin dauerhaft Betriebssystem Linux-basierte Plattform Steuerung Audirvāna Remote App für Apple iOS und Google Android Systemzugriff Web-Interface über Browser Dateitransfer SAMBA Netzwerk-Freigabe für PC und Mac Interner Speicher 2 TByte SSD Speichererweiterung 1 x M.2 NVMe SSD Slot Maximale interne Speicherkapazität bis 4 TByte Externe Speicher USB-A 3.0, USB-C 3.0 Netzwerk Ethernet 10/100/1000 Mbit, WiFi Dual Band 2,4 GHz und 5 GHz Digitale Ausgabe USB an externen DAC Netzwerk-Ausgabe UPnP/DLNA, Google Cast Unterstützte Auflösung USB Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis DSD512 Unterstützte Auflösung UPnP/DLNA Linear PCM bis 32 Bit und 384 kHz, DSD bis DSD512, abhängig vom Renderer Streaming-Dienste Qobuz, TIDAL, HIGHRESAUDIO, Presto Music Weitere Dienste Internet Radio, Podcasts Audirvāna Funktionen Bibliotheksverwaltung, Folder View, Playlists, Favoriten, Online-Metadaten, Audio Scan Klangfunktionen Upsampling mit SoX und R8brain, 10-Band parametrischer EQ, Convolution, Crossfeed, Balance Leistungsaufnahme 21 W Betriebstemperatur +5 °C bis +35 °C Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 % bis 90 % Abmessungen 250 x 70 x 250 mm Gewicht 4,8 kg

Der Métronome DSAS Music Server ist eine außergewöhnlich gelungene Verbindung aus High-end Hardware und Audirvāna Software. Er spielt klanglich auf höchstem Niveau, ist verblüffend einfach zu bedienen und zählt derzeit zu den überzeugendsten Music Servern am Markt.

Positiv Herausragende Klangqualität

Extrem einfache Inbetriebnahme

Sehr komfortable Bedienung über Audirvāna Remote

Web-Interface für Systemkonfiguration und Wartung

SAMBA Netzwerk-Freigabe für einfachen Dateitransfer

Audirvāna Studio für 3 Jahre inkludiert

Audirvāna Origin zusätzlich enthalten

UPnP/DLNA und Google Cast

Integration wichtiger Hi-res Audio Streaming-Dienste

Sehr gute Bibliotheksverwaltung

Klangliche Feineinstellung über Audirvāna möglich

Kompaktes, hochwertiges Gehäuse

Schlüsselfertige Lösung ohne Computerbedienung im Alltag Negativ Keine CD-Ripping-Funktion

Keine Backup-Funktion für Audio-Daten

Testumgebung

Technics SU-R1000 Stereo Integrated Amplifier

Sonus faber Amati futura

Apple iPhone Pro 14 mit Audirvāna Remote App

Wireworld Series 10 Signalkabel

Wireworld Series 10 Lautsprecherkabel

KECES IQRP-1500 Isolated Quantum Resonance Power Conditioner

WERTUNG KLANG - 10 DESIGN - 10 BEDIENUNG - 10 PREIS/LEISTUNG - 10 10 REFERENZ Métronome Technologie und Audirvāna SAS zeigen mit dem Métronome DSAS Music Server, wie moderne digitale Musikwiedergabe im High-end HiFi Umfeld aussehen sollte: kompromisslos hochwertig, enorm flexibel, klanglich exzellent und im Alltag vollkommen unkompliziert. User Rating: Be the first one !

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Quelle Métronome Technologie