In aller Kürze Der Meze ARTA ist ein offener Referenz-Kopfhörer mit 225 Ohm MZ5 HΩ Isodynamic-Treiber, zwei Ohrpolster-Sets und vollständig servicefähiger Konstruktion. Der Preis beträgt € 6.000,-.

Der neue Meze ARTA Open-back Reference Headphone ist nicht als bloße Weiterentwicklung bestehender Modelle angelegt. Meze Audio und Rinaro Isodynamics haben dafür einen neuen planarmagnetischen Treiber entwickelt, dessen ungewöhnlich hohe Impedanz das elektrische Zusammenspiel mit dem Kopfhörerverstärker grundlegend anders gestaltet als bei vielen bisherigen Lösungen dieser Bauart. Hinzu kommen eine offene Gitterkonstruktion mit angewinkelten Lamellen, zwei unterschiedlich abgestimmte Ohrpolster sowie ein Gehäuse, das vollständig zerlegt, gewartet und bei Bedarf mit Ersatzteilen instand gesetzt werden kann. Damit richtet sich der Meze ARTA unmissverständlich an Hörer, die ihr Kopfhörersystem rund um einen leistungsfähigen stationären D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker aufbauen.

Key Facts Meze ARTA Open-back Reference Headphones

Produkt: Offener ohrumschließender Referenz-Kopfhörer

Offener ohrumschließender Referenz-Kopfhörer Treiber: Rinaro MZ5 HΩ High Impedance Isodynamic Hybrid Array

Rinaro MZ5 HΩ High Impedance Isodynamic Hybrid Array Frequenzbereich, Impedanz und Empfindlichkeit: 3 Hz bis 115 kHz, 225 Ohm, 98 dB SPL/mW bei 1 kHz

3 Hz bis 115 kHz, 225 Ohm, 98 dB SPL/mW bei 1 kHz Membran: Rinaro Parus ARTA, 0,10 g, aktive Fläche 4.650 mm²

Rinaro Parus ARTA, 0,10 g, aktive Fläche 4.650 mm² Akustikkonzept: Offene Bauweise mit angewinkelten Akustiklamellen

Offene Bauweise mit angewinkelten Akustiklamellen Anpassung: Duo Angled und Slim Alcantara Ohrpolster

Duo Angled und Slim Alcantara Ohrpolster Anschluss: Dual 4-Pin Mini-XLR

Dual 4-Pin Mini-XLR Gewicht: 495 g

495 g Fertigung: Entwickelt und von Hand montiert in Baia Mare, Rumänien

Entwickelt und von Hand montiert in Baia Mare, Rumänien Preis: € 6.000,-

Meze ARTA als neues Referenzmodell

Mit Meze Empyrean II, Meze Elite und Meze POET verfügt Meze Audio bereits über mehrere offene Kopfhörer auf Basis der von Rinaro Isodynamics entwickelten Isodynamic Hybrid Array Technology. Der Meze ARTA übernimmt allerdings nicht einfach einen bekannten Treiber, sondern setzt auf das neu konzipierte Rinaro MZ5 HΩ High Impedance Isodynamic Hybrid Array.

Dieser Schallwandler weist eine durchschnittliche Impedanz von 225 Ohm auf und ist damit nach Angaben der Entwickler der bislang hochohmigste planarmagnetische Kopfhörertreiber. Während zahlreiche planarmagnetische Systeme mit niedriger Spannung und vergleichsweise hohem Strom arbeiten, wurde der MZ5 HΩ für eine hohe Spannung bei geringerem Stromfluss ausgelegt.

Rinaro Isodynamics verspricht sich davon eine besonders hohe elektrische Linearität über den hörbaren Frequenzbereich. Der geringere Stromfluss soll zudem die thermische und mechanische Belastung der Membran reduzieren und damit Verzerrungen sowie dynamische Kompression selbst bei höheren Wiedergabepegeln gering halten.

Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone Foto © Meze Audio | Meze ARTA Open-back Reference Headphone

MZ5 HΩ mit neu entwickelter Leiterbahn

Die Leiterbahn des MZ5 HΩ fällt laut Hersteller zweieinhalbmal länger aus als bei bisherigen Konstruktionen, während ihre Querschnittsfläche um den Faktor 2,8 kleiner sein soll. Dadurch lasse sich eine dichtere Leitergeometrie realisieren, welche die elektromagnetische Antriebskraft gleichmäßiger über die Membran verteilt.

Die ovale Rinaro Parus ARTA Membran misst 102 × 73 mm, stellt eine aktive Fläche von 4.650 mm² bereit und wiegt lediglich 0,10 g. Das Hybrid Magnet Array soll ein gleichmäßiges isodynamisches Magnetfeld erzeugen und die Membran ohne lokal übermäßig belastete Bereiche antreiben. Meze Audio nennt einen Übertragungsbereich von 3 Hz bis 115 kHz sowie einen Klirrfaktor von weniger als 0,05 Prozent.

Die Empfindlichkeit beträgt 98 dB SPL/mW bei 1 kHz, der maximale Schalldruck wird mit mehr als 130 dB SPL angegeben.

Hohe Impedanz stellt konkrete Anforderungen

Die hohe Impedanz soll dafür sorgen, dass der klangliche Charakter des Kopfhörers weniger stark von der Ausgangsimpedanz des verwendeten Verstärkers beeinflusst wird. Dennoch ist der Meze ARTA keineswegs für beliebige mobile Quellen ausgelegt.

Meze Audio empfiehlt ausdrücklich den Betrieb an einem leistungsfähigen Desktop-DAC beziehungsweise Kopfhörerverstärker. Als Mindestanforderung nennt das Unternehmen 200 mW an 225 Ohm, einen Spannungshub von ±12 V Peak, eine Ausgangsimpedanz von weniger als 22 Ohm und einen Strom von mehr als 75 mA.

Empfohlen werden mehr als 500 mW an 225 Ohm, ±15 bis 18 V Peak, eine Ausgangsimpedanz unter 5 Ohm und ein bereitgestellter Strom von mehr als 150 mA. Der Meze ARTA verlangt somit keine außergewöhnlich hohen Ströme, wohl aber einen Verstärker, der einen entsprechend großen Spannungshub sauber bereitstellen kann.

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Warm-neutral und bewusst räumlich abgestimmt

Meze Audio beschreibt die Abstimmung des neuen Referenzmodells als warm-neutral, geschmeidig und gehaltvoll. Der Meze ARTA soll eine weit über die Ohrmuscheln hinausreichende Bühne aufbauen und einzelne Instrumente klar innerhalb einer dreidimensionalen Abbildung positionieren.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um die klangliche Charakterisierung des Herstellers. Ob der Kopfhörer tatsächlich die angekündigte lautsprecherähnliche Räumlichkeit und Natürlichkeit erreicht, lässt sich erst im Rahmen eines ausführlichen Tests beurteilen.

Angewinkelte Lamellen statt gewöhnlichem Schutzgitter

Auch das rückwärtige Gitter übernimmt beim Meze ARTA eine akustische Funktion. Es besteht aus angewinkelten Lamellen, die den Treiber schützen, zugleich aber dessen rückwärtig abgestrahlte Schallenergie möglichst ungehindert aus dem Gehäuse führen sollen.

Die präzise definierte Ausrichtung der Lamellen soll Reflexionen innerhalb der Ohrmuscheln reduzieren und die rückwärtige Welle stärker verteilen. Meze Audio nennt sauberere Transienten und eine offenere, natürlichere Wiedergabe als Ziel dieser Konstruktion.

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Zwei Ohrpolster für unterschiedliche Abstimmungen

Dem Meze ARTA liegen zwei unterschiedlich aufgebaute Ohrpolster-Sets bei. Der Wechsel dient nicht allein dem Komfort, sondern verändert gezielt die akustische Abstimmung.

Die Duo Angled Ohrpolster kombinieren perforiertes Lammleder mit Alcantara und sind angewinkelt ausgeführt. Sie sollen eine kräftigere, substanziellere Wiedergabe unterstützen.

Die Slim Alcantara Ohrpolster bestehen aus zwei unterschiedlichen Alcantara-Ausführungen und weisen Perforationen an der Innenseite auf. Meze Audio beschreibt ihre Abstimmung als neutraler, mit einem sanfter und runder ausgelegten oberen Frequenzbereich.

Damit gibt der Hersteller dem Anwender eine einfache Möglichkeit, den Charakter des Kopfhörers ohne elektronische Klangregelung an persönliche Vorlieben und das übrige System anzupassen.

Metall, Carbonfaser und Leder

Optisch entfernt sich der Meze ARTA deutlich von einer rein funktionalen Studiokonstruktion. Präzisionsgefertigte Metallteile, Carbonfaser und Leder treffen auf eine offen gezeichnete Struktur, deren geschwungene Streben zugleich Bestandteil der Formgebung und der mechanischen Konstruktion sind.

Mit 495 g ist der Meze ARTA kein Leichtgewicht. Ein gepolstertes Kopfband und eine gezielte Verteilung der Masse sollen dennoch einen hohen Langzeitkomfort gewährleisten. Ob dies über längere Hörsitzungen gelingt, wird auch hier erst ein Praxistest zeigen können.

Entwicklung, akustische Abstimmung, mechanische Konstruktion, Qualitätskontrolle und Montage erfolgen nach Angaben des Unternehmens am Stammsitz in Baia Mare in Rumänien.

Vollständig zerlegbar und servicefähig

Der hohe Preis des Meze ARTA geht mit einem klar formulierten Anspruch an die Nutzungsdauer einher. Sämtliche wesentlichen Komponenten – von den Ohrpolstern und dem Kopfband über die Treiber bis zu den Ohrmuscheln – lassen sich zerlegen, warten oder ersetzen.

Das ist bei einem Produkt dieser Preisklasse weit mehr als ein sympathisches Detail. Ein Referenz-Kopfhörer sollte nicht wegen eines verschlissenen Bauteils oder eines mechanischen Defekts vollständig ersetzt werden müssen. Meze Audio schafft dafür zumindest konstruktiv die richtige Voraussetzung.

Zwei Anschlusskabel im Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören zwei jeweils 2 m lange Kabel. Beide verwenden versilberte LC-OFC-Leiter in einer zweisträngigen Konfiguration mit jeweils 161 Einzelleitern pro Strang und sind mit einer flexiblen SoftFlex-PVC-Isolierung sowie CNC-gefertigten Gehäusen aus eloxiertem Aluminium ausgestattet.

Ein Kabel endet in einem unsymmetrischen 6,3 mm Klinkenstecker, das zweite in einem symmetrischen 4-Pin XLR-Stecker. Kopfhörerseitig erfolgt der Anschluss über Dual 4-Pin Mini-XLR.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Neuer hochohmiger Treiber: Das High-Voltage-/Low-Current-Konzept soll eine besonders lineare und stabile Ansteuerung ermöglichen.

Das High-Voltage-/Low-Current-Konzept soll eine besonders lineare und stabile Ansteuerung ermöglichen. Klare Auslegung für Desktop-Systeme: Konkrete Verstärkerempfehlungen erleichtern die Zusammenstellung einer passenden Wiedergabekette.

Konkrete Verstärkerempfehlungen erleichtern die Zusammenstellung einer passenden Wiedergabekette. Zwei klangliche Abstimmungen: Duo Angled und Slim Alcantara Ohrpolster erlauben eine mechanische Anpassung des Klangcharakters.

Duo Angled und Slim Alcantara Ohrpolster erlauben eine mechanische Anpassung des Klangcharakters. Offene Akustikarchitektur: Angewinkelte Lamellen sollen Reflexionen reduzieren und eine besonders freie räumliche Darstellung unterstützen.

Angewinkelte Lamellen sollen Reflexionen reduzieren und eine besonders freie räumliche Darstellung unterstützen. Symmetrischer und unsymmetrischer Betrieb: Zwei hochwertige Kabel für 6,3-mm-Klinke und 4-Pin-XLR sind bereits enthalten.

Zwei hochwertige Kabel für 6,3-mm-Klinke und 4-Pin-XLR sind bereits enthalten. Langfristig servicefähig: Ohrpolster, Kopfband, Treiber und Ohrmuscheln lassen sich warten oder ersetzen.

Ohrpolster, Kopfband, Treiber und Ohrmuscheln lassen sich warten oder ersetzen. Fertigung in Rumänien: Entwicklung, Abstimmung, Qualitätskontrolle und Montage erfolgen am Sitz von Meze Audio in Baia Mare.

Entwicklung, Abstimmung, Qualitätskontrolle und Montage erfolgen am Sitz von Meze Audio in Baia Mare. Eigenständige Gestaltung: Metall, Carbonfaser und Leder verbinden die technische Konstruktion mit einer unverwechselbaren Formgebung.

Preis und Verfügbarkeit

Der offizielle Marktstart des Meze ARTA Open-back Reference Headphone erfolgt am 27. Juli 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 6.000,-. Zum Lieferumfang gehören die beiden Ohrpolster-Varianten Duo Angled und Slim Alcantara sowie zwei jeweils 2 m lange Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker beziehungsweise symmetrischem 4-Pin-XLR-Stecker. Informationen zur konkreten Verfügbarkeit bei den jeweiligen Fachhandelspartnern werden über die Vertriebskanäle von Meze Audio bekannt gegeben.

Wir meinen…

Der Meze ARTA ist ein bemerkenswert konsequentes Referenzmodell. Nicht allein die 225 Ohm Impedanz unterscheiden ihn von vielen anderen planarmagnetischen Kopfhörern, sondern vor allem die klare Auslegung auf hochwertige stationäre Verstärker, die akustisch wirksame Gitterkonstruktion und die Möglichkeit, den Klang über zwei Ohrpolster-Sets zu variieren. Besonders überzeugend erscheint der vollständig servicefähige Aufbau: Bei einem Kopfhörer für € 6.000,- darf eine langfristige Reparierbarkeit nicht als freiwillige Zugabe gelten, sondern muss Teil des Konzepts sein. Ob die von Meze Audio versprochene warm-neutrale Abstimmung und die außergewöhnlich weite Räumlichkeit den hohen Anspruch tatsächlich einlösen, muss nun ein ausführlicher Hörtest klären.

Produkt Meze ARTA Open-back Reference Headphones Preis € 6.000,-

Technische Daten Meze ARTA Open-back Reference Headphones

Produkt Meze ARTA Open-back Reference Headphones Charakterisierung Offener ohrumschließender Referenz-Kopfhörer Treibertyp Rinaro High Impedance Isodynamic Hybrid Array MZ5 HΩ Funktionsprinzip Offen Ankopplung Ohrumschließend Treiberform Oval Treiberabmessungen 102 × 73 mm Treibergewicht 84 g Membran Rinaro Parus ARTA Aktive Membranfläche 4.650 mm² Membrangewicht 0,10 g Treiberrahmen Glasfaserverstärktes ABS Frequenzbereich 3 Hz bis 115 kHz Impedanz 225 Ohm Empfindlichkeit 98 dB SPL/mW bei 1 kHz Maximaler Schalldruck Mehr als 130 dB SPL Klirrfaktor Weniger als 0,05 Prozent Kopfhöreranschluss Dual 4-Pin Mini-XLR Ohrpolster Duo Angled aus perforiertem Lammleder und Alcantara; Slim Alcantara Kabel 2 × 2 m, versilbertes LC-OFC, SoftFlex-PVC-Isolierung Verstärkerseitige Anschlüsse 6,3 mm-Klinke und symmetrischer 4-Pin XLR Gewicht 495 g Minimale Verstärkerleistung 200 mW an 225 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung Mehr als 500 mW an 225 Ohm Minimaler Spannungshub ±12 V Peak Empfohlener Spannungshub ±15 bis 18 V Peak Empfohlene Ausgangsimpedanz Weniger als 5 Ohm Fertigung Baia Mare, Rumänien

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Über Meze Audio

Quelle Meze Audio