M&K Sound IW150T Tripole, mit diesem außergewöhnlichen Lautsprecher-System adressiert M&K Sound besonders anspruchsvolle Home Cinema-Enthusiasten, und hat gleich mit dem M&K Sound C15S Subwoofer in Verbindung mit dem zugehörigen Leistungsverstärker Miller&Kreisel VA500 Blue Edition die richtigen Lösungen zur Abrundung dieses Surround Lautsprecher-Systems und damit eine perfekte Heimkino-Installation mit den Klang bester Kinos dieser Welt in den den eigenen vier Wänden.

Die Intension hinter diesem System ist es, Anwendern nicht nur beste Leistung zu bieten, sondern diese durch ein vollständig unsichtbares Surround System zu realisieren. Es handelt sich somit bei den Produkten M&K Sound IW150T Tripole und M&K Sound C15S Subwoofer mit Miller&Kreisel VA500 Blue Edition nicht nur um einen Einbau-Lautsprecher, sondern ebenso einen Installations-Subwoofer und dessen Endstufe.

M&K Sound IW150T Tripole

Mit Referenz-Klang aus dem Nichts bewirbt der dänische Spezialist M&K Sound den neuen M&K Sound IW150T Tripole, wie beschrieben, den neuen Einbau-Lautsprecher für Home Cinema-Installationen.

Im Prinzip handelt es sich beim neuen M&K Sound IW150T Tripole um eine überarbeitete Version des M&K Sound S150T, wie der Hersteller zu Protokoll gibt, der sich für eine wirklich unsichtbare Installation erstmals nahtlos in die Wand integrieren lässt.

Wie der Name schon erkennen lässt, setzt man hier – ebenso wie beim eben erwähnten M&K Sound S150T Surround Lautsprecher-System – auf eine so genannte Tripol-Anordnung der einzelnen Chassis, die laut Hersteller revolutionär sei und für eine einzigartige klangliche Umhüllung des Zuhörers Sorge trage.

Ausgestattet mit den hochwertigen Chassis und der Frequenzweiche seines berühmten Schwestermodells bietet der M&K Sound IW150T Tripole die gleichen überragenden Klangeigenschaften, so das Versprechen des Unternehmens.

Für die versprochene unsichtbare Installation soll hier aber nicht allein die Möglichkeit einer Installation bündig zur Wand sorgen, sondern auch der im Lieferumfang enthaltene Lautsprecher-Grill. Dieser ist ab Werk in Weiss gehalten, kann aber problemlos in jeder gewünschten Farbe lackiert werden.

M&K Sound C15S Subwoofer

Beim M&K Sound C15S Subwoofer handelt es sich um einen so genannten Installations-Subwoofer, eine Lösung also, die ebenfalls für die möglichst dezente Integration in den Hörraum konzipiert ist.

Interessant ist hierbei, dass der neue M&K Sound C15S Subwoofer lediglich auf ein einziges Chassis vertraut, und zwar ein 10 Zoll Chassis, wobei man diese Lösung konkret als 10 Zoll Dual-Push-Pull-Subwoofer auslegt und damit auf jenes Konzept setzt, das schon vom M&K Sound X10 Subwoofer bekannt ist.

Der Hersteller verspricht damit ein mächtiges Bassfundament bei herausragender Pegelfestigtkeit, wobei man hier tiefste Frequenzen abdecken kann, sodass der Bass nicht nur hör-, sondern gar fühlbar wird. Der M&K Sound C15S Subwoofer sei damit eine ideale Lösung selbst für große kundenspezifische Installationen.

Foto © M&K Sound | M&K Sound IW150T Tripole und M&K Sound C15S Subwoofer mit Miller&Kreisel V500 Blue Edition

Miller&Kreisel VA500 Blue Edition – Class D Endstufe

Als perfekter Spielpartner für den M&K Sound C15S Subwoofer weist der Hersteller die neue Miller&Kreisel VA500 Blue Edition Endstufe aus, die zusammen mit diesem Subwoofer von Grund auf neu entwickelt wurde.

Die Endstufe sei, so der Hersteller, eine Weiterentwicklung der Class D Verstärker die im Zusammenspiel mit den Subwoofern der M&K Sound V-Series entwickelt wurden. Ebenso wie diese soll sich auch die neue Miller&Kreisel VA500 Blue Edition durch höchste Effizienz und damit beeindruckender Leistung bei geringster Wärmeentwicklung auszeichnen. Ebenso habe man auf einen besonders geringen Verbrauch im Standby-Modus geachtet.

Wie bereits erwähnt wurde die Endstufe gemeinsam mit dem Subwoofer entwickelt, sodass die Miller&Kreisel VA500 Blue Edition in Verbindung mit dem M&K Sound C15S Subwoofer auch bei anspruchsvollem Quellmaterial mit akkurater Impulsfestigkeit und enormen Leistungsreserven auftrumpfen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei Systeme stehen bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung, wobei man anführen muss, dass man sich hiermit allen voran an Installations-Spezialisten richtet, die maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden realisieren. Die unverbindliche Preisempfehlung für den M&K Sound IW150T Tripole Einbau-Lautsprecher wird vom Hersteller mit € 1.380,- angegeben. Der M&K Sound C15S Subwoofer ist allein in Verbindung mit der Endstufe Miller&Kreisel VA500 Blue Edition verfügbar, und zwar zum empfohlenen Preis von € 3.360,-

Wir meinen…

Home Cinema auf höchstem Niveau soll mit den neuen Lösungen des Spezialisten M&K Sound erzielt werden, so das Versprechen des ausgewiesenen Spezialisten in diesem Bereich. Das besonders spannende an den Lösungen M&K Sound IW150T Tripole und M&K Sound C15S Subwoofer mit Miller&Kreisel VA500 Blue Edition ist aber, dass diese für eine nahezu unsichtbare Installation ausgelegt sind, sodass man moderne Surround Lösungen in besonders dezenter Art und Weise ohne Einbussen bei der Qualität realisieren kann.

Produkt M&K Sound IW150T Tripole

M&K Sound C15S Subwoofer

Miller&Kreisel VA500 Blue Edition Preis M&K Sound IW150T Tripole € 1.380,-

M&K Sound C15S Subwoofer & Miller&Kreisel VA500 Blue Edition € 3.360,-