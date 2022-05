Monitor Audio Cinergy Series – The ultimate Home Cinema Experience

In aller Kürze Nicht weniger als echtes Kino-Feeling soll die neue Lautsprecher-Serie Monitor Audio Cinergy Series aus dem Hause Monitor Audio Ltd. bieten.

Monitor Audio Cinergy Series, mit dieser neuen Produktreihe hat sich der englische Lautsprecher-Spezialist Monitor Audio Ltd. viel vorgenommen. Die Monitor Audio Cinergy Series bringe man ganz großes Kino direkt ins Haus, so lautet das Versprechen des Herstellers der hierbei von Systemen spricht, die sich somit in erster Linie an wahre Home Cinema-Enthusiasten richten. Ausgelegt sind die Produkte der Monitor Audio Cinergy Series übrigens mit Hinblick auf Custom Installation-Experten, die ihren Kunden damit maßgeschneiderte Lösungen anbieten können. Passend dazu präsentieren die Engländer diese Lösung nun erstmals im Rahmen der ISE 2022 in Barcelona.

Monitor Audio Cinergy Series – Fürs große Kino zuhause

Ausdrücklich muss man damit gleich zu Beginn festhalten, dass es sich bei den Lösungen der neuen Monitor Audio Cinergy Series nicht um Lautsprecher-Systeme im klassischen Sinne handelt, die etwa für die Realisierung eines Heimkinos im Wohnzimmer konzipiert sind, hier sprechen wir wirklich von Home Cinema-Lösungen, die als separater Raum, etwa im Keller realisiert werden.

„Wenn Sie sich für unser Cinergy-System entscheiden, haben Sie ein eigenes Kino, das das gesamte Erlebnis so real, eindringlich und natürlich wie möglich macht.“ Monitor Audio Ltd.

Vier Systeme vom Stand-Lautsprecher über Wandmontage-Lautsprecher bis hin zum Subwoofer

Die Produktlinie setzt sich aus vier Systemen zusammen, und zwar beginnend mit dem Monitor Audio Cinergy 300, der prinzipiell als Stand-Lautsprecher-System dienen kann, aber auch für die Wandmontage geeignet ist. Allein für die Wandmontage hingegen ist der Monitor Audio Cinergy 200 ausgelegt und wird wohl allen voran für den Einsatz als Center Speaker gewählt werden. Als Dritter im Bunde steht der ebenfalls als Wandmontage-Lautsprecher-System ausgelegte Monitor Audio Cinergy 100 parat, der allerdings in erster Linie für Surround konzipiert wurde. Nicht fehlen darf ein passender Subwoofer, der bei der neuen Monitor Audio Cinergy Series mit dem Monitor Audio Cinergy Sub15 zur Verfügung steht.

50 Jahre Erfahrung

Monitor Audio Ltd. feiert in diesem Jahr den bereits 50. Geburtstag und all die Erfahrungen, die man in den bisherigen fünf Jahrzehnten bei der Entwicklung von Lautsprecher-Systemen sammeln konnte, sollen in der neuen Monitor Audio Cinergy Series stecken, so das Versprechen der Engländer.

Flexibel in der Integration

Wir haben es schon angedeutet, ein ganz wesentliches Merkmal der neuen Monitor Audio Cinergy Series ist deren flexible Integration in verschiedenste Projekte. Dass die Modelle Monitor Audio Cinergy 100 und Monitor Audio Cinergy 200 als Wandmontage-Lautsprecher-Systeme ausgelegt sind, ist da noch nicht das wirklich herausragende, sondern vielmehr, dass es auch das eigentlich in Form eines Stand-Lautsprecher-Systems konzipierte Monitor Audio Cinergy 300 ebenfalls ermöglicht, an der Wand montiert zu werden, sofern man den Standfuss entfernt.

Demzufolge sind alle drei Lautsprecher-Systeme der Monitor Audio Cinergy Series vergleichsweise flach ausgeführt, um genau dies zu ermöglichen. Sie weisen zudem sehr solide ausgeführte Gehäuse aus MDF auf, das klangschädigende Resonanzen und Vibrationen im Ansatz unterbinden soll. Die dezent mattschwarze Lackierung aller Modelle dient natürlich der möglichst dezenten Integration in den Heimkino-Raum.

Ganz besonders hervorheben muss man in diesem Zusammenhang übrigens, dass die Mitten- und Hochton-Einheit bei allen drei Modellen der Monitor Audio Cinergy Series gedreht werden kann, sodass bei allen Modellen sowohl eine senkrechte als auch vertikale Wandmontage möglich ist.

Dies macht die Integration besonders einfach, da man den drei Modellen flexibel verschiedene Aufgaben überantworten kann, sei es nun als Speaker den linken und rechten Kanal, den Center- oder die verschiedenen Surround Channel.

„Die Monitor Audio Cinergy Series verfügt über ein intelligentes modulares Design, das Installateuren eine kreative Platzierung und eine einfache Installation ermöglicht. Verstellbare Isolierbügel ermöglichen verschiedene Befestigungsmethoden, und ein drehbares Mittel-Hochton-Array ermöglicht eine vertikale oder horizontale Installation ohne Beeinträchtigung der Klangqualität.“ Monitor Audio Ltd.

Monitor Audio MDP High-frequency Transducer

Wenn es um die technische Ausstattung geht, fahren die Engländer mit jenen Merkmalen auf, die seit Jahr und Tag maßgeblich für die tadellose Qualität ihrer Lautsprecher-Systeme sind, im konkreten Fall etwa Monitor Audio MDP High-frequency Transducer als Hochtöner.

Auf Basis der so genannten Monitor Audio Micro Pleated Diaphragm Technology sollen dieser Tweeter mit einer besonders feinen Darbietung mit präzisem, naturgetreuen Klang ohne Verzerrungen auftrumpfen.

Bei den Modellen Monitor Audio Cinergy 200 und Monitor Audio Cinergy 300 kommen gleich jeweils zwei dieser Tweeter zum Einsatz, die den Mittenton-Treiber in einer so genannten D’Appolito Anordnung flankieren.

Monitor Audio C-CAM Mid-range Driver

Für die Mittenton-Treiber setzen die Entwickler auf die bestens bekannten so genannten Monitor Audio C-CAM Mid-range Driver, die nach Ansicht von Monitor Audio Ltd. mit hoher Belastbarkeit, hoher Empfindlichkeit und breitem Abstrahlverhalten glänzen.

Monitor Audio RDT II Bass Driver

Die Monitor Audio Rigid Diaphragm Technology dient den Bass-Chassis als Basis, wobei es sich hierbei um einen Sandwich-Aufbau handelt, bei dem eine ultradünne, massearme Membran in Kombination mit einem wabenförmigen Nomex-Kern verbunden zum Einsatz kommt. Das soll den Tieftöner einerseits außergewöhnlich stabil als auch leicht machen und damit eine enorme Dynamik bei gleichzeitig geringsten Verzerrungen selbst bei hohem Pegel garantieren.

Ein Bassreflex-System sorgt zudem für mehr Souveränität im untersten Frequenzbereich, wobei die entsprechenden Bassreflex-Öffnungen als rechteckige Ports direkt an der Front ausgeführt sind.

Erwähnt sei noch, dass die Modelle der Monitor Audio Cinergy Series über Frequenzweichen verfügen, die für eine hohe Belastung ausgelegt sind. Zudem ist das Anschluss-Panel so ausgeführt, dass man die Speaker optimal im Verbund mit Monitor Audio Installation Amplifier und deren EQ Profilen einsetzen kann.

THX Certified Ultra

Ganz besonders betont Monitor Audio Ltd. natürlich, dass die neue Monitor Audio Cinergy Series von THX Ltd. mit THX Certified Ultra bedacht wurde. Dies sei der Goldstandard für beste Audio-Qualität im Home Cinema, so das Unternehmen, und garantiere Anwendern dieser Produktreihe nicht weniger als das ultimative Home Cinema Erlebnis.

Preise und Verfügbarkeit

Auch wenn Monitor Audio Ltd. die neue Monitor Audio Cinergy Series bereits jetzt im Rahmen der ISE 2022 in Barcelona ankündigt, so wird diese Lösung wohl auch auf der High End 2022 in München zu bestaunen sein. Dann wird man auch mit konkreten Preisen für diese Lösung aufwarten.

Wir meinen…

Ganz, ganz großes Kino verspricht Monitor Audio Ltd. mit den Lösungen der neuen Monitor Audio Cinergy Series, die die Engländer nunmehr allen voran für Custom Installation Experten präsentiert. Mit Heimkino im Wohnzimmer hat diese Produktlinie somit herzlich wenig zu tun, diese Lösungen sind für speziell gestaltete Räume konzipiert, erlauben hier aber alle Spielarten, die sich Home Cinema Enthusiasten nur erträumen können. Von einer 7.1.2-Kanal-Konfiguration für kleine und mittlere Heimkinos über Systeme mittlerer Größe mit etwa 7.1.4-Kanal bis hin zu großen Installation mit etwa 9.1.6-Kanal sei mit den Lösungen der Monitor Audio Cinergy Series nahezu alles möglich.

