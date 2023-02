In aller Kürze Die neuen Monitor Audio Installation Amplifier 2G präsentiert Monitor Audio Ltd. mit den Lösungen Monitor Audio IA60-4, Monitor Audio IA125-4, Monitor Audio IA750-2 und Monitor Audio IA750-4.

Die neue Monitor Audio Installation Amplifier 2G Series ist da, sie präsentiert sich mit den Modellen Monitor Audio IA60-4, Monitor Audio IA125-4, Monitor Audio IA750-2 und Monitor Audio IA750-4. Es ist somit gleich ein neues Quartett an Verstärker-Systemen, die das englische Unternehmen Monitor Audio Ltd. für den Bereich Custom Installation präsentiert. Ausgelegt seien diese Systeme für den Einsatz im Bereich Home Cinema als auch Multrioom Audio sein, wobei sie mit Flexibilität und vor allem Leistung glänzen sollen.

Ursprünglich bereits für Januar prognostiziert, konnte Monitor Audio Ltd. nunmehr im Rahmen der ISE 2023 in Barcelona mitteilen, dass diese neuen Lösungen mit März 2023 auf den Markt kommen.

Monitor Audio Installation Amplifier 2G

Es sind Verstärker-Systeme der zweiten Generation, die Monitor Audio Ltd. nunmehr mit den Modellen Monitor Audio IA60-4, Monitor Audio IA125-4, Monitor Audio IA750-2 und Monitor Audio IA750-4 präsentiert. Die neuen Modelle sollen sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie eine hohe Performance, smarte Ausstattungsmerkmale, eine einfache Installation sowie Bedienung, und nicht zuletzt eine hervorragende Klangqualität verbinden.

Netzwerk-Einbindung für komfortable Steuerung

Auch wenn es sich um Lösungen für den Custom Installation Bereich handelt, sollen die Monitor Audio Installation Amplifier 2G sich durch eine besonders einfache Steuerung auszeichnen. So sind alle neuen Modelle mit WiFi als auch einer klassischen Netzwerk-Schnittstelle ausgestattet, um Installern die simple Kontrolle über verschiedenste DSP-Funktionen zu ermöglichen und damit eine optimale Integration in Heimkino und so genannte Advanced Distributed Audio Systems ermöglichen. Die Steuerung erfolgt hierbei über ein übersichtlich aufgebautes Web-Interface, das mit jedwedem Web-Browser, sei es nun PC, Smartphone oder Tablet, einfach konfiguriert werden kann.

Selbstverständlich lassen sich die Lösungen direkt in Steuerungssysteme wie Crestron, RTI oder Control 4 einbinden.

Power Sharing Technology

Jedes Modell verfügt über die so genannte Power Sharing Technology, die es den Verstärkern ermöglicht, die Leistung dynamisch zu teilen und so die Leistung jedes Kanals zu maximieren, ohne dass eine Überbrückung erforderlich ist. Durch die Unterstützung von 70 V und 100 V sind die Verstärker aus dem Hause Monitor Audio Ltd. aber nicht nur für Installationen im Haus geeignet, sondern ebenso nach Ansicht des Unternehmens ideal für Gartensysteme.

Verstärker in Class D ausgeführt als Rack-Eiinbaulösungen

Monitor Audio Ltd. führt aus, dass die neuen Systeme Monitor Audio IA60-4, Monitor Audio IA125-4, Monitor Audio IA750-2 und Monitor Audio IA750-4 für den anvisierten Einsatz optimierte Class-D-Verstärker aufweisen, die allen voran für ein kleines Profil und einen kühleren Betrieb Sorge tragen. Die schlanken Gehäuse mit halber Breite (1 HE) und voller Breite (2 HE) ermöglichen eine hohe Leistungsdichte und passen in die meisten Racks.

Monitor Audio Ltd. verspricht, hiermit Lösungen bereit zu stellen, die mit zuverlässiger Leistung, totaler Performance und lebensechtem Klang aufwarten. Die zweite Generation der integrierten Verstärker biete die beste Technologie mit ultimativer Flexibilität für jedes Installationsprojekt.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA60-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA60-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA60-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA60-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA60-4

Monitor Audio IA60-4

Der neue Monitor Audio IA60-4 ist als kompakter Vierkanal-Verstärker ausgelegt, wobei jeder Kanal eine Leistung von 60 Watt liefert. Als Alternative kann dieser aber zweimal 125 Watt oder einmal 250 Watt bereit stellen. Ausgelegt als Gerät halber Breite mit 1 HE soll sich diese Lösung entweder für die Versorgung von zwei Zonen im Multiroom-Verbund, oder aber zur Ansteuerung von Höhen-Kanälen für etwa Dolby Atmos und DTS:X im Heimkino, zudem für kleine Installationen im Garten eignen.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA125-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA125-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA125-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA125-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA125-4

Monitor Audio IA125-4

Eine Spur leistungsstärker ist das zweite Modell der Monitor Audio Installation Amplifier 2G Series ausgefallen, das sich als System halber Rackbreite und einer Höheneinheit präsentiert, der Monitor Audio IA125-4. Damit lassen sich vier Kanäle mit jeweils 125 Watt bedienen, oder aber zwei Kanäle mit jeweils 250 Watt. Auch hierbei spricht der englische Hersteller davon, dass es sich um eine ideale Lösung für zwei Zonen bei Stereo-Anwendung, oder aber für die Höhenkanäle in einem Home Cinema handeln soll. Ebenso empfiehlt man dieses Verstärker-System für größere Installationen im Freien.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-2 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-2 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-2

Monitor Audio IA750-2

Als Monitor Audio IA750-2 High-power Amplifier mit erweiterter DSP-Funktionalität beschreibt Monitor Audio Ltd. die dritte Neuerung, wobei es sich hierbei allerdings um ein System voller Rack-Breite und mit zwei Höheneinheiten handelt. Die zwei Kanäle stellen eine Leistung von jeweils 750 Watt bzw. einmal 1.500 Watt bereit.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-4 Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IA750-4

Monitor Audio IA750-4

Wiederum vier Kanäle kann der vierte im Bunde bedienen, der neue Monitor Audio IA750-4. Dieser sei mit einer Leistung von stattlichen viermal 750 Watt selbst für große Installationen bestens gerüstet und stelle etwa auch für die Monitor Audio Cinergy Series für Home Theatre Systems mit THX Certified Ultra die ideale Grundlage dar.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio IMS-4 Music Streamer

Monitor Audio IMS-4 Music Streamer als idealer Spielpartner

Ausdrücklich verweist Monitor Audio Ltd. natürlich darauf, dass für die neuen Monitor Audio Installation Amplifier 2G in bewährter Art und Weise der Monitor Audio IMS-4 Music Streamer als idealer Spielpartner bereit stehe, speziell dann, wenn man basierend auf den Verstärker-Systemen ein Multiroom Audio System aufbauen will, sei es im privaten Umfeld, in der Gastronomie und Hotellerie, oder aber in Geschäfts- und Büroräumen.

Damit stehe ein Streaming-System basierend auf BluOS bereit, dass immerhin vier Zonen versorgen kann, und zwar inklusive aller Möglichkeiten betreffend flexibler Quellenwahl, Unterstützung hochauflösender Inhalte und einfachster Bedienung über entsprechender Apps, die diese Streaming-Plattform auszeichnet.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Monitor Audio Installation Amplifier 2G waren ursprünglich für Januar 2023 vorgesehen. Nun konnte man auf der ISE 2023 in Barcelona verkünden, dass diese im März 2023 im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der Preis für den Monitor Audio IA60-4 wird mit €1.349,-, der für den Monitor Audio IA125-4 mit € 1.999,- ausgewiesen. Für den Monitor Audio IA750-2 müsse man € 2.649,- und für den Monitor Audio IA750-4 € 4.000,- veranschlagen.

Wir meinen…

Monitor Audio Ltd. präsentiert mit den neuen Modellen Monitor Audio IA60-4, Monitor Audio IA125-4, Monitor Audio IA750-2 und Monitor Audio IA750-4 die so genannten Monitor Audio Installation Amplifier 2G, also die zweite Generation an Verstärker-Systemen für den Custom Installation Bereich. Diese sollen sich durch Leistung, einfachste Steuerung und hervorragenden Klang gleichermaßen für Multiroom Audio und Home Cinema eignen.

