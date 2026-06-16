In aller Kürze Die Monitor Audio Radius 4G Series umfasst kompakte Lautsprecher für Stereo, Heimkino und Wandmontage. Mit C-CAM RST III, C-CAM Gold-Hochtönern und flexiblem Zubehör richtet sie sich an anspruchsvolle Wohnraum- und Heimkino-Installationen.

Monitor Audio Ltd. erneuert mit der Monitor Audio Radius 4G Series eine Lautsprecherlinie, die bewusst nicht auf große Gehäuse und dominante Präsenz setzt, sondern auf kompakte Abmessungen, flexible Montage und wohnraumfreundliches Design. Die neue Generation wurde laut Hersteller vollständig neu entwickelt und richtet sich gleichermaßen an Anwender, die eine dezente Stereo-Lösung suchen, wie an Heimkino-Fans, die kompakte Lautsprecher elegant in den Raum integrieren möchten. Die Serie besteht aus drei Lautsprechermodellen, ergänzt um einen passenden Standfuß, ein Desktop-Pad sowie Wandhalterungen. Technisch greift Monitor Audio auf Entwicklungen zurück, die man aus größeren Serien des Unternehmens kennt, darunter C-CAM RST III und der C-CAM Gold-Hochtöner.

Key Facts Monitor Audio Radius 4G Series

Kompakte Lautsprecherlinie für Stereo, Heimkino und dezente Wohnraum-Integration

Drei Modelle: Monitor Audio Radius 1 4G, Monitor Audio Radius 3 4G und Monitor Audio Radius On-Wall 4G

C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner und C-CAM Gold-Hochtöner

UD- (Uniform Dispersion) Waveguide bei Monitor Audio Radius 3 4G und Monitor Audio Radius On-Wall 4G

Flexible Aufstellung auf Möbeln, am optionalen Standfuß, auf dem Schreibtisch oder an der Wand

Oberflächen in Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt

Preise ab € 478,- pro Paar für die Monitor Audio Radius 1 4G

Kompakte Lautsprecher für Räume, in denen Technik nicht dominieren soll

Die Monitor Audio Radius 4G Series folgt einem klaren Konzept: Sie soll hochwertigen Klang bieten, ohne den Raum optisch zu beherrschen. Damit bewegt sie sich genau in jenem Feld, das im modernen Wohnraum immer wichtiger wird. Lautsprecher sollen leistungsfähig sein, sich aber zugleich in Einrichtung, Architektur und Nutzungsgewohnheiten einfügen.

Monitor Audio positioniert die neue Radius 4G Series daher nicht nur als klassische HiFi-Lösung, sondern ausdrücklich auch als Option für Heimkino-Installationen und für dezente Beschallung in Büros, Ladenflächen oder anderen stilvoll eingerichteten Umgebungen. Entscheidend ist dabei die Flexibilität: Die kompakten Modelle lassen sich auf einem Lowboard, Sideboard oder Regal einsetzen, mit optionalem Zubehör auf einem Standfuß betreiben, auf dem Schreibtisch nutzen oder an der Wand montieren.

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Monitor Audio Radius 1 4G – Der kompakte Einstieg

Das kleinste Modell der Serie ist die Monitor Audio Radius 1 4G. Mit Abmessungen von 135 x 135 x 156 mm ist sie ausgesprochen kompakt und eignet sich damit für Situationen, in denen klassische Regallautsprecher bereits zu groß wirken würden. Monitor Audio sieht sie als Lösung für minimalistische Stereo-Setups, als kompakten Satelliten im Heimkino oder auch als Lautsprecher für den Nahfeldbetrieb.

Technisch arbeitet die Monitor Audio Radius 1 4G mit einem 4 Zoll C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner mit 102 mm Durchmesser sowie einem 19 mm C-CAM Gold-Hochtöner. Das Gehäuse ist geschlossen ausgeführt, was bei dieser Baugröße eine kontrollierte Abstimmung begünstigt. Für den Einsatz mit größerem Tiefbassanspruch empfiehlt sich, wie bei sehr kompakten Lautsprechern üblich, die Kombination mit einem Subwoofer.

Produkt Monitor Audio Radius 1 4G Charakterisierung Ultrakompakter Zwei-Wege-Lautsprecher für Stereo, Heimkino und Nahfeld-Anwendungen Gehäusekonzept 2-Wege Wirkungsgrad Freifeld 82 dB Empfohlene Verstärkerleistung 50 bis 100 Watt an 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 50 Watt Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,8 Ohm bei 950 Hz Treiberbestückung 1 x 4 Zoll RST III Tief-/Mitteltöner, 1 x 19 mm C-CAM Gold-Hochtöner Frequenzgang Freifeld 100 Hz bis 35 kHz Frequenzgang im Raum 100 Hz bis 35 kHz Maximaler Schalldruck 104 dB Bassprinzip Geschlossen Bassreflex-Abstimmfrequenz Nicht zutreffend Übergangsfrequenz LF/HF: 3,2 kHz Abmessungen H x B x T 135 x 135 x 156 mm Oberflächen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt Erhältlich als Paar Gewicht pro Stück 1,8 kg

Monitor Audio Radius 3 4G – mehr Volumen, mehr Reichweite

Die Monitor Audio Radius 3 4G ist das größere Kompaktmodell der Serie. Sie bleibt mit 255 x 150 x 201 mm weiterhin wohnraumfreundlich, bietet aber mehr Gehäusevolumen und eine größere Treiberbestückung. Zum Einsatz kommt ein 4,5 Zoll C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner mit 115 mm Durchmesser, kombiniert mit einem 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner.

Ein wesentlicher Unterschied zur kleineren Radius 1 4G ist der UD- (Uniform Dispersion) Waveguide, der bei der Radius 3 4G zur besseren Abstrahlung und zur saubereren Anbindung des Hochtons an den Mittelton beitragen soll. Das Modell arbeitet als Bassreflex-System und reicht laut technischen Daten im Raum bis 44 Hz hinab. Damit eignet es sich deutlich stärker als Hauptlautsprecher in kompakten Stereo-Systemen, kann aber ebenso als Front-, Rear- oder Surround-Lautsprecher in Heimkino-Anwendungen eingesetzt werden.

Produkt Monitor Audio Radius 3 4G Charakterisierung Kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher für Stereo- und Heimkino-Anwendungen Gehäusekonzept 2-Wege Wirkungsgrad Freifeld 84 dB Empfohlene Verstärkerleistung 75 bis 150 Watt an 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 75 Watt Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 4,0 Ohm bei 250 Hz Treiberbestückung 1 x 4,5 Zoll RST III Tief-/Mitteltöner, 1 x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Frequenzgang Freifeld 57 Hz bis 25 kHz Frequenzgang im Raum 44 Hz bis 25 kHz Maximaler Schalldruck 107 dB Bassprinzip Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 53 Hz Übergangsfrequenz LF/HF: 2,7 kHz Abmessungen H x B x T 255 x 150 x 201 mm Oberflächen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt Erhältlich als Paar Gewicht pro Stück 3,7 kg

Monitor Audio Radius On-Wall 4G – flach, flexibel, wandnah

Das dritte Modell der Serie ist die Monitor Audio Radius On-Wall 4G. Sie wurde direkt für die Wandmontage entwickelt und bringt die entsprechende Halterung bereits mit. Mit einer Tiefe von lediglich 78 mm bleibt sie ausgesprochen flach, wirkt an der Wand daher eher architektonisch integriert als technisch aufgesetzt.

Die Bestückung fällt aufwendiger aus: Zwei 4,5 Zoll C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner arbeiten mit einem 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner samt UD- (Uniform Dispersion) Waveguide zusammen. Dadurch empfiehlt sich die Monitor Audio Radius On-Wall 4G nicht nur als Wandlautsprecher für Musik, sondern auch als Center-Lautsprecher oder als LCR-Lösung im Heimkino. Das Monitor Audio Logo lässt sich für horizontale oder vertikale Montage umstecken, was die Integration zusätzlich erleichtert.

Produkt Monitor Audio Radius On-Wall 4G Charakterisierung Flacher Zwei-Wege-Wandlautsprecher für Stereo, Center- und LCR-Anwendungen Gehäusekonzept 2-Wege Wirkungsgrad installiert 90 dB Empfohlene Verstärkerleistung 100 bis 200 Watt an 4 Ohm Dauerbelastbarkeit 100 Watt Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 4,4 Ohm bei 700 Hz Treiberbestückung 2 x 4,5 Zoll RST III Tief-/Mitteltöner, 1 x 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Frequenzgang im Raum 69 Hz bis 25 kHz Maximaler Schalldruck 114 dB Bassprinzip Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 62 Hz Übergangsfrequenz LF/HF: 2,3 kHz Abmessungen H x B x T 750 x 154 x 78 mm Oberflächen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt Erhältlich als Stück Gewicht pro Stück 6,4 kg

C-CAM RST III, C-CAM Gold-Hochtöner und HiVe II

Akustisch setzt Monitor Audio bei der Radius 4G Series auf Technologien, die deutlich über eine reine Lifestyle-Lösung hinausgehen. Die C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner basieren auf einer keramisch beschichteten Aluminium-Magnesium-Membran mit Rigid Surface Technology der dritten Generation. Diese Membranstruktur soll laut Hersteller Verzerrungen und Resonanzen reduzieren und zugleich eine stabile, leichte und reaktionsschnelle Wiedergabe ermöglichen.

Auch die Hochtöner greifen auf Monitor Audios C-CAM-Technologie zurück. In der Radius 1 4G kommt eine 19 mm Variante zum Einsatz, während Radius 3 4G und Radius On-Wall 4G mit einem 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner ausgestattet sind. Bei den beiden größeren Modellen ergänzt der UD- (Uniform Dispersion) Waveguide die Hochtonsektion. Er soll das Rundstrahlverhalten verbessern und die akustische Verbindung zwischen Mittel- und Hochton homogener gestalten.

Bei den Bassreflex-Modellen setzt Monitor Audio zudem auf HiVe II Port-Technologie. Diese soll Turbulenzen im Bassreflexkanal reduzieren und den Luftstrom besser kontrollieren. In der Praxis zielt dies auf einen präziseren, trockeneren und dynamischeren Bass, ohne dass die kompakten Gehäuse über Gebühr belastet werden.

Schraubenloses Design mit akustischem Nutzen

Zum sauberen Erscheinungsbild trägt die Through-Bolt-Treiberfixierung bei. Die Treiber werden dabei nicht sichtbar von vorne verschraubt, sondern über Gewindestangen von hinten fixiert. Das sorgt nicht nur für eine glatte Front ohne sichtbare Schrauben, sondern erhöht zugleich die strukturelle Steifigkeit des Gehäuses.

Dieser konstruktive Ansatz ist bei Monitor Audio seit Jahren ein wichtiger Bestandteil vieler Lautsprecherlinien. Auch bei der Radius 4G Series dient er dazu, unerwünschte Gehäuseresonanzen zu verringern und die Treiber mechanisch präziser in das Gehäuse einzubinden. Die Gehäuse selbst werden in Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt angeboten.

Zubehör als Teil des Konzepts

Zur Radius 4G Series gehört nicht nur das Lautsprecher-Trio selbst, sondern auch ein durchdachtes Zubehörprogramm. Der Monitor Audio Radius Floor Stand 4G ist für die Radius 1 4G und Radius 3 4G ausgelegt und bringt die Lautsprecher auf eine sitzende Ohrhöhe von 780 mm. Das Standrohr dient zugleich als Kabelkanal, wodurch eine aufgeräumte Installation möglich wird. Die dreibeinige Konstruktion soll zudem einen sicheren Stand gewährleisten.

Für Desktop- und Nahfeldanwendungen bietet Monitor Audio das Radius Desk Pad 4G an. Es ist um 5 Grad geneigt, richtet den Lautsprecher damit leicht auf den Hörer aus und besteht aus Vollgummi, um Oberflächen zu schützen sowie Vibrationen zu reduzieren. Für die Wandmontage der Radius 1 4G und Radius 3 4G stehen die Halterungen MASM und FIX-M zur Verfügung, während die Monitor Audio Radius On-Wall 4G bereits mit integrierter Wandhalterung ausgeliefert wird.

Produkt Monitor Audio Radius Floor Stand 4G Monitor Audio Radius Desk Pad 4G Monitor Audio MASM Monitor Audio FIX-M Charakterisierung Standfuß für Radius 1 4G und Radius 3 4G Desktop-Pad für Radius 1 4G und Radius 3 4G Wandhalterung für Radius 1 4G und Radius 3 4G Wandhalterung für Radius 1 4G und Radius 3 4G Kompatibel mit Radius 1 4G, Radius 3 4G Radius 1 4G, Radius 3 4G Radius 1 4G, Radius 3 4G Radius 1 4G, Radius 3 4G Abmessungen H x B x T 780 x 510 x 444 mm 24 x 114 x 138 mm keine Angabe keine Angabe Oberflächen/Farben Weiß, Schwarz Schwarz Schwarz, Weiß, Silber Schwarz, Weiß Gewicht pro Stück 1,5 kg 0,4 kg keine Angabe keine Angabe Erhältlich als Paar Paar Stück Stück

Alle Vorteile auf einen Blick

Sehr kompakte Lautsprecher für dezente Stereo- und Heimkino-Lösungen

Flexible Integration auf Möbeln, am Standfuß, auf dem Schreibtisch oder an der Wand

Monitor Audio Radius On-Wall 4G auch als Center- oder LCR-Lösung einsetzbar

C-CAM RST III Tief-/Mitteltöner für präzise, dynamische Wiedergabe

C-CAM Gold-Hochtöner mit UD- (Uniform Dispersion) Waveguide bei den größeren Modellen

Through-Bolt-Treiberfixierung für saubere Optik und höhere Gehäusesteifigkeit

HiVe II Port-Technologie bei den Bassreflex-Modellen

Passendes Zubehör für wohnraumfreundliche und aufgeräumte Installation

Oberflächen in Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt

Preis und Verfügbarkeit

Die Monitor Audio Radius 4G Series soll ab Anfang Juli im Fachhandel erhältlich sein. Die Monitor Audio Radius 1 4G wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 478,- pro Paar angeboten, die Monitor Audio Radius 3 4G kostet € 678,- pro Paar. Die Monitor Audio Radius On-Wall 4G wird einzeln verkauft und liegt bei € 529,- pro Stück. Der Monitor Audio Radius Floor Stand 4G kostet € 348,- pro Paar, das Monitor Audio Radius Desk Pad 4G € 29,- pro Paar. Die Wandhalterung Monitor Audio MASM wird mit € 30,- pro Stück angegeben, die Monitor Audio FIX-M mit € 49,- pro Stück.

Wir meinen…

Die neue Monitor Audio Radius 4G Series ist keine Lautsprecherlinie, die mit Größe beeindrucken will. Ihr Reiz liegt vielmehr darin, dass Monitor Audio Ltd. ein sehr kompaktes Format mit ernsthafter Lautsprechertechnik verbindet. C-CAM RST III, C-CAM Gold-Hochtöner, UD- (Uniform Dispersion) Waveguide, HiVe II und Through-Bolt-Fixierung zeigen klar, dass hier nicht nur ein hübsches Wohnraumprodukt entstehen sollte. Besonders interessant ist die Serie für alle, die Stereo- oder Heimkino-Lösungen unauffällig, flexibel und dennoch hochwertig realisieren möchten.

Produkt Monitor Audio Radius 4G Series Preis Monitor Audio Radius 1 4G € 478,- pro Paar

Monitor Audio Radius 3 4G € 678,- pro Paar

Monitor Audio Radius On-Wall 4G € 529,- pro Stück

Monitor Audio Radius Floor Stand 4G € 348,- pro Paar

Monitor Audio Radius Desk Pad 4G € 29,- pro Paar

Monitor Audio MASM Wandhalterung € 30,- pro Stück

Monitor Audio FIX-M Wandhalterung € 49,- pro Stück

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