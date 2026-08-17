In aller Kürze Die Monitor Audio Silver 8G Series umfasst sieben Lautsprecher und löst die Monitor Audio Silver 7G Series mit einem gestrafften, technisch deutlich veränderten Programm ab. Neben zwei Kompakt- und zwei Standlautsprechern gehören ein Center, ein On-Wall-Modell und ein Dolby-Atmos-Aufsatzlautsprecher zur Serie. Neu sind unter anderem C-CAM RST III-Treiber, der weiterentwickelte C-CAM Gold-Hochtöner und die auf drei Ausführungen konzentrierte Oberflächenauswahl. Die Preise reichen von € 549,- pro Stück bis € 3.098,- pro Paar.

Die Monitor Audio Silver Series begleitet die englische Lautsprecher-Schmiede Monitor Audio Ltd. seit 1999 und nimmt im Programm des britischen Lautsprecher-Spezialisten jene Position ein, an der aufwendige Chassis-Technik, wohnraumgerechte Gestaltung und ein noch vergleichsweise breites Einsatzspektrum zusammentreffen. Bei der achten Generation beschränkt sich Monitor Audio Ltd. deshalb nicht auf Detailpflege. Die neue Monitor Audio Silver 8G Series wird auf sieben Modelle konzentriert, technisch enger an die aktuelle Monitor Audio Gold 6G Series herangeführt und in mehreren Bereichen neu konstruiert. Das betrifft die Tief-, Mittel- und Tiefmitteltöner ebenso wie den Hochtöner, die Frequenzweichen, die Bassreflexöffnungen und bei den Standlautsprechern sogar die Füße. Vor allem aber erhält jedes Modell eine klarere Aufgabe: vom kompakten Stereo-Lautsprecher für wandnahe Aufstellung über zwei leistungsfähige Dreiwege-Lösungen bis zum vollständigen Lautsprecher-Ensemble für modernes Home Cinema mit Dolby Atmos.

Key Facts Monitor Audio Silver 8G Series

Sieben Modelle: Monitor Audio Silver 50 8G, Monitor Audio Silver 100 8G, Monitor Audio Silver 300 8G, Monitor Audio Silver 500 8G, Monitor Audio Silver On-Wall 8G, Monitor Audio Silver Centre 8G und Monitor Audio Silver AMS 8G

Zwei Kompaktlautsprecher, zwei Standlautsprecher, ein On-Wall-Lautsprecher, ein Center-Lautsprecher und ein Dolby-Atmos-Aufsatzlautsprecher

Neue C-CAM RST III-Tief-, Tiefmittel- und Mitteltöner

Weiterentwickelter 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner mit flacherem Uniform Dispersion Waveguide II

Zweiwege- und Dreiwege-Konstruktionen, Bassreflex- oder geschlossenes Gehäuse je nach Modell

Drei Ausführungen: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss

Preise von € 549,- pro Stück bis € 3.098,- pro Paar, verfügbar ab Mitte August 2026

Monitor Audio Silver 8G Series – Neuordnung statt bloßem Generationswechsel

Die Reduktion auf sieben Modelle täuscht zunächst darüber hinweg, wie grundlegend Monitor Audio Ltd. das Programm neu aufgeteilt hat. Die Monitor Audio Silver 50 8G übernimmt künftig die Rolle der kompakten Zweiwege-Lösung und ersetzt in der Modelllogik sowohl die Monitor Audio Silver 50 7G als auch die Monitor Audio Silver 100 7G. Darüber positioniert sich die deutlich größere Monitor Audio Silver 100 8G als Dreiwege-Kompaktlautsprecher und deckt damit zugleich jenen Bereich ab, den bislang die Monitor Audio Silver 200 7G als besonders schlanker Standlautsprecher besetzte.

Bei den Standlautsprechern bleibt es bei der Monitor Audio Silver 300 8G und der Monitor Audio Silver 500 8G. Im Home-Cinema-Bereich ersetzt die Monitor Audio Silver Centre 8G die bisherige Monitor Audio Silver C250 7G. Besonders deutlich fällt der Wechsel bei der Surround-Lösung aus: An die Stelle der als Bi- oder Dipol ausgelegten Monitor Audio Silver FX 7G tritt die Monitor Audio Silver On-Wall 8G als Direktstrahler. Sie kann vertikal als Stereo- oder Surround-Lautsprecher und horizontal als LCR-Lautsprecher unter einem Fernseher oder hinter einer akustisch transparenten Leinwand eingesetzt werden. Die Monitor Audio Silver AMS 8G bleibt schließlich als Aufsatzlautsprecher für reflektierte Dolby-Atmos-Höhenkanäle im Programm.

Monitor Audio Ltd. beschreibt die klangliche Abstimmung der achten Generation als etwas wärmer und runder als jene der Silver 7G Series. Das soll die Kombination mit unterschiedlich abgestimmten Verstärkern erleichtern und zugleich einer Aufstellung in modern eingerichteten, akustisch oft nur wenig bedämpften Wohnräumen entgegenkommen. Damit benennt der Hersteller ein klares Entwicklungsziel, das über höhere Belastbarkeit und größere Maximalpegel hinausgeht.

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C-CAM RST III – Neue Chassis für mehr Kontrolle und Belastbarkeit

C-CAM steht bei Monitor Audio für Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium. Für die Monitor Audio Silver 8G Series wird diese bekannte Membrantechnologie mit der dritten Generation der Rigid Surface Technology kombiniert. Das neu geformte RST III-Muster soll die Membran versteifen, ihre Neigung zu Partialschwingungen reduzieren und zugleich eine gleichmäßigere Kraftverteilung über die gesamte Fläche gewährleisten.

Die eigentlichen Änderungen reichen jedoch deutlich weiter. Monitor Audio Ltd. setzt auf neu abgestimmte Sicken, die von der Monitor Audio Gold 6G Series abgeleitet wurden, progressive anstelle linearer Zentrierspinnen sowie überarbeitete Schwingspulen und eine verbesserte Belüftung. Die progressive Zentrierspinne führt die Schwingspule bei größerer Auslenkung kontrollierter im Magnetspalt, während die optimierte Wärmeabfuhr auch bei hoher Belastung stabilere Arbeitsbedingungen schaffen soll. Nach Angaben des Herstellers steigen damit Präzision, Pegelfestigkeit und Belastbarkeit, ohne den kontrollierten Charakter der Chassis aufzugeben.

Die 76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner der Monitor Audio Silver 100 8G, Monitor Audio Silver 300 8G, Monitor Audio Silver 500 8G und Monitor Audio Silver Centre 8G arbeiten jeweils in einer eigenen, vollständig geschlossenen Kammer. Der Mitteltöner bleibt damit vom wechselnden Luftdruck der Tieftöner im Hauptgehäuse entkoppelt. Gerade bei Stimmen und akustischen Instrumenten soll dies Verfärbungen reduzieren und eine stabilere, klarer umrissene Wiedergabe ermöglichen.

Neuer C-CAM Gold-Hochtöner mit flacherem UD Waveguide II

Auch der 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner wurde für die Monitor Audio Silver 8G Series umfassend überarbeitet. An die Stelle des bisherigen Ferritmagneten tritt ein Neodym-Ringmagnet mit höherer Energiedichte und geringerem magnetischen Streufeld. Ein zusätzlicher Kupfer-Kurzschlussring soll die Impedanz stabilisieren und durch die Schwingspulenbewegung entstehende Wirbelströme kontrollieren. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch ein belüftetes Gehäuse, einen optimierten Kompressionsring und eine veränderte Gehäusegeometrie.

Der bereits aus der vorherigen Generation bekannte Uniform Dispersion Waveguide II fällt nun flacher aus. Monitor Audio Ltd. verspricht sich davon ein gleichmäßigeres horizontales und vertikales Abstrahlverhalten, einen größeren nutzbaren Hörbereich und eine bessere akustische Anbindung an den Mittel- beziehungsweise Tiefmitteltöner. Bei der Monitor Audio Silver AMS 8G kommt eine speziell auf die reflektierte Höhenwiedergabe abgestimmte Variante des Waveguides zum Einsatz.

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Überarbeitete Frequenzweichen und strömungsoptimierte Bassreflexöffnungen

Die neue Chassis-Generation wird mit eigens neu abgestimmten Frequenzweichen kombiniert. Strenger selektierte Kondensatoren, Spulen und Widerstände sollen Signalverluste und Verfärbungen verringern und insbesondere an den Übergangsfrequenzen für ein homogeneres Zusammenspiel der Wege sorgen.

Bei den Bassreflexmodellen kommen größere HiVe III-Bassreflexöffnungen mit strömungsoptimierter Innengeometrie zum Einsatz. Die geformten und geriffelten Kanäle sollen Turbulenzen sowie hörbare Strömungsgeräusche reduzieren und zugleich einen schnelleren Druckausgleich im Gehäuse erlauben. Die Monitor Audio Silver Centre 8G und die Monitor Audio Silver AMS 8G sind hingegen geschlossen ausgeführt. Beim Center erleichtert dies die Aufstellung in einem Möbel oder nahe an der Wand; beim Dolby-Atmos-Modul unterstützt das geschlossene Volumen die eindeutig definierte Abstimmung des nach oben abstrahlenden Systems.

18 mm MDF, Through-Bolt-Montage und drei Oberflächen

Die Gehäuse der Monitor Audio Silver 8G Series bestehen aus 18 mm MDF und sind intern versteift. Sämtliche Chassis werden über die von Monitor Audio bekannte Through-Bolt-Konstruktion mit jeweils einer von der Rückseite durch das Gehäuse geführten Gewindestange fixiert. Dadurch bleiben an der Schallwand keine Befestigungsschrauben sichtbar; zugleich verspannt die Konstruktion Chassis, Schallwand und Gehäuse miteinander und soll unerwünschte Resonanzen reduzieren.

Zur Wahl stehen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss. Bei Letzterem handelt es sich um ein aus mehreren Echtholzschichten aufgebautes und maschinell bearbeitetes Furnier. Damit will Monitor Audio Ltd. eine über verschiedene Lautsprecher und Produktionszeiträume hinweg möglichst einheitliche Farbe und Maserung erreichen – ein durchaus praktischer Punkt, wenn ein Stereo-System später zum Mehrkanal-Setup erweitert wird. Magnetisch haftende Lautsprecherabdeckungen gehören zum Lieferumfang.

Die beiden Standlautsprecher erhalten neu konstruierte Outrigger-Füße, deren Form sich an der Monitor Audio Platinum 3G Series orientiert. Der Verstellmechanismus ist von oben zugänglich, sodass sich die Lautsprecher nivellieren lassen, ohne das Gehäuse dafür ankippen zu müssen. Integrierte Gummifüße sind für harte Böden vorgesehen, Spikes für Teppichböden liegen bei.

Monitor Audio Silver 50 8G – Der kompakte Einstieg

Die Monitor Audio Silver 50 8G ist ein Zweiwege-Kompaktlautsprecher mit einem 152 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner und dem neuen 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner. Mit 335 × 185 × 332 mm bleibt sie vergleichsweise kompakt, reicht laut Datenblatt im Raum dennoch bis 43 Hz hinab und erzielt einen maximalen Schalldruck von 110 dB.

Monitor Audio Ltd. hat die Monitor Audio Silver 50 8G ausdrücklich für eine wandnahe Aufstellung abgestimmt. Sie soll in kleineren Räumen um 20 m² und bei begrenzter Stellfläche ihre Stärken ausspielen. Der empfohlene Verstärkerbereich liegt bei 50 bis 200 W an 4 Ohm, die Dauerbelastbarkeit bei 100 W.

Technische Daten Monitor Audio Silver 50 8G

Produkt Monitor Audio Silver 50 8G Charakterisierung Zweiwege-Kompaktlautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 43 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 86,5 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,8 Ohm bei 240 Hz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 110 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 100 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 50 bis 200 W an 4 Ohm Bassprinzip HiVe III Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 52 Hz Übergangsfrequenz Tiefmittel/Hoch: 2,6 kHz Treiberbestückung 1 × 152 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 335 × 185 × 332 mm Gewicht pro Stück 8,2 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Paar

Monitor Audio Silver 100 8G – Drei Wege im Kompaktformat

Die Monitor Audio Silver 100 8G ist konzeptionell das interessanteste neue Modell der Serie. Aus dem bisherigen großvolumigen Zweiwege-Lautsprecher wird eine Dreiwege-Konstruktion mit 203 mm Tieftöner, 76 mm Mitteltöner in eigener Kammer und 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner. Damit orientiert sie sich im grundsätzlichen Aufbau an der Monitor Audio Gold 100 6G, bleibt preislich jedoch innerhalb der Silver Series.

Mit 440 × 230 × 354 mm ist sie sichtbar größer als die Monitor Audio Silver 50 8G und für die Aufstellung auf einem stabilen Standfuß, Lowboard oder Sideboard vorgesehen. Der Hersteller empfiehlt mindestens 20 cm Abstand zur Rückwand und nennt Räume bis etwa 30 m² als passende Größenordnung. Der Frequenzgang wird mit 33 Hz bis 35 kHz angegeben, der maximale Schalldruck mit 114 dB. Für die Verstärkung nennt Monitor Audio einen Bereich von 100 bis 400 W an 4 Ohm.

Technische Daten Monitor Audio Silver 100 8G

Produkt Monitor Audio Silver 100 8G Charakterisierung Dreiwege-Kompaktlautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 33 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 87 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,7 Ohm bei 140 Hz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 114 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 200 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 100 bis 400 W an 4 Ohm Bassprinzip HiVe III Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 37 Hz Übergangsfrequenzen Tief/Mittel: 610 Hz; Mittel/Hoch: 2,9 kHz Treiberbestückung 1 × 203 mm C-CAM RST III-Tieftöner; 1 × 76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 440 × 230 × 354 mm Gewicht pro Stück 12,1 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Paar

Monitor Audio Silver 300 8G – Schlanker Dreiwege-Standlautsprecher

Die Monitor Audio Silver 300 8G kombiniert zwei 152 mm C-CAM RST III-Tieftöner mit dem gekapselten 76 mm Mitteltöner und dem 25 mm Gold-Hochtöner. Sie erreicht laut Hersteller 30 Hz im Raum und einen maximalen Schalldruck von 116 dB. Gegenüber der Monitor Audio Silver 300 7G steigt der angegebene Maximalpegel damit um 6 dB.

Mit einer Höhe von 1.020 mm bleibt die Monitor Audio Silver 300 8G wohnraumfreundlicher als das Flaggschiff. Ein Wandabstand ab etwa 20 cm und Räume bis ungefähr 40 m² werden als sinnvoller Einsatzbereich genannt. Die empfohlene Verstärkerleistung beträgt 100 bis 400 W an 4 Ohm.

Technische Daten Monitor Audio Silver 300 8G

Produkt Monitor Audio Silver 300 8G Charakterisierung Dreiwege-Standlautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 30 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 88 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,9 Ohm bei 3 kHz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 116 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 200 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 100 bis 400 W an 4 Ohm Bassprinzip HiVe III Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 41 Hz Übergangsfrequenzen Tief/Mittel: 610 Hz; Mittel/Hoch: 3,3 kHz Treiberbestückung 2 × 152 mm C-CAM RST III-Tieftöner; 1 × 76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 1.020 × 295 × 410 mm Gewicht pro Stück 19,3 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Paar

Monitor Audio Silver 500 8G – Das Flaggschiff mit zwei 203-mm-Tieftönern

An der Spitze der Baureihe steht die Monitor Audio Silver 500 8G. Zwei 203 mm C-CAM RST III-Tieftöner, der separate 76 mm Mitteltöner und der neue Hochtöner bilden ein groß dimensioniertes Dreiwege-System. Der Frequenzgang wird mit 28 Hz bis 35 kHz angegeben, der maximale Schalldruck mit 119 dB pro Lautsprecher. Die Dauerbelastbarkeit beträgt 250 W, empfohlen werden Verstärker mit 125 bis 500 W an 4 Ohm.

Die Monitor Audio Silver 500 8G misst einschließlich Füßen 1.120 × 340 × 432 mm und wiegt 24,3 kg pro Stück. Monitor Audio Ltd. sieht sie für größere Räume bis ungefähr 50 m² vor und empfiehlt mindestens 30 cm Abstand zur Rückwand. Damit ist sie jene Lösung der Serie, die für hohe Pegel, große Hörabstände und möglichst weitreichenden Tiefgang ohne zwingende Unterstützung durch einen Subwoofer ausgelegt wurde.

Technische Daten Monitor Audio Silver 500 8G

Produkt Monitor Audio Silver 500 8G Charakterisierung Dreiwege-Standlautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 28 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 90 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,6 Ohm bei 2 kHz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 119 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 250 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 125 bis 500 W an 4 Ohm Bassprinzip HiVe III Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 33 Hz Übergangsfrequenzen Tief/Mittel: 640 Hz; Mittel/Hoch: 2,8 kHz Treiberbestückung 2 × 203 mm C-CAM RST III-Tieftöner; 1 × 76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 1.120 × 340 × 432 mm Gewicht pro Stück 24,3 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Paar

Monitor Audio Silver On-Wall 8G – Stereo, Surround oder LCR

Die Monitor Audio Silver On-Wall 8G ist weit vielseitiger angelegt als die Monitor Audio Silver FX 7G, die sie ersetzt. Der neue Lautsprecher arbeitet als klassischer Direktstrahler mit einem 152 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner und einem 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner. Eine integrierte Wandhalterung erlaubt die vertikale wie horizontale Montage.

Vertikal lässt sich die Monitor Audio Silver On-Wall 8G als kompakter Stereo-Lautsprecher oder als Surround-Kanal einsetzen. Horizontal kann sie als linker, mittlerer oder rechter Frontlautsprecher unter einem Bildschirm beziehungsweise hinter einer akustisch transparenten Leinwand montiert werden. Die Direktstrahler-Auslegung entspricht den Empfehlungen für objektbasierte Home-Cinema-Systeme mit Dolby Atmos und DTS. An der Wand montiert erreicht das System laut Hersteller 44 Hz bis 35 kHz, 88 dB Wirkungsgrad und maximal 112 dB Schalldruck.

Technische Daten Monitor Audio Silver On-Wall 8G

Produkt Monitor Audio Silver On-Wall 8G Charakterisierung Zweiwege-On-Wall-Lautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 44 Hz bis 35 kHz, an der Wand Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 88 dB, an der Wand Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 5,5 Ohm bei 20 kHz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 112 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 100 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 50 bis 200 W an 4 Ohm Bassprinzip HiVe III Bassreflex Bassreflex-Abstimmfrequenz 47 Hz Übergangsfrequenz Tiefmittel/Hoch: 2,9 kHz Treiberbestückung 1 × 152 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 465 × 300 × 135 mm Gewicht pro Stück 8,9 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Stück

Monitor Audio Silver Centre 8G – Geschlossenes Dreiwege-Konzept

Die Monitor Audio Silver Centre 8G setzt auf zwei 152 mm Tieftöner, einen gekapselten 76 mm Mitteltöner und den 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner. Anders als die Stereo-Modelle und die On-Wall-Lösung arbeitet der Center in einem geschlossenen Gehäuse. Das erleichtert seine Platzierung in einem offenen oder geschlossenen Möbel sowie nahe an der Rückwand.

Mit einer Dauerbelastbarkeit von 200 W und einem maximalen Schalldruck von 120 dB weist die Monitor Audio Silver Centre 8G auf dem Papier die größte Pegelreserve innerhalb der Serie aus. Der Frequenzgang beginnt bei 66 Hz, womit die Bassverwaltung eines AV-Receivers oder AV-Prozessors die tieferen Frequenzen an einen Subwoofer übergeben kann.

Technische Daten Monitor Audio Silver Centre 8G

Produkt Monitor Audio Silver Centre 8G Charakterisierung Dreiwege-Center-Lautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 66 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 89 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 4,0 Ohm bei 160 Hz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 120 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 200 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 100 bis 400 W an 4 Ohm Bassprinzip Geschlossen Bassreflex-Abstimmfrequenz – Übergangsfrequenzen Tief/Mittel: 620 Hz; Mittel/Hoch: 3,0 kHz Treiberbestückung 2 × 152 mm C-CAM RST III-Tieftöner; 1 × 76 mm C-CAM RST III-Mitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 205 × 511 × 272 mm Gewicht pro Stück 11,7 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Stück

Monitor Audio Silver AMS 8G – Höhenkanäle ohne Deckeneinbau

Die Monitor Audio Silver AMS 8G ist als nach oben abstrahlender Dolby-Atmos-Aufsatzlautsprecher konzipiert. Ihr Gehäuse ist so ausgelegt, dass sie formal auf die Monitor Audio Silver 50 8G und die Monitor Audio Silver 300 8G abgestimmt ist. Ein 133 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner und ein 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner mit speziell optimiertem Waveguide strahlen zur Decke, von der die Höheninformationen zum Hörplatz reflektiert werden.

Das geschlossene Zweiwege-System deckt 82 Hz bis 35 kHz ab, erreicht 85,5 dB Wirkungsgrad und einen maximalen Schalldruck von 111 dB. Die empfohlene Verstärkerleistung reicht von 30 bis 120 W an 4 Ohm.

Technische Daten Monitor Audio Silver AMS 8G

Produkt Monitor Audio Silver AMS 8G Charakterisierung Zweiwege-Dolby-Atmos-Aufsatzlautsprecher Frequenzgang im Raum (-6 dB) 82 Hz bis 35 kHz Wirkungsgrad, 2,83 V/1 m 85,5 dB, Freifeld Nominalimpedanz 8 Ohm Minimalimpedanz 3,5 Ohm bei 6,8 kHz Maximaler Schalldruck, AES75, Z-gewichtet 111 dB Dauerbelastbarkeit nach CTA 426-B 60 W Empfohlene Verstärkerleistung, RMS-Musiksignal 30 bis 120 W an 4 Ohm Bassprinzip Geschlossen Bassreflex-Abstimmfrequenz – Übergangsfrequenz Tiefmittel/Hoch: 2,8 kHz Treiberbestückung 1 × 133 mm C-CAM RST III-Tiefmitteltöner; 1 × 25 mm C-CAM Gold-Hochtöner mit optimiertem Waveguide Abmessungen inklusive Zubehör, H × B × T 185 × 185 × 312 mm Gewicht pro Stück 4,5 kg Ausführungen Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt, Europäische Walnuss Erhältlich als Paar

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Silver 8G Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Silver 8G Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Silver 8G Series

Für Stereo und vollständige Home-Cinema-Systeme

Mit den vier Hauptlautsprechern deckt Monitor Audio Ltd. Wohnräume von kleinen Stereo-Setups bis zu deutlich größeren Hör- und Heimkinoräumen ab. Die Monitor Audio Silver 50 8G und die Monitor Audio Silver 100 8G lassen sich als kompakte Hauptlautsprecher oder als hochwertige Surround-Lösungen verwenden; die Monitor Audio Silver 300 8G und die Monitor Audio Silver 500 8G übernehmen die Frontkanäle in leistungsfähigen Stereo- und Mehrkanal-Systemen.

Monitor Audio Silver Centre 8G, Monitor Audio Silver On-Wall 8G und Monitor Audio Silver AMS 8G ergänzen dieses Programm zu einer in Technik und Gestaltung durchgängigen Home-Cinema-Lösung. Für den Tiefbass verweist Monitor Audio auf die separat angebotenen Subwoofer der Monitor Audio Vestra Series und Monitor Audio Anthra Series. Damit bleibt die Silver 8G Series selbst auf passive Haupt-, Center-, Surround- und Höhenlautsprecher konzentriert.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Klar gegliedertes Modellprogramm: Sieben Lautsprecher decken kompakte Stereo-Systeme, große Standlautsprecher-Setups und vollständiges Home Cinema ab.

Sieben Lautsprecher decken kompakte Stereo-Systeme, große Standlautsprecher-Setups und vollständiges Home Cinema ab. Echter Dreiwege-Kompaktlautsprecher: Die Monitor Audio Silver 100 8G verbindet einen 203 mm Tieftöner mit einem eigenständig gekapselten Mitteltöner.

Die Monitor Audio Silver 100 8G verbindet einen 203 mm Tieftöner mit einem eigenständig gekapselten Mitteltöner. Mehr Reserven als bei der Silver 7G Series: Die höheren Maximalpegel erweitern den Einsatzbereich in größeren Räumen und dynamisch ausgelegten Heimkinos.

Die höheren Maximalpegel erweitern den Einsatzbereich in größeren Räumen und dynamisch ausgelegten Heimkinos. Flexible Wandlösung: Die Monitor Audio Silver On-Wall 8G kann vertikal für Stereo oder Surround und horizontal als LCR-Lautsprecher eingesetzt werden.

Die Monitor Audio Silver On-Wall 8G kann vertikal für Stereo oder Surround und horizontal als LCR-Lautsprecher eingesetzt werden. Einheitliche Technik: C-CAM RST III-Chassis und der neue C-CAM Gold-Hochtöner schaffen eine konsistente Basis über alle Modelle hinweg.

C-CAM RST III-Chassis und der neue C-CAM Gold-Hochtöner schaffen eine konsistente Basis über alle Modelle hinweg. Praxisgerechte Aufstellung: Wandnah abgestimmte Kompaktmodelle, ein geschlossenes Center-Gehäuse und von oben nivellierbare Standlautsprecher erleichtern die Integration.

Wandnah abgestimmte Kompaktmodelle, ein geschlossenes Center-Gehäuse und von oben nivellierbare Standlautsprecher erleichtern die Integration. Drei durchgängige Ausführungen: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss stehen für sämtliche sieben Lautsprecher zur Wahl.

Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäische Walnuss stehen für sämtliche sieben Lautsprecher zur Wahl. Für spätere Erweiterungen geeignet: Ein Stereo-System kann mit optisch und technisch passenden Center-, Surround- und Dolby-Atmos-Lautsprechern ausgebaut werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Monitor Audio Silver 8G Series soll ab Mitte August 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Die Monitor Audio Silver 50 8G kostet € 998,- pro Paar, die Monitor Audio Silver 100 8G € 1.798,- pro Paar, die Monitor Audio Silver 300 8G € 2.398,- pro Paar und die Monitor Audio Silver 500 8G € 3.098,- pro Paar. Die Monitor Audio Silver On-Wall 8G wird zum Preis von € 549,- pro Stück angeboten, die Monitor Audio Silver Centre 8G zum Preis von € 999,- pro Stück. Für die Monitor Audio Silver AMS 8G nennt Monitor Audio Ltd. einen Preis von € 1.098,- pro Paar. Alle Modelle stehen in Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt und Europäischer Walnuss zur Verfügung.

Wir meinen…

Der eigentliche Fortschritt der Monitor Audio Silver 8G Series des englischen Spezialisten Monitor Audio Ltd. liegt zunächst in der Modellaufteilung, hinzu kommen neueste technologische Merkmale. Die Monitor Audio Silver 100 8G ist nun ein echter Dreiwege-Kompaktlautsprecher; die Monitor Audio Silver On-Wall 8G kann als Stereo-, Surround- oder LCR-Lautsprecher wesentlich mehr als der bisherige FX-Diffusstrahler. RST III, der neue Hochtöner sowie die überarbeiteten Frequenzweichen und Bassreflexöffnungen liefern die technische Grundlage für den Generationswechsel. Zugleich verschwindet die Monitor Audio Silver 200 aus dem Programm. Das ist nachvollziehbar: Zwischen der neuen Monitor Audio Silver 100 8G und der Monitor Audio Silver 300 8G wäre ihre Rolle nur noch schwer zu erklären.

Produkt Monitor Audio Silver 8G Series Preis Monitor Audio Silver 50 8G: € 998,- pro Paar

Monitor Audio Silver 100 8G: € 1.798,- pro Paar

Monitor Audio Silver 300 8G: € 2.398,- pro Paar

Monitor Audio Silver 500 8G: € 3.098,- pro Paar

Monitor Audio Silver On-Wall 8G: € 549,- pro Stück

Monitor Audio Silver Centre 8G: € 999,- pro Stück

Monitor Audio Silver AMS 8G: € 1.098,- pro Paar

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Quelle Monitor Audio Ltd