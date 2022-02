MOON MiND2 Technology mit TIDAL Connect

Die kanadische HiFI-Schmiede MOON by Simaudio Ltd. bietet in ihrem Produktsortiment verschiedenste Streaming-Lösungen an und setzt hierbei auf eine eigens entwickelte Streaming-Plattform. Diese Streaming-Plattform trägt die Bezeichnung MOON MiND2 Technology und findet sich etwa in Vorstufen, D/A-Wandlern oder All-in-One Systemen.

MOON MiND2 Technology, diese Produktbezeichnung steht für Moon Intelligent Network Device und soll sich durch eine besonders hohe Qualität bei der Signalverarbeitung und zusammen mit der entsprechenden App durch hohen Bedienkomfort sowie eine flexible Nutzung auszeichnen.

TIDAL und TIDAL Connect

Schon bislang konnten Anwender, die auf eine Streaming-Lösung aus dem Hause MOON by Simaudio vertrauten, natürlich unter anderem auf den Streaming-Dienst TIDAL zugreifen. Nunmehr erweitern die Kanadier allerdings die Möglichkeiten der Streaming-Plattform MOON MiND2 rund um TIDAL um eine sehr wesentliche Funktion, und zwar TIDAL Connect.

TIDAL Connect für alle aktuellen Produkte mit MOON MiND2 Technology

TIDAL Connect stellt eine Möglichkeit dar, den Dienst TIDAL auf besonders simple Art und Weise einzusetzen. Während man bislang auf die eigene App von MOON by Simaudio für die Musik-Wiedergabe von Inhalten über TIDAL angewiesen war, kann jedwede Streaming-Lösung, die TIDAL Connect unterstützt, auch direkt allein mit der TIDAL App ausgewählt, und unmittelbar für die Wiedergabe genutzt werden.

Die Signalübertragung erfolgt dabei direkt aus der Cloud, es wird somit der „kürzeste Weg“ gewählt und man kann das smarte Device – Smartphone oder Tablet – auch problemlos während der Wiedergabe für andere Aufgaben nutzen, selbst Daten-intensive Anwendungen.

TIDAL Connect kann durchaus als Antwort auf eine ähnlich gelagerte Funktion des Streaming-Dienst Spotify verstanden werden, und zwar Spotify Connect. TIDAL bietet allerdings den Vorteil gegenüber Spotify, dass hier Inhalte in verlustfreier Qualität, teils gar in Hi-res Audio angeboten werden, sodass die damit erzielbare Klangqualität natürlich auf einem anderen Niveau angesiedelt ist und viel eher zu feinen HiFi-Systemen passt, wie jenen der kanadischen HiFi-Schmiede MOON by Simaudio.

Foto © MOON by Simaudio Ltd. |MOON MiND2 Technology mit TIDAL Connect

„TIDAL Connect ist das, was unsere Kunden erwarten. Ich bin sicher, dass sie sich darüber freuen werden, dass sie jetzt sehr einfach eine Verbindung zur umfangreichen TIDAL Musikbibliothek herstellen und ihre ausgewählte Musik in einem hochwertigen Format abspielen können.” Etienne Gautier, Export-Verkaufsleiter bei MOON

Preise und Verfügbarkeit

Die Kanadier geben an, dass TIDAL Connect ab sofort für alle aktuellen Produkte zur Verfügung steht, die auf die Streaming-Plattform MOON MiND2 Technology setzen. Konkret bedeutet dies, dass die Lösungen MOON ACE All-in-One Music System, MOON MiND 2 Network Player, MOON 280D Streaming DAC, MOON 390 Network Player/ Preamplifier, MOON 680D Streaming DAC, sowie MOON 780D v2 Streaming DAC nun auch auf TIDAL Connect setzen können. Das entsprechende Firmware-Update steht allen Anwendern kostenlos zur Verfügung.

Wir meinen…

Gerade für eine High-end HiFi-Schmiede vom Kaliber eines Unternehmens wie MOON by Simaudio Ltd. stellen Streaming-Dienste wie TIDAL mit seiner verlustfreien Wiedergabe, teils gar in Form von Hi-res Audio, natürlich eine immens wichtige Plattform dar. Somit ist es erfreulich, dass die Entwickler des renommierten Herstellers nunmehr auch die Möglichkeit vorsehen, auf TIDAL Connect zu setzen. Damit erweitert das Unternehmen einmal mehr das Potential seiner Streaming-Plattform MOON MiND2 Technology, nachdem man bereits Updates für Apple AirPlay2 sowie Spotify Connect implementierte.

Produkt MOON MiND2 Technology mit TIDAL Connect Preis kostenloses Update