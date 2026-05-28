In aller Kürze Der MUSE HiFi Muse 300 ist ein Desktop DAC und Kopfhörer-Verstärker, der in Kürze als Kickstarter-Projekt starten soll. Laut Hersteller handelt es sich um den weltweit ersten Desktop DAC/AMP mit eigenem Betriebssystem. Im Zentrum stehen ein ESS Technology ES9039 Ultra DAC mit HyperStream IV Architektur, ein Qualcomm QCC3095 Bluetooth-Chip, ein 5 Zoll Display, drei UI Themes, intuitive Ein-Knopf-Bedienung, S/PDIF koaxial, Cinch, XLR sowie Kopfhörer-Anschlüsse über 6,3 mm Stereo-Klinke und 4,4 mm Pentaconn. Technische Details zu Ausgangsleistung, unterstützten Audioformaten, Preis und Verfügbarkeit wurden bislang noch nicht genannt.

MUSE HiFi bereitet mit dem MUSE HiFi Muse 300 ein neues Desktop Audio Projekt vor, das in Kürze auf Kickstarter.com starten soll. Der Hersteller beschreibt die Lösung als weltweit ersten Desktop DAC und Kopfhörer-Verstärker mit eigenem Betriebssystem. Neben der Wandlertechnik rund um einen ESS Technology ES9039 Ultra DAC rückt MUSE HiFi vor allem Bedienung, Darstellung und Integration am Schreibtisch in den Mittelpunkt. Ein großes 5 Zoll Display, drei grafische Benutzeroberflächen und eine intuitive Ein-Knopf-Bedienung sollen den MUSE HiFi Muse 300 von klassischen Desktop DACs abheben. Noch handelt es sich allerdings um eine frühe Ankündigung, bei der Preis, Verfügbarkeit, Ausgangsleistung und vollständige Angaben zu den unterstützten Audioformaten noch offen bleiben.

Key Facts

Desktop DAC und Kopfhörer-Verstärker als Kickstarter-Projekt angekündigt

Laut Hersteller weltweit erster Desktop DAC/AMP mit eigenem Betriebssystem

ESS Technology ES9039 Ultra DAC mit HyperStream IV Architektur

Qualcomm QCC3095 als Bluetooth-Chip

Großes 5 Zoll Display als zentrales Bedien- und Anzeigeelement

Drei UI Themes: Cyberpunk, Minimalistic und ACG Style

Verbindung mit PC und Mac vorgesehen

S/PDIF koaxial, Cinch, XLR, 6,3 mm Stereo-Klinke und 4,4 mm Pentaconn

Stromversorgung über externes 12 V Netzteil

Desktop Audio mit eigener Bedienebene

Mit dem MUSE HiFi Muse 300 kündigt MUSE HiFi keine klassische Produktpflege an, sondern ein Desktop Audio Konzept, das DAC, Kopfhörer-Verstärker und grafisch geführte Bedienung enger miteinander verbinden soll. Gerade kompakte Desktop DACs arbeiten häufig mit kleinen Statusanzeigen, reduzierten Menüs oder einer rein funktionalen Steuerung. MUSE HiFi setzt beim Muse 300 dagegen auf ein eigenes Betriebssystem, das laut Hersteller flüssig reagieren, komplexe Abläufe zuverlässig verwalten und eine direktere Bedienung ermöglichen soll.

Wie weit dieses Betriebssystem tatsächlich reicht, bleibt vorerst offen. Denkbar ist eine reine Bedien- und Anzeigeplattform, ebenso könnten darüber weitere Wiedergabefunktionen oder Komfortmerkmale realisiert werden. MUSE HiFi spricht derzeit vor allem von einer reaktionsschnellen Benutzeroberfläche, einer besonders direkten Ein-Knopf-Bedienung und neuen Möglichkeiten für die Darstellung am Desktop.

ESS Technology ES9039 Ultra und Qualcomm QCC3095

Auch bei der technischen Plattform nennt MUSE HiFi bereits erste zentrale Eckdaten. Im Mittelpunkt des MUSE HiFi Muse 300 steht ein ESS Technology ES9039 Ultra DAC, der auf der HyperStream IV Architektur basiert. Für die Bluetooth-Sektion nennt der Hersteller einen Qualcomm QCC3095, die Steuerung übernimmt eine 32 Bit Microcontroller Unit.

Für die analoge Schaltung führt MUSE HiFi unter anderem zwei Texas Instruments OPA1612 im Low-pass Filter sowie zwei ES9603Q für die I/V-Wandlung an. Ergänzend wird ein Texas Instruments NE5532A als weitere Operationsverstärker-Stufe genannt. Konkrete Angaben zu unterstützten Auflösungen für Linear PCM und DSD sowie zur Ausgangsleistung liegen derzeit noch nicht vor.

Schnittstellen für Desktop und HiFi-Kette

Der MUSE HiFi Muse 300 soll sich mit PC und Mac verbinden lassen und damit klar auf den Einsatz am Schreibtisch ausgelegt sein. Als digitaler Eingang steht zudem S/PDIF koaxial zur Verfügung. Für die analoge Einbindung in eine HiFi-Kette nennt MUSE HiFi Cinch und XLR, womit der Muse 300 sowohl klassische unsymmetrische als auch symmetrische Signalwege bedienen kann.

Für Kopfhörer stehen eine 6,3 mm Stereo-Klinke sowie ein 4,4 mm Pentaconn Anschluss bereit. Damit adressiert MUSE HiFi sowohl klassische HiFi-Kopfhörer als auch moderne symmetrische Kopfhörer-Verkabelungen im Desktop-Bereich. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 12 V Netzteil.

5 Zoll Display, drei UI Themes und Ein-Knopf-Bedienung

Ein wesentliches Merkmal des MUSE HiFi Muse 300 ist das 5 Zoll Display. Es soll laut Hersteller nicht nur Statusinformationen anzeigen, sondern die Bedienung und optische Wirkung des Geräts wesentlich prägen. Darüber hinaus soll das Display auch als zweiter Bildschirm für einen PC genutzt werden können, wobei MUSE HiFi noch keine näheren Angaben zur konkreten Umsetzung macht.

Zum Konzept gehören drei grafische Bedienoberflächen. Cyberpunk setzt auf eine neonhafte, technisch geprägte Optik, Minimalistic auf eine reduzierte, klare Darstellung, während ACG Style mit helleren Farben und anime-inspirierten Elementen arbeitet. Nutzer sollen zwischen diesen Themes wechseln können, um den MUSE HiFi Muse 300 optisch an Arbeitsplatz, Wohnraum oder persönliche Vorlieben anzupassen.

MUSE HiFi als junge Marke

MUSE HiFi wurde im Jahr 2022 gegründet und versteht sich als forschungsorientiertes Unternehmen im Bereich hochwertiger HiFi-Lösungen. Die Marke verweist auf eigenständige Entwicklung, Forschung und Fertigung und will sich über neuartige Produktkonzepte im Markt positionieren. Der MUSE HiFi Muse 300 passt in diese Ausrichtung, da hier nicht allein ein weiterer DAC angekündigt wird, sondern ein stärker software- und displayorientiertes Desktop Audio Gerät.

Alle Vorteile auf einen Blick

Modernes Desktop Audio Konzept mit DAC und Kopfhörer-Verstärker

Eigenes Betriebssystem als zentrales Unterscheidungsmerkmal

Großes Display für Bedienung, Anzeige und visuelle Anpassung

Drei UI Themes für unterschiedliche Vorlieben und Einsatzumgebungen

Ein-Knopf-Bedienung für direkte Steuerung am Gerät

ESS Technology ES9039 Ultra als moderne Wandlerplattform

Bluetooth-Sektion auf Basis des Qualcomm QCC3095

S/PDIF koaxial für digitale Quellen

Cinch und XLR für die Einbindung in klassische HiFi-Setups

6,3 mm Stereo-Klinke und 4,4 mm Pentaconn für Kopfhörer

Externes 12 V Netzteil für die Stromversorgung

Preis und Verfügbarkeit

Der MUSE HiFi Muse 300 soll in Kürze als Projekt auf Kickstarter.com starten. Einen konkreten Termin für den Kampagnenstart, Unterstützerpreise, spätere reguläre Verkaufspreise oder Angaben zur Auslieferung nennt MUSE HiFi derzeit noch nicht. Auch eine reguläre Verfügbarkeit im Fachhandel ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht angekündigt.

Wir meinen…

Der MUSE HiFi Muse 300 ist derzeit noch kein vollständig greifbares Serienprodukt, sondern eine frühe Ankündigung für ein Kickstarter-Projekt. Der Ansatz ist dennoch bemerkenswert, weil MUSE HiFi den Desktop DAC nicht nur über Wandlertechnik und Kopfhörer-Verstärkung definiert, sondern über Betriebssystem, Display, Theme-Konzept und Bedienung stärker als interaktives Desktop Audio Gerät versteht.

Mit ESS Technology ES9039 Ultra, Qualcomm QCC3095, S/PDIF koaxial, Cinch, XLR sowie Kopfhörer-Anschlüssen über 6,3 mm Stereo-Klinke und 4,4 mm Pentaconn wirkt die technische Basis inzwischen deutlich konkreter als bei einer reinen Konzeptankündigung. Entscheidend wird dennoch sein, welche Angaben MUSE HiFi zum Start der Kampagne bei Ausgangsleistung, unterstützten Audioformaten und praktischer Umsetzung des Betriebssystems nachliefert. Die Richtung ist interessant, weil Desktop Audio zunehmend auch von Bedienkomfort, Arbeitsplatzintegration und visueller Rückmeldung geprägt wird.

Produkt MUSE HiFi Muse 300 Preis k. A.

Technische Daten

Produkt MUSE HiFi Muse 300 Charakterisierung Desktop DAC und Kopfhörer-Verstärker DAC-Chip ESS Technology ES9039 Ultra DAC-Architektur HyperStream IV Bluetooth-Chip Qualcomm QCC3095 Hauptcontroller 32 Bit Microcontroller Unit Low-pass Filter EES9603Q × 2 I/V-Wandlung ESS ES9603Q × 2 Weitere Operationsverstärker-Stufe Texas Instruments NE5532A Bedienkonzept Eigenes Betriebssystem laut Hersteller Steuerung Intuitive Ein-Knopf-Bedienung Display 5 Zoll Display UI Themes Cyberpunk, Minimalistic, ACG Style Verbindung mit Computer PC und Mac Digitaler Eingang S/PDIF koaxial Analoge Ausgänge Cinch, XLR Kopfhörer-Anschlüsse 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn Stromversorgung Externes 12 V Netzteil Zusatzfunktion Display soll als zweiter Bildschirm für einen PC nutzbar sein

Marke MUSE HiFi Hersteller MUSE HiFi Vertrieb MUSE HiFi Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle MUSE HiFi