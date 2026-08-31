In aller Kürze Dirac Live steht nun auch für den NAD CI SA2-120 zur Verfügung. Damit lässt sich der kompakte BluOS Streaming Amplifier der NAD CI Modular Series gezielt auf die akustischen Bedingungen unterschiedlicher Installationsräume abstimmen.

Gerade bei fest installierten Audiolösungen entscheidet nicht allein die Qualität von Verstärker und Lautsprechern über das klangliche Ergebnis. Raummoden, Reflexionen, asymmetrische Grundrisse und durch Architektur oder Einrichtung vorgegebene Lautsprecherpositionen können die Wiedergabe erheblich beeinflussen. NAD Electronics erweitert den bereits im Rahmen der ISE 2025 präsentierten NAD CI SA2-120 deshalb nun um Unterstützung für Dirac Live und ergänzt den kompakten BluOS Streaming Amplifier der NAD CI Modular Series damit um eine wirkungsvolle Möglichkeit zur individuellen akustischen Optimierung professioneller Installationen.

Key Facts NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module

NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module aus der NAD CI Modular Series

Dirac Live Raumkorrektur als optionale Lizenz

NAD DirectDigital Verstärkertechnologie

2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm

Dynamic Load Management zur flexiblen Leistungsverteilung

BluOS Streaming- und Multiroom-Plattform für bis zu 64 Zonen

Gigabit Ethernet, Dual-Band WiFi und Bluetooth 5.2 mit aptX HD

HDMI eARC zur Einbindung lokaler AV-Quellen

Integration in Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron, Josh.ai und weitere Steuerungssysteme

Kompakte Bauform mit 1/3 Rackbreite und 1 HE

Raumkorrektur wird Teil des modularen Konzepts

Der NAD CI SA2-120 wurde von Beginn an als kompakter und flexibel einsetzbarer Baustein für professionelle Audioinstallationen konzipiert. Mit lediglich einem Drittel Rackbreite bei einer Höheneinheit lassen sich mehrere Module platzsparend kombinieren, wodurch das System sowohl für einzelne Zonen als auch für umfangreichere Multiroom-Installationen interessant ist.

Die integrierte NAD DirectDigital Verstärkertechnologie stellt dabei wahlweise 2 × 120 W oder über Dynamic Load Management 4 × 60 W an 8 Ohm bereit. Hinzu kommt BluOS als zentrale Streaming- und Multiroom-Plattform, über die sich Installationen mit bis zu 64 Zonen realisieren lassen.

Mit Dirac Live ergänzt NAD dieses Konzept nun um eine Funktion, die unmittelbar auf die akustischen Bedingungen am jeweiligen Einsatzort eingeht. Nach einer Messung mit einem geeigneten Kalibrierungsmikrofon erstellt Dirac Live entsprechende Korrekturfilter, um Unregelmäßigkeiten des Frequenzgangs und des zeitlichen Verhaltens der Wiedergabe zu reduzieren.

Dort ansetzen, wo die Installation Grenzen setzt

Gerade im Bereich Custom Installation lassen sich Lautsprecher selten ausschließlich nach akustischen Gesichtspunkten positionieren. Architektur, Möblierung, Innenraumgestaltung oder schlicht die vorgesehene Nutzung eines Raums geben vielfach sehr konkrete Rahmenbedingungen vor.

Genau in solchen Situationen kann eine Raumkorrektur entscheidend sein. Dirac Live erlaubt es, das Wiedergabesystem an jene akustische Situation anzupassen, die sich nach Abschluss der Installation tatsächlich ergibt. Die Korrektur erfolgt dabei innerhalb des bestehenden Systems, sodass für den eigentlichen Signalweg keine zusätzliche Rack-Hardware erforderlich ist.

Damit lässt sich der NAD CI SA2-120 beispielsweise ebenso in einem offenen Wohnbereich einsetzen wie in einem Medienraum oder einer zusätzlichen Audiozone, in der Lautsprecher aufgrund baulicher Vorgaben nicht an ihrer theoretisch optimalen Position installiert werden können.

Für Custom Integrators zählt auch die Reproduzierbarkeit

Für professionelle Integratoren liegt der Vorteil einer solchen Lösung nicht allein in einer möglichen klanglichen Verbesserung. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, unterschiedliche Räume nach einer einheitlichen Methodik einzumessen und zu optimieren.

Dirac Live analysiert die während der Einmessung gewonnenen Daten und erstellt daraus Korrekturfilter für das jeweilige System. Damit kann ein Integrator den NAD CI SA2-120 in unterschiedlichsten Installationen einsetzen und die finale Abstimmung gezielt an die jeweiligen räumlichen Bedingungen anpassen.

An der eigentlichen Systemarchitektur des Verstärkermoduls ändert sich dadurch nichts. Der NAD CI SA2-120 bleibt ein auf BluOS basierender Streaming- und Multiroom-Verstärker mit umfassenden Möglichkeiten zur Systemintegration. Unterstützung für Plattformen wie Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron oder Josh.ai gehört ebenso dazu wie HDMI eARC, Ethernet, WiFi und Bluetooth 5.2 mit aptX HD.

Dirac Live kommt damit als zusätzliche Optimierungsebene hinzu, ohne die bisherige Flexibilität des Systems einzuschränken.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Individuelle Raumkorrektur: Dirac Live ermöglicht eine gezielte Anpassung von Frequenzgang und zeitlichem Verhalten an die jeweilige Installationsumgebung.

Dirac Live ermöglicht eine gezielte Anpassung von Frequenzgang und zeitlichem Verhalten an die jeweilige Installationsumgebung. Keine zusätzliche Rack-Hardware: Die Korrektur wird in das bestehende System integriert; für die Einmessung ist lediglich ein geeignetes Kalibrierungsmikrofon erforderlich.

Die Korrektur wird in das bestehende System integriert; für die Einmessung ist lediglich ein geeignetes Kalibrierungsmikrofon erforderlich. Flexible Leistungsverteilung: Der NAD CI SA2-120 stellt wahlweise 2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm bereit.

Der NAD CI SA2-120 stellt wahlweise 2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm bereit. Kompaktes Modulkonzept: Mit 1/3 Rackbreite und 1 HE lassen sich mehrere Verstärker platzsparend kombinieren.

Mit 1/3 Rackbreite und 1 HE lassen sich mehrere Verstärker platzsparend kombinieren. Umfassende Systemintegration: Zahlreiche professionelle Steuerungsplattformen werden direkt unterstützt.

Zahlreiche professionelle Steuerungsplattformen werden direkt unterstützt. BluOS Multiroom: Die Streaming-Plattform erlaubt den Aufbau umfangreicher Installationen mit bis zu 64 Zonen.

Die Streaming-Plattform erlaubt den Aufbau umfangreicher Installationen mit bis zu 64 Zonen. Flexible Quellenintegration: HDMI eARC, Ethernet, WiFi, Bluetooth und weitere Eingänge erleichtern die Einbindung unterschiedlichster Quellen.

Preis & Verfügbarkeit

Dirac Live steht für den NAD CI SA2-120 ab sofort als optionale Lizenz zur Verfügung. Für die Einmessung ist ein separates, für Dirac Live geeignetes Kalibrierungsmikrofon erforderlich. Einen konkreten Preis für die entsprechende Lizenz nennt NAD Electronics in den vorliegenden Angaben nicht.

Wir meinen…

Die Erweiterung des NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module um Dirac Live ist weit mehr als ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal auf dem Datenblatt. Gerade im Custom-Install-Umfeld müssen sich Audiolösungen an Räume anpassen und nicht umgekehrt. Wenn Architektur, Einrichtung oder Nutzung die Position der Lautsprecher vorgeben, kann eine fundierte Raumkorrektur deshalb wesentlich mehr bewirken als zusätzliche Verstärkerleistung. Für ein ohnehin auf Flexibilität, Skalierbarkeit und professionelle Integration ausgelegtes Modul ist Dirac Live somit eine ausgesprochen konsequente Ergänzung. Auch wenn NAD Electronics sich reichlich Zeit mit dieser Implementierung gelassen hat, nun ist dieser wichtige Schritt also vollzogen.

Produkt NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module Preis auf Anfrage

Technische Daten NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module

Produkt NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module Charakterisierung Kompaktes BluOS Streaming Amplifier Module für professionelle Custom-Install- und Multiroom-Anwendungen Produkttyp Streaming-Verstärker für Custom Installation Verstärkertechnologie NAD DirectDigital Ausgangsleistung 2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm IHF Dynamic Power 300 W an 4 Ohm, 200 W an 8 Ohm Leistungsverteilung Dynamic Load Management Raumkorrektur Dirac Live, optionale Lizenz Einmessung Separates Kalibrierungsmikrofon erforderlich Streaming-Plattform BluOS Multiroom Bis zu 64 Zonen Unterstützte Audioformate MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, OPUS, FLAC, MQA, ALAC, WAV, AIFF u. a. Hi-res Audio-Wiedergabe Bis 24 Bit 192 kHz über BluOS Netzwerk Gigabit Ethernet, Dual-Band WiFi Bluetooth Bluetooth 5.2 mit aptX HD, bidirektional HDMI HDMI eARC Weitere Eingänge Analog Cinch, digital optisch über TOSLINK, USB Steuerung BluOS App, 12 V Trigger, IR-Eingang Systemintegration Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron, Josh.ai u. a. Fernüberwachung Domotz-Unterstützung Kühlung Thermostatisch geregelte Lüfterkühlung Bauform 1/3 Rackbreite × 1 HE Montage Rackeinbau, Wandmontage oder Aufstellung über Standfüße

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Quelle NAD Electronics