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NAD CI SA2-120 – Dirac Live erweitert den kompakten BluOS Streaming Amplifier der CI Modular Series um präzise Raumkorrektur

Die akustischen Eigenschaften eines Raums bestimmen maßgeblich, wie gut eine Lautsprecherinstallation tatsächlich klingt. Mit Dirac Live erhält der NAD CI SA2-120 nun eine softwarebasierte Raumkorrektur, die Frequenzgang und zeitliches Verhalten des Wiedergabesystems gezielt optimieren kann. Für Custom Integrators wird das kompakte Verstärkermodul damit noch flexibler, gerade dort, wo Lautsprecherpositionen und Raumgestaltung nur wenig Spielraum lassen.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 31. August 2026Letztes Update 31. August 2026
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Foto © NAD Electronics | NAD CI SA2-120 – Dirac Live Raumkorrektur jetzt verfügbar
Foto © NAD Electronics | NAD CI SA2-120 – Dirac Live Raumkorrektur jetzt verfügbar
In aller Kürze
  • Dirac Live steht nun auch für den NAD CI SA2-120 zur Verfügung. Damit lässt sich der kompakte BluOS Streaming Amplifier der NAD CI Modular Series gezielt auf die akustischen Bedingungen unterschiedlicher Installationsräume abstimmen.

Gerade bei fest installierten Audiolösungen entscheidet nicht allein die Qualität von Verstärker und Lautsprechern über das klangliche Ergebnis. Raummoden, Reflexionen, asymmetrische Grundrisse und durch Architektur oder Einrichtung vorgegebene Lautsprecherpositionen können die Wiedergabe erheblich beeinflussen. NAD Electronics erweitert den bereits im Rahmen der ISE 2025 präsentierten NAD CI SA2-120 deshalb nun um Unterstützung für Dirac Live und ergänzt den kompakten BluOS Streaming Amplifier der NAD CI Modular Series damit um eine wirkungsvolle Möglichkeit zur individuellen akustischen Optimierung professioneller Installationen.

Key Facts NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module

  • NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module aus der NAD CI Modular Series
  • Dirac Live Raumkorrektur als optionale Lizenz
  • NAD DirectDigital Verstärkertechnologie
  • 2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm
  • Dynamic Load Management zur flexiblen Leistungsverteilung
  • BluOS Streaming- und Multiroom-Plattform für bis zu 64 Zonen
  • Gigabit Ethernet, Dual-Band WiFi und Bluetooth 5.2 mit aptX HD
  • HDMI eARC zur Einbindung lokaler AV-Quellen
  • Integration in Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron, Josh.ai und weitere Steuerungssysteme
  • Kompakte Bauform mit 1/3 Rackbreite und 1 HE

Raumkorrektur wird Teil des modularen Konzepts

Der NAD CI SA2-120 wurde von Beginn an als kompakter und flexibel einsetzbarer Baustein für professionelle Audioinstallationen konzipiert. Mit lediglich einem Drittel Rackbreite bei einer Höheneinheit lassen sich mehrere Module platzsparend kombinieren, wodurch das System sowohl für einzelne Zonen als auch für umfangreichere Multiroom-Installationen interessant ist.

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Die integrierte NAD DirectDigital Verstärkertechnologie stellt dabei wahlweise 2 × 120 W oder über Dynamic Load Management 4 × 60 W an 8 Ohm bereit. Hinzu kommt BluOS als zentrale Streaming- und Multiroom-Plattform, über die sich Installationen mit bis zu 64 Zonen realisieren lassen.

Mit Dirac Live ergänzt NAD dieses Konzept nun um eine Funktion, die unmittelbar auf die akustischen Bedingungen am jeweiligen Einsatzort eingeht. Nach einer Messung mit einem geeigneten Kalibrierungsmikrofon erstellt Dirac Live entsprechende Korrekturfilter, um Unregelmäßigkeiten des Frequenzgangs und des zeitlichen Verhaltens der Wiedergabe zu reduzieren.

Dort ansetzen, wo die Installation Grenzen setzt

Gerade im Bereich Custom Installation lassen sich Lautsprecher selten ausschließlich nach akustischen Gesichtspunkten positionieren. Architektur, Möblierung, Innenraumgestaltung oder schlicht die vorgesehene Nutzung eines Raums geben vielfach sehr konkrete Rahmenbedingungen vor.

Genau in solchen Situationen kann eine Raumkorrektur entscheidend sein. Dirac Live erlaubt es, das Wiedergabesystem an jene akustische Situation anzupassen, die sich nach Abschluss der Installation tatsächlich ergibt. Die Korrektur erfolgt dabei innerhalb des bestehenden Systems, sodass für den eigentlichen Signalweg keine zusätzliche Rack-Hardware erforderlich ist.

Damit lässt sich der NAD CI SA2-120 beispielsweise ebenso in einem offenen Wohnbereich einsetzen wie in einem Medienraum oder einer zusätzlichen Audiozone, in der Lautsprecher aufgrund baulicher Vorgaben nicht an ihrer theoretisch optimalen Position installiert werden können.

Für Custom Integrators zählt auch die Reproduzierbarkeit

Für professionelle Integratoren liegt der Vorteil einer solchen Lösung nicht allein in einer möglichen klanglichen Verbesserung. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, unterschiedliche Räume nach einer einheitlichen Methodik einzumessen und zu optimieren.

Dirac Live analysiert die während der Einmessung gewonnenen Daten und erstellt daraus Korrekturfilter für das jeweilige System. Damit kann ein Integrator den NAD CI SA2-120 in unterschiedlichsten Installationen einsetzen und die finale Abstimmung gezielt an die jeweiligen räumlichen Bedingungen anpassen.

An der eigentlichen Systemarchitektur des Verstärkermoduls ändert sich dadurch nichts. Der NAD CI SA2-120 bleibt ein auf BluOS basierender Streaming- und Multiroom-Verstärker mit umfassenden Möglichkeiten zur Systemintegration. Unterstützung für Plattformen wie Control4, Crestron, RTI, URC, Lutron oder Josh.ai gehört ebenso dazu wie HDMI eARC, Ethernet, WiFi und Bluetooth 5.2 mit aptX HD.

Dirac Live kommt damit als zusätzliche Optimierungsebene hinzu, ohne die bisherige Flexibilität des Systems einzuschränken.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Individuelle Raumkorrektur: Dirac Live ermöglicht eine gezielte Anpassung von Frequenzgang und zeitlichem Verhalten an die jeweilige Installationsumgebung.
  • Keine zusätzliche Rack-Hardware: Die Korrektur wird in das bestehende System integriert; für die Einmessung ist lediglich ein geeignetes Kalibrierungsmikrofon erforderlich.
  • Flexible Leistungsverteilung: Der NAD CI SA2-120 stellt wahlweise 2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm bereit.
  • Kompaktes Modulkonzept: Mit 1/3 Rackbreite und 1 HE lassen sich mehrere Verstärker platzsparend kombinieren.
  • Umfassende Systemintegration: Zahlreiche professionelle Steuerungsplattformen werden direkt unterstützt.
  • BluOS Multiroom: Die Streaming-Plattform erlaubt den Aufbau umfangreicher Installationen mit bis zu 64 Zonen.
  • Flexible Quellenintegration: HDMI eARC, Ethernet, WiFi, Bluetooth und weitere Eingänge erleichtern die Einbindung unterschiedlichster Quellen.
KEF LS LUXE

Preis & Verfügbarkeit

Dirac Live steht für den NAD CI SA2-120 ab sofort als optionale Lizenz zur Verfügung. Für die Einmessung ist ein separates, für Dirac Live geeignetes Kalibrierungsmikrofon erforderlich. Einen konkreten Preis für die entsprechende Lizenz nennt NAD Electronics in den vorliegenden Angaben nicht.

Wir meinen…

Die Erweiterung des NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module um Dirac Live ist weit mehr als ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal auf dem Datenblatt. Gerade im Custom-Install-Umfeld müssen sich Audiolösungen an Räume anpassen und nicht umgekehrt. Wenn Architektur, Einrichtung oder Nutzung die Position der Lautsprecher vorgeben, kann eine fundierte Raumkorrektur deshalb wesentlich mehr bewirken als zusätzliche Verstärkerleistung. Für ein ohnehin auf Flexibilität, Skalierbarkeit und professionelle Integration ausgelegtes Modul ist Dirac Live somit eine ausgesprochen konsequente Ergänzung. Auch wenn NAD Electronics sich reichlich Zeit mit dieser Implementierung gelassen hat, nun ist dieser wichtige Schritt also vollzogen.

ProduktNAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module
Preisauf Anfrage

Technische Daten NAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module

ProduktNAD CI SA2-120 BluOS Streaming Amplifier Module
CharakterisierungKompaktes BluOS Streaming Amplifier Module für professionelle Custom-Install- und Multiroom-Anwendungen
ProdukttypStreaming-Verstärker für Custom Installation
VerstärkertechnologieNAD DirectDigital
Ausgangsleistung2 × 120 W oder 4 × 60 W an 8 Ohm
IHF Dynamic Power300 W an 4 Ohm, 200 W an 8 Ohm
LeistungsverteilungDynamic Load Management
RaumkorrekturDirac Live, optionale Lizenz
EinmessungSeparates Kalibrierungsmikrofon erforderlich
Streaming-PlattformBluOS
MultiroomBis zu 64 Zonen
Unterstützte AudioformateMP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, OPUS, FLAC, MQA, ALAC, WAV, AIFF u. a.
Hi-res Audio-WiedergabeBis 24 Bit 192 kHz über BluOS
NetzwerkGigabit Ethernet, Dual-Band WiFi
BluetoothBluetooth 5.2 mit aptX HD, bidirektional
HDMIHDMI eARC
Weitere EingängeAnalog Cinch, digital optisch über TOSLINK, USB
SteuerungBluOS App, 12 V Trigger, IR-Eingang
SystemintegrationControl4, Crestron, RTI, URC, Lutron, Josh.ai u. a.
FernüberwachungDomotz-Unterstützung
KühlungThermostatisch geregelte Lüfterkühlung
Bauform1/3 Rackbreite × 1 HE
MontageRackeinbau, Wandmontage oder Aufstellung über Standfüße
MarkeNAD Electronics
HerstellerNAD Electronics
Vertrieb Österreichsmart audio GmbH
Vertrieb DeutschlandDali GmbH
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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