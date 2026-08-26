In aller Kürze Der neue Naim Uniti Star Lite übernimmt das Grundkonzept des Uniti Star, verzichtet jedoch auf dessen CD-Funktionen und legt den Schwerpunkt auf Streaming und digitale Quellen. Geboten werden die NP800 Streaming-Plattform, 2 × 70 W Class AB, HDMI ARC, Roon Ready, zahlreiche Streaming-Dienste, Multiroom und eine breite Auswahl analoger wie digitaler Eingänge. Damit positioniert Naim den Uniti Star neu für eine zunehmend streaming-orientierte Nutzung.

Der Naim Uniti Star zählte über Jahre hinweg zu den vielseitigsten Lösungen im All-in-One-Portfolio von Naim Audio, denn er verband Streaming, Verstärker, zahlreiche digitale und analoge Quellen sowie sogar CD-Wiedergabe und CD-Ripping in einem einzigen Gerät. Mit dem neuen Naim Uniti Star Lite richtet das britische Unternehmen dieses Konzept nun neu aus. Anstelle möglichst vieler unterschiedlicher Medienformen steht künftig das im Mittelpunkt, was für viele Musikliebhaber längst den überwiegenden Teil des täglichen Hörens bestimmt: Streaming, Netzwerk-Wiedergabe und digitale Zuspieler. Die grundlegende Philosophie bleibt dabei unverändert. Auch der neue Naim Uniti Star Lite kombiniert die Streaming-Plattform des Herstellers mit einem kräftigen Class A/B Verstärker, umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, Multiroom-Funktionen sowie der gewohnt aufgeräumten Bedienung über Display, Fernbedienung und Focal & Naim App. Damit ist „Lite“ keineswegs als Hinweis auf ein abgespecktes Verstärkerkonzept zu verstehen, sondern vielmehr als bewusste Konzentration auf moderne digitale Musikwiedergabe.

Key Facts Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier

Class A/B Verstärker mit 2 × 70 W an 8 Ohm bei 0,1 % THD+N

Naim NP800 Streaming-Karte mit LVDS Signalübertragung

Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Roon Ready, UPnP und Internet Radio

Bluetooth

HDMI ARC

Zwei optische TOSLINK, zwei koaxiale S/PDIF über Cinch sowie koaxialer S/PDIF über BNC

Analoge Eingänge über Cinch und 5-Pin DIN

Zwei USB-A Ports und SD Card

5 Zoll Farbdisplay

Bi-direktionale ZigBee RF Fernbedienung

Multiroom mit Naim und Focal Streaming-Produkten

Focal & Naim App für Apple iOS und Google Android

Smart-Home-Integration für Control4, Crestron, Elan, RTI und Savant

Vom vielseitigen Uniti Star zur fokussierten Streaming-Zentrale

Die Bezeichnung „Lite“ könnte zunächst vermuten lassen, Naim Audio habe beim neuen Modell schlicht Funktionen und Technik gestrichen. Tatsächlich verfolgt das Unternehmen jedoch eine deutlich gezieltere Strategie. Der bisherige Naim Uniti Star kombinierte seine Streaming-Funktionen mit einem integrierten CD-Laufwerk und konnte CDs nicht nur wiedergeben, sondern auch rippen und auf angeschlossenen Speichermedien archivieren.

Beim Naim Uniti Star Lite fällt dieser Bereich weg. Naim spricht selbst von einer gestrafften internen Architektur und einem erneuerten Fokus auf Streaming und digitale Quellen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Musik-Streaming ist dieser Schritt durchaus nachvollziehbar: Wer seine Musiksammlung primär über TIDAL, Qobuz, Spotify, Roon, einen Musikserver oder lokal angeschlossene USB-Speicher nutzt, soll künftig keine mechanische Laufwerkstechnik mitbezahlen und im Gerät vorhalten müssen.

Optisch bleibt die Verwandtschaft mit der bisherigen Uniti-Familie hingegen unverkennbar. Das flache Gehäuse misst 432 mm in der Breite, 95 mm in der Höhe und 265 mm in der Tiefe. Mit einem Gewicht von 11 kg fällt der neue Naim Uniti Star Lite zudem etwas leichter aus als sein Vorgänger.

Foto © Naim Audio Ltd. | Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier Foto © Naim Audio Ltd. | Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier Foto © Naim Audio Ltd. | Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier Foto © Naim Audio Ltd. | Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier

Naim NP800 als Basis für Streaming

Im Zentrum der digitalen Architektur steht erneut die von Naim Audio entwickelte NP800 Streaming-Karte. Naim setzt dabei auf LVDS – Low Voltage Differential Signalling – zur Übertragung digitaler Signale, um Störeinflüsse innerhalb des Geräts möglichst gering zu halten.

Bei den Streaming-Diensten deckt der Naim Uniti Star Lite praktisch alle heute relevanten Optionen ab. Direkt unterstützt werden Spotify Connect, TIDAL und TIDAL Connect sowie Qobuz und Qobuz Connect. Hinzu kommen Apple AirPlay 2, Google Cast, Internet Radio sowie die Wiedergabe von UPnP-Servern im lokalen Netzwerk.

Auch Roon Ready zählt zum Funktionsumfang. Lokale Musik lässt sich über USB-Speicher wiedergeben, wobei sowohl an der Front als auch an der Rückseite ein USB-A Port zur Verfügung steht.

Beim Netzwerk setzt Naim Audio wahlweise auf Ethernet mit 10/100 Mbps oder WiFi nach IEEE 802.11ac.

Hi-res Audio bis 32 Bit 384 kHz und DSD128

Auch bei den unterstützten Audioformaten gibt sich der Naim Uniti Star Lite flexibel. WAV-Dateien können laut Hersteller mit bis zu 32 Bit 384 kHz verarbeitet werden. FLAC, AIFF und Apple Lossless ALAC werden ebenso unterstützt, hinzu kommen MP3, AAC, OGG und WMA.

Für DSD nennt Naim Audio DSD64 und DSD128. Gapless Playback steht laut Hersteller für sämtliche unterstützten Formate zur Verfügung.

Über die optischen TOSLINK-Eingänge werden Signale mit bis zu 24 Bit 96 kHz verarbeitet, über koaxiale S/PDIF-Verbindungen sind bis zu 24 Bit 192 kHz sowie DoP für DSD64 möglich.

2 × 70 W Class A/B

Auch beim Verstärker bleibt Naim Audio einer klassischen Lösung treu. Der Naim Uniti Star Lite setzt auf einen Class A/B Verstärker, der eine Leistung von 2 × 70 W an 8 Ohm bei 0,1 % THD+N bereitstellen soll.

Damit bleibt das Leistungsniveau des bisherigen Uniti Star erhalten. Der Naim Uniti Star Lite ist somit weiterhin als vollständige HiFi-Zentrale konzipiert, bei der lediglich ein geeignetes Paar passiver Lautsprecher ergänzt werden muss.

Besonderes Augenmerk legt Naim Audio zudem auf die Stromversorgung. Im Inneren kommen zwei getrennte Netzteile zum Einsatz. Für die audiorelevanten Schaltungen setzt man auf eine lineare Stromversorgung rund um einen großzügig dimensionierten Ringkerntransformator. Ein separates, effizient arbeitendes Schaltnetzteil übernimmt jene Bereiche, die einen besonders niedrigen Energieverbrauch im Standby ermöglichen.

Kontroll- und Audioschaltungen sind darüber hinaus galvanisch voneinander getrennt. Im Standby nennt Naim Audio eine Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W.

Analog, digital und HDMI ARC

Der Ansatz als universelle Streaming-Zentrale zeigt sich besonders deutlich auf der Rückseite. Für klassische analoge Quellen stehen ein Stereo-Cinch-Eingang und die für Naim typische 5-Pin DIN-Schnittstelle bereit.

Digitale Zuspieler finden zwei optische TOSLINK-Eingänge, koaxiale S/PDIF-Anschlüsse über Cinch sowie einen koaxialen BNC-Eingang vor. Für die Einbindung eines Fernsehers oder einer Spielekonsole steht HDMI ARC bereit.

Ein Cinch-Ausgang lässt sich als Pre Out beziehungsweise Subwoofer-Ausgang nutzen. Für Kopfhörer befindet sich an der Front zudem eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke.

Damit lässt sich der Naim Uniti Star Lite nicht nur als klassischer Streaming-Verstärker einsetzen, sondern ebenso als zentrale Audiolösung für TV, Spielekonsole und weitere digitale oder analoge Quellen.

5 Zoll Display, ZigBee Fernbedienung und Focal & Naim App

Die Bedienung folgt dem bekannten Uniti-Konzept. Ein 5 Zoll Farbdisplay an der Front stellt Informationen zur Wiedergabe dar, während Tasten direkten Zugriff auf Standby, Play/Pause, Eingänge und Favoriten erlauben.

Hinzu kommt die bi-direktionale ZigBee RF Fernbedienung. Eine direkte Sichtverbindung zum Gerät ist damit nicht erforderlich, zudem werden Änderungen der Lautstärke auch auf der Fernbedienung dargestellt.

Noch umfassender erfolgt die Steuerung über die Focal & Naim App für Apple iOS und Google Android. Darüber lassen sich Musikbibliotheken, Streaming-Dienste, Internet-Radiosender und Playlists aufrufen sowie weitere Naim Streaming-Produkte verwalten. Auch Firmware-Updates werden drahtlos über die App eingespielt.

Sprachsteuerung ist über Apple Siri und Google Assistant vorgesehen.

Multiroom gemeinsam mit Naim und Focal

Der Naim Uniti Star Lite lässt sich zudem in bestehende Multiroom-Umgebungen von Naim und Focal integrieren. Über UPnP können bis zu vier über das Netzwerk angebundene Player mit Musik in CD-Qualität versorgt werden.

Für den sogenannten Party Mode lassen sich bis zu sechs Uniti beziehungsweise kompatible Naim und Focal Streamer synchron betreiben und gemeinsam über die Focal & Naim App steuern.

Damit versteht sich der Naim Uniti Star Lite nicht zwingend nur als eigenständige HiFi-Lösung im Wohnzimmer, sondern ebenso als Bestandteil eines umfassenderen vernetzten Audiosystems.

Auch für professionelle Smart-Home-Systeme

Interessant ist darüber hinaus die Integration in professionelle Gebäudeautomations-Lösungen. Naim Audio nennt ausdrücklich Unterstützung für Control4, Crestron, Elan, RTI und Savant.

Der Naim Uniti Star Lite lässt sich damit auch in anspruchsvollere Custom-Installation-Projekte integrieren, bei denen Audio, Video, Beleuchtung und weitere Gebäudefunktionen über eine gemeinsame Bedienoberfläche gesteuert werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Konsequenter Streaming-Fokus: Der Verzicht auf das CD-Laufwerk konzentriert das Konzept auf heute besonders relevante digitale Quellen.

Der Verzicht auf das CD-Laufwerk konzentriert das Konzept auf heute besonders relevante digitale Quellen. Umfassende Streaming-Auswahl: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready decken praktisch alle wichtigen Plattformen ab.

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready decken praktisch alle wichtigen Plattformen ab. Vollwertiger Verstärker integriert: Mit 2 × 70 W Class AB lassen sich zahlreiche passive Lautsprecher direkt betreiben.

Mit 2 × 70 W Class AB lassen sich zahlreiche passive Lautsprecher direkt betreiben. Breite Anschlussvielfalt: Analoge und digitale Quellen sowie Fernseher und Spielekonsolen lassen sich direkt einbinden.

Analoge und digitale Quellen sowie Fernseher und Spielekonsolen lassen sich direkt einbinden. Flexible Systemintegration: Multiroom mit Naim und Focal erweitert den Einsatz über einen einzelnen Hörraum hinaus.

Multiroom mit Naim und Focal erweitert den Einsatz über einen einzelnen Hörraum hinaus. Komfortable Bedienung: Display, ZigBee Fernbedienung und Focal & Naim App bieten mehrere gleichwertige Bedienwege.

Display, ZigBee Fernbedienung und Focal & Naim App bieten mehrere gleichwertige Bedienwege. Hi-res Audio: PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD128 decken hochauflösende Musikformate umfassend ab.

PCM bis 32 Bit 384 kHz und DSD128 decken hochauflösende Musikformate umfassend ab. Smart-Home-tauglich: Die Unterstützung professioneller Systeme wie Control4, Crestron und Savant macht den Naim Uniti Star Lite auch für Custom Installation interessant.

Preis und Verfügbarkeit

Naim Audio hat den Naim Uniti Star Lite offiziell vorgestellt und führt das Modell bereits als neuen Streaming Amplifier. Einen verbindlichen empfohlenen Verkaufspreis für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie einen konkreten Termin für die flächendeckende Verfügbarkeit nennt der Hersteller in den derzeit vorliegenden Unterlagen allerdings noch nicht.

Sobald entsprechende Angaben für den DACH-Raum verfügbar sind, werden wir diese nachreichen.

Wir meinen…

Der Schritt von Naim Audio ist konsequenter, als es die Bezeichnung „Lite“ zunächst vermuten lässt. Der Naim Uniti Star Lite ist weniger eine abgespeckte Variante als vielmehr eine Neuausrichtung des bisherigen Uniti Star: Das CD-Laufwerk verschwindet, Streaming und digitale Quellen übernehmen endgültig die Hauptrolle. Verstärkerleistung, Bedienkonzept, Netzwerkplattform und die ausgesprochen flexible Einbindung unterschiedlicher Quellen bleiben dagegen auf einem Niveau, das den Naim Uniti Star Lite weiterhin als ernsthafte komplette HiFi-Zentrale positioniert.

Ganz ohne Kehrseite ist diese Entscheidung dennoch nicht. Gerade der bisherige Uniti Star war eines der wenigen hochwertigen All-in-One-Systeme, das modernes Streaming mit einem vollwertigen CD-Laufwerk samt Ripping-Funktion verband. Wer genau diese Kombination schätzte, verliert mit dem neuen Modell eine durchaus selten gewordene Option. Für Nutzer hingegen, deren Musikwelt längst überwiegend aus Streaming, Roon und Netzwerkquellen besteht, dürfte die Konzentration auf das Wesentliche sehr viel plausibler sein. Entscheidend wird letztlich auch sein, zu welchem Preis Naim Audio den neuen Uniti Star Lite im DACH-Raum positioniert.

Produkt Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier Preis k. A.

Technische Daten Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier

Produkt Naim Uniti Star Lite Streaming Amplifier Produkttyp All-in-One Streaming-Verstärker Verstärkerprinzip Class A/B Ausgangsleistung 2 × 70 W an 8 Ohm bei 0,1 % THD+N Streaming-Plattform Naim NP800 Streaming-Dienste Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, Qobuz Connect Netzwerk-Streaming Apple AirPlay 2, Google Cast, UPnP, Internet Radio Roon Roon Ready Bluetooth vorhanden PCM WAV bis 32 Bit 384 kHz DSD DSD64, DSD128 Gapless Playback ja Analoge Eingänge 1 × Stereo Cinch, 1 × 5-Pin DIN Optische Digitaleingänge 2 × TOSLINK, bis 24 Bit 96 kHz Koaxiale Digitaleingänge 2 × Cinch S/PDIF, bis 24 Bit 192 kHz; 1 × BNC S/PDIF, bis 24 Bit 192 kHz HDMI HDMI ARC USB 2 × USB-A, Front und Rückseite Speicherkarte SD Card Analoger Ausgang Cinch Pre Out/Sub Out Kopfhörer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Netzwerk Ethernet 10/100 Mbps, WiFi IEEE 802.11ac Multiroom Naim/Focal Multiroom, Party Mode mit bis zu sechs Streamern App Focal & Naim App für Apple iOS und Google Android Fernbedienung bi-direktionale ZigBee RF Fernbedienung Sprachsteuerung Apple Siri, Google Assistant Smart Home Control4, Crestron, Elan, RTI, Savant Display 5 Zoll Farbdisplay Standby < 0,5 W Netzwerk-Standby < 2 W Leistungsaufnahme 130 W Stromversorgung 115 V oder 230 V, 50/60 Hz Abmessungen 432 × 95 × 265 mm (B × H × T) Gewicht 11 kg

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