In aller Kürze Qobuz stellt einen grundlegend neu gestalteten Player für seine mobile App vor. Neu sind synchronisierte Songtexte samt Übersetzungen, erweiterte Credits, digitale Booklets, redaktionelle Empfehlungen, ein konfigurierbarer Mini-Player und eine übersichtlichere Wiedergabeliste. Die Neuerungen stehen ab sofort unter Apple iOS und Google Android bereit.

Qobuz verändert mit seinem neuen mobilen Player nicht die Qualität der Musikwiedergabe, wohl aber den Umgang mit dem gerade gehörten Titel. Songtexte laufen auf Wunsch nun synchron zur Musik mit, Credits und redaktionelle Beiträge rücken näher an die Wiedergabe, und Empfehlungen lassen sich aufrufen, ohne den Player zu verlassen. Gerade für einen Dienst, der sich seit Jahren nicht allein über seinen Hi-res Audio Katalog, sondern ebenso über Hintergrundwissen und kuratierte Inhalte definiert, ist diese Neugestaltung weit mehr als eine rein optische Überarbeitung.

Key Facts Qobuz Player

Produkt: Neu gestalteter Player innerhalb der mobilen Qobuz App

Neu gestalteter Player innerhalb der mobilen Qobuz App Plattformen: Smartphones und Tablets mit Apple iOS und Google Android

Smartphones und Tablets mit Apple iOS und Google Android Songtexte: Zeitlich synchronisierte Anzeige in Echtzeit sowie Übersetzungen

Zeitlich synchronisierte Anzeige in Echtzeit sowie Übersetzungen Bedienung: Permanenter und konfigurierbarer Mini-Player, überarbeitete Wiedergabeliste und Split-Screen-Darstellung auf Tablets

Permanenter und konfigurierbarer Mini-Player, überarbeitete Wiedergabeliste und Split-Screen-Darstellung auf Tablets Entdeckung: Ähnliche Alben und Künstler, Playlists, Radiosender, Genres, Labels und Inhalte aus dem Qobuz Magazin

Ähnliche Alben und Künstler, Playlists, Radiosender, Genres, Labels und Inhalte aus dem Qobuz Magazin Zusatzinformationen: Credits, Albumrezensionen, Biografien, digitale Booklets und technische Angaben zur Audiodatei

Credits, Albumrezensionen, Biografien, digitale Booklets und technische Angaben zur Audiodatei Verfügbarkeit: Ab sofort für alle Qobuz Abonnentinnen und Abonnenten in der mobilen App

Neu konzipierter Player

Die Bezeichnung als neuer Player darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Qobuz keine zusätzliche App neben seiner bisherigen mobilen Anwendung einführt. Überarbeitet wurde vielmehr jener Bereich der Qobuz App, der während der Musikwiedergabe den zentralen Zugang zu Titel, Album, Warteschlange und weiterführenden Informationen bildet.

Sein Erscheinungsbild orientiert sich nun dynamisch am jeweiligen Albumcover. Damit soll der Player stärker mit der visuellen Gestaltung einer Veröffentlichung verbunden sein, ohne die Bedienung aus dem Blick zu verlieren. Der Mini-Player bleibt während der Navigation permanent sichtbar. Ein Wechsel zwischen der laufenden Wiedergabe und der Suche nach neuer Musik ist daher nicht erforderlich.

Auf Tablets nutzt Qobuz die größere Bildschirmfläche mit einem Split-Screen-Modus. Während die Musik weiterläuft, können Nutzerinnen und Nutzer zusätzliche Inhalte innerhalb der App durchsehen. Das ist keine spektakuläre Einzelinnovation, im täglichen Umgang mit einem Streaming-Dienst aber genau jene Art von Änderung, die umständliche Wechsel zwischen Ansichten vermeiden kann.

Foto © Xandrie S.A. | Neu gestalteter Qobuz Player mit Songtexten in Echtzeit

Songtexte folgen der Musik

Die auffälligste Neuerung betrifft die Songtexte. Diese werden nicht bloß als statischer Text eingeblendet, sondern zeitlich mit der laufenden Musik synchronisiert. Die jeweils aktuelle Passage lässt sich dadurch unmittelbar während der Wiedergabe verfolgen. Qobuz bietet zudem Übersetzungen an, die den Zugang zu fremdsprachigen Texten erleichtern sollen.

Damit schließt der Dienst eine funktionale Lücke, die im Musikstreaming für viele Nutzerinnen und Nutzer längst relevant geworden ist. Für Qobuz besitzt die Integration allerdings einen besonderen Stellenwert: Die Plattform richtet sich ausdrücklich an ein Publikum, das Musik nicht nur nebenbei konsumieren, sondern sich näher mit Alben, Interpretationen und den daran beteiligten Personen befassen möchte.

Passend dazu stellt Qobuz neue Playlists mit bekannten Titeln zum Mitsingen bereit. Die Songtextfunktion bleibt damit nicht auf die Anzeige innerhalb des Players beschränkt, sondern wird auch in die redaktionelle Zusammenstellung von Musik eingebunden.

Vom laufenden Titel direkt zur nächsten Entdeckung

Der Bereich „Stöbern“ nimmt den aktuell gespielten Titel als Ausgangspunkt für weitere Empfehlungen. Angezeigt werden können ähnliche Alben und Künstlerinnen beziehungsweise Künstler, passende Playlists und Radiosender sowie Inhalte zum jeweiligen Genre oder Label.

Der entscheidende Punkt liegt im Zusammenhang: Wer einer Empfehlung folgt oder einen Hintergrundtext liest, muss die laufende Wiedergabe nicht verlassen. Auch das Qobuz Magazin ist nun direkt über den Player erreichbar. Redaktionelle Beiträge zu Künstlern, Alben und einzelnen Songs stehen damit näher bei jener Musik, auf die sie sich beziehen.

Diese Verknüpfung entspricht dem Profil von Qobuz deutlich besser als ein Player, der sich auf Cover, Fortschrittsanzeige und Transporttasten beschränkt. Empfehlungen entstehen zwar weiterhin innerhalb einer Streaming-Plattform, werden hier aber mit Rezensionen und redaktionellem Kontext verbunden.

Credits, Booklets und Dateiinformationen an einem Ort

Auch die Credits wurden neu geordnet. Das überarbeitete Layout soll schneller erkennen lassen, wer an einer Aufnahme beteiligt war. Darüber hinaus lassen sich Albumrezensionen, Biografien, digitale Booklets und technische Angaben zur jeweils wiedergegebenen Audiodatei aufrufen.

Künstlerinnen, Künstler und Labels können direkt aus dem Player abonniert werden. Auf diese Weise verbindet Qobuz die Detailansicht eines Titels enger mit der persönlichen Musikbibliothek und künftigen Entdeckungen.

Gerade die Kombination aus Credits und digitalen Booklets ist für Albumhörer interessant. Sie kann zwar ein gedrucktes Begleitheft nicht in jedem Fall ersetzen, gibt den bei vielen Streaming-Angeboten stark reduzierten Produktionsangaben aber wieder einen sichtbareren Platz.

Wiedergabeliste mit direkteren Eingriffsmöglichkeiten

Die Warteschlange wurde ebenfalls überarbeitet. Die nächsten drei Titel sind nun unmittelbar zu sehen, sodass sich der weitere Verlauf der Wiedergabe schneller erfassen lässt. Einträge können per Wischbewegung neu angeordnet oder entfernt werden.

Hinzu kommt die überarbeitete automatische Wiedergabe. Qobuz nennt dazu keine grundlegende Änderung des Empfehlungsprinzips, verspricht jedoch eine intuitivere mobile Bedienung und einen leichteren Zugriff auf die kommenden Titel.

Mini-Player lässt sich an die eigene Nutzung anpassen

Der Mini-Player stellt drei Aktionsfelder bereit, deren Belegung individuell angepasst werden kann. Zur Auswahl stehen unter anderem die Wahl des Audioausgangs, das Hinzufügen eines Titels zu den Favoriten und die Aufnahme in eine Playlist.

Die gewählten Funktionen bleiben während der Navigation zugänglich. Wer häufig zwischen Kopfhörer, externem Audio-System und dem integrierten Lautsprecher eines Mobilgeräts wechselt, kann die Auswahl des Audioausgangs damit ebenso priorisieren wie Nutzerinnen und Nutzer, die Titel vor allem in Playlists sammeln.

„Qobuz-Abonnent:innen setzen sich aktiv mit der Musik auseinander, die sie hören. Der neue Player ist genau auf dieses aktive Hörerlebnis ausgelegt. Er bietet ein modernes Design, eine intuitive Benutzeroberfläche, synchronisierte Songtexte, detaillierte Angaben zu den Mitwirkenden und Empfehlungen auf Basis unserer redaktionellen Inhalte. Nutzer:innen erhalten damit noch mehr Informationen über die Künstler:innen und deren Musik. Nach der Neugestaltung der App für CarPlay ist dies ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Qobuz-Erlebnisses.“ Axel Destagnol, Chief Product Officer bei Qobuz

CarPlay und Siri als vorangegangener Schritt

Die aktuelle Überarbeitung folgt auf die im Februar 2026 neu gestaltete Qobuz App für Apple CarPlay. Diese brachte unter anderem Zufallswiedergabe, den direkten Zugriff auf Alben und Künstler während der Wiedergabe, redaktionelle Empfehlungen sowie DailyQ- und WeeklyQ-Mixe ins Fahrzeug.

Ergänzt wurden Genre-Filter, das Hinzufügen von Titeln zu den Favoriten und eine alphabetische Sortierung der Musikbibliothek. Über Apple Siri lässt sich Qobuz seither sowohl in Apple CarPlay als auch in der mobilen App per Sprachbefehl bedienen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Songtexte im Takt der Musik: Die aktuelle Textpassage lässt sich unmittelbar während der Wiedergabe verfolgen.

Die aktuelle Textpassage lässt sich unmittelbar während der Wiedergabe verfolgen. Besserer Zugang zu fremdsprachigen Titeln: Übersetzungen können das Verständnis der Texte erleichtern.

Übersetzungen können das Verständnis der Texte erleichtern. Mehr Kontext zur Aufnahme: Credits, Biografien, Rezensionen, Booklets und Dateiinformationen sind direkt über den Player erreichbar.

Credits, Biografien, Rezensionen, Booklets und Dateiinformationen sind direkt über den Player erreichbar. Entdecken ohne Unterbrechung: Empfehlungen und Beiträge aus dem Qobuz Magazin lassen sich aufrufen, während die Musik weiterläuft.

Empfehlungen und Beiträge aus dem Qobuz Magazin lassen sich aufrufen, während die Musik weiterläuft. Übersichtlichere Warteschlange: Die nächsten drei Titel sind sofort sichtbar und können per Wischbewegung umsortiert oder entfernt werden.

Die nächsten drei Titel sind sofort sichtbar und können per Wischbewegung umsortiert oder entfernt werden. Individuell belegbarer Mini-Player: Häufig benötigte Funktionen bleiben mit drei anpassbaren Aktionsfeldern griffbereit.

Häufig benötigte Funktionen bleiben mit drei anpassbaren Aktionsfeldern griffbereit. Bessere Nutzung auf Tablets: Der Split-Screen-Modus verbindet die laufende Wiedergabe mit der Suche nach weiteren Inhalten.

Preis und Verfügbarkeit

Der neu gestaltete Qobuz Player mit synchronisierten Songtexten steht seit dem 23. Juli 2026 allen Qobuz Abonnentinnen und Abonnenten über die mobile App für Smartphones und Tablets mit Apple iOS und Google Android zur Verfügung. Ein gesonderter Aufpreis für die neuen Funktionen wurde nicht genannt. Qobuz will die Neuerungen schrittweise auch in seinen weiteren Anwendungen bereitstellen, nennt dafür derzeit jedoch keinen konkreten Zeitplan.

Wir meinen: Qobuz sieht den Player als Werkzeug für aktives Musikhören

Qobuz rückt mit dem neuen Player jene Elemente näher zusammen, die den Dienst von einem reinen Zugriff auf einen großen Musikkatalog unterscheiden sollen: Wiedergabe, Hintergrundwissen, Mitwirkende und redaktionell geführte Entdeckung. Synchronisierte Songtexte sind für sich genommen im Streaming-Markt keine Revolution. In Verbindung mit Übersetzungen, Credits, Booklets und dem direkten Zugang zum Qobuz Magazin ergeben sie aber ein schlüssiges Gesamtbild. Entscheidend wird nun sein, wie vollständig Songtexte, Übersetzungen und Credits tatsächlich über unterschiedliche Genres und Katalogbereiche hinweg verfügbar sind. Die Richtung stimmt: Wer einem Album genauer zuhören will, soll dafür seltener zu einer zweiten App wechseln müssen.

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