In aller Kürze Aus Italien stammt der neue Stereo Vollverstärker Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier, der die Manunta Classic Line begründet.

Der Name Manunta wird wohl so mancher nicht kennen, wenngleich dahinter ein durchaus bekanntes Unternehmen steht, und zwar M2Tech Srl. aus Italien. M2Tech Srl. gilt als überaus innovatives Unternehmen, das sich allen voran in den jener Zeit einen tadellosen Ruf erarbeitete, als die IT-Welt allmählich mit jener der Unterhaltungselektronik zusammen zu wachsen begann, als „Computer“ Teil der HiFi-Kette wurden und somit hochwertige D/A-Wandler zunehmend in den Fokus rückten.

Hinter M2Tech Srl. stecken allen voran zwei Personen, und zwar die Gründer Nadia Marino und Fernando Marco Manunta, die neben der Marke Manunta by M2Tech als Produktreihe mit besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis den Namen Manunta nunmehr auch für eine weitere neue, ganz klar als ausgewiesene High-end HiFi-Linie konzipierte Produktserie nutzen, und zwar die Manunta Classic Line.

Die neue Manunta Classic Line – Moderne Klassiker

Als eine Art moderne Klassiker will der Hersteller aus Italien die Lösungen der neuen Manunta Classic Line verstanden wissen, man setze hier einerseits auf jahrelange Erfahrung und kombiniere traditionelles Design mit modernster Analog-Technik.

Die neue Manunta Classic Line soll, soviel verrät man bereits, zunächst zwei Lösungen umfassen, und zwar den Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier, der die Produktlinie nun begründet, gefolgt vom Manunta Classic DAC/ Renderer, einem D/A-Wandler mit der Möglichkeit zur Integration ins Netzwerk.

Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier – Alles, was es braucht…

Bei M2Tech Srl. zeigt man sich angesichts der Markteinführung des neuen Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier durchaus selbstbewusst, spricht von einer Lösung, die alles biete, was man zum Musikgenuss auf hohem Niveau benötige, einer Lösung, die bestens gerüstet ist, um als zentrale Schnittstelle eines modernen HiFi-Systems zu fungieren.

Vier Hochpegel-Eingänge stehen hier zunächst für verschiedenste Quellen bereit, drei davon sind als unsymmetrische Line Ins in Form von Cinchbuchsen-Pärchen ausgelegt, ein Eingang steht in Form von XLR-Anschlüssen symmetrischen Quellen bereit.

Hinzu kommt noch ein weiteres Cinchbuchsen-Paar, hinter diesem verbirgt sich eine diskret aufgebaute Phono-Vorstufe, die gleichermaßen für Laufwerke bestückt mit MM Cartridges als auch MC Cartridges ausgelegt ist. Auf Wunsch kann aber auch dieser Eingang einfach als Line In genutzt werden. MM oder MC bzw. Line In, diese Auswahl trifft man mittels Kippschalter.

Der Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier bietet zudem einen Pre Out und neben den obligatorischen Schraubklemmen für den Anschluss der Lautsprecher-Systeme findet man an der Rückseite auch 12 V Trigger-Anschlüsse und direkt an der Front steht eine 6,3 mm Stereo Klinke zum Anschluss eines Kopfhörers bereit.

Foto © M2Tech Srl. | Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier Foto © M2Tech Srl. | Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier Foto © M2Tech Srl. | Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier Foto © M2Tech Srl. | Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier

Ausgeklügelte Schaltung

Als eine Besonderheit hebt der italienische Hersteller die Vorstufe des neuen Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier hervor, denn dabei soll es sich um eine besonders raffinierte Schaltung in diskreter Bauweise handeln, die die Endstufe, aber auf Wunsch auch jeden extern eingebundenen Leistungsverstärker, bestmöglich ansteuert. Die Lautstärke-Regelung wird hier mittels Alps RK27 Potentiometer und die Eingangswahl über Relais vorgenommen.

Die Leistungsendstufe ist so ausgelegt, dass hier eine kontinuierliche Leistung von zweimal 60 Watt an 8 Ohm bzw. zweimal 100 Watt an 4 Ohm erzielt wird. Besonders spannend wird es aber, betrachtet man die dynamische Leistung, die mit zweimal 155 Watt an 8 Ohm bzw. gar zwemal 242 Watt an 4 Ohm angegeben wird.

Grundlage dafür soll ein Netzteil sein, dass sich eng an den Leistungsbedarf des Musikprogramms anlehnt, ohne das dafür unnötig in große Transformatoren und Kondensatoren investiert werden musste. Der Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier wurde im Hinblick auf das Wesen der Musik entwickelt, wie es der Hersteller wörtlich ausdrückt, seine Verstärker-Schaltung sei so konzipiert, dass sie dem dynamischen Verhalten von Musik gerecht wird, das aus einer Reihe von kurzen Impulsspitzen besteht, die von längeren Pausen mit mittlerem Pegel unterbrochen werden.

Steuerung über WiFi

Natürlich stehen beim neuen Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier direkt an der Front alle Bedienelemente bereit, die man von einer derartigen Lösung erwarten darf, ebenso gehört eine Infrarot-Fernbedienung zum Lieferumfang.

Interessant aber ist, dass der Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier über ein WiFi Modul verfügt, das gänzlich zur komfortablen Steuerung mittels entsprechender App für Apple iOS und Google Android dient. Mit Streaming hat der Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier nichts am Hut…

Das solide Gehäuse aus Aluminium mit gebürsteter Front bringt es mit Abmessungen von 420 x 120 x 310 mm auf immerhin 16 kg.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier als Basis der neuen Manunta Classic Line wird seine offizielle Premiere im Rahmen der High End 2024 feiern, kann aber schon jetzt bei audioNEXT GmbH geordert werden. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 4.760,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Das Unternehmen M2Tech Srl. begründet mit der Manunta Classic Line eine völlig neue Produktlinie, die als ausgewiesene High-end HiFi-Serie konzipiert ist. Den Beginn macht hier der neue Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier, ein Stereo Vollverstärker, der sch an besonders anspruchsvolle, audiophile Musik-Liebhaber richten soll. Als Ausblick verrät das italienische Unternehmen zudem, dass in Bälde der Manunta Classic DAC/ Renderer als weitere Lösung dieser Produktlinie zu erwarten ist.

PRODUKT Manunta Classic Stereophonic Integrated Amplifier Preis € 4.760,-

Marke M2Tech Srl. Hersteller M2Tech Srl. Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge