Neue Firmware für Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player

Shanling präsentierte bereits Anfang 2021 den Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player als eine besonders flexible, spannende Lösung, denn wie der Name schon nahe legt, handelt es sich hierbei nicht um einen herkömmlichen portablen Hi-res Audio-Player, einen so genannten DAP (Digital Audio Player), sondern vielmehr um eine Desktop Audio Lösung. Shanling wollte damit den Wiedereinstieg in den Bereich hohwertiger Home Audio und Desktop HiFi Lösungen feiern und setzte dafür auf eine modular aufgebaute, damit erweiterbare Lösung, eben den Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player.

Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player als audiophiles All-in-One

Wir sprachen bei unserer Vorstellung des Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player von einem audiophilem All-in-One, denn es handelt sich um eine All-in-One Lösung, die natürlich viel von dem aufgreift, was Shanling im Bereich portabler Hi-res Audio-Player aufbieten kann. Um es auf den Punkt zu bringen handelt es sich beim neuen Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player um einen High-performance DAC, einen Kopfhörer-Verstärker, aber allen voran um einen Stand-alone Hi-res Audio Music Player für den Zugriff auf eigene Inhalte sowie verschiedenste Streaming-Dienste.

Shanling M30 Firmware v1.24

Nun steht für diese Lösung eine neue Firmware bereit, die eine Reihe an Neuerungen bzw. Detailverbesserungen mit sich bringt. Vieles davon widmet sich etwa dem Zugriff aufs Netzwerk, um eigene Inhalte besonders komfortabel wiedergeben zu können.

So soll mit der neuen Shanling M30 Firmware v1.24 die Unterstützung für NAS-Systeme hinzu kommen (Network Attached Storage), auf die man direkt über SMB zugreifen kann. Auch der Zugriff auf NAS-Systeme über UPnP AV soll mit dieser neuen Firmware verbessert worden sein, ebenso die direkte Einbindung von Speichermedien formatiert mit dem Dateisystem exFAT.

Neben einer optimierten Suche, einem einfacheren Zugriff auf die Einstellungen der Audio-Ausgänge, Verbesserungen und Fehlerbehebungen rund um die Implementierung verschiedenster Streaming-Dienste bietet die neue Firmware auch die Unterstützung von ISO DST.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Shanling M30 Firmware v1.24 steht Anwendern natürlich kostenlos zur Verfügung, wobei das Update direkte über das entsprechende Menü des Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player als OTA Update (Over-the-air Update) vorgenommen werden kann, oder aber man lädt sich die entsprechenden Daten direkt von der Webseite des Herstellers.

Wir meinen…

Schon bei der Präsentation des Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player gab Shanling an, dass man hier eine Lösung geschaffen habe, die modular aufgebaut und leistungsstark genug sei, um offen für künftige Erweiterungen zu sein. Nun, jetzt ist es mal ein normales Firmware-Update, das für den Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player zur Verfügung steht, aber durchaus einige interessante Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt.

PRODUKT Shanling M30 Modular Desktop HiFi Streaming Player Preis € 3.599,-

Marke Shanling Hersteller Shanling Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at