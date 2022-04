Neue Firmware v1.4 für FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier

In aller Kürze Ab sofort steht für den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier die neue Firmware v1.4 zur Verfügung.

Neuer Ambient Mode und Game Mode

Unterstützung für LHDC Bluetooth Codec

Mit Hilfe des FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier kann eine Vielzahl an In-ear Kopfhörer in Bluetooth In-ear Kopfhörer verwandelt werden, zumindest dann, wenn diese über einen MMCX Connector verfügen. Diese Lösung stellte der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices FiiO Electronics Technology Co. Ltd. im Herbst letzten Jahres vor. Nun bietet das Unternehmen eine neue Firmware für den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier an, die diesen um etliche spannende Neuerungen erweitert.

Firmware v1.4 für FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier

Grundlage dafür, dass der besagte FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier mit Hilfe einer neuen Firmware um neue Funktionen erweitert werden kann, bildet eine Programmable Bluetooth Processor Platform, wie der Hersteller zu Protokoll gibt.

Ein leistungsstarker Prozessor sorgt hierbei für die Signalverarbeitung und ausreichend Reserven, um die Funktionalität über den ursprünglich angekündigten Umfang hinaus zu erweitern.

So habe das R&D Team von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. in den letzten Wochen daran gearbeitet, das Potential dieser Plattform noch besser auszureizen, wobei hierbei allen voran die Optimierung der Audio-Signalverarbeitung im Fokus stand.

Tatsächlich handelt es sich um die Qualcomm QCC5141 Platform, so der Hersteller, die hier die zentrale Komponente darstellt.

Ambient Sound Mode

Die neue Firmware v1.4 für den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier bringt allen voran einen neuen Ambient Sound Mode mit sich, die es Anwendern erlauben soll, mit dem Umfeld in Kontakt zu bleiben, selbst wenn man die In-ear Kopfhörer benutzt.

Dies erleichtert einerseits Gespräche, für die man die Kopfhörer nunmehr nicht zuvor aus dem Ohr nehmen muss, erhöht aber auch die Sicherheit, wenn man sich etwa im Strassenverkehr bewegt.

Game Mode

Eine weitere Neuerung stellt der so genannte Game Mode dar, der eine Signalübertragung mit besonders geringer Latenz erlaubt. Dieser Betriebsmodus richtet sich natürlich an all jene, die Kopfhörer über den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier im Zusammenhang mit Spielen, etwa am Smartphone, einsetzen.

Nach Angaben des Herstellers konnte man hierbei die Latenz bei aptX Adaptive um 27 Prozent, bei aptX gar im 41 Prozent verringern.

Sowohl der neue Ambient Mode als auch der Game Mode können natürlich direkt über die FiiO Control App für Apple iOS und Google Android aktiviert werden.

Ebenso ist es möglich, über mehrfaches Tippen auf die Tastenfelder des FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier diese Betriebsmodi zu aktivieren bzw. deaktivieren.

LHDC Bluetooth Codec

Bislang noch im Beta-Stadium, aber bereits mit an Bord ist die Unterstützung von LHDC als weiterer Codec für die Signalübertragung, wobei hierbei bis zu 24 Bit und 96 kHz erzielt werden und damit eine Wiedergabe in Hi-res Audio geboten wird.

Wie sieht es mit LDAC aus?

Auch auf LDAC geht FiiO Electronics Technology Co. Ltd. im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der neuen Firmware ein, muss aber eingestehen, dass dieser Codec derzeit noch nicht unterstützt wird.

Man arbeite bereits intensiv an einer derartigen Implementierung, bedauert aber, dass es immer noch keine Fortschritte bei der Unterstützung von LDAC gäbe. Das liege laut FiiO Electronics Technology Co. Ltd. allen voran daran, dass Sony Corporation und Qualcomm derzeit noch mit diversen Fehlern bei der Implementierung von LDAC zu kämpfen haben. Auch wenn LDAC bereits in anderen Bluetooth-Plattformen implementiert wurde, könne man somit im konkreten Fall des FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier dies also noch nicht bieten. Als OEM-Partner von Qualcomm könne man hier derzeit nur abwarten, bis die entsprechenden Probleme gelöst und den Partnern entsprechender Quellcode zur Verfügung gestellt werde.

Preise und Verfügbarkeit

Natürlich steht die neue Firmware v1.4 allen Anwendern eines FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier kostenlos zur Verfügung, wobei die Webseite des Herstellers alle Informationen bereit hält, um diese zu installieren.

Wir meinen…

Es ist überaus erfreulich, dass FiiO Electronics Technology Co. Ltd. Produkte wie den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier nicht einfach so belässt, wie diese ursprünglich angekündigt und ausgeliefert wurden, sondern mittels Firmware-Updates nicht nur mit Fehlerbereinigungen bedenkt, sondern tatsächlich neuen Funktionen ausstattet. So liefert die neue Firmware v1.4 für den FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier gleich eine Handvoll überaus praktischer Neuerungen.

Produkt FiiO UTWS5 True Wireless Bluetooth Amplifier Preis kostenloses Firmware-Update