Neue Monitor Audio Creator Series zur ISE 2023

In aller Kürze Es sei eine Lautsprecher-Serie, die die Kategorie Custom Install neu definiere, davon zeigt sich Monitior Audio Ltd. bei der neuen Monitor Audio Creator Series überzeugt.

Es ist gleich eine Vielzahl an Merkmalen, die die neue Monitor Audio Creator Series nach Ansicht des englischen Lautsprecher-Spezialisten Monitor Audio Ltd. zu einer ganz außergewöhnlichen Produktlinie im Bereich Custom Installation machen, dieses Marktsegment gar neu definieren, wie man anlässlich der Präsentation in Barcelona im Zuge der ISE 2023 ausdrücklich hervor hob. Man verfolge hier einen neuen Ansatz, der hochwertigen Klang und Klarheit mit einer umfangreichen, klar definierten Palette an Hochleistungs-Wand- und Deckenlautsprechern liefere und damit neue Maßstäbe setze.

Immerhin, nicht weniger als insgesamt 19 Modelle stehen bei der neuen Monitor Audio Creator Series bereit, 14 für den Deckeneinbau, fünf für den Wandeinbau, und alle sind in drei klar definierte Stufen unterteilt, von denen jede ein höheres Leistungsniveau und zusätzliche Funktionen gegenüber der vorhergehenden Stufe aufweise. Installations-Experten können damit ihre Projekte besonders einfach planen.

Monitor Audio Partner Programm liefert Basis für Entwicklung

Ausdrücklich hält Monitor Audio Ltd. fest, dass man die neue Monitor Audio Creator Series anhand von Rückmeldungen des Monitor Audio Partner Programm konzipiert habe, Experten mit umfangreicher Praxis haben somit entscheidend mitgewirkt, die neue Produktlinie mit einem übersichtlicheren Sortiment und Zubehör zu konzipieren, die eine klare Zuordnung der unterschiedlichen Qualitätsstufen garantieren soll.

Aufs Wesentliche reduzierte und optimierte Technologien, Bezeichnungen, Anwendungsmöglichkeiten und Lösungen machen den gesamten Prozess der Produktauswahl für den Installateur einfacher, davon zeigt mach sich von Seiten Monitor Audio Ltd. überzeugt.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series

Klang, Technologie und Design harmonieren perfekt

Es ist durchaus erstaunlich, dass Unternehmen wie Monitor Audio Ltd. längst von Lösungen sprechen, bei denen Klang, Technologie und Design perfekt harmonieren sollen. Lang vorbei sind also die Zeiten, in denen Wand- und Decken-Einbaulautsprecher eine Art Notlösung für die tunlichst dezente Beschallung darstellten, heute spielen derartige Lösungen nicht selten auf dem gleich hohen Niveau wie reguläre Lautsprecher-Systeme im Bereich Stereo oder Home Cinema. Und das gelte auch für die neue Monitor Audio Creator Series.

So setze man bei der neuen Monitor Audio Creator Series auf Technologien, die das Unternehmen auch traditionell in den HiFi-Lautsprecher-Systemen zum Einsatz bringt.

Ganz besonders gilt es hervor zu heben, dass die neue Monitor Audio Creator Series trotz kompakter Abmessungen vergleichsweise großzügig dimensionierte Treiber aufweist, der Hersteller verweist diesbezüglich darauf, dass man im Vergleich zu Vorgängermodellen nunmehr auf Treiber mit einem Durchmesser von 7 Zoll anstatt 6,5 Zoll bzw. 9 Zoll anstatt 8 Zoll einsetze.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monitor Audio Creator Series Stufe 1

Bei den Wand- und Deckeneinbau-Lautsprechern der Monitor Audio Creator Series in der Stufe 1 setzt man auf Zweiweg-Systeme und auf neue Monitor Audio C-CAM Tief-Mittenton-Treiber sowie Monitor Audio C-CAM Tweeter mit Uniform Dispersion Waveguide I.

Diese Qualitätsstufe soll so ausgelegt sein, dass damit Installationen mit solider akustischer Performance zu einem besonders attraktiven Preis realisiert werden können.

Monitor Audio Creator Series Stufe 2

Auch bei den Lösungen der neuen Monitor Audio Creator Series die der Stufe 2 zugeordnet werden, vertraut man auf Zweiwege-Systeme, allerdings kommen hier Monitor Audio RST II Tief-Mittenton-Treiber zum Einsatz, wie man sie etwa auch in der Monitor Audio Silver 7G Series vorfindet. Kombiniert werden diese mit Monitor Audio C-CAM Tweeter mit Uniform Dispersion Waveguide II.

Bei den Modellen der Stufe 2 steht somit der Klang deutlich stärker im Fokus, dies unterstreichen auch eine deutlich höhere Flexibilität bei der Lautsprecher-Positionierung durch Funktionen wie etwa Grenzflächen-Konrrektur und Hochton-Absenkung bzw. -Verstärkung. Außerdem finden sich hier Modelle, die etwa speziell für den Einsatz im Home Cinema ausgelegt sind.

Monitor Audio Creator Series Stufe 3

Die Modelle der Monitor Audio Creator Series in der dritten und damit höchsten Qualitätsstufe sollen als Dreiweg-Systeme mit Ausstattungsmerkmalen wie etwa Monitor Audio RDT III Woofern, abgeleitet aus der Monitor Audio Platinum 3G Series, einer neuen Inverted Dual Concentric II Koaxial-Treiber-Anordnung für den Mittel- und Hochton-Bereich mit größeren Schwingspulen und Uniform Dispersion Waveguide II überzeugen.

In der Stufe 3 finde man Lösungen, die einerseits unauffällig in den Raum integriert werden können, dabei aber leistungsstark und detailreich aufspielen, damit echten HiFi-Anspruch erfüllen können.

Auch hier liegt ein großer Schwerpunkt auf Lösungen für den Einsatz im Home Cinema, sodass man Produkte vorfindet, die ideal für eine so genannte LCR-Konfiguration sind (Left Channel, Center Channel, Right Channel).

Auch Lösungen, die auf der THX Ultra zertifizierten Technologie der Monitor Audio Cinergy Series basieren, stehen hier zur Verfügung. Diese setzen etwa auf Monitor Audio RST II Mitteltöner sowie einen Monitor Audio MPD II Hochtöner, der zwischen zwei Monitor Audio RDT III Woofer angeordnet ist.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Creator Series

Einfache Montage durch neue Tri-Grip II und Quik-Link Terminal

Ein weiteres wesentliches Merkmal der neuen Monitor Audio Creator Series ist deren einfache Montage, wobei man hierbei das so genannte Tri-Grip II anführt, das eine Weiterentwicklung des Dogleg-Mechanismus sei. Tri-Grip II sei wesentlicher stabiler und zuverlässiger als alle bisherigen Lösungen und erleichtere damit das Einsetzen als auch das Herausnehmen der Lautsprecher.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist das zum Patent angemeldete Quik-Link Terminal, das ebenfalls die Installation immens erleichtern und beschleunigen soll. Quik-Link ermöglicht es dem Installateur, das Kabelterminal vom Lautsprecher zu entfernen und die Lautsprecherkabel daran anzuschließen. Sobald der Lautsprecher in seinem Ausschnitt montiert ist, kann der Quik-Link an den Anschlusspunkt des Lautsprechers herangeführt werden und rastet dann magnetisch ein.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle der neuen Monitor Audio Creator Series sollen ab Sommer 2023 dem Fachhandel zur Verfügung stehen. Die Preise für die insgesamt 19 Modelle entnehmen Sie bitte der im Anschluss angeführten Tabelle.

Wir meinen…

Die neue Monitor Audio Creator Series biete das perfekte Gleichgewicht zwischen Design und Technologie, stelle Lösungen dar, die als Decken- und Wand-Einbaulautsprecher besonders einfach und auf Grund des immens breit aufgestellten Sortiments auch besonders flexibel in jedwedes Wohnumfeld zu integrieren sind, und die mit einem ansprechenden bzw. gar feinen Klang aufwarten, sich durch ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Für den Custom Installation Experten setzt Monitor Audio Ltd. zudem mit dieser neuen Produktlinie auf eine klar nachvollziehbar Staffelung in drei Qualitätsstufen für eine besonders einfache Realisierung verschiedenster Projekte.

PRODUKT Monitor Audio Creator Series Preis Creator-Serie C1S Deckeneinbau Klein € 349,-

Creator-Serie C1M Deckeneinbau Medium € 419,-

Creator-Serie C1L Deckeneinbau Groß € 499,-

Creator-Serie C2S Deckeneinbau Klein € 499,-

Creator-Serie C2M Deckeneinbau Medium € 549,-

Creator-Serie C2L Deckeneinbau Groß € 619,-

Creator-Serie C2M-CP Deckeneinbau Medium € 619,-

Creator-Serie C2L-CP Deckeneinbau Groß € 699,-

Creator-Serie C2M-T2X Deckeneinbau Medium € 499,-

Creator-Serie C2L-T2X Deckeneinbau Groß € 549,-

Creator-Serie C3M Deckeneinbau Groß € 899,-

Creator-Serie C3L Deckeneinbau Groß € 1.049,-

Creator-Serie C3L-A Deckeneinbau Groß € 1.319,-

Creator-Serie C3L-CP Deckeneinbau Groß € 1.199,-

Creator-Serie W1M-E Wandeinbau Medium € 399,-

Creator-Serie W1M Wandeinbau Medium € 549,-

Creator-Serie W2M Wandeinbau Medium € 799,-

Creator-Serie W2M-CP Wandeinbau Medium € 1.099,-

Creator-Serie W3M Wandeinbau Medium € 1399,-

