In aller Kürze Erneut stellt Roon Labs LLC. neue Versionen der Roon App als auch Roon ARC App bereit, aktuell ist nunmehr Roon 2.0.35 sowie Roon ARC 1.0.52.

Die Entwickler von Roon Labs LLC. sind derzeit scheinbar besonders aktiv, es nahezu keine Woche, in der man nicht neue Versionen der Medienverwaltungs- und Multiroom Hi-res Audio-Streaming Software präsentiert. Man nutzt offenbar die Ressourcen, die durch die Übernahmen von Roon Labs LLC. durch Harman International Industries und die Eingliederung in die Harman Lifestyle Division geschaffen wurden, bestmöglich.

Aktuell stehen nunmehr Roon 2.0.35 und Roon ARC 1.0.52 bereit, wobei es sich hierbei um neue Versionen der Apps handelt, die keine Neuerungen, vielmehr allein Fehlerbereinigungen mit sich bringen. Es handelt sich damit um reine Service Releases.

Etwaige Verbindungsprobleme von Roon ARC im Fokus

Mit dem aktuellen Update habe man sich allen speziell der Behebung von etwaigen Verbindungsproblemen rund um Roon ARC angenommen, wie es Roon Labs LLC. beschreibt. In den letzten Wochen habe man eine Reihe sehr gezielter, schrittweiser Verbesserungen vorgenommen, die einige der von Anwendern gemeldeten Probleme deutlich verringert haben. So soll Roon ARC nunmehr deutlich zuverlässiger arbeiten, auch in komplexeren Netzwerk-Infrastrukturen.

Darüber hinaus habe man aus Rückmeldungen von Anwendern erfahren, dass sich diese mehr Einblick in den Verbindungsstatus von Roon ARC wünschen.

Daher habe man sich dazu entschieden, der Einstellungsseite von Roon ARC eine neue Diagnose-Anzeige hinzu zu fügen, die genau dies ermögliche.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Behebung eines Problems, bei dem Roon die Wiedergabe auf bestimmten Geräten über Apple AirPlay nicht starten konnte.

Preise und Verfügbarkeit

Wie immer gilt, für bestehende Abonnenten sind die Updates natürlich kostenlos verfügbar, wobei Roon 2.0.35 und Roon ARC 1.0.52 als Roon 2.0 Build 1407 als auch Roon Server 2.0 Build 1407 die neuesten Versionen darstellen. Bei Roon ARC ist nunmehr Roon ARC 1.0 Build 266 aktuell.

Wir meinen…

Es ist überaus erfreulich zu beobachten, dass die Software-Schmiede Roon Labs LLC. derzeit alles daran setzt, all die Probleme, die sich in den letzten Jahren da und dort eingeschlichen haben, nun sukzessive gelöst werden indem man mit Hochdruck an entsprechenden Versionen mit von Anwendern eingeforderten Funktionen liefert, aber auch reine Service Releases, die die Stabilität und Performance der Software-Lösung verbessert.

PRODUKT ROON 2.0 UND ROON ARC 1.0 Preis US$ 12,49 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 829.99 Lifetime Lizenz

