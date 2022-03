Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 im August in Hamburg

Zu Beginn des Jahres lautete die Botschaft noch, dass die Messe Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 nicht wie geplant stattfinden werde, der Termin Anfang Februar in Hamburg konnte auf Grund der nach wie vor grassierenden Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen für Veranstaltungen dieser Art nicht gehalten werden – sempre-audio.at berichtete.

Anstatt allerdings auch dieses Jahr wie 2021 (siehe „Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2021 abgesagt„) ohne Event in Hamburg verstreichen zu lassen, entschied sich das Organisationsteam rund um Ivonne Borchert-Lima und Wolfgang Borchert dazu, den Termin einfach um einige Monate nach hinten zu verschieben, sodass die Messe im Norden Deutschlands 2022 doch stattfinden kann.

Doppelte Premiere für Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022

Damit ist klar, die Messe Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 kann nunmehr eine doppelte Premiere feiern, und zwar den Ort als auch den Zeitpunkt betreffend.

Schon bislang war klar, dass die Messe nicht mehr wie bislang im Holliday Inn am Billwerder Neuer Deich stattfinden wird, sondern an einer völlig neuen Location, und zwar dem Privathotel Lindtner in der Heimfelder Strasse 123.

Mit der Verschiebung um einige Monate wird aus dem traditionellen Winter-Event nun ein Sommer-Event, denn anstatt im frostigen Februar wählte man nun den August, konkret das Wochenende des 20. und 21. August 2022.

In bewährter Art und Weise soll Besuchern ein bunter Querschnitt über die Branche gegeben werden, wobei sich die Aussteller-Liste, die der Veranstalter NDHT Norddeutsche HiFi-Tage Verwaltungs UG auf seiner Webseite auflistet, schon als sehr repräsentative Auswahl führender Hersteller und Vertriebe präsentiert.

„Vor dem Eingang, in der Lobby, den Konferenzsälen, Fluren und in zahlreichen individuell für Hörtests präparierten Hotelzimmern entdecken und erleben Sie die besten und angesagtesten Produkte. Von Kopfhörern über smarte Radios und mobile Speaker, Streaming-Lösungen, Lautsprecher aller Art bis hin zu feinster Analogtechnik ist alles dabei. Das Angebot ist äußerst vielfältig und breit gefächert.“ NDHT Norddeutsche HiFi-Tage Verwaltungs UG

3G Regelung als Basis für das Event

Wie die NDHT Norddeutsche HiFi-Tage Verwaltungs UG angibt, wird die Veranstaltung Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 wohl unter den Vorgaben von 3G abgehalten werden. Da bis zur Veranstaltung aber noch ein paar Monate ins Land ziehen, ist dies eine vorläufige Prognose, entsprechende Änderungen auf Grund der Entwicklungen bis dahin also durchaus möglich.

Wann und wo – Die Fakten…

Die Messe Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 findet im Privathotel Lindtner, Heimfelder Strasse 123, 21075 Hamburg, am 20. und 21. August 2022 statt. Während am Samstag, dem 20. August 2022 von 10:00 bis 18:00 Zeit zum Hören und Fachsimpeln ist, hat man am Sonntag, dem 21. August 2022 dafür von 10:00 bis 16:00 die Gelegenheit. Der Eintritt ist in bewährter Art und Weise auch an der neuen Location für Besucher kostenlos.

Thema Norddeutsche HiFi-Tage Hörtest 2022 NDHT Norddeutsche HiFi-Tage Verwaltungs UG