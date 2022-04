Das Unternehmen NT Global Distribution GmbH hat sich seit Jahr und Tag allen voran auf Produkte im Bereich Personal Audio Devices sowie Desktop Audio Lösungen spezialisiert. Unter der Leitung von Geschäftsführer Nils Makossa bietet der Vertrieb aus Bremen allen voran Lösungen des chinesischen Unternehmens FiiO Electronics Technology Co. Ltd. mit portablen Hi-res Audio-Playern, D/A-Wandlern, Kopfhörer-Verstärkern und Kopfhörer an. Mit den Produkten der Marke iBasso Audio kann man ebenfalls insbesondere portable Hi-res Audio-Player, portable D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker sowie Kopfhörer anbieten. Auch die Marke Shanling gilt als ausgewiesener Spezialist im Bereich DAP und Kopfhörer, bietet aber auch etwa Desktop Audio-Lösungen an. Portable Hi-res Audio-Player, aber insbesondere besonders ausgeklügelte Kopfhörer-Verstärker sind der Schwerpunkt der Marke Questyle, deren Lösungen ebenfalls von NT Global Distribution GmbH betreut werden, und mit Lösungen unter anderem von HIFIMAN Corporation oder Wag the wall rundet man das Vertriebssortiment bislang ab.

Gleich drei neue Marken im Vertriebssortiment von NT Global Distribution GmbH

Nun kommen aber gleich drei neue Marken hinzu, mit denen NT Global Distribution GmbH sein Vertriebsangebot einmal mehr deutlich erweitern kann. Wie könnte es anders sein, natürlich stehen auch hier allen voran Lösungen im Bereich Personal Audio Devices, aber auch Desktop Audio im Fokus.

Ab sofort kann NT Global Distribution GmbH Produkte der Marken Qudelix Inc., Tripowin und Topping Electronics & Technology Co. Ltd. als neuer Vertrieb offerieren.

Foto © Qudelix Inc. | NT Global Distribution GmbH erweitert Vertriebssortiment

Qudelix Inc. – Herausragender D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker

Das Unternehmen Qudelix Inc. kann zwar kein sehr breit aufgestelltes Produktsortiment vorweisen, dafür umso spannendere Lösungen im Bereich portabler D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker, allen voran etwa den qudelix 5K DAC AMP.

Das koreanische Unternehmen versteht sich als hoch spezialisierter Lösungsanbieter, der auf neueste Technologien setzt. Besagter qudelix 5K DAC AMP ist dafür geradezu ein Paradebeispiel, denn dieser bietet alles auf, was in diesem Bereich derzeit nur irgendwie von Relevanz ist und den neuesten Stand der Technik darstellt – und das in besonders kompakter Form.

Mit dem neuesten Produkt des Unternehmens, dem Qudelix T71, hat man zudem eine Lösung im Angebot, die in kleinster Form eines portablen USB-DAC und Kopfhörer-Verstärkers 7.1-Kanal Surround unterstützt, wobei man sich hierbei insbesonders an PC Gamer, aber auch an Audiophile richtet, die über ihren Computer Musik in Surround genießen wollen.

Foto © Tripowin | NT Global Distribution GmbH erweitert Vertriebssortiment

Tripowin – Kopfhörer-Spezialist im Bereich In-ear Headphones

Das Unternehmen Tripowin kann man ganz klar als Spezialist für Kopfhörer bezeichnen, und zwar im Bereich In-ear Kopfhörer. Neben eigenen Kopfhörer-Modellen bietet das Unternehmen vor allem eine Vielzahl an Kabeln an, wobei man hierbei besonderen Wert auf ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis setzt. Hier stehen Kabel in unterschiedlichsten Konfektionen bereit, sei es mit MMCX, 2-Pin, 4,4 mm, 3,5 mm oder 2,5 mm, und damit für die unterschiedlichsten Kopfhörer-Modelle verschiedenster Hersteller.

Foto © Topping Electronics & Technology Co. Ltd. | NT Global Distribution GmbH erweitert Vertriebssortiment

Topping Electronics & Technology Co. Ltd. – Elektronik-Komponenten für Desktop Audio

Als Spezialist im Bereich Desktop Audio kann man Topping Electronics & Technology Co. Ltd. bezeichnen, wobei hier ein besonders breit aufgestelltes Produktsortiment zur Verfügung steht. D/A-Wandler, Kopfhörer-Verstärker, ja selbst Vor- und Leistungsverstärker führt das Unternehmen aus dem chinesischen Guangzhou in seinem Produktportfolio.

Auch hier kann man zweifelsfrei festhalten, dass die Lösungen aus dem Hause Topping Electronics & Technology Co. Ltd. mit modernster Ausstattung und enormer Vielseitigkeit überzeugen, wobei man von Seiten NT Global Distribution GmbH nicht zuletzt auch hier das besonders gute Preis-Leistungsverhältnis der Lösungen hervor streicht.

Preise und Verfügbarkeit

An dieser Stelle können wir natürlich keine konkreten Preise einzelner Produkte aufführen, zu breit aufgestellt ist das neue Portfolio, das sich durch die drei neuen Marken bei NT Global Distribution GmbH ergibt. Festhalten kann man aber, dass die Lösungen der neuen Marken Qudelix Inc., Tripowin und Topping Electronics & Technology Co. Ltd. ab sofort bei NT Global Distribution GmbH direkt über deren Webseite hifi-passion.de zur Verfügung stehen.

Wir meinen…

Mit den drei neuen Marken Qudelix Inc., Tripowin und Topping Electronics & Technology Co. Ltd. im Vertriebssortiment kann das Bremer Unternehmen NT Global Distribution GmbH seine Position als ausgewiesener Spezialist für Personal Audio Devices sowie Desktop Audio Lösungen einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellen und diese Position noch deutlich ausbauen.

NT Global Distribution GmbH erweitert Vertriebssortiment

