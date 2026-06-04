Nubert Ambient Line – nuControl X-2, nuPower A-2, nuControl X-c und nuPower D-c feiern Premiere in Wien
Nubert electronic GmbH nutzt die HIGH END Vienna 2026 für einen deutlichen Ausbau des eigenen Elektronik-Portfolios. Die neue Nubert Ambient Line startet mit der Streaming-Vorstufe Nubert nuControl X-2 und der Endstufe Nubert nuPower A-2, ergänzt um die kompakten Modelle Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c als Ausblick auf den Herbst. Im Mittelpunkt stehen präzises Klangmanagement, flexible Konfigurationen von Stereo bis Mehrkanal und eine neue Designsprache mit schwarzem Glas, gebürstetem Aluminium und klassischer HiFi-Anmutung.
- Nubert electronic GmbH präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue Nubert Ambient Line. Die Elektronik-Linie umfasst die Streaming-Vorstufe Nubert nuControl X-2, die Endstufe Nubert nuPower A-2 sowie die kompakten Modelle Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c. Im Mittelpunkt stehen präzises Klangmanagement, Streaming-Komfort, flexible Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen sowie ein neues Design mit schwarzem Glas und gebürstetem Aluminium. Die Nubert nuControl X-2 kostet € 4.490,-, die Nubert nuPower A-2 € 3.690,-.
Nubert electronic GmbH stellt im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 eine neue Elektronik-Linie vor, die gleich mehrere Aufgaben übernehmen soll: hochwertige Vorstufe, Streaming-Zentrale, Klangmanagement und leistungsstarke Endverstärkung. Unter dem Namen Nubert Ambient Line fasst das Unternehmen zunächst vier Komponenten zusammen, wobei Nubert nuControl X-2 und Nubert nuPower A-2 den Auftakt im klassischen Vollformat bilden. Ergänzend kündigt Nubert mit Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c zwei kompaktere Modelle an, die das Konzept in Richtung platzsparender Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen erweitern. Auffällig ist nicht nur der technische Ansatz, sondern auch die neue Gestaltung mit schwarzem Glas, gebürstetem Aluminium und bewusst klassischer HiFi-Anmutung. Damit rückt Nubert seine Elektronik stärker als eigenständige Lösung für anspruchsvolle Wohnraum- und Hörraum-Installationen in den Vordergrund.
Key Facts
- Neue Elektronik-Linie von Nubert electronic GmbH zur HIGH END Vienna 2026
- Vier Modelle: Nubert nuControl X-2, Nubert nuPower A-2, Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c
- Streaming-Vorstufe und Endstufe im Vollformat als erster Marktstart
- Kompakte Vorstufe und kompakte Endstufe als Ausblick auf Herbst 2026
- Klangmanagement mit Equalizer, Delay-Anpassung und flexibler Konfiguration
- Neues Design mit schwarzem Glas, gebürstetem Aluminium und klassischer HiFi-DNA
- Nubert nuControl X-2 ab Kalenderwoche 26 zum Preis von € 4.490,-
- Nubert nuPower A-2 ab Kalenderwoche 26 zum Preis von € 3.690,-
Neue Elektronik mit klassischer HiFi-DNA
Die neue Nubert Ambient Line erweitert das Elektronik-Portfolio der Schwaben nicht nur funktional, sondern auch optisch. Nubert bleibt zwar der bekannten, klar reduzierten Formensprache treu, setzt die Geräte aber sichtbar hochwertiger in Szene. Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium und ein schwarz-eloxiertes Gehäuse sollen der neuen Linie eine stärkere Präsenz im Wohnraum verleihen, ohne sie künstlich auf dekorativ zu trimmen.
Ein prägendes Detail ist die Stufe in der gebürsteten Aluminium-Sockelzone, kombiniert mit einem matt-aluminiumfarbenen Drehregler. Gerade bei Elektronik-Komponenten, die nicht im Rack verschwinden, sondern bewusst sichtbar bleiben, ist das ein sinnvoller Schritt. Nubert greift damit klassische HiFi-Elemente auf, übersetzt sie aber in eine moderne, sachliche Form.
Nubert nuControl X-2 Ambient Line – Streaming-Vorstufe und Klangzentrale
Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line ist als High-end DAC-Streaming-Vorstufe ausgelegt und soll als zentrale Steuerungseinheit für anspruchsvolle Stereo-Systeme dienen. Sie verbindet digitale Signalverarbeitung, Streaming-Funktionen und Klangmanagement in einem Gerät. Die Signalverarbeitung unterstützt laut Hersteller DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz, womit Nubert die Vorstufe klar im gehobenen digitalen Umfeld positioniert.
Für die praktische Anpassung an Raum, Lautsprecher und persönliche Hörgewohnheiten bietet die Nubert nuControl X-2 einen 7-bändigen vollparametrischen Equalizer sowie umfangreiche Delay-Anpassungen. Gerade diese Kombination ist für Nubert typisch: Es geht nicht allein um reine Quellenverwaltung, sondern um gezielte Kontrolle über das Wiedergabesystem. Wer Lautsprecher, Hörplatz und Raum sauber zusammenführen will, erhält damit ein Werkzeug, das über klassische Vorstufen-Funktionalität deutlich hinausgeht.
Zur Ausstattung zählen integrierte Streamingdienste, WLAN und Bluetooth aptX HD/LL. Bedient wird die Vorstufe wahlweise über ein Touchdisplay, die Fernbedienung oder die App. Neu ist zudem die überarbeitete Bedienoberfläche, die nun auch in deutscher Sprache zur Verfügung steht.
Nubert nuPower A-2 Ambient Line – Class AB-Endstufe mit Leistungsreserven
Als passende Endstufe zur Nubert nuControl X-2 stellt Nubert die Nubert nuPower A-2 Ambient Line vor. Sie setzt auf einen Hybrid-Aufbau aus effizientem Schaltnetzteil und Class AB-Endstufe. Der diskrete Aufbau mit MOSFET-Transistoren soll laut Hersteller hohe Leistungsreserven, dynamisches Verhalten und präzise Impulsverarbeitung miteinander verbinden.
Die Nubert nuPower A-2 ist sowohl für den Stereo- als auch für den Monobetrieb vorgesehen. Damit lässt sie sich in klassischen Zwei-Kanal-Systemen ebenso einsetzen wie in Setups, bei denen jeder Lautsprecher von einer eigenen Endstufe versorgt wird. Die thermische Koppelung der Transistoren in der Eingangsstufe und der energieeffiziente Aufbau sollen zu einer stabilen, präzisen Wiedergabe beitragen.
Auch optisch setzt die Endstufe ein bewusst klassisches Signal: Zwei VU-Meter in der Front greifen die Ästhetik traditioneller HiFi-Komponenten auf. Das passt zum Anspruch der Ambient Line, technische Kontrolle und emotionale HiFi-Anmutung stärker zusammenzuführen.
Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c – Ausblick auf ompakte Vor- und Endstufen im Herbst
Neben den beiden Vollformat-Komponenten zeigt Nubert auf der HIGH END Vienna 2026 auch zwei kompakte Modelle als Ausblick auf den Herbst. Die Nubert nuControl X-c Ambient Line und die Nubert nuPower D-c Ambient Line übertragen das Konzept der neuen Linie in ein platzsparenderes Format.
Die Nubert nuControl X-c ist als kompakte Streaming-Vorstufe für Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen konzipiert. Sie soll hohe Prozessorleistung, vielseitige Einstellmöglichkeiten, differenzierte Kanalsteuerung und individuell speicherbare Presets bieten. Ein 6 Zoll Frontdisplay mit Touchbedienung, ein Netzwerkanschluss mit Passthrough-Funktion und ein Kopfhörerausgang an der Front sind ebenfalls vorgesehen.
Besonders interessant ist die Einordnung als kompaktes 12-Kanal-Schaltzentrum. Laut Nubert unterstützt die Nubert nuControl X-c die 7.1.4-Standardabdeckung von Dolby Surround und zielt damit nicht allein auf klassische Stereo-Anwendungen, sondern auch auf moderne Mehrkanal-Setups.
Die Nubert nuPower D-c ergänzt dieses Konzept als kompakte Class D-Endstufe für Stereo- und Monobetrieb. Sie soll energieeffiziente Verstärkertechnik mit kontrollierter Wiedergabe verbinden und damit jene Nutzer ansprechen, die hohe Flexibilität auf kleinerem Raum benötigen.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Neue Elektronik-Generation für Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen
- Streaming, Vorstufe und Klangmanagement in der Nubert nuControl X-2 vereint
- 7-bändiger vollparametrischer Equalizer für präzise Anpassung an Raum und Lautsprecher
- Delay-Anpassungen für sauber abgestimmte Setups
- Unterstützung von DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz
- WLAN, Bluetooth aptX HD/LL und integrierte Streamingdienste
- Nubert nuPower A-2 mit Class AB-Endstufe und MOSFET-Aufbau
- Stereo- und Monobetrieb für flexible Systemkonfigurationen
- VU-Meter als klassisches HiFi-Element der Endstufe
- Kompakte Herbst-Modelle für platzsparende Stereo- und Mehrkanal-Lösungen
- Nubert nuControl X-c als 12-Kanal-Schaltzentrum mit 7.1.4-Unterstützung
- Neues Design mit Glas, Aluminium und hochwertiger Wohnraum-Anmutung
Preis und Verfügbarkeit
Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line und die Nubert nuPower A-2 Ambient Line sollen ab Kalenderwoche 26 über den Nubert Online-Shop sowie in den Nubert Stores erhältlich sein. Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line wird zum Preis von € 4.490,- angeboten, die Nubert nuPower A-2 Ambient Line zum Preis von € 3.690,-. Die beiden kompakten Modelle Nubert nuControl X-c Ambient Line und Nubert nuPower D-c Ambient Line werden auf der HIGH END Vienna 2026 zunächst als Ankündigung präsentiert und sollen im Herbst 2026 verfügbar sein.
Wir meinen…
Mit der Nubert Ambient Line schärft Nubert sein Profil im Elektronik-Segment deutlich. Die neue Linie wirkt nicht wie bloßes Zubehör zu den Lautsprechern des Hauses, sondern wie ein eigenständiges Systemangebot für Anwender, die Streaming, Klangkorrektur, Vorstufe und Endverstärkung bewusst kombinieren wollen. Besonders spannend ist dabei die Aufteilung in klassische Vollformat-Komponenten und kompakte Modelle für anspruchsvollere Wohnraum- oder Mehrkanal-Setups. Nubert bleibt damit seiner sachlichen, praxisorientierten Linie treu, verpackt sie aber erstmals in eine deutlich hochwertigere, stärker HiFi-geprägte Designsprache.
|Produkt
|Nubert nuControl Ambient Line
|Preis
|Nubert nuControl X-2 Ambient Line € 4.490,-
Nubert nuPower A-2 Ambient Line € 3.690,-
Nubert nuControl X-c Ambient Line Herbst 2026
Nubert nuPower D-c Ambient Line Herbst 2026
Technische Daten Nubert nuControl X-2 Ambient Line
|Produkt
|Nubert nuControl X-2 Ambient Line
|Charakterisierung
|High-end DAC-Streaming-Vorstufe mit Klangmanagement und Streaming-Funktionen
|Gerätekategorie
|Streaming-Vorstufe, DAC, Klangsteuerung
|Signalverarbeitung
|DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz
|Klangregelung
|7-bändiger vollparametrischer Equalizer
|Laufzeitkorrektur
|Umfangreiche Delay-Anpassungen
|Streaming
|Integrierte Streamingdienste
|Netzwerk
|WLAN
|Bluetooth
|Bluetooth aptX HD und Bluetooth aptX LL
|Bedienung am Gerät
|Touchdisplay
|Weitere Bedienoptionen
|Fernbedienung, App
|Benutzeroberfläche
|Überarbeitet, in deutscher Sprache verfügbar
|Design
|Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium, schwarz-eloxiertes Gehäuse
|Linie
|Nubert Ambient Line
Technische Daten Nubert nuPower A-2 Ambient Line
|Produkt
|Nubert nuPower A-2 Ambient Line
|Charakterisierung
|Stereo-Endstufe im Vollformat, passend zur Nubert nuControl X-2 Ambient Line
|Gerätekategorie
|Leistungsendstufe
|Verstärkerprinzip
|Hybrid-Aufbau aus hocheffizientem Schaltnetzteil und Class AB-Endstufe
|Schaltungsaufbau
|Diskreter Aufbau
|Transistoren
|MOSFET-Transistoren
|Betriebsarten
|Stereo- und Monobetrieb
|Eingangsstufe
|Thermische Koppelung der Transistoren
|Anzeige
|Zwei VU-Meter in der Front
|Gehäuse
|Schwarz-eloxiertes Gehäuse
|Design
|Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium, klassische HiFi-Anmutung
|Linie
|Nubert Ambient Line
|Marke
|Nubert electronic GmbH
|Hersteller
|Nubert electronic GmbH
|Vertrieb
|Nubert electronic GmbH
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