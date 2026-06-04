In aller Kürze Nubert electronic GmbH präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue Nubert Ambient Line. Die Elektronik-Linie umfasst die Streaming-Vorstufe Nubert nuControl X-2, die Endstufe Nubert nuPower A-2 sowie die kompakten Modelle Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c. Im Mittelpunkt stehen präzises Klangmanagement, Streaming-Komfort, flexible Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen sowie ein neues Design mit schwarzem Glas und gebürstetem Aluminium. Die Nubert nuControl X-2 kostet € 4.490,-, die Nubert nuPower A-2 € 3.690,-.

Nubert electronic GmbH stellt im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 eine neue Elektronik-Linie vor, die gleich mehrere Aufgaben übernehmen soll: hochwertige Vorstufe, Streaming-Zentrale, Klangmanagement und leistungsstarke Endverstärkung. Unter dem Namen Nubert Ambient Line fasst das Unternehmen zunächst vier Komponenten zusammen, wobei Nubert nuControl X-2 und Nubert nuPower A-2 den Auftakt im klassischen Vollformat bilden. Ergänzend kündigt Nubert mit Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c zwei kompaktere Modelle an, die das Konzept in Richtung platzsparender Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen erweitern. Auffällig ist nicht nur der technische Ansatz, sondern auch die neue Gestaltung mit schwarzem Glas, gebürstetem Aluminium und bewusst klassischer HiFi-Anmutung. Damit rückt Nubert seine Elektronik stärker als eigenständige Lösung für anspruchsvolle Wohnraum- und Hörraum-Installationen in den Vordergrund.

Key Facts

Neue Elektronik-Linie von Nubert electronic GmbH zur HIGH END Vienna 2026

Vier Modelle: Nubert nuControl X-2, Nubert nuPower A-2, Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c

Streaming-Vorstufe und Endstufe im Vollformat als erster Marktstart

Kompakte Vorstufe und kompakte Endstufe als Ausblick auf Herbst 2026

Klangmanagement mit Equalizer, Delay-Anpassung und flexibler Konfiguration

Neues Design mit schwarzem Glas, gebürstetem Aluminium und klassischer HiFi-DNA

Nubert nuControl X-2 ab Kalenderwoche 26 zum Preis von € 4.490,-

Nubert nuPower A-2 ab Kalenderwoche 26 zum Preis von € 3.690,-

Neue Elektronik mit klassischer HiFi-DNA

Die neue Nubert Ambient Line erweitert das Elektronik-Portfolio der Schwaben nicht nur funktional, sondern auch optisch. Nubert bleibt zwar der bekannten, klar reduzierten Formensprache treu, setzt die Geräte aber sichtbar hochwertiger in Szene. Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium und ein schwarz-eloxiertes Gehäuse sollen der neuen Linie eine stärkere Präsenz im Wohnraum verleihen, ohne sie künstlich auf dekorativ zu trimmen.

Ein prägendes Detail ist die Stufe in der gebürsteten Aluminium-Sockelzone, kombiniert mit einem matt-aluminiumfarbenen Drehregler. Gerade bei Elektronik-Komponenten, die nicht im Rack verschwinden, sondern bewusst sichtbar bleiben, ist das ein sinnvoller Schritt. Nubert greift damit klassische HiFi-Elemente auf, übersetzt sie aber in eine moderne, sachliche Form.

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Nubert nuControl X-2 Ambient Line – Streaming-Vorstufe und Klangzentrale

Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line ist als High-end DAC-Streaming-Vorstufe ausgelegt und soll als zentrale Steuerungseinheit für anspruchsvolle Stereo-Systeme dienen. Sie verbindet digitale Signalverarbeitung, Streaming-Funktionen und Klangmanagement in einem Gerät. Die Signalverarbeitung unterstützt laut Hersteller DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz, womit Nubert die Vorstufe klar im gehobenen digitalen Umfeld positioniert.

Für die praktische Anpassung an Raum, Lautsprecher und persönliche Hörgewohnheiten bietet die Nubert nuControl X-2 einen 7-bändigen vollparametrischen Equalizer sowie umfangreiche Delay-Anpassungen. Gerade diese Kombination ist für Nubert typisch: Es geht nicht allein um reine Quellenverwaltung, sondern um gezielte Kontrolle über das Wiedergabesystem. Wer Lautsprecher, Hörplatz und Raum sauber zusammenführen will, erhält damit ein Werkzeug, das über klassische Vorstufen-Funktionalität deutlich hinausgeht.

Zur Ausstattung zählen integrierte Streamingdienste, WLAN und Bluetooth aptX HD/LL. Bedient wird die Vorstufe wahlweise über ein Touchdisplay, die Fernbedienung oder die App. Neu ist zudem die überarbeitete Bedienoberfläche, die nun auch in deutscher Sprache zur Verfügung steht.

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Nubert nuPower A-2 Ambient Line – Class AB-Endstufe mit Leistungsreserven

Als passende Endstufe zur Nubert nuControl X-2 stellt Nubert die Nubert nuPower A-2 Ambient Line vor. Sie setzt auf einen Hybrid-Aufbau aus effizientem Schaltnetzteil und Class AB-Endstufe. Der diskrete Aufbau mit MOSFET-Transistoren soll laut Hersteller hohe Leistungsreserven, dynamisches Verhalten und präzise Impulsverarbeitung miteinander verbinden.

Die Nubert nuPower A-2 ist sowohl für den Stereo- als auch für den Monobetrieb vorgesehen. Damit lässt sie sich in klassischen Zwei-Kanal-Systemen ebenso einsetzen wie in Setups, bei denen jeder Lautsprecher von einer eigenen Endstufe versorgt wird. Die thermische Koppelung der Transistoren in der Eingangsstufe und der energieeffiziente Aufbau sollen zu einer stabilen, präzisen Wiedergabe beitragen.

Auch optisch setzt die Endstufe ein bewusst klassisches Signal: Zwei VU-Meter in der Front greifen die Ästhetik traditioneller HiFi-Komponenten auf. Das passt zum Anspruch der Ambient Line, technische Kontrolle und emotionale HiFi-Anmutung stärker zusammenzuführen.

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Nubert nuControl X-c und Nubert nuPower D-c – Ausblick auf ompakte Vor- und Endstufen im Herbst

Neben den beiden Vollformat-Komponenten zeigt Nubert auf der HIGH END Vienna 2026 auch zwei kompakte Modelle als Ausblick auf den Herbst. Die Nubert nuControl X-c Ambient Line und die Nubert nuPower D-c Ambient Line übertragen das Konzept der neuen Linie in ein platzsparenderes Format.

Die Nubert nuControl X-c ist als kompakte Streaming-Vorstufe für Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen konzipiert. Sie soll hohe Prozessorleistung, vielseitige Einstellmöglichkeiten, differenzierte Kanalsteuerung und individuell speicherbare Presets bieten. Ein 6 Zoll Frontdisplay mit Touchbedienung, ein Netzwerkanschluss mit Passthrough-Funktion und ein Kopfhörerausgang an der Front sind ebenfalls vorgesehen.

Besonders interessant ist die Einordnung als kompaktes 12-Kanal-Schaltzentrum. Laut Nubert unterstützt die Nubert nuControl X-c die 7.1.4-Standardabdeckung von Dolby Surround und zielt damit nicht allein auf klassische Stereo-Anwendungen, sondern auch auf moderne Mehrkanal-Setups.

Die Nubert nuPower D-c ergänzt dieses Konzept als kompakte Class D-Endstufe für Stereo- und Monobetrieb. Sie soll energieeffiziente Verstärkertechnik mit kontrollierter Wiedergabe verbinden und damit jene Nutzer ansprechen, die hohe Flexibilität auf kleinerem Raum benötigen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Neue Elektronik-Generation für Stereo- und Mehrkanal-Anwendungen

Streaming, Vorstufe und Klangmanagement in der Nubert nuControl X-2 vereint

7-bändiger vollparametrischer Equalizer für präzise Anpassung an Raum und Lautsprecher

Delay-Anpassungen für sauber abgestimmte Setups

Unterstützung von DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz

WLAN, Bluetooth aptX HD/LL und integrierte Streamingdienste

Nubert nuPower A-2 mit Class AB-Endstufe und MOSFET-Aufbau

Stereo- und Monobetrieb für flexible Systemkonfigurationen

VU-Meter als klassisches HiFi-Element der Endstufe

Kompakte Herbst-Modelle für platzsparende Stereo- und Mehrkanal-Lösungen

Nubert nuControl X-c als 12-Kanal-Schaltzentrum mit 7.1.4-Unterstützung

Neues Design mit Glas, Aluminium und hochwertiger Wohnraum-Anmutung

Preis und Verfügbarkeit

Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line und die Nubert nuPower A-2 Ambient Line sollen ab Kalenderwoche 26 über den Nubert Online-Shop sowie in den Nubert Stores erhältlich sein. Die Nubert nuControl X-2 Ambient Line wird zum Preis von € 4.490,- angeboten, die Nubert nuPower A-2 Ambient Line zum Preis von € 3.690,-. Die beiden kompakten Modelle Nubert nuControl X-c Ambient Line und Nubert nuPower D-c Ambient Line werden auf der HIGH END Vienna 2026 zunächst als Ankündigung präsentiert und sollen im Herbst 2026 verfügbar sein.

Wir meinen…

Mit der Nubert Ambient Line schärft Nubert sein Profil im Elektronik-Segment deutlich. Die neue Linie wirkt nicht wie bloßes Zubehör zu den Lautsprechern des Hauses, sondern wie ein eigenständiges Systemangebot für Anwender, die Streaming, Klangkorrektur, Vorstufe und Endverstärkung bewusst kombinieren wollen. Besonders spannend ist dabei die Aufteilung in klassische Vollformat-Komponenten und kompakte Modelle für anspruchsvollere Wohnraum- oder Mehrkanal-Setups. Nubert bleibt damit seiner sachlichen, praxisorientierten Linie treu, verpackt sie aber erstmals in eine deutlich hochwertigere, stärker HiFi-geprägte Designsprache.

Produkt Nubert nuControl Ambient Line Preis Nubert nuControl X-2 Ambient Line € 4.490,-

Nubert nuPower A-2 Ambient Line € 3.690,-

Nubert nuControl X-c Ambient Line Herbst 2026

Nubert nuPower D-c Ambient Line Herbst 2026

Technische Daten Nubert nuControl X-2 Ambient Line

Produkt Nubert nuControl X-2 Ambient Line Charakterisierung High-end DAC-Streaming-Vorstufe mit Klangmanagement und Streaming-Funktionen Gerätekategorie Streaming-Vorstufe, DAC, Klangsteuerung Signalverarbeitung DSD512 sowie Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz Klangregelung 7-bändiger vollparametrischer Equalizer Laufzeitkorrektur Umfangreiche Delay-Anpassungen Streaming Integrierte Streamingdienste Netzwerk WLAN Bluetooth Bluetooth aptX HD und Bluetooth aptX LL Bedienung am Gerät Touchdisplay Weitere Bedienoptionen Fernbedienung, App Benutzeroberfläche Überarbeitet, in deutscher Sprache verfügbar Design Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium, schwarz-eloxiertes Gehäuse Linie Nubert Ambient Line

Technische Daten Nubert nuPower A-2 Ambient Line

Produkt Nubert nuPower A-2 Ambient Line Charakterisierung Stereo-Endstufe im Vollformat, passend zur Nubert nuControl X-2 Ambient Line Gerätekategorie Leistungsendstufe Verstärkerprinzip Hybrid-Aufbau aus hocheffizientem Schaltnetzteil und Class AB-Endstufe Schaltungsaufbau Diskreter Aufbau Transistoren MOSFET-Transistoren Betriebsarten Stereo- und Monobetrieb Eingangsstufe Thermische Koppelung der Transistoren Anzeige Zwei VU-Meter in der Front Gehäuse Schwarz-eloxiertes Gehäuse Design Schwarzes Glas, gebürstetes silber-eloxiertes Aluminium, klassische HiFi-Anmutung Linie Nubert Ambient Line

Marke Nubert electronic GmbH Hersteller Nubert electronic GmbH Vertrieb Nubert electronic GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Nubert electronic GmbH

Quelle Nubert electronic GmbH