Nubert auf der High End 2024 – Amplify your Sound

In aller Kürze Nubert electronic GmbH präsentiert sich im Rahmen der High End 2024 mit verschiedenen Themenbereichen, von Stereo über Home Cinema bis hin zum Gaming.

In diesem Jahr habe man sich für ein neues, und wie man meine sehr spannendes Standkonzept entschlossen, um sich und das eigene breit gefächerte Produktsortiment bestmöglich zu präsentieren, so das Unternehmen Nubert electronic GmbH im Vorfeld der Fachmesse High End 2024 in München.

Der gesamte Messeauftritt von Nubert electronic GmbH steht dabei unter dem Motto „Amplify your Sound“, und es sollen verschieden Themenbereiche bereit stehen, um das gesamte Spektrum an Lösungen abzubilden und Besuchern damit einen bestmöglichen Überblick zu gewähren.

Amplify your Sound – Neues Standkonzept in vier Akten

Gerade für Unternehmen wie Nubert electronic GmbH ist es nicht einfach, auf einer Fachmesse wie der High End 2024, wenn schon nicht das gesamte, dann zumindest einen repräsentativen Überblick über das sehr, sehr breit aufgestellte Produktsortiment bieten zu können.

Daher hat man sich in diesem Jahr dazu entschlossen, einige Themenbereiche in den Fokus zu rücken, die auch Sicht des Unternehmens beispielhaft für die Bedürfnisse der Kunden sind und präsentiert in diesem Umfeld die jeweils passenden Lösungen. Allen voran will man damit belegen, wie vielseitige die Produkte aus eigenem Hause eingesetzt werden können.

Nubert nuZero Series steht im Fokus

Es erstaunt wohl kaum, dass man von Seiten Nubert electronic GmbH insbeonders eine Produktlinie ganz besonders in den Mittelpunkt stellt, und zwar die Nubert nuZero Series, die man als besonders vielseitig erachtet und als Lösung mit High-end Qualitäten beschreibt.

Elegant und hochpräzise sollen sich die neuen aktiven Lautsprecher-Systeme aus dem Hause Nubert electronic GmbH präsentieren und damit den Beweis antreten, wie unglaublich kabelloser Klang sein kann. Unterstützt werden die Nubert nuZeo Flaggschiffe vom preisgekrönten Nubert nuControlX als zentrale Schnittstelle für verschiedenste Quellen.

Nubert nuBoxx Series als Beispiel für günstigen Einstieg

In einem vollausgestatteten Wohnzimmer will Nubert electronic GmbH wiederum den Beweis antreten, dass der Einstieg in die Welt des HiFi kein Vermögen kosten muss. Dafür fährt man die die komplette Nubert nuBoxx Series auf, um die Messebesucher zu begeistern. Die Lautsprecher beschreibt man als Lösungen im zeitlosen Design, wobei diese in München ihr Können zusammen mit dem Nubert nuConnect ampXL zeigen können.

Heimkino mit und ohne „Kabel“

Wie flexibel man in den eigenen vier Wänden Home Cinema realisieren kann, will Nubert electronic GmbH in einem eigenen Themenbereich aufzeigen, wobei man ganz bewusst recht unterschiedliche Lösungen einsetzt, etwa kabelgebunden als auch Wireless.

Hier hat sich Nubert electronic GmbH für die Besucher etwas Besonderes einfallen lassen, an einem Ticket-Schalter erhalten diese ein „Goldenes Ticket“ mit exklusivem Rabatt-Code für den Online Store des Unternehmens.

Kreativität ist gefragt

Im letzten Themenbereich widmet man sich dem Thema Gaming, zudem sollen hier aber auch kreative Naturen auf ihre Kosten kommen, denn man könne hier dem Mixing und Mastering frönen, wie das Unternehmen im Vorfeld der Messe zu Protokoll gibt. Gitarristen dürfen sich zudem eine E-Gitarre schnappen und selbst erleben, wie überragend die Live-Reproduktion klingt, so Nubert electronic GmbH in der entsprechenden Aussendung.

Wann und wo – die Fakten

Die High End 2024 öffnet man 9. Mai 2024 im M.O.C., Lillienthalallee 40 in D-80939 München ihre Pforten, wobei der 9. und 10. Mai 2024 Fachbesuchern vorbehalten sind. Am Samstag, dem 11. und Sonntag dem 12. Mai 2024 steht die Fachmesse allen Interessenten offen. Die ersten drei Tage sind die Öffnungszeiten jeweils von 10:00 bis 18:00, am finalen Sonntag steht die Messe in der Zeit von 10:00 bis 16:00 offen.

Das 2-Tages-B2B-Ticket kostet € 30,- das 4-Tages-B2B-Ticket schlägt mit € 49,- zu Buche. Besucher-Tages-Tickets für Samstag und Sonntag kosten jeweils € 10,- Allesamt sind direkt über den Ticket-Shop der High End Society Service GmbH erhältlich.

Wir meinen…

Es ist ein durchaus spannendes neues Konzept, mit dem sich Nubert electronic GmbH in diesem Jahr in München im Rahmen der High End 2024 präsentieren möchte. Man setzt alles daran, mittels vier Themenbereiche das breit aufgestellte Produktsortiment aus Schwäbisch Gmünd bestmöglich zu präsentieren, wobei das Spektrum von HiFi über Home Cinema bis hin zu Gaming reicht.

THEMA Nubert auf der High End 2024 – Amplify your Sound Nubert electronic GmbH

Ähnliche Beiträge

Über Nubert electronic GmbH

Quelle Nubert electronic GmbH