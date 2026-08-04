In aller Kürze Das Firmware-Update für die Nubert nuControl X bringt Spotify Lossless, eine neue Menüführung, PIN-Sperre und einen Fixpegeleingang für Heimkino-Systeme.

Die Nubert nuControl X bleibt nicht auf dem Funktionsstand ihrer Markteinführung stehen. Nubert electronic GmbH stattet den High-end Vorverstärker und Klangmanager ab dem 5. August 2026 mit einer neuen Firmware aus, die Bedienung, Streaming und Einbindung in komplexere HiFi- und Heimkino-Systeme erweitert. Damit profitiert nicht allein die neue Nubert nuControl X-2 von der aktuellen Software-Entwicklung – auch Besitzer des bisherigen Modells erhalten einen erheblich erweiterten Funktionsumfang.

Key Facts Nubert nuControl X Firmware-Update

Produkt: Firmware-Update für die Nubert nuControl X

Veröffentlichung: 5. August 2026

Installation: Automatisch über den Nubert Software-Server

Voraussetzung: Internetverbindung und aktivierte Funktion „Automatic Updates“

Bedienung: Überarbeitete Menüstruktur und optionale deutsche Benutzeroberfläche

Geräteschutz: Einrichtbare Sperre mittels PIN

Streaming: Spotify Lossless mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz

Heimkino-Integration: Deaktivierbare Lautstärkeregelung für den analogen Eingang RCA3

Produktpflege statt vorschnellem Modellwechsel

Neue Funktionen ausschließlich einer neuen Gerätegeneration vorzubehalten, wäre technisch der einfachere Weg. Nubert electronic GmbH entscheidet sich bei der Nubert nuControl X für einen anderen Ansatz: Wesentliche Teile der aktuellen Software-Entwicklung werden auch für das bereits etablierte Modell bereitgestellt.

Das ist mehr als eine kleine Fehlerkorrektur. Das angekündigte Firmware-Update verändert zwar nichts an der Hardware oder der Ausgangsleistung der Nubert nuControl X, erweitert aber ihre funktionale Leistungsfähigkeit deutlich. Der Vorverstärker lässt sich komfortabler bedienen, besser absichern und flexibler in unterschiedliche Anlagenkonzepte integrieren.

Gerade bei hochwertiger HiFi-Elektronik ist eine solche Produktpflege entscheidend. Ein Gerät verliert nicht deshalb an Gebrauchswert, weil eine neue Generation erscheint, sondern gewinnt durch sinnvoll eingesetzte Software-Updates sogar zusätzliche Möglichkeiten.

Neue Menüstruktur und deutsche Bedienoberfläche

Zu den unmittelbar sichtbaren Neuerungen zählt die überarbeitete Menüstruktur. Nubert verspricht eine intuitivere Anordnung der Funktionen, sodass sich Einstellungen schneller finden und Änderungen mit weniger Schritten vornehmen lassen sollen.

Erstmals kann zudem eine deutsche Bedienoberfläche gewählt werden. Das klingt zunächst nach einer kleinen Ergänzung, dürfte im täglichen Umgang aber durchaus relevant sein – insbesondere angesichts des umfangreichen Funktionsangebots der Nubert nuControl X.

Gerätesperre mittels PIN

Mit dem Update führt Nubert außerdem eine konfigurierbare Gerätesperre ein. Die Bedienung der Nubert nuControl X kann künftig durch eine persönliche PIN geschützt werden.

Das verhindert unbeabsichtigte Änderungen an Lautstärke, Signalverarbeitung oder Systemkonfiguration. Sinnvoll ist diese Funktion vor allem dann, wenn der Vorverstärker in gemeinsam genutzten Wohnbereichen oder frei zugänglichen Installationen eingesetzt wird.

Spotify Lossless mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz

Auch beim Musik-Streaming legt die Nubert nuControl X nach. Die neue Firmware unterstützt Spotify Lossless und damit nach Angaben des Herstellers eine verlustfreie Wiedergabe mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz.

Nutzer von Spotify können den Streaming-Dienst damit ohne verlustbehaftete Datenreduktion über den Nubert Klangmanager einsetzen. Für Besitzer der Nubert nuControl X ist dies eine besonders praxisnahe Erweiterung, da dafür weder zusätzliche Hardware noch ein externer Streaming-Client erforderlich sind.

RCA3 wird zum Fixpegeleingang

Die technisch wohl interessanteste Neuerung betrifft den analogen Eingang RCA3. Für diesen lässt sich die Lautstärkeregelung der Nubert nuControl X künftig optional deaktivieren. Das Eingangssignal wird damit mit festgelegtem Pegel verarbeitet, während die Lautstärke an einem vorgeschalteten AV-Receiver geregelt wird.

Eine hochwertige Stereo-Anlage lässt sich dadurch wesentlich einfacher in ein Heimkino-System einbinden. Die Vorverstärkerausgänge des AV-Receivers werden mit RCA3 verbunden, während die Nubert nuControl X und die daran angeschlossene Stereo-Kette weiterhin die Wiedergabe der beiden Frontkanäle übernehmen können. Im reinen Stereo-Betrieb bleibt die Nubert nuControl X die zentrale Schaltstelle der Anlage.

Diese Lösung vermeidet eine doppelte Lautstärkeregelung und vereinfacht zugleich die Pegelabstimmung im Mehrkanalbetrieb. Was bislang zusätzliche Sorgfalt bei der Bedienung verlangte, wird damit zu einer klar definierten Betriebsart.

Automatische Installation über den Nubert Software-Server

Nubert electronic GmbH stellt die Firmware ab Mittwoch, dem 5. August 2026, über den geschützten Nubert Software-Server bereit. Die Installation erfolgt automatisch, wenn die Nubert nuControl X eingeschaltet, mit dem Internet verbunden und die Funktion „Automatic Updates“ im Menü aktiviert ist.

Besitzer des Vorverstärkers sollten diese Einstellung daher vorab kontrollieren. Ist die automatische Aktualisierung deaktiviert, kann die Nubert nuControl X die neue Firmware nicht selbstständig abrufen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Einfachere Bedienung: Die neu strukturierte Menüführung erleichtert den Zugriff auf die zahlreichen Einstellungen der Nubert nuControl X.

Die neu strukturierte Menüführung erleichtert den Zugriff auf die zahlreichen Einstellungen der Nubert nuControl X. Deutsche Benutzeroberfläche: Die Menüs lassen sich künftig optional vollständig in deutscher Sprache darstellen.

Die Menüs lassen sich künftig optional vollständig in deutscher Sprache darstellen. Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen: Eine persönliche PIN sperrt das Gerät gegen unbefugte oder versehentliche Bedienung.

Eine persönliche PIN sperrt das Gerät gegen unbefugte oder versehentliche Bedienung. Verlustfreies Spotify-Streaming: Spotify Lossless wird mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz unterstützt.

Spotify Lossless wird mit bis zu 24 Bit und 44,1 kHz unterstützt. Einfachere Heimkino-Integration: RCA3 kann als Fixpegeleingang für den Anschluss eines AV-Receivers genutzt werden.

RCA3 kann als Fixpegeleingang für den Anschluss eines AV-Receivers genutzt werden. Keine zusätzliche Hardware erforderlich: Sämtliche Neuerungen werden über die bestehende Nubert nuControl X bereitgestellt.

Sämtliche Neuerungen werden über die bestehende Nubert nuControl X bereitgestellt. Automatische Aktualisierung: Bei aktivierter Update-Funktion wird die Firmware selbstständig vom Nubert Software-Server geladen.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Firmware-Update für die Nubert nuControl X wird von Nubert electronic GmbH ab dem 5. August 2026 über den hauseigenen Software-Server bereitgestellt. Die Aktualisierung erfolgt automatisch, sofern die Nubert nuControl X eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist sowie im Menü die Funktion „Automatic Updates“ aktiviert wurde. Das Update ist natürlich kostenlos.

Wir meinen…

Ein Firmware-Update ist dann überzeugend, wenn es nicht nur Menüs kosmetisch verändert, sondern konkrete Probleme im täglichen Betrieb löst. Genau das leistet Nubert hier: Spotify Lossless erweitert das Streaming-Angebot, der Fixpegeleingang vereinfacht die Verbindung von Stereo- und Heimkino-Systemen und die neue Menüführung verbessert den unmittelbaren Umgang mit dem Gerät. Dass Nubert electronic GmbH diese Funktionen nicht allein der neuen Nubert nuControl X-2 vorbehält, sondern auch für die Nubert nuControl X bereitstellt, ist sorgfältige Produktpflege mit echtem Nutzen.

Thema Nubert nuControl X – Firmware-Update Nubert electronic GmbH

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Quelle Nubert electronic GmbH