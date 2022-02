Nubert nuForum feiert 20. Geburtstag

Mit der Diskussionsplattform Nubert nuForum bietet das Unternehmen Nubert electronic GmbH potentiellen und bestehenden Kunden seit Jahr und Tag eine von vielen Möglichkeiten, sich direkt mit dem Unternehmen, aber auch mit anderen Anwendern auszutauschen. Dieser Tage feiert das Nubert nuForum einen runden Geburtstag. Seit nunmehr 20 Jahren besteht diese Plattform nunmehr bereits.

Damit zeigt sich eins beeindruckend: auch wenn längst natürlich Social Media-Plattformen tonangebend sind, wenn es um den Austausch zwischen Kunden und Unternehmen geht, so kann sich das Nubert nuForum dennoch auch nach all diesen Jahren gut behaupten.

Nubert nuForum seit 2002 online

Nubert electronic GmbH gibt an, dass das Nubert nuForum exakt am 21. Januar 2002 um 10:48 online ging. Erklärtes Ziel des Unternehmens war es, Kunden des Unternehmens sowie HiFi- und Heimkino-Begeisterte untereinander und mit dem Team von Nubert electronic GmbH zu verbinden. Diese Aufgabe erfülle das Forum mit Bravour seit Anbeginn, so das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd.

Seither haben sich über 32.000 User angemeldet und mehr als eine Million Beiträge in 42.000 Themen verfasst, gibt Nubert electronic GmbH zu Protokoll. Das Spektrum ist dabei weit gestreut, beginnt bei allgemeinen technischen Fragen und geht über Musik- oder Filmempfehlungen bis hin zu ausführlichen Fachartikeln zu raumakustischen Optimierungsmaßnahmen.

„Für manche Nubert Kunden war das nuForum der erste Berührungspunkt mit der Firma oder sogar mit dem ganzen faszinierenden Themenkomplex Klangwiedergabe und Hörgenuss. Im nuForum sind Freundschaften entstanden und vielleicht auch ein paar Feindschaften, man hat sich bei offiziellen nuDays persönlich kennengelernt oder im privaten Kreis getroffen, es wurde diskutiert, gestritten und beraten. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, auch das nuForum ist anders als vor einigen Jahren. Andere Kommunikationsformen haben sich in den Vordergrund geschoben, viele aktive Mitglieder sind in den „Lese-Modus“ gewechselt oder haben sich von dieser Plattform verabschiedet. Aber allein die Tatsache, dass das nuForum in dieser schnelllebigen Zeit nun 20 Jahre schon existiert und immer noch gern genutzt wird, bietet Grund zur Freude und zu Dankbarkeit. Deshalb: Allen Personen, die das nuForum zu dem gemacht haben, was es heute darstellt: Vielen Dank! Und auf die nächsten 20 Jahre!“ Nubert electronic GmbH

Wir meinen…

Dass sich das Nubert nuForum nunmehr seit 20 Jahren als Diskussionsplattform bewähren kann, ist vor allem im Hinblick auf die Bedeutung von Social Media-Plattformen bemerkenswert, denn längst findet das, was vor vielen Jahren allein in einschlägigen Foren an Meinungsaustausch und Diskussionen stattfand, auf Facebook und Co statt. Dennoch, das Nubert nuForum des Lautsprecher- und Elektronik-Spezialisten Nubert electronic GmbH ist auch nach all den Jahren up and running und erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit.