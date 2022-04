Nubert Product Preview Event Mai 2022 – Absage für die High End 2022

In aller Kürze Nubert electronic GmbH lädt am 5. Mai 2022 zum Nubert Product Preview Event in Form eines Live-Stream.

Nubert Product Preview Event, so nennt sich ein neues Veranstaltungsformat, das das deutsche Unternehmen Nubert electronic GmbH als direkten Kommunikationskanal zu bestehenden und potentiellen neuen Kunden im Herbst letzten Jahres als Virtuellen Nubert nuDay live 2021 initiierte, und nunmehr forcieren will. Damit soll Interessenten stets ein Einblick in das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd geboten werden, aber auch, dem Namen der Veranstaltung entsprechend, eine Plattform für Produktvorstellungen zur Verfügung stehen.

Nubert Product Preview Event als Live-Stream

Die Premiere dieser neuen Veranstaltungsreihe fand, wie bereits erwähnt, im Herbst letzten Jahres statt. Man nutzte hierbei das vergleichsweise junge Format so genannter Live-Streams, und zwar über den seit Jahr und Tag etablierten YouTube Kanal von Nubert electronic GmbH.

Im Rahmen dieses Events gewährte Nubert electronic GmbH einerseits Einblicke in die Entwicklung neuer Produkte, bot dafür natürlich entsprechende Teilnehmer aus der Belegschaft auf, die über ihre alltägliche Arbeit und laufende Projekte berichteten und damit auch so manch Neuvorstellung erstmals präsentierten.

So wurde im Rahmen des Events im Herbst etwa erstmals die Nubert nuPro SP-200 sowie Nubert nuPro SP-500 präsentiert, ebenso ein Ausblick auf die neueste Soundbar gewährt, die Nubert nuPro XS-8500 RC. Und man verriet auch, dass Nubert electronic GmbH in einem gänzlich neuen Marktsegment tätig wird, und zwar im Bereich portabler Speaker und damit Personal Audio Bereich. Auch wenn man sich hierbei noch recht bedeckt hielt, den Namen des ersten Produkts in diesem Segment verriet man schon einmal: Nubert nuGo! one wird der neueste Spross heissen. Ein Name, der klar darlegt, dass es nicht bei diesem einzigen Device bleiben wird.

Eine Art Video-Messe

Für Nubert electronic GmbH erwies sich dieses neue Format als überaus lohnend, wobei man selbst von einer Art Video-Messe spricht, die nicht nur bei ihrer Premiere bereits auf sehr großes Interesse der Community stieß, sondern auch allen Teilnehmern von Seiten des Unternehmens offensichtlich großen Spass machte, sodass man hier großes Potential erkannte und die Veranstaltungsreihe nicht nur fortsetzen, sondern gar forcieren will.

5. Mai 2022 als nächster Termin fixiert

So verkündete man nunmehr, dass am Abend des 5. Mai 2022 das nächste Nubert Product Preview Event stattfinden werde. Start der Veranstaltung ist um 18:30, und zwar erneut über den YouTube Kanal von Nubert electronic GmbH.

Auch diesmal kündigt man die Präsentation aktueller Produkte und Neuheiten an, wobei darunter mehr als eine Überraschung zu finden sein wird, wie der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd bereits im Vorfeld verspricht.

Absage für die High End 2022

Gleichzeitig mit der Ankündigung der Nubert Product Preview Event Reihe gab Nubert electronic GmbH auch die Absage für die High End 2022 bekannt.

Das Unternehmen begründet dies allen voran damit, dass die High End 2022 in diesem Jahr erstmals gleich zwei Fachbesucher-Tage abhält, somit ein Tag weniger für Endkunden zur Verfügung steht, die natürlich für einen Direkt-Versender wie Nubert electronic GmbH essentiell sind.

„Die Product Preview wird auch als Ersatz für unseren abgesagten Auftritt auf der High End dienen, auf der wir dieses Jahr nicht als Aussteller vertreten sein werden. Zwar findet der traditionsreiche Termin in diesem Jahr nach der Corona-Pause erstmals wieder statt, allerdings planen die Veranstalter zugunsten von Fachbesuchern leider viel weniger Zeit für Endkunden ein. Wir haben uns deshalb gegen die Teilnahme entschieden und werden die Situation nächstes Jahr neu bewerten.“ Nubert electronic GmbH

Wir meinen…

Bereits im Herbst letzten Jahres präsentierte sich Nubert electronic GmbH mit einem Live-Event auf dem YouTube Kanal des Unternehmens. Diese Veranstaltung war aus Sicht von Nubert electronic GmbH derart erfolgreich, dass man daraus ein regelmässiges Veranstaltungsformat entwickelt, die Nubert Product Event Reihe, die nunmehr ihre Fortsetzung am 5. Mai 2022 finden soll. Dieser Donnerstag Abend soll durchaus auch als Ersatz für einen Auftritt auf der High End 2022 in München Ende Mai zu verstehen sein, wobei das Unternehmen die Absage für die Messe in München allen voran damit begründet, dass zugunsten eines weiteren Fachbesuchertags ein Publikumstag geopfert wird.

