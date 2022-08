Nubert Summer Special – Nubert nuConnect trX kostenlos zu jedem Nubert nuSub XW Subwoofer

In aller Kürze Im Rahmen des Summer Special gibt es nunmehr zu den Nubert nuSub XW Modellen den Nubert nuConnect trX kostenlos dazu.

Es ist die letzte Runde des Summer Special 2022 von Nubert electronic GmbH, welches das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd nunmehr mit einer ganz besonderen Aktion einläutet. Für einen kurzen Zeitraum werden die Nubert nuSub XW Modelle mit dem überaus vielseitigen Funkt-Adapter Nubert nuConnect trX ausgeliefert. Anwender können damit ihren neuen Subwoofer völlig frei im Raum an optimaler Stelle platzieren, ohne sich Gedanken über das Verlegen des Signalkabels machen zu müssen.

Aktion gilt für vier Nubert nuSub WX Modelle

Die Aktion von Nubert electronic GmbH gilt für vier Subwoofer-Modelle, und zwar die Lösungen Nubert nuSub XW-700, Nubert nuSub XW-800 slim, Nubert nuSub XW-900 sowie Nubert nuSub XW-1200.

Bei diesen Lösungen soll es sich, davon ist Nubert electronic GmbH überzeugt, um Subwoofer einer neuen Generation handeln, die das Unternehmen zwar selbst als klassische Bass-Spezialisten bezeichnet, aber durchaus selbstbewusst davon spricht, dass man hier einige wesentliche Aspekte neu gedacht habe.

So streicht man allen voran die Optik hervor, die man mit einem monolithischen Design beschreibt und bei dem man bewusst auf eine allzu technische Anmutung verzichtete. So soll sichergestellt werden, dass sich die Subwoofer bestmöglich in jedes Wohnumfeld integrieren lassen.

Dazu trägt aber natürlich auch maßgeblich bei, dass es sich um vergleichsweise kompakte Subwoofer handelt, die als so genannte Downfire-Subwoofer ausgelegt sind. Die Bass-Chassis sitzen damit an der Unterseite, was, so nebenbei erwähnt, auch für eine gleichmässige Abstrahlung in den Raum Sorge trägt.

Bei allen Modellen, die Teil dieser Aktion sind, soll es sich um besonders Energie-effiziente Lösungen handeln, die bei geringem Stromverbrauch beeindruckende Leistungen abliefern können und somit gleichermaßen für Home Cinema als auch zur Unterstützung eines Lautsprecher-Paars bei der klassischen Musikwiedergabe in Stereo bestens geeignet sind.

Während die Modelle Nubert nuSub XW-700, Nubert nuSub XW-900 und Nubert nuSub XW-1200 sich in der für diese Produktklasse klassischen Form präsentieren, handelt es sich beim vierten Modell um eine besonders flache Ausführung, ein Merkmal, dass der Nubert nuSub XW-800 slim ja bereits auch im Namen trägt. Dieser lässt sich waagrecht platziert gar unter der Couch aufstellen, in senkrechter Form findet er in der kleinsten Lücke und auch direkt an der Wand seinen Platz.

Nubert nuSub XW-700

Der Nubert nuSub XW-700 präsentiert sich mit Abmessungen von 42,9 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite, und 34 cm in der Tiefe und bringt 12,5 kg auf die Waage. Sein 204 mm Chassis aus Polypropylen wird mit 180 Watt befeuert und deckt im Verbund mit einem Bassreflex-System einen Frequenzbereich zwischen 26 Hz und 140 Hz ab.

Nubert nuSub XW-900

Einen Tick größer und leistungsstärker ist natürlich der Nubert nuSub XW-900 ausgefallen, denn dieser versorgt sein 267 mm aus Polypropylen gefertigtes Chassis mit immerhin 220 Watt und deckt als Bassreflex-System einen Frequenzbereich zwischen 21 Hz und 140 Hz ab. Er misst 35 x 47,7 x 40 cm und bringt es auf 19,5 kg.

Nubert nuSub XW-1200

Als Erdbeben-Simulator bezeichnet Nubert electronic GmbH den Nubert nuSub XW-1200, denn hier wird das 320 mm Chassis mit einer Membran aus geschöpftem Papier mit 360 Watt versorgt und kann als Bassreflex-System 19 Hz bis 140 Hz abbilden. 29,6 kg bringt diese Lösung mit Abmessungen von 40,5 x 59,8 x 48 cm auf die Waage.

Nubert nuSub XW-800 slim

Der Nubert nuSub XW-800 slim wird vom Hersteller auch als „unsichtbarer“ Subwoofer bezeichnet, speziell natürlich mit einer Anbindung über Nubert X-Connect und damit Funk. Dieser Subwoofer misst 54 cm in der Breite, 40 cm in der Tiefe, aber nur 14 cm in der Höhe und bringt damit 11,5 kg auf die Waage. Das 224 mm Chassis wird mit 180 Watt befeuert und kann als Bassreflex-System einen Frequenzbereich zwischen 36 Hz und 140 Hz abbilden.

Einfache Installation und simple Bedienung durch Nubert X-Remote App und Nubert X-Room Calibration

Alle vier Subwoofer eint, dass sie sich natürlich in erster Linie direkt am Gerät mit verschiedensten Parametern optimal dem Raum und damit den individuellen Verhältnissen anpassen lassen. Noch einfacher klappt dies aber mit der Nubert X-Remote App, für die gar die Einmessfunktion Nubert X-Room Calibration zur Verfügung steht.

Die Einbindung in Stereo oder Home Cinema Systeme erfolgt entweder mit Kabel oder über Nubert X-Connect, dem Funkstandard, den Nubert electronic GmbH seit Jahr und Tag weiter entwickelt.

Nubert X-Connect – Weg mit dem Kabel

Dieser von Nubert electronic GmbH entwickelte Funk-Standard zeichnet sich dadurch aus, dass hier eine Signalübertragung in Hi-res Audio mit nahezu keiner Latenz ermöglicht wird, sodass stets eine akkurate Wiedergabe inklusive einer Lippen-synchronen Darbietung im Home Cinema garantiert ist.

Nubert X-Connect arbeitet außerhalb der üblichen Frequenzbänder 2,4 GHz bzw. 5 GHz, sodass keinerlei Probleme mit WiFi oder Bluetooth zu befürchten sind. Zudem kann die Signalübertragung automatisch zwischen drei Bändern wechseln, sodass eine stets zuverlässige, stabile Verbindung garantiert ist.

Signale werden hierbei übrigens mit 24 Bit und 192 kHz übertragen und die Reichweite wird vom Hersteller mit bis zu 16 Metern angegeben.

Nubert nuConnect trX

Nubert X-Connect wird von Nubert electronic GmbH bereits bei einer Vielzahl an Lösungen eingesetzt, von Aktiv-Lautsprecher-Systemen über Soundbars, Verstärker bis hin zu Subwoofern. Um jedwedes Audio-System als Quelle nutzen zu können, bietet sich der Nubert nuConnect trX an, ein Adapter, der sich einfach als Sender und Empfänger nutzen lässt, und in Verbindung mit dieser Aktion einfach an einem Verstärker oder AV-Receiver, idealerweise am Subwoofer-Ausgang, angeschlossen wird.

Preise und Verfügbarkeit

Das aktuelle Summer Special 2022 von Nubert electronic GmbH rund um die ausgewählten Subwoofer-Modelle und den kostenlosen Nubert nuConnect trX wird vom 30. August bis einschließlich 19. September 2022 angeboten und steht direkt über den Web-Store des Unternehmens aus Schwäbisch Gmünd zur Verfügung. Der Nubert nuSub XW-700 schlägt mit € 495,- zu Buche und für den Nubert nuSub XW-800 slim muss man € 585,- veranschlagen. Der Nubert nuSub XW-900 kostet € 695,- und der Nubert nuSub XW-1200 wird zum Preis von € 995,- angeboten. Der Nubert nuConnect trX ist, um dies nochmals zu betonen, im Aktionszeitraum gratis mit dabei.

Wir meinen…

Nubert electronic GmbH beschließt das diesjährige Summer Special mit einer besonderen Aktion rund um Subwoofer. Ausgewählte Subwoofer-Modelle des Unternehmens werden nunmehr mit einer sehr praktischen kostenlosen Beigabe bedacht, und zwar dem Nubert nuConnect trX, einem Adapter, um von jedwedem Verstärker oder AV-Receiver eine kabellose Einbindung der Subwoofer zu ermöglichen, und zwar über den bestens bewährten Funk-Standard Nubert X-Connect.

PRODUKT Nubert Summer Special 2022 Subwoofer Preis Nubert nuSub XW-700 inklusive Nubert nuConnect trX € 495,-

Nubert nuSub XW-800 inklusive Nubert nuConnect trX slim € 585,-

Nubert nuSub XW-900 inklusive Nubert nuConnect trX € 695,-

Nubert nuSub XW-1200 inklusive Nubert nuConnect trX € 995,–

Ähnliche Beiträge

Über Nubert electronic GmbH