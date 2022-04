Nubert X-Connect Surround – Gerüstet für kabellosen Surround Sound

Nubert X-Connect ist jene Technologie, die Nubert electronic GmbH für eine kabellose, hochauflösende Audio-Übertragung entwickelte, mit Nubert X-Connect Surround wird dieser Funk-Standard auf ein neues Niveau gehoben, denn damit soll nun auch Surround Sound in den Fokus rücken, der komplett ohne Kabel realisiert werden kann. Nubert X-Connect Surround ist damit als Erweiterung von Nubert X-Connect zu verstehen, der speziell für die Mehrkanal-Wiedergabe optimiert wurde. Selbst die Realisierung eines Surround Sound-Systems mit immersivem 3D Surround Sound auf Basis von Dolby Atmos und DTS:X lasse sich damit realisieren.

Nubert X-Connect – Hochauflösende kabellose Signalübertragung

Nubert X-Connect findet sich bereits in zahlreichen Lösungen aus dem Hause Nubert electronic GmbH. Es handelt sich hierbei um einen hauseigenen digitalen Funk-Standard, der zur kabellosen Anbindung von Lautsprecher-Systemen, Subwoofern und Verstärkern genutzt werden kann, wobei sich dieser hierbei durch gleich mehrere Faktoren auszeichnet.

So handelt es sich um eine hochauflösende Signalübertragung, frei von klangschädigender Kompression, zudem erzielt man hierbei eine Übertragung mit geringster Latenz, sodass selbst eine so genannte Lippen-synchrone Darbietung etwa im Umfeld von AV-Lösungen möglich ist. Hinzu kommt, dass es sich um eine sehr stabile Übertragung handelt, die noch dazu besonders einfach zu etablieren ist. Tatsächlich ist die Realisierung einer Funkt-Verbindung basierend auf Nubert X-Connect mit wenigen Handgriffen und ohne aufwendige Konfiguration möglich, man bestimmt lediglich die Aufgabe einer Lösung etwa über Wahlschalter, und stellt auf Knopfdruck die Verbindung her.

Viele Aktiv-Lautsprecher-Systeme von Nubert electronic GmbH weisen bereits ab Werk Nubert X-Connect auf, ebenso Subwoofer der Nubert nuSub Serie und auch der kompakte Stereo Vollverstärker Nubert nuConnect ampX ist bereits damit gerüstet. Für eine besonders flexible Nutzung bietet Nubert electronic GmbH einen entsprechenden Adapter an, und zwar den Nubert nuConnect trX, mit dem sich jedwedes Audio-System um Nubert X-Connect aufrüsten lässt.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert nuPro XS-8500 RC mit Nubert X-Connect Surround

Nubert X-Connect Surround – Die nächste Stufe

Wie beschrieben, stellt der neue Nubert X-Connect Surround die nächste Stufe dieses Funk-Standards dar, denn damit lässt sich nunmehr ein komplettes Home Cinema mit Surround Sound Wiedergabe realisieren.

Was dieser neue Standard zu leisten im Stande ist, zeigen bereits die nunmehr im Umfeld der neuen Nubert nuPro XS—8500 RC bekannt gewordenen Eckdaten, denn diese lesen sich wirklich beeindruckend.

Festhalten kann man etwa, dass auch der neue Nubert X-Connect Surround auf eine verlustfreie Datenübertragung mit geringster Latenz setzt, wobei bei Stereo bis zu Hi-res Audio mit 24 Bit und 192 kHz, im Surround Modus immerhin noch 16 Bit und 48 kHz geboten werden.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert nuPro XS-8500 RC mit Nubert X-Connect Surround

Nubert nuPro XS-8500 RC – Soundbar als kabellose Heimkino-Zentrale

Dass die neue Nubert nuPro XS-8500 RC weit mehr ist, als eine besonders mächtige Soundbar, war bereits von Anbeginn an klar, dies belegten schon die allerersten Daten, die Nubert electronic GmbH Ende letzten Jahres über dieses System preisgab – sempre-audio.at berichtete.

Nun verkündet Nubert electronic GmbH, dass die neue Nubert nuPro XS-8500 RC als wahre High-end Soundbar und vollwertige Home Cinema-Lösung fungieren könne, somit ein komplettes Surround Sound-System mit elf Kanälen und Subwoofer rund um diese Lösung aufgebaut werden kann. Hierbei steht, wie könnte es anders sein, Nubert X-Connect Surround im Fokus.

Die Soundbar selbst kann vier Kanäle abbilden, und zwar Links, Rechts sowie Center, und natürlich kann auch ein Subwoofer als LFE eingebunden werden. Damit bildet diese Soundbar bereits ein 3.1-Kanal Surround System.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert nuPro XS-8500 RC mit Nubert X-Connect Surround

Spannend wird es, wenn man bis zu acht zusätzliche Satelliten und weitere Woofer einbindet, um ein wirklich umfangreiches Surround Sound-System zu realisieren, wobei der Hersteller gar von Dolby Atmos und DTS:X spricht, die die Soundbar decodieren könne und damit auch Höhen-Lautsprecher-Systeme für immersiven 3D Surround Sound ansteuern kann.

Das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd gibt an, dass bis zu zwei Boxen aus der bisherigen Nubert nuPro X-Serie stammen können, die somit auf den bisherigen Standard Nubert X-Connect setzen und so ein klassisches 5.1-Kanal Surround Sound System ermöglichen. Weitere Kanäle lassen sich in Folge über Lautsprecher-Systeme abbilden, die mit dem neuen Nubert X-Connect Surround Standard ausgestattet sind, wobei man derartige Lösungen in absehbarer Zeit präsentieren werde, so Nubert electronic GmbH.

Was ist Nubert X-Connect? Nubert X-Connect stellt einen von Nubert electronic GmbH entwickelten Funk-Standard dar, der eine verlustfreie, digitale Signalübertragung mit sehr geringer Latenz erlaubt. Damit werden Audio-Daten Lippen-sychron über Funk übertragen, etwa von Lösungen wie Aktiv-Lautsprecher-Systemen der Nubert nuPro X-Serie und ausgewählten Subwoofern der Nubert nuSub Serie. Auch der kompakte Stereo Vollverstärker Nubert nuConnect ampX verfügt über Nubert X-Connect und mit dem Nubert nuConnect trX lässt sich jedwedes Audio-System um Nubert X-Connect aufrüsten. Was ist Nubert X-Connect Surround? Nubert X-Connect Surround stellt eine Erweiterung von Nubert X-Connect dar, wobei es sich um einen verlustfrei arbeitenden, von Nubert electronic GmbH entwickelten Funk-Standard handelt, der die Realisierung von Surround Sound-Systemen ohne Kabel erlaubt. Audio-Daten werden hierbei mit geringster Latenz in Stereo mit bis zu 24 Bit und 192 kHz, in Surround immerhin noch mit 16 Bit und 48 kHz übertragen. Das Decoding wird vom Quellgerät übernommen, wobei hierbei nicht nur Dolby Digital und DTS für 5.1-Kanal Surround, sondern ebenso immersive 3D Surround Sound in Dolby Atmos oder DTS:X möglich ist.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Nubert X-Connect Surround Funk-Standard wird, wie beschrieben, wohl erstmals in der Nubert nuPro XS-8500 RC zum Einsatz kommen, wobei man diese Lösung aber nach derzeitigem Stand der Dinge erst für den Herbst 2022 ankündigt. Bis dahin wird Nubert electronic GmbH aber mit Sicherheit weitere Lösungen präsentieren, die ebenfalls bereits auf Nubert X-Connect Surround basieren, nicht zuletzt die vom Hersteller ja bereits versprochenen Satelliten für die Erweiterung der Nubert nuPro XS-8500 RC. Die Nubert nuPro XS-8500 RC kann bereits vorbestellt werden, wobei deren Preis mit € 1.969,- ausgewiesen wird.

Wir meinen…

Nubert electronic GmbH bietet seit Jahr und Tag mit Nubert X-Connect einen sehr vielseitig einzusetzenden Funk-Standard zur Hi-res Audio Signalübertragung mit geringster Latenz an, und zwar in Form verschiedenster Produkte. Nun soll dieser auf die nächste Stufe gehoben werden, und zwar mit Nubert X-Connect Surround. Damit soll es möglich sein, ein komplettes Surround Sound System für Home Cinema ohne Kabel zur Signalverbindung zu realisieren. Das wohl erste Produkt, das auf diesen Standard setzt und gleich das volle Potential zur Geltung bringt, wird der Nubert nuPro XS-8500 RC HiFi-TV Aktiv-Lautsprecher sein.

