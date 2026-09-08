In aller Kürze Onkyo positioniert die Creator GX-AiO Series als kompakte Komplettlösung zwischen Wireless Speaker, TV-Lautsprecher und kleiner Stereoanlage. Onkyo GX-AiO 50, Onkyo GX-AiO 100 und Onkyo GX-AiO 150 setzen auf eine 2.1-Kanal-Architektur mit integriertem Subwoofer, Class-D-Verstärkung und DSP. HDMI ARC, USB-C, Bluetooth 5.3, ein optischer Digitaleingang und ein Line-/Phono-Anschluss decken zahlreiche Quellen ab. Markante technische Unterschiede zwischen den drei Größen sowie DACH-Preise nennt der Hersteller bislang allerdings nicht.

Onkyo erweitert die Onkyo Creator Series über ihren bisherigen Schwerpunkt rund um Computer-Arbeitsplatz, Gaming und Content Creation hinaus. Die drei neuen All-in-One Wireless Music Systeme der Onkyo Creator GX-AiO Series, die Modelle Onkyo GX-AiO 50, Onkyo GX-AiO 100 und Onkyo GX-AiO 150, sollen dort eingesetzt werden, wo für eine klassische Komponentenanlage samt separaten Lautsprechern kein Platz vorgesehen ist, eine einzelne Bluetooth-Box aber funktionell zu kurz greift. Dafür verbindet Onkyo ein echtes 2.1-Kanal-Konzept in einem Gehäuse mit Anschlüssen für TV-Gerät, Computer, Schallplatten-Spieler und weitere digitale Quellen. Flexible Aufstellung, App-Steuerung und die Möglichkeit zum drahtlosen Stereo-Paar erweitern den Einsatzbereich zusätzlich. Noch offen bleibt hingegen, wie sich die drei Preis- und Größenstufen technisch voneinander unterscheiden.

Key Facts Onkyo Creator GX-AiO Series

Drei Modelle: Onkyo GX-AiO 50, Onkyo GX-AiO 100 und Onkyo GX-AiO 150

2.1-Kanal-Architektur mit zwei Haupttreibern und separat verstärktem Subwoofer

Volldigitale Class-D-Verstärker und digitale Signalverarbeitung

Bluetooth 5.3 sowie True Wireless Stereo

HDMI ARC, USB-C Audio und Wiedergabe, optischer Digitaleingang und Line-/Phono-Eingang

Unterstützte PCM-Signale: 16 Bit und 24 Bit bei 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz

Drei Leistungsmodi: Eco, Standard und Max

Onkyo Controller App über Bluetooth Low Energy

Vertikale oder horizontale Aufstellung, Ausführungen in Schwarz und Weiß

Die Creator Series verlässt den Schreibtisch

Mit den Aktiv-Lautsprechern Onkyo GX-10DB und Onkyo GX-30ARC hatte Onkyo die Creator Series zunächst für den digitalen Arbeitsplatz konzipiert. Die GX-AiO-Linie verfolgt einen breiteren Ansatz: Ein einziges Gehäuse soll als Audiolösung im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlaf- oder Arbeitszimmer ebenso funktionieren wie in kleineren Apartments.

Damit besetzt die neue Reihe eine Position zwischen kompaktem Wireless Speaker und klassischer Stereoanlage. Sämtliche Verstärker, Lautsprecher und Anschlüsse sind bereits integriert, zugleich bleibt das System nicht auf die Wiedergabe von einem Smartphone beschränkt.

Foto © Onkyo | Onkyo Creator GX-AiO Series

Echtes 2.1-Kanal-System in einem Gehäuse

Jedes der drei Modelle arbeitet laut Onkyo mit zwei Haupttreibern und einem eigenen, unabhängig verstärkten Subwoofer. Dieser sitzt in einer akustisch abgestimmten Kammer; der zugehörige Bassreflex-Kanal ist in den beleuchteten Schlitz an der Unter- beziehungsweise Rückseite des Gehäuses eingebunden. Die Aufteilung soll dem Tiefton einen eigenen Arbeitsbereich geben, anstatt das gesamte Frequenzspektrum allein den beiden Haupttreibern zu überlassen.

Für Verstärkung und Signalaufbereitung kommen volldigitale Class-D-Endstufen sowie ein DSP zum Einsatz. Konkrete Angaben zu Treibergrößen, Ausgangsleistung, Frequenzgang und Gehäuseabmessungen veröffentlicht Onkyo zur Vorstellung allerdings noch nicht. Deshalb lässt sich derzeit auch nicht näher beziffern, welchen Leistungs- oder Ausstattungszuwachs die Modelle Onkyo GX-AiO 100 und Onkyo GX-AiO 150 gegenüber dem Onkyo GX-AiO 50 bieten.

Vom TV-Gerät bis zum Schallplatten-Spieler

Die Anschlussausstattung ist bei allen drei Lösungen breit angelegt. Über HDMI ARC übernimmt das System den Ton eines TV-Geräts, während Computer und kompatible mobile Geräte per USB-C angeschlossen werden können. Ein optischer S/PDIF-Eingang steht für weitere digitale Quellen bereit. Digitale Audiosignale werden laut Onkyo mit 16 Bit oder 24 Bit und Abtastraten von 32 kHz, 44,1 kHz sowie 48 kHz verarbeitet.

Für analoge Zuspieler ist ein umschaltbarer Line-/Phono-Eingang vorhanden, sodass sich auch ein Schallplatten-Spieler ohne separate Phono-Vorstufe direkt verbinden lässt. Welcher Tonabnehmer-Typ vom Phono-Eingang unterstützt wird, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Drahtlos erfolgt die Musikwiedergabe über Bluetooth 5.3. Eine WiFi-Schnittstelle oder direkt integrierte Streaming-Dienste führt Onkyo für die GX-AiO Series bislang nicht an.

Vom Einzelgerät zum kabellosen Stereo-Paar

Ein GX-AiO gibt beide Stereokanäle über die in einem Gehäuse integrierten Haupttreiber wieder. Wer eine breitere Stereo-Basis wünscht, kann zwei Systeme über True Wireless Stereo koppeln. Die Geräte übernehmen dann jeweils den linken beziehungsweise rechten Kanal und vergrößern damit die räumliche Trennung.

Mit Eco, Standard und Max stehen außerdem drei Betriebsarten zur Wahl. Eco soll eine feinere Pegelregelung bei geringer Lautstärke ermöglichen, Standard ist für den alltäglichen Betrieb vorgesehen und Max ruft die höchste verfügbare Ausgangsleistung für größere Räume oder gesellige Runden ab.

App-Steuerung und variable Aufstellung

Zentrales Bedienelement ist der gut sichtbare Lautstärkeregler an der Vorderseite. Ergänzend erlaubt die Onkyo Controller App über Bluetooth Low Energy die Wahl der Eingänge und Leistungsmodi sowie die Konfiguration der integrierten Beleuchtung. LED-Elemente am Regler und an den Öffnungen des Bassreflex-Systems setzen dabei einen dezenten Lichtakzent.

Alle drei Modelle werden in Schwarz oder Weiß mit einer laut Hersteller gegen Fingerabdrücke unempfindlichen, strukturierten Oberfläche angeboten. Magnetisch haftende Stoffabdeckungen sind auf eine horizontale wie vertikale Positionierung abgestimmt. Zum Lieferumfang zählen Fernbedienung, Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Kabel und Kurzanleitung.

„Die neue Creator AiO Series bietet, was sich die jüngere Generation von Musikliebhabern heute wünscht: kompakte Abmessungen, einfache Bedienung, umfassende Anschlussmöglichkeiten und einen attraktiven Preis, verbunden mit zeitlosem Industrial Design. Diese Serie markiert einen weiteren entschlossenen Schritt in der Entwicklung von Onkyo und bringt unsere Leidenschaft für Musik einer neuen Generation näher.“ Vinny Bonacorsi, Chief Operating Officer von Onkyo

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Viele Quellen, ein System: HDMI ARC, USB-C, optischer Digitaleingang, Bluetooth und Line-/Phono-Eingang decken TV, Computer, Smartphone und Schallplatten-Spieler ab.

HDMI ARC, USB-C, optischer Digitaleingang, Bluetooth und Line-/Phono-Eingang decken TV, Computer, Smartphone und Schallplatten-Spieler ab. Integrierter Tiefton: Ein eigener, separat verstärkter Subwoofer entlastet die beiden Haupttreiber.

Ein eigener, separat verstärkter Subwoofer entlastet die beiden Haupttreiber. Ohne zusätzliche Elektronik: Verstärker, DSP und Lautsprecher sind vollständig in einem Gehäuse untergebracht.

Verstärker, DSP und Lautsprecher sind vollständig in einem Gehäuse untergebracht. Ausbaufähiges Stereo-Konzept: Zwei GX-AiO lassen sich per True Wireless Stereo als getrennte linke und rechte Kanäle koppeln.

Zwei GX-AiO lassen sich per True Wireless Stereo als getrennte linke und rechte Kanäle koppeln. Anpassbare Leistung: Eco, Standard und Max stimmen die Wiedergabe auf Lautstärke, Raum und Anlass ab.

Eco, Standard und Max stimmen die Wiedergabe auf Lautstärke, Raum und Anlass ab. Flexible Platzierung: Der Betrieb ist sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

Der Betrieb ist sowohl horizontal als auch vertikal möglich. Direkter TV-Anschluss: HDMI ARC bindet das System ohne zusätzlichen AV-Receiver an ein kompatibles TV-Gerät an.

HDMI ARC bindet das System ohne zusätzlichen AV-Receiver an ein kompatibles TV-Gerät an. Plattenspieler vorbereitet: Der umschaltbare Line-/Phono-Eingang erspart bei passenden Tonabnehmern eine externe Phono-Vorstufe.

Preis und Verfügbarkeit

Onkyo kündigt Onkyo GX-AiO 50, Onkyo GX-AiO 100 und Onkyo GX-AiO 150 für Herbst 2026 in Schwarz und Weiß an. Für Österreich, Deutschland und die Schweiz liegen derzeit weder konkrete Termine noch empfohlene Verkaufspreise vor. In den USA nennt der Hersteller unverbindliche Preisempfehlungen von US$ 399,- für den Onkyo GX-AiO 50, US$ 499,- für den Onkyo GX-AiO 100 und US$ 599,- für den Onkyo GX-AiO 150.

Wir meinen…

Die Onkyo Creator GX-AiO Series ist deutlich vielseitiger angelegt als ein gewöhnlicher Bluetooth Speaker: TV-Gerät, Computer und sogar ein Schallplatten-Spieler finden direkt Anschluss, der integrierte Subwoofer reduziert den Platzbedarf und True Wireless Stereo lässt Raum für einen späteren Ausbau. Gerade diese Kombination macht das Konzept für kleinere Wohnbereiche interessant. Bei der Einordnung der drei Modelle bleibt Onkyo allerdings ungewöhnlich vage. Solange Leistung, Bestückung, Abmessungen und Frequenzbereich fehlen, ist nicht nachvollziehbar, wodurch sich GX-AiO 50, GX-AiO 100 und GX-AiO 150 abseits von Preis und Gehäusegröße konkret unterscheiden.

Produkt Onkyo Creator GX-AiO Series Preis Onkyo GX-AiO 50 US$ 399,-

Onkyo GX-AiO 100 US$ 499,-

Onkyo GX-AiO 150 US$ 599,-

Technische Daten Onkyo Creator GX-AiO Series

Produkt Onkyo GX-AiO 50 Onkyo GX-AiO 100 Onkyo GX-AiO 150 System 2.1-Kanal All-in-One 2.1-Kanal All-in-One 2.1-Kanal All-in-One Treiberkonzept Zwei Haupttreiber, integrierter Subwoofer Zwei Haupttreiber, integrierter Subwoofer Zwei Haupttreiber, integrierter Subwoofer Verstärkung Volldigital, Class D Volldigital, Class D Volldigital, Class D Signalverarbeitung DSP DSP DSP Betriebsarten Eco, Standard, Max Eco, Standard, Max Eco, Standard, Max Drahtlos Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, True Wireless Stereo Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, True Wireless Stereo Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy, True Wireless Stereo Anschlüsse HDMI ARC, USB-C, optischer S/PDIF-Eingang, Line-/Phono-Eingang HDMI ARC, USB-C, optischer S/PDIF-Eingang, Line-/Phono-Eingang HDMI ARC, USB-C, optischer S/PDIF-Eingang, Line-/Phono-Eingang PCM-Verarbeitung 16 Bit/24 Bit; 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 16 Bit/24 Bit; 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 16 Bit/24 Bit; 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Steuerung Onkyo Controller App, Fernbedienung, Bedienelement am Gerät Onkyo Controller App, Fernbedienung, Bedienelement am Gerät Onkyo Controller App, Fernbedienung, Bedienelement am Gerät Aufstellung Horizontal oder vertikal Horizontal oder vertikal Horizontal oder vertikal Ausführungen Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß Leistung, Treibergrößen, Frequenzgang, Abmessungen, Gewicht Noch nicht bekanntgegeben Noch nicht bekanntgegeben Noch nicht bekanntgegeben

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